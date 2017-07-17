Нам сделали предложение

Можем ли мы отказаться?

«Мой отец сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться».

Майкл Корлеоне, из кинофильма «Крестный отец», по одноименной книге Марио Пьюзо

ДН

ТЕМА возможного вовлечения казахстанских военных в конфликт на территории Сирии опять прозвучала на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане на прошлой неделе. Две недели назад МИД РК опровергло факт наличия подобного предложения в адрес Казахстана, но на прошлой неделе специальный представитель президента России по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев вновь заявил, что эта просьба со стороны Кремля Астане все же поступила. Теперь весь вопрос в том, какого характера это предложение – то есть можно ли от него отказаться? Изначально, когда две недели назад подобную идею озвучили Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также глава комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов, казахстанский сегмент соцсетей довольно негативно отнесся к данной перспективе. И неудивительно: ситуация в Сирии и Ираке, несмотря на очевидные успехи сразу двух анти-ИГ коалиций в борьбе с основным «злом», также далека от урегулирования, как и раньше. Более того, в последние недели были зафиксированы прямые столкновения между войсками двух коалиций, когда американские силы наносили удары по иранским и ливанским формированиям, воюющим на стороне Дамаска. Естественно, что в такой ситуации отправлять кого-либо, даже с чисто полицейскими функциями, риск - не оправданный ничем. И это уже не говоря о том, что сам факт отправки воинского контингента – крест, поставленный на посреднической миссии Астаны.

Видимо, осознавая это, глава МИД РК сделал свое заявление, в котором заявил, что «Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию». «В любом случае для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую точку мира является наличие резолюции Совета Безопасности ООН, в которой, я напомню, мы сами являемся непостоянными членами на 2017-2018 годы и соответствующего мандата этой всемирной организации», - также добавил он. Астана решила сыграть в игру «Мы вам не откажем, если вы не попросите». Кремль же решил сделать вид, что ничего не понял, и продолжил открыто заявлять: просьба отправить солдат была.

Специальный представитель президента России по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев на пресс-конференции в Астане заявил следующее: «Сейчас стоит вопрос о том, чтобы действительно привлечь к миротворческой миссии в Сирию контингенты воинские, военных наблюдателей. Никто не ставит под сомнение участие контингента из Российской Федерации, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос... Если правительство Казахстана и руководство примет решение направить такой воинский контингент, мы будем только приветствовать. Но, насколько я знаю, пока решение руководство Казахстана не приняло». При этом он, конечно, оговорился, что «мы не навязываем никому рассмотреть вопрос по возможности направления страной, в разумных пределах, контингента для участия в мониторинге за ситуацией», однако в неудобное положение Астану он все же поставил.

Потому что выходит, что либо МИД и его глава не были в курсе данного предложения (что как минимум странно, ибо это их прямые обязанности), либо они ввели нашу общественность в заблуждение, отрицая его существование. Если же предположить, что оно поступило уже после заявления министра Абдрахманова (хотя оснований не доверять официальным лицам России и Турции нет), то вновь непонятно, почему он не сделал новое заявление (тем более что эту тему он поднимал ранее) и молчит до сих пор, хотя с момента оглашения этого факта Лаврентьевым прошла уже неделя.

Проблемы с тем, чтобы полноценно, вовремя и всесторонне формулировать информационную повестку дня, конечно, есть далеко ни у одного министра. В этом плане на этой же неделе «отличился» и г-н Бозумбаев, который вначале сказал одно, затем – противоположное. Очевидно, что речь идет не о профессионализме этих людей (во всяком случае, мы бы очень хотели бы в это верить!), а о том, что политическая линия нашей страны оказывается на сложном перекрестке, и наши партнеры, обязательства и планы не только приходят в противоречие, но продолжают давить на Астану со всех сторон. Точно так же понятно, что кроме публичной политики и дипломатии, есть ее неформальная, закулисная сторона, которую характеризует совсем иной уровень отношений. Выведение отдельных моментов из конфиденциального диалога на общественный уровень – это, очевидно, есть способ давления на визави, и это именно то, что на данный момент испытывает Казахстан в вопросе Сирии, переговоров и «предложений» по отправке войск.

Понятное дело, что когда представитель Кремля говорит про «страны СНГ», он подразумевает, прежде всего, военных союзников России по ОДКБ – Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. При этом очевидно, что Ереван вряд ли отправит свой контингент, слишком сложная обстановка в зоне Карабахского конфликта, что же касается Минска и Душанбе, то о них не говорили сами россияне в диалоге с турецкими властями.

Ясно, что от Астаны и Бишкека не требуется именно реальная военная помощь, войск в регионе достаточно, но именно символическое участие, которое бы позволило Анкаре и Москве говорить о широкой международной поддержке их коалиции. Однако даже символическое присутствие в зоне конфликта, где не только идут обыкновенные общевойсковые боевые действия, но также проводятся террористические акты и даже атаки оружием массового уничтожения, может обернуться реальными потерями.

Сильная сторона Астаны: мы являемся посредниками на переговорах воюющих сторон, и менять статус равноудаленного хозяина диалога на просто символическое присутствие в военных рядах одной из сторон было бы странным. Однако тут против нас играет сам процесс переговоров, который, очевидно, буксует. Как «ДН» отмечала в своем прошлом номере, прошедший раунд был одним из самых тихих - ни казахстанские, ни международные СМИ не вынесли оттуда практически никаких новостных поводов. Стороны не договорились практически ни о чем, иначе МИД РК уже растрезвонило бы любые, даже самые минимальные достижения.

В этой ситуации Астане необходимо удержать линию на невмешательство, поскольку не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что нашей стране нет никакой выгоды в отправке солдат на чужую войну. Тем более что уже в ближайшие месяцы ситуация в зоне конфликта может резко осложниться – в сентябре ожидается официальное закрепление развала Ирака, на референдуме о независимости будет голосовать Курдистан. Нечто подобное может иметь место и в Сирии, где также именно курдские формирования выступают союзниками западной антитеррористической коалиции. Кроме того, очевидно, что даже овладение крупнейшими городами ИГ не решает вопрос с уничтожением этой организации, и война (а возможно, и несколько разных войн) тут надолго. Добавим к этому противостояние вокруг Катара, также напрямую завязанное на участниках конфликта в Сирии и Ираке, и мы опять убедимся в том, что любое присутствие наших солдат в регионе – это не только угроза их жизни, но и неоправданные риски для нашей страны в целом.