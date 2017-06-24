Memento mori

Запад рассуждает о конце цивилизации, но урок извлечь нужно прежде всего нам «Множество умных людей, подобно вам, уповали на цивилизацию: множество умных вавилонян, умных египтян и умнейших римлян на закате Римской империи. Мы живем на обломках погибших цивилизаций: не могли бы вы сказать, что такого особенно бессмертного в вашей теперешней»? Гилберт Честертон, английский писатель, из книги «Наполеон из Ноттингхилла» ДН ПРЕЛЮБОПЫТНЕЙШИЙ материал опубликовал сайт Британской вещательной корпорации в рубрике BBC Future: «Конец цивилизации Запада: как и почему это может произойти». Его автор Рейчел Ньюэр рассуждает о факторах, которые могут обрушить современную западную (собственно говоря, и всю мировую) цивилизацию. В топе рисков не только экологические вызовы, но и социально-экономические, а именно - увеличение имущественной розни. Взаимодействие именно этих двух основных факторов способно «взрывать» целые страны (религиозный радикализм, этнический шовинизм и борьба элит за власть в этом плане – лишь формы выражения конфликта вышеупомянутых трендов), что достаточно подробно разбирается в статье на примере Сирии. Самое страшное, что и в нашей стране также наличествует весь набор предпосылок к подобному же трагическому сценарию. Правда, у нас еще есть шанс все исправить. Наверное, есть. Основываясь на мнениях ряда авторитетных футурологов и политэкономистов, автор предполагает, что пресловутый «конец западной цивилизации» может быть очень близок. Он приводит метафору Бенджамина Фридмана, сравнившего «современное западное общество с удерживающим равновесие на ходу велосипедом, колеса которого вращаются благодаря экономическому росту», но «если это поступательное движение «велосипеда» замедлится или прекратится, то те основы, на которых зиждется наше общество - демократия, личные свободы, социальная толерантность и так далее, - зашатаются». При этом технологии так и не принесли миру бесконечность поступательного роста, даже наоборот – разрыв между странами, между социальными группами не уменьшается, а мировая экономика плавно переходит от одного кризисного состояния к другому, оставляя мечты о росте несбыточными. Таким образом, «колеса» метафорического «велосипеда» западной цивилизации как минимум притормаживают. «Если мы не найдем способ заставить колеса вновь вращаться, наше общество ждет полный крах, - уверена Рейчел Ньюэр. - Такие крушения цивилизаций случались в истории человечества много раз, и ни одно общество, каким бы процветающим оно ни казалось, от этого не застраховано». Так что же грозит Южному Централу… Простите, западной цивилизации? Автор обращается к работе специалиста по прикладной математике из Университета Мэриленда Сафа Мотешаррея, который «моделирует на компьютере механизмы, которые могут привести как к местному или глобальному устойчивому развитию, так и к коллапсу (всей западной) цивилизации». Он и его коллеги выделяют два основных фактора риска для цивилизации на региональном и глобальном уровне: «нагрузка на экологию и экономическое расслоение общества». Именно они, а особенно в сочетании, способны разрушить устоявшиеся институты и устои государственных машин. Автор подчеркивает: «…Понимание того, что экономическое расслоение общества на богатую элиту и бедные массы может само по себе, (даже) без участия экологической катастрофы, привести к коллапсу, стало сюрпризом для Мотешаррея и его коллег». То есть не религиозный радикализм, национализм и даже не имперский шовинизм, а банальное неравномерное распределение доходов – вот тот смертельный яд, который сегодня пьют лошадиными дозами целые страны, в числе которых, как это ни печально, и наша. «…Бездумно увеличивающие потребление и наращивающие личное богатство элиты ввергнут общество в нестабильность, ведущую в итоге к полному развалу, - отмечается в статье. - Существующая уже сегодня - как внутри некоторых стран, так и между странами - опасная степень неравенства ясно указывает на проблему». BBC рассматривает влияние данных факторов на самом ярком примере сегодняшнего дня – Сирии. Там вначале имел место быстрый демографический рост (увеличилась доля молодежи), затем – череда засух, вызвавших кризис в сельском хозяйстве (вероятно, усугубленный глобальным потеплением). «Особенно пострадали от кризиса молодые люди - многие остались без работы. Обозленные и отчаявшиеся, они наводнили города страны, власти которых и так с трудом справлялись с поддержанием хоть какого-то уровня благополучия для жителей, - отмечает автор. - Существовавшая и ранее межэтническая напряженность достигла новой степени, став плодородной почвой для насилия и всевозможных конфликтов. Добавьте к этому из рук вон плохое государственное управление - и страна погрузилась в гражданскую войну, поставившую сирийское общество на грань полного коллапса». Заметьте, речь не идет о радикализме, о подстрекательстве из-за рубежа, о геополитике и трубопроводах. Именно сочетание экологических и экономических факторов вызвало социальный взрыв, при котором все вышеперечисленные моменты стали просто идеологической окраской конфликта. Данный вывод, кстати, очень важен в плане правильного распределения ограниченных ресурсов, которые мало смысла тратить на механическое преодоление радикализма при продолжающемся снижении уровня жизни, как это сейчас происходит в Казахстане. Это, кстати, недавно подтвердил и узбекский опыт (который наши власти, кажется, готовы взять на вооружение): новый президент страны, где бородачей давно либо посадили в тюрьмы, либо они бежали из страны, сам заговорил о том, что в черные списки включали случайных людей и надобно очистить от невиновных. Самое страшное тут даже не возможная неправильная расстановка приоритетов, а то, что у нас практически все это уже присутствует. Про мрачные перспективы иссушения почв в основных аграрных областях страны и даже полную потерю озера Балхаш буквально на этой неделе заявил директор Научно-исследовательского центра РГП "Казгидромет" Пайызхан Кожахметов. Но даже без этого многочисленная безработная сельская молодежь уже давно навод-нила предместья крупных городов. У нас, конечно, не было такого демографического взрыва, но соотношение между молодежью и более пожилым населением также сместилось в сторону первой из-за выезда большого количества славян и немцев. Про снижение уровня образования за счет замены выезжающих с вузовскими дипломами новоприбывшими без них, общего снижения образовательных стандартов и отсутствия технологической базы производящей (а не добывающей) промышленности, и говорить не стоит, - это всем известно. Добавим к этому фрагментацию нашего общества по языковым, этническим признакам, неэффективный бюрократический аппарат и несменяемость власти. Хотите – можно посолить получившийся «винегрет» интересами соседей - крупных держав, которым могут быть нужны трубы и месторождения, но не население и государственность вокруг них. Господа, да у нас присутствуют абсолютно все ингредиенты сирийского сценария! И если он еще не выстрелил, то это благодаря тому, что уровень недовольства еще не так высок. Исследователи цивилизационных апокалипсисов выделяют так называемую несущую способность (carrying capacity) - количество населения, которое может устойчиво обеспечиваться природными ресурсами на протяжении долгого времени. «Если несущая способность чересчур перегружена, коллапс неизбежен», - отмечает британский журналист. Чтобы избежать его, нужно выполнять рекомендацию Мотешаррея: «Если мы каждый раз делаем разумный выбор, направленный на снижение влияния таких факторов, как неравенство, неконтролируемый рост населения, уровень загрязнения окружающей среды, уровень истребления природных ресурсов (что сделать вполне реально!), мы можем избежать краха и удержать общество на траектории стабильного развития». В нашем случае речь идет прежде всего о реформировании принципов государственного управления, при которых раздут государственный аппарат, искусственно погашена любая нелояльная политическая активность, сделана ставка на жесткий контроль за медиа и соцсетями. Во-вторых, должны быть радикально снижены препоны и налоговая нагрузка на МСБ, ибо именно численный рост зажиточных граждан сегодня должен рассматриваться как вопрос национальной безопасности и выживания государства. Должны быть преодолены три основные преграды для отечественных предпринимателей – коррупция, бюрократизм и рейдерство. Ну и потребуется стимулирование возврата капиталов, выведенных из страны ограниченной группой людей, чтобы финансировать средний класс. Для этого придется привести в порядок и финансовую сферу, особенно в той ее части, где государство должно выступать надежным гарантом сбережений населения. Все это будет очень тяжело и финансово невыгодно для элитарных групп, формирующих политическую власть, но иного выхода просто нет. Как в свое время точно сказал Махатма Ганди: «Цивилизация в подлинном смысле слова состоит не в умножении потребностей, а в свободном и хорошо продуманном ограничении своих желаний». Мы находимся на пороге ситуации, когда думы о своем кармане могут закончиться исчезновением не только этого самого кармана вместе с метафорическим костюмом, но и самого государства вообще.