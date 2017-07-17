Казахарбайтеры

Все больше наших граждан вынуждены искать работу за рубежом ДН КОРЕЯ может отказаться от безвизового режима с Казахстаном, заявил на этой неделе директор департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев. Это едва ли не первый подобный случай в нашей визовой практике, как исходит из слов представителя дипломатического ведомства, стал следствием ранее небывалого для Казахстана явления – нелегальной трудовой эмиграции. Если еще вчера казахстанцы посмеивались над нашими южными соседями, вынужденно нелегально подрабатывавшими в России, зачастую подвергаясь унижениям и запугиванию, то теперь тысячи наших соотечественников добровольно выбирают этот же путь. Это очень много говорит об уровне состояния экономики нашей страны, особенно в сравнении с соседями, с которыми мы зачастую привыкли «меряться параметрами», чтобы наглядно демонстрировать успешность «казахстанской модели». «С посещением нашими гражданами Республики Корея в последнее время имеются большие проблемы. Весь вопрос в том, что на сегодня организованы незаконные каналы поставки нелегальной рабочей силы из числа наших граждан в Республику Корея», - сказал Ардак Мадиев.

Вот как он обрисовал печальную ситуацию: «После подписания данного соглашения (об отмене визового режима. – «ДН»), к большому сожалению, участились случаи отказа во въезде в Корею гражданам РК. Это связано с увеличением нелегальных мигрантов, которые, пользуясь соглашением, выезжают в Корею и остаются там работать. Это нелегальная трудовая миграция. Если к началу вступления данного соглашения количество нелегалов из Казахстана составляла чуть более 300 человек, то за чуть больше двух лет работы данного соглашения резко возросло количество нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана. По данным миграционной службы Республики Корея, количество нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана сейчас составляет порядка 6 тысяч человек. Увеличение составило почти в 20 раз. Это послужило основанием для того, чтобы корейские миграционные службы начали принимать меры по активной депортации казахстанских граждан... В целом под вопрос ставится само существование соглашения. Очень больших сил стоило, чтобы подписать соглашение с Кореей, чтобы наши граждане могли свободно ездить. Но большое количество нелегальных трудовых мигрантов ставят под вопрос дальнейшее продление и пролонгацию соглашения».

Знакомые с ситуацией в сфере «не совсем легального» трудоустройства иностранцев в Южной Корее. лица в беседе с автором этих строк подчеркивают, что у нелегальных эмигрантов в этой стране нет никаких шансов претендовать на натурализацию. «Речь идет исключительно о том, что ты попадаешь на закрытую фабрику, откуда практически не выходишь. Там же есть места для проживания рабочих-иностранцев. Рабочая смена – 10-12 часов, плюс страна очень дорогая, язык сложный, а документы – не в порядке, поэтому гастарбайтеры и сами не горят желанием никуда выходить, чтобы посмотреть Корею. Как правило, люди отрабатывают трехлетний контракт, видя Корею только через зарешеченные окошки, а потом сдаются властям, которые их депортируют. Заработанного [за этот период в Южной Корее] в Узбекистане хватает на дом и машину, или на дом и свадьбу. Повторно в Корею попасть уже нереально, но и мало, кто стремится, – условия труда очень тяжелые, хотя куда более безопасно, чем в России или Казахстане, то есть с оплатой не кидают.

Таким образом, у данного явления – нелегальной трудовой эмиграции в Корею – есть исключительно экономические мотивы, там нет перспектив остаться, добиться лучшей жизни и т. д.

Это, без сомнения, резко отличает желающих поехать туда от эмигрантов в Россию, Беларусь, Германию или другие страны Запада, куда экс-казахстанцы едут за лучшей долей, перспективами, стремясь натурализоваться и, если не начать новую жизнь, то, по крайней мере, подарить эту возможность своим детям. Таким образом, природа нелегальной трудовой эмиграции вызвана исключительно неспособностью наших граждан найти достойную работу внутри страны. И важный момент: речь не идет опять же об утечке мозгов (например, когда наши айтишники, молодые ученые находят работу за рубежом), в Корее требуются просто рабочие руки для конвейеров, аграрных ферм и подобного труда.

Все это, естественно, выглядит довольно странно на фоне данных Минтруда о нехватке рабочих рук в стране и избытке вакансий, о чем на этой неделе заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурумбетов. По его словам, «только в прошлом году не удалось заполнить 26 тыс. вакансий, заявленных работодателями», и вообще рабочих рук не хватает из-за того, что на рынок труда выходят редкие дети 90-х годов прошлого века. По словам вице-министра, в качестве безработных в Казахстане зарегистрировано всего 151,7 тысячи человек (!). Достаточно очевидно, что реальное число неработающих казахстанцев намного больше, и одно это девальвирует всю национальную статистику.

Тем не менее вроде бы вакансии есть, так зачем же ехать за тридевять земель, нарушая законодательство, рискуя всем, чтобы найти работу, если дома ее вроде бы предостаточно? Ответ достаточно простой: либо данные вакансии не являются привлекательными, либо существуют они больше на бумаге, чем в реальности. В принципе, действительно, трудоустройство на оклад 30-50 тысяч тенге, которое чаще всего и предлагается официально безработным, не имеет смысла, если работник не ходит на работу пешком и ест не каждый день. Простейшие прикидки показывают, что стоимость продуктов питания, проезда, товаров народного потребления, не говоря уже о доступности жилья или его аренды, а также наличия детей, исключает возможность удовлетворить за счет подобной работы даже самые простейшие надобности среднего гражданина. Мы даже не говорим о накоплениях, просто на житье-бытье такого оклада недостаточно. Вот и вся причина, почему около шести тысяч казахстанцев незаконно работают в Южной Корее.

При этом Сеул – далеко не единственное направление казахстанской трудовой эмиграции, есть маршруты в ЕС (летняя работа на полях в Португалии, Испании), есть отходничество на Ближний Восток (ОАЭ, Турция), ищут заработки наши сограждане и в Северной Америке. Часть людей старается уехать насовсем и устроиться на новом месте, часть стремится просто заработать и вернуться домой. Второе, конечно, для нашей экономики куда предпочтительнее, однако в целом тот факт, что нашим гражданам приходится нелегально уезжать, чтобы зарабатывать, через четверть века независимого развития, означает «неуд» для Астаны.