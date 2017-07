Почем нынче сакральность?

Или немного о шаге номер 86 «Плана нации» «Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». Анатоль Франс, французский писатель ДН ГОСУДАРСТВО решило вернуться в туризм? На этой неделе, выступая в Службе центральных коммуникаций, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы отчитался об исполнении 85-го, 86-го и 87-го шагов, а также планах на 89-й и 90-й шаги провозглашенного властями страны Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» в направлении номер 4 под названием «Идентичность и единство». Не растекаясь мыслию по древу всех этих цифр и слов, отметим, что большинство наших коллег обратили внимание именно на реализацию шага номер 86 под громким названием «Разработка и реализация масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна – большая семья», который в практическом смысле увязывается именно с туризмом. А именно - реализацией Концепции развития туристской отрасли РК до 2020 года и созданием региональных культурно-туристских кластеров. Их шесть, и у всех не менее поэтические названия: «Астана – сердце Евразии», «Алматы – свободная культурная зона Казахстана», «Единство природы и кочевой культуры», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого шелкового пути», «Каспийские ворота». В реальности же, речь пошла о том, что создается новая государственная нацкомпания – АО «Казах туризм». Соцсети уже успели сказать свое «фе» и окрестить новорожденную «реинкарнацией «Интуриста». С другой стороны, если квазичиновники (или как называть служащих и менеджеров квазигосударственного сектора?) не будут лезть в передел рынка (и так, нужно сказать, побаливающего тропической лихорадкой), а займутся страновым брендингом и лоббированием отрасли в государственных структурах, то толк все же будет. Итак, вначале - вот, что сказал г-н Мухамедиулы:

«На прошлой неделе постановлением правительства создали национальную компанию АО «Казах туризм». Первая задача этого акционерного общества - продвижение туристического потенциала за рубежом, второе - привлечение инвестиций. Мы хотим через нацкомпанию привлечь инвесторов в туристскую отрасль. Это приведет к появлению хозяйствующих субъектов, которые будут выполнять свои функции. На данный момент могу сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристскую отрасль Казахстана, потому что в нашей республике представлены уникальные природные ландшафты, страна считается безопасной, и второе - это международный опыт. Во всех развитых странах есть специализированные туристские компании...

Политику развития туризма мы ориентировали на создание шести региональных культурных кластеров с необходимой инфраструктурой, географически охватывающей весь Казахстан. Это, как вы знаете, «Астана - геополитический перекресток культур», «Алматы - колыбель цивилизации», «Восточный Казахстан - жемчужина Алтая», «Западный Казахстан - Каспийские ворота», «Южный Казахстан - возрождение Великого шелкового пути», «Северный Казахстан - единство природы и кочевой культуры». С учетом специфики регионов мы делаем большой акцент на развитие новых видов туризма для Казахстана. Это сакральный, экологический, охотничье-трофейный, культурно-познавательный, медицинский и спортивный туризм».

Еще он сказал, что «на первом этапе работники будут получать заработную плату из государственного бюджета, а со следующего года компания уже будет переходить на самоокупаемость», хотя, по идее, в этот туристический сезон новый хозяйствующий субъект уже не успеет ничего сделать, а рассчитывать на самоокупаемость на первом же сезоне в следующем году – это смелость, достойная японских камикадзе.

Судя по тому, что первым в списке планируемых к развитию «туризмов» указан «сакральный», именно на него будет сделана начальная ставка, что подтверждается тем фактом, что новорожденная компания работает над «систематизацией Сакральной карты, куда входят две составляющие - макросакральная книга и микросакральная». «В макросакральную мы решили, что будет входить 100 объектов, которые имеют историческую значимость, а микросакральная - региональная, там будет более 500 наименований исторических объектов и так далее. Я думаю, что в сентябре мы сможем вам представить первый экземпляр карты. На данный момент у нас выезжают научные экспедиции по регионам, изучают, и есть очень положительные факты, когда открываются новые сведения, новые исторические данные», - рассказал о планах «Казах туризма» Арыстанбек Мухамедиулы.

Конечно, хочется пошутить: почем нынче сакральность? Но, с другой стороны, ведь не имея инфраструктуры (транспорт, гостиницы), сложно говорить о конкретных экономических планах, остается заниматься «продвижением» святос... то есть общих направлений уже существующей отрасли. Собственно говоря, если покопаться в документах о новой нацкомпании, то именно это (плюс упомянутые нами выше брендинг и лоббирование отрасли) и есть все, чем она должна заниматься. Вот, читаем с сайта Министерства по инвестициям и развитию РК:

«Реализация проекта (Концепции развития туристкой (так в официальном тексте!) отрасли РК до 2020 года, оператором которой и должна, если мы все правильно понимаем, быть новая нацкомпания. – «ДН») включает следующие направления:

- во-первых, продвижение социально-культурного, этнического, медицинского туризма, способствующего пропаганде ценностей общенациональной идеи «Менгiлiк Ел», а также культурного наследия страны в тесной интеграции с общенациональным проектом «Большая страна – большая семья»;

- во-вторых, активный страновой маркетинг;

- в третьих, принятие мер в отношении создания условий для развития туристской отрасли».

Ну вот, господа хорошие! Собственно говоря, только пиар и лоббирование интересов отрасли. Непонятно, правда, как на этом можно выйти на самоокупаемость (не установив высокие расценки за лоббирование, конечно), но ведь уверенно говорят, значит, просчитали где-то. Есть, конечно, упомянутое министром привлечение иностранных инвестиций в отрасль (которая, по всем правилам русского языка, называется не «туристской», а «туристической», так же как и в сочетании со словом «потенциал», где г-н Мухамедиулы все сказал правильно), но это как раз-таки самый длительный процесс и сложный. И нужно сказать, что мы как граждане страны вовсе не против того, чтобы на внутренний рынок пришли новые игроки, представители международных сетей и просто люди с опытом запуска бизнеса не из принципа «доить клиента за раз и досуха!», как многие наши предприниматели любят делать сейчас. Текущая ситуация, когда люди шутят, что едут в Турцию, потому что «на Боровое не хватило денег», она на самом деле абсолютно ненормальная.

Что же до самого главного качества «продукта» продвижения – сакральности, то тут, конечно, есть много вопросов. И ответов на них пока, насколько можно судить по интервью разработчиков «Сакральной карты», окончательных нет даже у них самих. Понятное дело, Туркестан или подземная мечеть Бекет Ата, но вот это бесчисленное количество деревьев, холмов, гор и просто кочек, которые в местном народе пользуются какой-нибудь славой – тут стране, конечно, придется напрячь весь свой научный потенциал. О том, насколько наши власти серьезно относятся к такому, можно судить по другому признанию г-на Мухамедиулы, который недавно на выставке Рериха рассказал, что председатель КНБ РК, г-н Карим Масимов, месяц жил в Тибете, изучая священную для ламаистов гору Кайлас. Так что пусть работает новая нацкомпания побольше именно в научном ключе. Как говорят на Западе: Welcome! Be my guest!