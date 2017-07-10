Долги за газ не пускают в Мекку

В Узбекистане должникам за коммунальные услуги запретят хадж

Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ Главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов призвал мусульман страны погасить все имеющиеся долги за коммунальные услуги - воду, электроэнергию и бытовой газ. В противном случае должники не смогут в августе совершить большое паломничество в Мекку. «Если у человека есть долг хотя бы в один сум ($0,008), то его хадж не будет принят. Мы не будем даже пускать в самолет таких людей», – заявил Турсунов в конце июня на заседании международного пресс-клуба в Ташкенте. Так же он предупредил верующих, что они в ответе перед Всевышним за использование ресурсов. «Есть люди, которые регулярно молятся, совершают хадж, но не платят за электричество. Это же воровство! Сколько труда людей за этим стоит? Если один час не будет электричества дома, все останавливается, книги не сможем читать, обрывается связь с миром. За каждую каплю потраченной воды мы будем отвечать перед Богом, безусловно. Это надо объяснить людям, особенно молодежи», - сказал имам-хатиб, добавив, что ресурсы вообще имеют ограниченный характер, а во многих регионах их ощутимо не хватает.

Стоит заметить, что активная позиция по отношению к актуальным вопросам жизни светского общества и государства не внове для официального духовенства Узбекистана.

Так, осенью 2016 года, спустя несколько дней после смерти первого президента Ислама Каримова, имамы многих мечетей - особенно в Ферганской долине - призвали своих прихожан обязательно выйти на сбор хлопка, а также материально поддерживать сборщиков урожая. Местами сбор хлопка был даже назван ваджиб амалем - обязательным действием. В отличие от того случая, нынешний запрет на хадж должникам перед ЖКХ, по мнению неправительственных комментаторов, носит даже менее спорный характер с точки зрения ислама. Поскольку в трактовках ортодоксальных суннитских богословов содержатся упоминания, что Пророк Мухаммад не приветствовал совершения хаджа на средства, взятые в долг. А по актуальности проблема долгов населения за коммунальные услуги в Узбекистане, по всей очевидности, уже сравнялась со сбором хлопка. В конце мая 2017 года президент Шавкат Мирзиеев своим указом создал Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, отвечающее за погашение задолженностей юридических и физических лиц за электроэнергию и газ. Взысканием долгов за коммунальные услуги кроме прокуроров было поручено заниматься сотрудникам местных администраций, банков, образовательных учреждений, налоговой инспекции, МВД и махаллинских комитетов - органов самоуправления граждан. Теперь дошла очередь и до мусульманского духовенства.

Кстати, основным докладчиком на заседании ташкентского пресс-клуба выступал не имам-хатиб Турсунов, а именно замдиректора Бюро принудительного исполнения Генпрокуратуры Жасур Арипов, по словам которого общий долг населения и юридических лиц за природный газ и электроэнергию в Узбекистане к моменту его доклада превысил 5 триллионов сумов ($1,3 млрд.). При этом были отмечены и факты незаконного начисления долгов за коммунальные услуги на 50 млрд. сумов. По словам Арипова, навести порядок в сфере коммунальных платежей со временем поможет автоматизация учета. Пока же кардинальной мерой стало решение правительства, что с 1 июля все физические лица обязаны оплачивать потребление газа и электроэнергии строго до 10 числа текущего месяца, иначе они будут подвергаться принудительному отключению от электрических и газорас-пределительных сетей. А в случае непредоставления доступа от света и газа отключат весь дом, вместе с законопослушными плательщиками. С этого же срока юридические лица обязаны осуществлять стопроцентную предоплату за свет и газ не позднее первого числа каждого месяца, также под угрозой полного отключения. С 1 июля в Узбекистане также усилена юридическая ответственность за умышленное повреждение пломб приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды, либо другое вмешательство в эти приборы с целью изменения их показателей. Согласно поправкам, внесенным в Административный и Уголовный кодексы страны, такие действия, совершенные после применения административного взыскания, будут караться штрафами от 25 до 75 МРЗП или обязательными общественными работами до 240 часов, или исправительными работами сроком до 1-го года. Согласитесь, что меры достаточно жесткие и способные дойти до сознания и без увещеваний имамов. Хотя сами власти в их окончательную эффективность, похоже, верят не на сто процентов.

Неделей раньше героем пресс-клуба был председатель государственного холдинга «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, пришедший донести до журналистов суровую новость, что в регионах Узбекистана, где в предыдущие десятилетия не было централизованного газоснабжения или наблюдались хронические перебои с газоснабжением, его не будет и впредь. И напрасных надежд по этому поводу питать не следует. Компания будет работать строго по государственной программе, которая предусматривает снабжение населения газовыми баллонами. Для отопления жилых домов есть программа по снабжению углем. Причина такой политики, по словам Султанова, в нерачительном отношении к ресурсам со стороны самих граждан. «Любой житель, любая организация подключались к трубе. Трубы устанавливались правильно, но в то время никто не делал расчеты. Народ думал, раз есть труба - есть газ. И таким образом убили всю систему. Этим мы погубили районы, где был газ. Сейчас есть газ, а давления нет. А народ ставит нелегальные насосы из Китая. А в других местах, чтобы попить чай, люди ставят пол-литра воды, быстро кипятят и выключают газовый баллон. Почему? Потому что они заплатили за него. Не будет газа там. Надежд быть не должно. Будем работать по программе поставки сжиженного газа. Экономьте энергоресурсы», - сказал глава «Узбекнефтегаза».

При этом зарубежные СМИ со ссылками на того же Алишера Султанова сообщают, что Узбекистан запланировал в ближайшие три года довести ежегодный объем поставок природного газа в Китай до 10 млрд. кубометров и изыскивает возможности для газового экспорта в страны Европы. На заседании ташкентского пресс-клуба глава «Узбекнефтегаза» пояснил, что увеличение поставок газа в Китай предусмотрено среднесрочным соглашением, подписанным в ходе визита президента Мирзиеева в КНР в мае 2017 года. «Мы договорились с китайской стороной, что в 2018, 2019 и 2020 годах будем наращивать объемы экспорта до 10 млрд. кубометров в год», - рассказал Султанов, уточнив, что во время визита президента строительство четвертой ветки газопровода Узбекистан - Китай не обсуждалось. Хотя и «этот вопрос до сих пор актуальный». Султанов предположил, что китайской стороне «тоже, наверное, не выгодно строить четвертую ветку, когда остальные мощности - три уже построенные - еще не загружены. «Мы уверены, что, когда экспорт узбекского газа и транзит туркменского газа будут полностью соответствовать техническим параметрам трех веток, а это в совокупности 50 млрд. кубометров в год, китайские коллеги выйдут на нас с вопросом о возобновлении строительства четвертой», - сказал председатель «Узбекнефтегаза». Напомним, что в июне 2010 года НХК «Узбекнефтегаз» и китайская CNPC заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров в год. Поставки начались с 1 апреля 2012 года. По итогам 2013 года Китай получил 6 миллиардов узбекского газа. С января по октябрь 2016 года тоннаж поставок газа в Китай из Узбекистана составил 2,73 млн. тонн. Объемы импорта Китаем узбекского газа сокращались последние четыре месяца 2016 года, опустившись до минимума в декабре, а в 2017 году полностью сошли на нет. Алишер Султанов, между тем, заявил о намерении наладить экспорт газа из Узбекистана в Европу. В начале мая 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан направит усилия на развитие возобновляемых источников энергии. А в начале июня подписал постановление о государственной программе мер по развитию гидроэнергетики, в рамках которой до 2021 года планируется построить 18 новых ГЭС и реализовать 14 проектов по модернизации гидроэлектростанций на общую сумму $2,65 млрд.

Тем временем, решением правительства с 15 июля 2017 года в Узбекистане осуществлено очередное увеличение тарифов на коммунальные услуги - в среднем на 7 процентов. При жизни первого президента Ислама Каримова аналогичные повышения осуществлялись в среднем 2-3 раза в год, сразу вслед за повышением по президентским указам размеров МРЗП, пенсий и социальных пособий. Оппозиционные и неправительственные СМИ любили подвергать едкой критике эти указы, поскольку вслед за повышениями зарплат и пособий тотчас же увеличивались не только коммунальные тарифы, но и подрастали цены на почти все виды товаров и услуг. То есть осуществлялся очередной виток инфляции. Президент Мирзиеев, с момента его избрания в декабре 2016 года, еще ни разу не прибегал к повышению ставок МРЗП и социальных пособий. А тарифы все-таки выросли к лету. Не говоря уже о ценах. И платить большинству граждан, как видно из вышесказанного, на сей раз придется за все неизбежно. И на этом свете, и на том - как говорят имамы.