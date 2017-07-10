Тихий раунд

Очередные сирийские переговоры в Астане проходят без обычного шума

Владимир ИВАНОВ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ в обстановке необычной тишины (прошлые раунды казахстанские СМИ освещали весьма активно) в столице Казахстана начались очередные переговоры между сторонами сирийского конфликта, согласившимися на посредничество Астаны. Особенностью этого раунда и так труднейшего диалога стали предварившие его заявления российских официальных лиц относительно возможного посылки наших военно-служащих в зону конфликта. Астана официально заявила, что к ней с подобными просьбами никто пока не обращался, в результате чего «ДН» на прошлой неделе предположила, что как раз на этой неделе этот вопрос может быть поднят официально. Тот факт, что в этот раз информация о переговорах выдается в противоположность прошлому опыту очень скудно и дозированно, может свидетельствовать о том, что данный раунд крайне труден не только для конфликтующих сторон, но и для Казахстана как посредника. Ко всему прочему, ситуация в самой Сирии продолжает «закручиваться», усложняясь ожидаемым конфликтом между одним из гарантов переговоров в Астане (Турцией) и стороной конфликта, в нашей столице никак не представленной (сирийские курды). На этом фоне относительные успехи двух коалиций в борьбе против ИГ не снижают накал и запутанность конфликта, а наоборот – увеличивают их. Основную информацию касательно переговоров журналистам сообщил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, не ставший сообщать никаких подробностей. Он лишь сказал, что делегации переговорщиков и спецпредставитель ООН по Сирии в Астану прибыли и что разговаривать они между собой будут. Главным образом, по поводу создания «зон деэскалации», куда, по словам российских представителей и предлагается отправить кыргызских и казахских военных. Естественно, сам министр об этой ситуации больше ничего говорить не стал.

«Все делегации, которые планировали участвовать в данном важном этапе переговоров, прибыли. В настоящее время, как это уже установилось на практике Астанинского процесса, делегации ведут переговоры на двусторонней основе. Планируется продолжение переговоров, которые пройдут в отеле «Риксос» и на которых будут выработаны окончательные решения по тем вопросам, которые стоят на повестке дня», - заявил он во вторник.

Вместе с тем, то, как он раскрывает эту повестку дня, вновь наводит на мысли о том, что окончательно вопрос о возможности отправить наших военных в Сирию не снят. «Безусловно, в плане реализации этого меморандума ключевое значение имеют такие вопросы, как определение самих границ этих зон, это прежде всего касается стран-гарантов, и обсуждение между ними вопроса о контроле над функционированием этих зон деэс-калации. В меморандуме упомянуто о том, что вдоль границ зон деэскалации должны быть установлены контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Планируется также, как это было заявлено странами-гарантами, обсудить вопросы разминирования тех культурных объектов на территории Сирии, которые находятся под гарантией ЮНЕСКО, входят в список Всемирного наследия этой международной организации».

Последний момент и вызывает вопросы. Дело в том, что в рамках своей миссии в Ираке, подразделение казахстанской армии «Казбат», военнослужащие которого пребывали там в 2003-2008 годы, специализировалось именно на разминировании (ими было уничтожено 4,5 миллиона различных боеприпасов). Кроме того, упоминается связь разминирования с ооновской организацией – ЮНЕСКО, а ведь тот же Абдрахманов упоминал, что отправка наших солдат в зону сирийского конфликта возможно только по согласованию с ООН. «...Для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую точку мира является наличие резолюции Совета Безопасности ООН», - заявил глава МИД РК на прошлой неделе.

Ну, и вопросы вызывает снижение представительности делегации повстанцев. На первых, январских, переговорах, по официальным данным, присутствовали «представители 13 оппозиционных группировок». В этот раз их явно меньше. «От сирийской вооруженной оппозиции прибыли 9 человек, каждый из них представляет свою группу. Согласно данным, которые регулярно распространяет Российский центр по контролю за режимом прекращения боевых действий и примирению сторон на территории Сирийской Арабской Республики, около 65 вооруженных оппозиционных групп в Сирии присоединились к этому режиму перемирия. Поэтому здесь, на Астанинской площадке, представлены эти группировки. В этот раз, насколько мне докладывали, уже прибыли 9 представителей сирийской вооруженной оппозиции, которые на данный момент уже находятся здесь, в столице. Все итоговые документы, если они будут согласованы странами-гарантами, их содержание будут в основном связаны с реализацией меморандума о создании четырех зон деэскалации», - заявил Кайрат Абдрахманов.

Ну, и самый большой вопрос: насколько адекватно вообще участие Астанинского процесса в том, что происходит на Ближнем Востоке? Как раз в эти же дни на севере Сирии все больше распространяется слух о возможном крупномасштабном наступлении турецкой армии и союзных ей повстанческих группировок против курдского анклава Африн, находящегося между территорией контролируемой Анкарой вокруг аль-Баба и крупнейшей повстанческой территорией в провинции Идлиб. Подобная операция может поставить под вопрос вообще все взаимодействие гарантов Астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) с США и западной коалицией против ИГ, «пехотой» которой как раз и являются курдские вооруженные формирования, как минимум часть которых является союзниками Курдской рабочей партии, террористической группировки, выступающей за отделение Курдистана от Турции.

Сейчас основные силы курдов при поддержке спецподразделений западной коалиции, их артиллерии и авиации штурмуют столицу ИГ Ракку, ожесточенно обороняемую лучшими подразделениями хариджитского «халифата». Они несут тяжелые потери, но пошли на это ради надежды на создание своего государственного образования в Сирии, которые поддерживает руководство США, старающееся не подпустить к Ракке войска союзников сирийского режима, вплоть до прямых ударов по ним. Однако, если турецкие войска начнут штурм Африна, то курды могут потребовать от США активного вмешательства, либо сами перебросят свои отряды на север от Ракки, оставив ее в руках ИГ.

Кроме всего прочего, важный момент заключается в том, что курдские представители полностью игнорируют Астанинский процесс, являясь на сегодня одним из наиболее активных участников многостороннего вооруженного конфликта.

В сухом остатке – невыгодное предложение от России отправить своих солдат, рост риска новой конфронтации в Сирии, которая никак в Астане урегулирована быть не может, и, как следствие, самый тихий раунд переговоров. От наших дипломатов требуется самый высокий уровень профессионализма, чтобы наши солдаты завтра не оказались заложниками ситуации, когда гаранты Астанинского процесса окажутся в ситуации вооруженного противостояния с основными союзниками западной коалиции. Официально, наверное, мы ничего не узнаем об этом, но сможем оценить результативность по простому факту – поедут ли наши в Сирию или нет.