Чужая война,

|
или Почему нам не стоит отправлять своих солдат в Сирию
«Таскать каштаны из огня для кого, кому. Ироническое. Выполнять очень трудную или опасную работу, результатами которой пользуется другой».
Фразеологический словарь русского литературного языка
ДН
ЗАЯВЛЕНИЕ представителей властей Российской Федерации относительно переговоров с Астаной и Бишкеком по поводу возможной посылки солдат наших стран в Сирию, вызвало крайне негативную реакцию в нашей стране, а также опровержение со стороны МИД и представителей парламента страны. Сложилась довольно странная ситуация, когда два источника независимо друг от друга заявили об этом, а наши компетентные органы все отрицают. Впрочем, вполне возможно, что реально такие переговоры еще только предстоят (например, 4-5 июля на очередном раунде сирийских переговоров в Астане), а потенциальную их возможность обговаривали уровнем выше, чем парламент и правительство РК. Как бы то ни было, интересам нашей страны вооруженное участие в сирийской войне абсолютно противоречит (несмотря на все желания наших союзников и партнеров «разделить» с нами «ответственность»), да и оснований, как правильно отметили официальные лица, для этого не наблюдается. Теперь Астане необходимо и далее отстаивать эту позицию.
Информацию о возможности размещения казахстанцев и кыргызстанцев в так называемых зонах деэскалации (повстанческие районы, контролируемые в основном группировками боевиков, ориентирующимися на Турцию) огласил Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также глава Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов. Первый заявил, что данная тема проскользнула в ходе переговоров со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.
«От русских даже поступило предложение: может быть, отправить определенное число кыргызских и казахских (военных. - Прим.). Они тоже могут занять место в рамках этих усилий... Однако все это требует детальной работы: рассматриваются карты: кто откуда войдет, сколько солдат где расположат... То есть 300 или 500 солдат нужно? Сейчас в Идлибе проживает более миллиона человек. Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться», - отметил он в интервью телеканалу Haberturk.
«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято... Называть место [возможной дислокации казахстанцев и кыргызстанцев в Сирии] сейчас преждевременно, но с Турцией идут тоже переговоры, они же тоже являются участниками переговоров в Астане», - отметил Шаманов, известный как боевой генерал, воевавший в Чечне.
При этом совершенно очевидно, что участие наших солдат в военных действиях или обеспечении безопасности в Сирии не рассматривается Москвой иначе, чем символический акт. У самой России на Ближнем Востоке воюют несколько тысяч военнослужащих, еще несколько тысяч ее граждан воюют на стороне Дамаска в статусе наемников плюс несколько десятков тысяч иностранцев – главным образом иракцев, иранцев, афганцев, ливанцев – прибыли в страну по линии поддержки президента Асада со стороны Тегерана. Турецкие войска, также несколько тысяч солдат плюс около пяти тысяч лояльных им суннитских боевиков удерживают территории вокруг города аль-Баб, откуда они выбили войска террористической группировки ИГ. Почти вся территория провинции Идлиб, а также соседние с ней районы провинций Латакия, Хама и Алеппо – отвоеваны повстанцами у режима Асада, но единой силы, контролирующей эти земли, нет. Представленные там группировки Сирийской свободной армии и салафистской Ахрар аш-Шам ориентированы на Турцию, в то время как альянс Хайат Тахрир аш-Шам, куда вошли бывшие бойцы «Аль-Каеды» и других радикальных группировок, Анкаре не подчиняется. Между группировками периодически вспыхивают бои, устраиваются покушения и захваты заложников. Похожая ситуация еще в одной «зоне деэскалации» - Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Там полупротурецкая, полупросаудовская «Джейш аль-Ислам» пытается избавиться от своих конкурентов, атакуя их, но пока не преуспела. Обширные суннитские районы на юге страны, в провинциях Дераа, Кунейтра и Дейр эз-Зор, также освобождены суннитскими группами, ориентированными на Иорданию, США или Хайат Тахрир аш-Шам.
На востоке страны к столице ИГ, Ракке, подошли с востока курдские войска, в боевых порядках которых ключевую роль играют американские спецназовцы, а с запада – войска асадовской коалиции (Россия, Иран, «Хезболла»). Периодически ИГ взрывает лидеров суннитских повстанцев в Идлибе и турецкой зоне оккупации. Из всего вышеизложенного понятно, что присутствие нескольких сотен солдат из Казахстана и Кыргызстана (где их вообще не очень много) ни стратегически, ни тактически ничего не меняет. Соответственно, вовлечение наших стран в данный конфликт, в котором Анкара, Москва и Тегеран воюют непосредственно, это исключительно символический шаг, который бы продемонстрировал расширение их коалиции.
Не скрывает этого и президент российской Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков, который заявил агентству РИА «Новости»: «Речь может идти о размещении там советников от этих стран, хотя я не думаю, что в этом есть особая необходимость. Скорее всего, это для того, чтобы символически эти страны приняли участие в защите Сирии, морально поддержать Россию, не более того».
Тут нужно отметить, что такое символическое участие чревато полным сворачиванием казахстанской посреднической миссии – астанинского диалога. Об этом уже успели заявить наши известные политологи, но это понятно и так: как можно выступать посредником между сторонами, фактически участвуя в военных действиях в союзе с одной из них? Вряд ли даже «наблюдателям» за безопасностью в «зонах де-эскалации» удастся отстоять именно нейтральный статус, они же не «белые каски». Кстати, официальная позиция Казахстана по этому вопросу очень четко указывает на единственную основу для возможного посыла наших военнослужащих – мандат ООН.
Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов заявил об этом в кулуарах V Всемирного курултая казахов в Астане (цитата по сообщению сайта Tengrinews.kz): «Предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса. Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии, в настоящее время находится в компетенции стран - гарантов астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля. В любом случае для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую точку мира является наличие резолюции Совета Безопасности ООН, в которой, я напомню, мы сами являемся непостоянным членом на 2017-2018 годы и соответствующего мандата этой всемирной организации».
Этого нашим властям и стоит придерживаться дальше, чтобы не делать наших граждан реальными мишенями ради символической поддержки чужих геополитических амбиций. Тем более что ситуация в зоне конфликта крайне непредсказуема: в сентябре о своей независимости планирует объявить иракский Курдистан, закрепив таким образом официальный развал Ирака. Точно так же, очевидно, хотели бы поступить сирийские курды, которые вошли в военный альянс с США против ИГ вовсе не для того, чтобы возвращаться в единое сирийское государство, не важно, в каком формате – федерации, конфедерации или очередной «республиканской монархии». В этих условиях Анкара и Тегеран пытаются максимально не допустить расползания сепаратистских тенденций на свою территорию, что делает их оппонентами курдских союзников США. При этом иракские и сирийские курды враги еще и друг другу, а в руководстве Сирии активно борются пророссийская и проиранская фракции. В Ираке же шиитский юг может окончательно оформить свой вассалитет Тегерану, если центральное правительство в Багдаде ничего не сможет сделать с отщеплением Курдистана. Оно, кстати, действительно бессильно – костяк регулярной армии просто «выбит» в ходе штурма Мосула, начавшегося еще в прошлом ноябре. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке не только далека от урегулирования, в котором наша страна могла бы заработать политические очки, она далека даже от ясности, что именно там будет даже через месяц, не говоря уже о более долгих сроках. Естественно, что в таких условиях посылать куда-то солдат не только нерасчетливо, но и просто опасно.