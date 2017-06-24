Исцелитесь сначала сами...

Старейшее медицинское училище в Узбекистане закроют из-за убийства студента. Нигора Юлдашева, Ташкент Власти Узбекистана приняли решение закрыть медицинский колледж имени Петра Боровского в Ташкенте. Приема абитуриентов в учебное заведение, существовавшее в столице Узбекистана с 1935 года, в этом году уже не будет. Студентов 2-3-х курсов расформируют по другим профильным колледжам и училищам. А судьба некоторых из преподавателей может оказаться и вовсе не завидной. Причиной закрытия престижного колледжа, ранее ежегодно выпускавшего сотни медицинских специалистов среднего звена, стала криминальная трагедия с коррупционным уклоном. 3 мая 2017 года во время большой перемены здесь был зверски забит своими товарищами восемнадцатилетний студент 2-го курса Жасур Ибрагимов. Медицинское освидетельствование выявило у него множественные разрывы двенадцатиперстной кишки, ушиб правой почки, острый посттравматический холецистит, некроз поджелудочной железы, перитонит, сотрясение мозга, множественные ссадины и ушибы на всем теле, включая следы от обуви. В течение месяца юноша перенес пять операций в различных клиниках Ташкента, но так и не смог прийти в себя, и скончался 1 июня. За время его лечения родители Жасура не смогли добиться от администрации училища, Генпрокуратуры, МВД, Министерства образования, а также омбундсмана никаких действий по возбуждению уголовного дела по факту жестокого избиения, имевшего массу свидетелей. После смерти Жасура его мать, Нилюфар Алиева, написала письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, в котором назвала поименно шестерых участников трагедии. А также сообщила, что в медицинском училище имени Боровского и раньше были подобные драки, которые малолетние преступники даже фиксировали на видео на своих телефонах, но администрация колледжа и органы правопорядка не предпринимали по этому поводу ничего, поскольку родители хулиганов - влиятельные лица, юристы. Попав в социальные сети, письмо Алиевой вызвало чрезвычайно сильный резонанс. В первые же сутки хештег «Справедливость-Жасуру» стал самой горячей темой в местном сегменте Интернета. 4 июня более 400 гражданских активистов собрались в парке имени Бобура, в центре Ташкента, для сбора подписей под коллективной петицией с требованием справедливого расследования и наказания всех лиц, причастных к гибели Жасура. Ранее виртуальную петицию аналогичного содержания уже подписали 14 тысяч человек. Сначала на собравшихся в парке пытались оказать психологическое давление, их окружили плотным кордоном силовиков, предлагали разойтись, угрожали привлечением к суду за участие в несанкционированном выступлении. Но видя, что народ все пребывает и настроен решительно, власти пошли на диалог. Заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониер Ташходжаев вошел в толпу, начал даже давать советы, как себя вести, чтобы действия не были квалифицированы как несанкционированный митинг. Затем инициативную группу пригласили для переговоров в Управление внутренних дел (УВД) Миробадского района, где вновь попытались изъять оригинал петиции, но быстро вернули после звонка по «телефону доверия». В этот же день ГУВД опубликовало пресс-релиз, объяснявший прежнее бездействие правоохранителей проведением «доследственных мероприятий». Администрация колледжа имени Боровского так же выпустила пресс-релиз довольно циничного содержания. В нем убийство студента сокурсниками было названо «инцидентом», а также сообщалось, что на территории учебного заведения установлено более 120 видеокамер наблюдения и имеется специальная служба охраны. Одновременно на популярных виртуальных ресурсах, в основном посвященных шоу-бизнесу, стали появляться призывы «не выносить сор из избы», «не давать повод врагам дестабилизировать ситуацию в Узбекистане» и тому подобные лозунги, хорошо знакомые гражданам страны за последние десятилетия. «Вначале проверь, потом на весь мир причитай, мой узбек! », «Жизнь не только сахар, в ней есть и соль! », - восклицали бессовестные комментаторы. Начало складываться впечатление, что ситуацию вокруг жестокого убийства в медицинском училище решили замять на самом высоком уровне. Но возмущение общества погасить не удалось. Как отметили наблюдатели, впервые в истории Узбекистана голоса гражданских активистов были поддержаны большинством населения. В связи с трагической гибелью Жасура Ибрагимова сделало официальное заявление представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане. Поэтому власть, провозгласившая 2017 год «Годом диалога с народом», не могла не отреагировать. Вскоре официальные СМИ сообщили, что в УВД Мирабадского района возбуждено уголовное дело по статье 104 (пункт «Д» часть 3) Уголовного кодекса Узбекистана - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, и в качестве основного подозреваемого взят под стражу студент 2-го курса Ислам Тулаганов 1999 года рождения. Его родители - оба адвокаты, возможно, подсказали, что групповое убийство карается гораздо строже. Хотя, по сообщениям правоохранителей, пока еще «продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению преступления». То есть допрашивают и остальных. СМИ также привели показания Тулаганова, согласно которым Жасур Ибрагимов сам был инициатором драки «один на один», а множественные тяжелые повреждения внутренних органов он якобы получил, налетев на выставленные локоть и колено подозреваемого. Тем не менее следствие, уже взятое под специальный контроль Генпрокуратуры Узбекистана, пообещало справедливо во всем разобраться, а так- же дать правовую оценку действиям медицинских работников и педагогов. С последними, впрочем, сразу не стали особенно церемонится. 5 июня приказом Министерства здравоохранения Узбекистана были уволены директор колледжа имени Боровского Лутфи Юсупова, ее заместитель по учебным делам Хилола Буриходжаева и заместитель по духовности и просветительству (!) Везира Хасанова. А через две недели, 15 июня, педагогам колледжа сообщили о его скором закрытии. Студенты, говорят, тоже намеревались протестовать, заявляя, что не хотят переводиться в другие учебные заведения «с позорным клеймом убийц». Но им отсоветовали. И они не решились. Могут ведь и совсем никуда не перевести... По утверждениям некоторых неправительственных СМИ, закрыть медицинский колледж в Ташкенте будто бы распорядился лично президент Мирзиеев, кстати, ни разу публично не высказавшийся о ситуации с гибелью студента. Другие неправительственные издания на этой неделе озвучили свою версию. По утверждению Узбекской службы радио Свободы «Озодлик» со ссылкой на собственные источники в Министерстве образования, закрыть медицинский колледж имени Боровского в Ташкенте порекомендовала специальная группа проверки Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, начавшая изучать состояние дел в колледже после убийства студента. «Изначально у группы, которая начала эту проверку, не было намерений закрыть учебное заведение. Но 14 июня группа следователей СНБ, которая проводит расследование по факту гибели студента Жасура Ибрагимова, предоставила комиссии папку, в которой содержались фото и видеоматериалы, подтверждающие наличие коррупции, кумовства и бытового распутства в колледже. И до смерти Ибрагимова в этом колледже происходили различные неприятные инциденты. Запятнанный колледж подлежит закрытию точно так же, как подлежит расформированию полк, потерявший свой флаг. Решение окончательное, жалобы не подлежат рассмотрению», - сказал репортеру «Озодлик» неназванный чиновник. По его словам, современное здание медицинского колледжа, находящееся в самом центре Ташкента, рядом со сквером Амира Тимура, в следующем году будет передано из ведомства Минобразования, и в нем начнет работу школа СНБ по подготовке и повышению квалификации офицерских кадров. Данная информация, разумеется, не имеет официальных подтверждений. Пока, по крайней мере. Но вот такой неожиданный поворот. С другой стороны, судьба очень многих колледжей, лицеев и профессиональных училищ в Узбекистане в самое ближайшее время будет меняться. На этой неделе президент Шавкат Мирзиеев решительно высказался за возвращение уже в этом году к 11-летнему среднему образованию, отмененному при президенте Исламе Каримове. «В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде. Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды. Это может негативно повлиять на психологию молодежи, посещаемость занятий, в конечном итоге - на уровень образования и воспитания. Поэтому необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса, совершенствовать учебные программы», - сказал президент Мирзиеев во время своего посещения столичной 78-ой школы. И тут же предложил перевести эту школу на 11-летнюю учебную программу с созданием при школе учебно-профессионального предприятия уже с сентября 2017 года. По сообщениям ташкентских информагентств, всего в столице Узбекистана с сентября этого года на 11-летнее обучение перейдут 44 школы - по 4 в каждом районе. А с будущего года их опыт предполагают распространить по всем регионам страны. Напомним, что переход от 11-летней программы среднего образования к 12-летнему обучению, включающему девять классов школы и три года в лицее или колледже, начался в Узбекистане в 1997 году. По мнению многих экспертов, он не был особо успешным. Успеваемость и посещаемость в профессиональных колледжах сейчас находятся на низком уровне. Студенты пропускают занятия и «закрывают» деньгами пробелы в изучении предметов. А поступление в престижные колледжи обходится родителям в тысячи долларов. Возвращение 11-летней средней школы не отменяет профессионального образования. Просто девятиклассники теперь будут сами решать, продолжать ли им учиться в школе или перейти в профессиональный колледж. При этом подразумевается, что система профессионального образования должна претерпеть кардинальные изменения. Премьер-министр Абдулла Арипов, также выступивший на этой неделе, пообещал педагогам реформируемых лицеев и колледжей, что «без работы они не останутся». Хотя это уже не коснется многих педагогов из колледжа имени Боровского. Закрытие некогда очень уважаемого, старейшего в стране медицинского училища многими воспринимается как неизбежный итог его порочной практики последних лет. «Многие выпускники Боровки учились только за взятки и даже не знают, как сделать простую инъекцию. Другие не знают, как сделать что либо не за деньги», - типичное высказывание в социальных сетях Ташкента в последнии дни. Другие комментаторы отмечают, что то, что происходило в медицинском колледже, происходит, к сожалению, повсеместно. И древнее высказывание «исцелись сам, прежде чем исцелять других», к сожалению, применимо не только к отечественной медицине. Все общество нуждается в коренном обновлении, и не только на уровне слов, лозунгов и отчетностей.