Чехи обещали построить ГЭС

Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК

10 июля в Бишкеке был подписан ряд документов, которые могут иметь в будущем большое влияние на одну из самых щепетильных тем Центральной Азии - водно-энергетический баланс. Как-то уж повелось, что гидроэнергетические объекты с советских времен строились всегда под руководством и силами россиян. В нашем же случае впервые в истории региона в эту сферу допущены европейцы – чехи. Согласно официальной хронике, в указанный день в Бишкеке были подписаны соглашения между правительством Кыргызстана и чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO о строительстве и вводу в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Причем данная церемония проходила в присутствии самого президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. От имени кабмина свою роспись поставил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев, за инвесторов расписался директор компании Liglass Trading CZ, SRO Михаель Смелик.

По информации пресс-службы главы государства, документ о строительстве в стране малых ГЭС предусматривает финансирование, разработку технико-экономических обоснований, строительство, ввод и эксплуатацию малых гидро-электростанций «Орто-Токой-1», «Орто-Токой-2», «Папан», «Чон-Аксуу», «Кировская», «Карасуу левая-1», «Карасуу левая-2» до 30 декабря 2019 года, а также строительство и ввод в эксплуатацию малых ГЭС «Сандык-1», «Сандык-2» и «Сандык-3» до конца 2020 года. Инвестиционное соглашение о строительстве, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Респуб-лике предусматривает внесение чешской компанией $37 миллионов в уставной капитал ЗАО «Верхне- Нарынские гидроэлектростанции» для запуска процедуры передачи доли российской стороны в размере 50% акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» компании Liglass Trading CZ, SRO. Также, согласно документу, технико-экономическое обоснование проекта будет актуализировано, обеспечено строительство, ввод и эксплуатация станций согласно графику. «Приход крупных частных инвестиций из Европы послужит мощным сигналом для потенциальных инвесторов со всего мира, подтверждающим готовность Кыргызстана к созданию всех необходимых условий для ведения бизнеса и эффективной реализации взаимовыгодных совместных проектов», - отметил Алмазбек Шаршенович.

Тут можно отметить некоторые детали. К примеру, одну из ГЭС собрались строить на Папанском водохранилище, что стоит на границе с Узбекистаном, что может вызвать негативную реакцию с их стороны. Неудивительно, если малые гидроэлектростанции «Сандык» возведут для нужд разработчиков одноименного месторождения бокситов и выплавки алюминия. Но подобного рода проекты чреваты большим загрязнением окружающей среды, что тоже не способствует улучшению ситуации в стране и с ее окружением, учитывая, что эти реки являются трансграничными. При этом дополнительно было объявлено, что весь проект Верхне-Нарынского каскада ГЭС обойдется лишь в $500 миллионов, что несравненно смотрится намного выгоднее, чем планы «РусГидро» построить эти же объекты за более чем $720 миллионов. Но с россиянами дело дальше полевого лагеря для строителей дело не пошло, и Кыргызстан должен вернуть российской компании уже потраченные $37 миллионов. Развод с россиянами по этому проекту проходил весьма шумно и на самом высоком уровне.

Но остается вопрос: «Откуда деньги у чехов, Зин, на эти ГЭСы?». Ответ, возможно, дает еще одна встреча в день подписания соглашения. Президент Атамбаев принял министра финансов Швейцарии Ули Маурера. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Швейцарией в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отмечена важность продолжения последовательно развивающегося кыргызско-швейцарского диалога. Как водится, гость поделился позитивными впечатлениями от Кыргызстана, отметил схожесть двух стран и высказался за активизацию двустороннего сотрудничества. Кроме того, на встрече было уделено внимание проблемным вопросам сотрудничества Кыргызстана с Всемирным банком и Международным валютным фондом, касающимся выделения средств на поддержку бюджета страны. В частности, была выражена озабоченность в связи с затягиванием в парламенте рассмотрения и принятия закона о введении НДС на зерно. В свою очередь Атамбаев поблагодарил швейцарскую сторону за оказываемую поддержку реформам в различных сферах, нацеленных на продвижение демократии, в особенности за помощь в совершенствовании избирательного процесса. «Благодаря поддержке Кыргызстану удалось провести чистые и транспарентные парламентские выборы в 2015 году с использованием биометрических данных, что придает уверенность стране в подготовке предстоящих президентских выборов»,- отметил глава государства.

На следующий день, им же был подписан закон «О ратификации Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» между КР и Евразийским банком развития, подписанного 28 февраля 2017 года в городе Бишкек». Закон был принят жогорку кенешем (ЖК) Кыргызской Республики 14 июня 2017 года. «Целью Соглашения является увеличения генерирующей мощности путем ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощностью 120 МВт. В результате реализации проекта ожидается увеличение мощности Камбаратинской ГЭС-2 до 240 МВт, что также позволит снизить попуски воды из Токтогульского водохранилища в зимний период на 1,4 млрд. м3 и увеличить объем вырабатываемой энергии до 1,019 млрд. кВтч, из которых в весенне-летний период – до 0,864 млрд. кВтч, в осенне-зимний период – до 0,155 млрд. кВтч», - отметили в аппарате президента Кыргызстана. При этом, замечу, что данная ГЭС не может существовать без другой, намного большей ГЭС «Камбар-Ата-1», чья мощность в советские годы была запланирована на уровне 1700 МВт и объем ее водохранилища не был бы меньше чем 18 миллиардов кубометров. И затраты на ее возведение сегодня оцениваются не менее чем в $2 миллиарда. Поэтому в целях пропаганды второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, наплевав на логику и в целях саморекламы, полез строить «Камбар-Ату -2», так как на это потребовалось не более $300 миллионов. Но без первой ГЭС, вторая заиливается буквально за 5-6 лет. Кроме того, на второй, введенной в строй в 2010 году уже новой властью, кроме первой турбины ничего не работает и ее постоянно приходится чистить от загрязнений грунтом.

Также добавлю, что в этот же день, 10 июля, Европейский Союз выделил деньги эстонцам, чтобы они за 2 миллиона евро рекультивировали Бишкекский мусорный полигон в течение ближайших двух лет.

На следующий день, 11 июля, президент Атамбаев встретился с представителями ряда крупнейших американских компаний. В этой встрече участвовали представители компаний Baker & McKenzie LLP, General Electric, AGCO Corporation, являющихся членами созданного в 2016 году Американо-кыргызского делового совета, а также таких крупных компаний как Coca-Cola, Visa Inc, AES, John Deere. В ходе встречи глава государства «тепло поприветствовал представительную первую деловую миссию США и поблагодарил их за приезд в страну, который свидетельствует о растущем интересе бизнеса и частных инвесторов из развитых стран к сотрудничеству с Кыргызстаном». Он также подчеркнул важность налаживания прямых контактов с представителями американских компаний, которые являются лидерами в своих секторах и имеют хорошую репутацию и богатый опыт работы в различных сферах для изучения возможностей сотрудничества и совместной реализации взаимовыгодных проектов.

Отвечая на вопросы, глава государства подчеркнул, что в стране делается многое для создания благоприятных условий для ведения бизнеса и обеспечения прозрачности всех процессов. «Кыргызстан уже становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно», - сказал Атамбаев.

Президент обсудил с представителями транснациональных компаний перспективы взаимодействия и активизации контактов между деловыми кругами двух стран с учетом возможностей, которые имеются в Кыргызстане также благодаря его участию в интеграционных процессах на Евразийском пространстве и предоставленного Европейским союзом статуса увеличенных преференций ВСП+.

«Как бы вся эта активность не была лишь попыткой хорошего пиара в преддверие президентских выборов, иначе нам предстоят сложные разговоры с соседями насчет воды и экологии»,- чешут в затылках местные эксперты.