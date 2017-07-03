Чужая война,



или Почему нам не стоит отправлять своих солдат в Сирию

«Таскать каштаны из огня ­ для кого, кому. Ироническое. Выполнять очень трудную или опасную работу, результатами которой пользуется другой».

Фразеологический словарь русского литературного языка ДН

ЗАЯВЛЕНИЕ представителей властей Российской Федерации относительно переговоров с Астаной и Бишкеком по поводу возможной посылки солдат наших стран в Сирию, вызвало крайне негативную реакцию в нашей стране, а также опровержение со стороны МИД и представителей парламента страны. Сложилась довольно странная ситуация, когда два источника независимо друг от друга заявили об этом, а наши компетентные органы все отрицают. Впрочем, вполне возможно, что реально такие переговоры еще только предстоят (например, 4-5 июля на очередном раунде сирийских переговоров в Астане), а потенциальную их возможность обговаривали уровнем выше, чем парламент и правительство РК. Как бы то ни было, интересам нашей страны вооруженное участие в сирийской войне абсолютно противоречит (несмотря на все желания наших союзников и партнеров «разделить» с нами «ответственность»), да и оснований, как правильно отметили официальные лица, для этого не наблюдается. Теперь Астане необходимо и далее отстаивать эту позицию. Информацию о возможности размещения казахстанцев и кыргызстанцев в так называемых зонах деэскалации (повстанческие районы, контролируемые в основном группировками боевиков, ориентирующимися на Турцию) огласил Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также глава Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов. Первый заявил, что данная тема проскользнула в ходе переговоров со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

«От русских даже поступило предложение: может быть, отправить определенное число кыргызских и казахских (военных. - Прим.). Они тоже могут занять место в рамках этих усилий... Однако все это требует детальной работы: рассматриваются карты: кто откуда войдет, сколько солдат где расположат... То есть 300 или 500 солдат нужно? Сейчас в Идлибе проживает более миллиона человек. Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться», - отметил он в интервью телеканалу Haberturk.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято... Называть место [возможной дислокации казахстанцев и кыргызстанцев в Сирии] сейчас преждевременно, но с Турцией идут тоже переговоры, они же тоже являются участниками переговоров в Астане», - отметил Шаманов, известный как боевой генерал, воевавший в Чечне.

При этом совершенно очевидно, что участие наших солдат в военных действиях или обеспечении безопасности в Сирии не рассматривается Москвой иначе, чем символический акт. У самой России на Ближнем Востоке воюют несколько тысяч военнослужащих, еще несколько тысяч ее граждан воюют на стороне Дамаска в статусе наемников плюс несколько десятков тысяч иностранцев – главным образом иракцев, иранцев, афганцев, ливанцев – прибыли в страну по линии поддержки президента Асада со стороны Тегерана. Турецкие войска, также несколько тысяч солдат плюс около пяти тысяч лояльных им суннитских боевиков удерживают территории вокруг города аль-Баб, откуда они выбили войска террористической группировки ИГ. Почти вся территория провинции Идлиб, а также соседние с ней районы провинций Латакия, Хама и Алеппо – отвоеваны повстанцами у режима Асада, но единой силы, контролирующей эти земли, нет. Представленные там группировки Сирийской свободной армии и салафистской Ахрар аш-Шам ориентированы на Турцию, в то время как альянс Хайат Тахрир аш-Шам, куда вошли бывшие бойцы «Аль-Каеды» и других радикальных группировок, Анкаре не подчиняется. Между группировками периодически вспыхивают бои, устраиваются покушения и захваты заложников. Похожая ситуация еще в одной «зоне деэскалации» - Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Там полупротурецкая, полупросаудовская «Джейш аль-Ислам» пытается избавиться от своих конкурентов, атакуя их, но пока не преуспела. Обширные суннитские районы на юге страны, в провинциях Дераа, Кунейтра и Дейр эз-Зор, также освобождены суннитскими группами, ориентированными на Иорданию, США или Хайат Тахрир аш-Шам.

На востоке страны к столице ИГ, Ракке, подошли с востока курдские войска, в боевых порядках которых ключевую роль играют американские спецназовцы, а с запада – войска асадовской коалиции (Россия, Иран, «Хезболла»). Периодически ИГ взрывает лидеров суннитских повстанцев в Идлибе и турецкой зоне оккупации. Из всего вышеизложенного понятно, что присутствие нескольких сотен солдат из Казахстана и Кыргызстана (где их вообще не очень много) ни стратегически, ни тактически ничего не меняет. Соответственно, вовлечение наших стран в данный конфликт, в котором Анкара, Москва и Тегеран воюют непосредственно, это исключительно символический шаг, который бы продемонстрировал расширение их коалиции.

Не скрывает этого и президент российской Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков, который заявил агентству РИА «Новости»: «Речь может идти о размещении там советников от этих стран, хотя я не думаю, что в этом есть особая необходимость. Скорее всего, это для того, чтобы символически эти страны приняли участие в защите Сирии, морально поддержать Россию, не более того».

Тут нужно отметить, что такое символическое участие чревато полным сворачиванием казахстанской посреднической миссии – астанинского диалога. Об этом уже успели заявить наши известные политологи, но это понятно и так: как можно выступать посредником между сторонами, фактически участвуя в военных действиях в союзе с одной из них? Вряд ли даже «наблюдателям» за безопасностью в «зонах де-эскалации» удастся отстоять именно нейтральный статус, они же не «белые каски». Кстати, официальная позиция Казахстана по этому вопросу очень четко указывает на единственную основу для возможного посыла наших военнослужащих – мандат ООН.

Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов заявил об этом в кулуарах V Всемирного курултая казахов в Астане (цитата по сообщению сайта Tengrinews.kz): «Предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса. Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии, в настоящее время находится в компетенции стран - гарантов астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля. В любом случае для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую точку мира является наличие резолюции Совета Безопасности ООН, в которой, я напомню, мы сами являемся непостоянным членом на 2017-2018 годы и соответствующего мандата этой всемирной организации».

Этого нашим властям и стоит придерживаться дальше, чтобы не делать наших граждан реальными мишенями ради символической поддержки чужих геополитических амбиций. Тем более что ситуация в зоне конфликта крайне непредсказуема: в сентябре о своей независимости планирует объявить иракский Курдистан, закрепив таким образом официальный развал Ирака. Точно так же, очевидно, хотели бы поступить сирийские курды, которые вошли в военный альянс с США против ИГ вовсе не для того, чтобы возвращаться в единое сирийское государство, не важно, в каком формате – федерации, конфедерации или очередной «республиканской монархии». В этих условиях Анкара и Тегеран пытаются максимально не допустить расползания сепаратистских тенденций на свою территорию, что делает их оппонентами курдских союзников США. При этом иракские и сирийские курды враги еще и друг другу, а в руководстве Сирии активно борются пророссийская и проиранская фракции. В Ираке же шиитский юг может окончательно оформить свой вассалитет Тегерану, если центральное правительство в Багдаде ничего не сможет сделать с отщеплением Курдистана. Оно, кстати, действительно бессильно – костяк регулярной армии просто «выбит» в ходе штурма Мосула, начавшегося еще в прошлом ноябре. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке не только далека от урегулирования, в котором наша страна могла бы заработать политические очки, она далека даже от ясности, что именно там будет даже через месяц, не говоря уже о более долгих сроках. Естественно, что в таких условиях посылать куда-то солдат не только нерасчетливо, но и просто опасно.