Казахстанский антитеррор

Оценка Госдепа США ДН

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Государственный департамент США выпустил доклад Country Reports on Terrorism 2016, освещающий официальные американские «оценки, связанные с политикой, разбивку по странам межправительственного контртеррористического сотрудничества; ...информацию о государствах-спонсорах терроризма, террористических убежищах, иностранных террористических организациях и глобальном вызове химического, биологического, радиологического и ядерного терроризма». Выход данного документа совпал по времени с официальными заявлениями об окончательном падении Мосула (реально бои в нем все еще идут. – «ДН»), крупнейшего города под контролем самой опасной террористической группировки в мире – так называемого «Исламского государства» (ИГ). В докладе содержится и глава по Казахстану, где отмечается, что в то время как наши власти больше всего опасались возвращения боевиков-казахстанцев с Ближнего Востока, им пришлось перефокусировать свое внимание на проявления терроризма, возникшие внутри страны, а не вне ее. Новости с полей глобальной войны с терроризмом отражают разные, зачастую противоположные тренды. В то время как иракской армии и поддерживающей ее коалиции ценой тяжелых потерь, гуманитарной катастрофы и фактического уничтожения второго по численности населения города удалось захватить развалины Мосула (кроме нескольких кварталов, все еще удерживаемых оставшимися смертниками ИГ), на Филиппинах, где экстремисты этой же группировки удерживали часть города Марави, правительственные войска (тоже, кстати, буквально сносившие город) не только не смогли отбить его за два месяца, но и утратили значительную часть застройки, ранее уже освобожденной от террористов. Похожая ситуация в сирийской Ракке, «столице ИГ», которую штурмуют войска курдского ополчения при поддержке западной коалиции. Плохо подготовленные к боям в условиях городской застройки, курдские силы также несут тяжелые потери в боях с отборными силами ИГ, которые старательно выбивают командный состав своих визави снайперским огнем, а также проводят крайне опасные контратаки силами смертников на заполненных взрывчаткой автомобилях (в западной классификации – VBIED - vehicle-borne improvised explosive device).

Несмотря на существенно сократившиеся территории ИГ, непреодолимые противоречия между их противниками (стремление объявить независимость Иракским Курдистаном, продолжение противостояния между сирийскими повстанцами и союзниками Дамаска и т. д.), а также игра на суннитско-шиитских конфликтах делают угрозу сохранения социальной базы ИГ в регионе вполне реальной.

В прошлом, еще будучи ячейкой «Аль-Каеды» в Ираке, эта организация уже однажды была выдавлена в пустыню и обескровлена, но восстановилась в более опасном виде – после того как стало ясно, что правящие в новом Ираке шиитские круги занимают к суннитской общине позицию преследователей. Способ, которым официальный Багдад добился захвата развалин Мосула – через уничтожение древнего города и массовое применение плохо контролируемого и ожесточенно настроенного к суннитскому населению шиитского ополчения – может в ближайшее время породить новое восстание, на волне которого вновь будут подняты черные флаги ИГ. Аналогичная ситуация и в Сирии, хотя там и есть альтернативный центр притяжения суннитской общины – повстанческие группировки, частично контролируемые Турцией и соседними арабскими странами (Иордания, Саудовская Аравия, Катар).

Что касается собственно доклада американского Госдепа, то его основные черты отразил в своем посте в аккаунте на Facebook Ерлан Карин, руководитель госканала «Казахстан» и исследователь проблемы терроризма и экстремизма в нашей стране. «[Вот] Краткая выжимка из нового доклада, - пишет он, перечисляя наиболее важные, по его мнению, моменты документа:

1. Количество терактов во всем мире в минувшем году сократилось на 9% до 11 072, а число погибших в результате террористических нападений уменьшилось на 13% - до 25 621 человека.

2. Авторы доклада связывают это в первую очередь с сокращением количества терактов, совершенных в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене. В то же время увеличилось количество нападений, совершенных в Демократической Республике Конго, Ираке, Сомали, Южном Судане и Турции.

3. Афганистан, несмотря на сокращение количества терактов на его территории (1340 нападений), остается на втором месте в мире по данному показателю, уступая Ираку, где было совершено 2965 терактов. В первую пятерку входят также Индия, Пакистан и Филиппины.

4. По данным Госдепа, группировка «Исламское государство» (ИГ) несет ответственность за большее количество терактов, чем любая другая экстремистская группа. На ее долю приходится на 20% больше терактов в Ираке, чем в 2015 году, что стало причиной 69% смертей в Ираке.

5. Госдепартамент США впервые включил тему террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в ежегодный доклад об уровне терроризма в мире за 2016 год. «Совет национальной безопасности Турции решением от 26 мая 2016 года внес FETÖ в список террористических организаций. Власти Турции обвиняют движение Гюлена в организации попытки переворота 15 июля 2016 года, в результате чего погибли более 240 человек, более 2100 пострадали», - отмечают авторы доклада.

Основываясь на официальной статистике, указывается, что по состоянию на 22 ноября 2016 года более 86 тыс. госслужащих лишились рабочих мест в связи с наличием связей с течением Гюлена. В то же время, по данным на 8 октября 2016 года, в Турции по обвинению в связях с FETÖ арестовано около 35 тыс. человек.

Далее приводятся данные МВД Турции, согласно которым, в период с января по 23 ноября 2016 года по подозрению в связях с террористами ДЕАШ было задержано 3089 лиц, из которых 1381 граждане иностранных государств. По решению суда арестовано 1204 пособников террористов, в том числе 618 иностранцев».

Кстати, на этой же неделе свой доклад о борьбе с ИГ выпустила и Анкара, и для нашей страны наиболее любопытным стал тот момент, что турецкие власти составили список людей, которым запрещен въезда в страну в связи с подозрениями или доказанными связями с террористами (главным образом ИГ), среди которых оказалось неожиданно большое количество казахстанцев. 1914 граждан нашей страны «подозреваются в связях с международными террористическими организациями, и были получены сведения об их поездке в зоны конфликта в Сирию», как сообщает упомянутый официальный документ МВД Турецкой Республики. Ранее, в 2015 году, американский же Контртеррористический центр оценивал количество казахстанцев, завербовавшихся в ряды ИГ в тысячу человек. Таким образом, есть основание утверждать, что за последние полтора-два года к экстремистам могли попытаться присоединиться еще примерно столько же, сколько убежали к ним на пике их успехов и могущества в 2014-2015 годы, когда ИГ захватило Мосул, Ракку, Пальмиру и контролировало территорию, размером с Бельгию в Сирии и Ираке.

Что же касаемо оценок казахстанской политики в сфере борьбы с терроризмом, то авторы доклада Госдепа пишут, что «несмотря на то что руководство страны определило оба случая, как теракты (речь идет об атаках в Алматы и Актобе.– «ДН») и возложило ответственность на внешнее влияние, расследование правоохранительных органов не нашло признаков прямых связей с иностранными террористическими организациями». «Правительство [Казахстана] долгое время тревожилось по поводу потенциального возвращения иностранных террористов из Ирака и Сирии, но июньская и июльская атаки перефокусировали внимание властей на внутренних экстремистов, склонных к насилию», - отмечают авторы доклада. Они же указывают, что изменения в антитеррористическом законодательстве, принятые Казахстаном, чтобы лучше противостоять данному злу, расцениваются некоторыми аналитиками как «репрессивные» и могущие вызвать «ответную [негативную] реакцию».

«Казахстан продемонстрировал заинтересованность в развитии сотрудничества в области контртерроризма с США, в частности в направлении предотвращения насильственного террора, - указывается в докладе – Он участвует в программе регионального сотрудничества C5+1 между США и странами Центральной Азии, которая включает в себя и программу, связанную с борьбой против актов насильственного террора». «Правоохранительные органы [Республики Казахстан] продемонстрировали сильную способность выявлять, сдерживать и реагировать на террористические инциденты. Правительство отреагировало на оба нападения в 2016 году, быстро и приоритетно защищая гражданских лиц в попытках арестовать нападавших. Контртеррористический план правительства позволил расширить межведомственное сотрудничество, координацию и обмен информацией, но степень, в которой это фактически произошло, остается неизвестной», - пишут авторы доклада Госдепа. Вместе с тем доклад упоминает, что поправки в законодательство РК, призванные бороться против терроризма, вызывают критику со стороны «местных аналитиков», упоминая при этом обязательную в течение 10 дней регистрацию по месту нахождения граждан, а также выключение Интернета и мобильной связи в рамках ЧС, а также ужесточение отношения к несанкционированным митингам.

В целом можно констатировать, что эксперты по борьбе с терроризмом положительно оценивают работу властей страны в предотвращении терроризма, описывая ее достаточно подробно, хотя и осторожно: «Инициативы правительства против насильственного терроризма направлены на предотвращение радикализации, с усилиями по просвещению и предоставлению альтернатив молодежи через социальные программы и экономические возможности. Однако отсутствуют инициативы по созданию верховенства права и гражданского общества, хотя правительство выделяет несколько неправительственных организаций (НПО), ориентированных на предотвращение насильственного терроризма. В 2016-м году недавно созданное Министерство по делам религий и гражданского общества готовило концептуальный документ о том, как правительство будет привлекать гражданское общество к борьбе с «экстремистскими идеологиями». Министр по делам религий и гражданского общества рассказал группе религиозных экспертов, что партнерские отношения между гражданским обществом и правительством - лучший подход к борьбе с экстремистскими идеологиями. Религиозные эксперты из Комитета по делам религий и региональных отделений были сосредоточены на том, чтобы напрямую обратиться к подросткам из групп риска. Правительство и НПО продолжали работу по реабилитации и реинтеграции с лицами, осужденными за преступления, связанные с экстремизмом, и их родственниками, хотя результаты зарождающихся программ все еще не ясны. Правительство сосредоточило усилия на профилактике задержания и преследования рекрутеров и сторонников «экстремистских» идей. Большинство осужденных рекрутеров были помещены в колонии общего режима в течение трех-шести лет».

При этом достаточно очевидно, что кроме «идеологической» работы предотвращение политического насилия должно быть направлено и на преодоление социального расслоения в стране, которое на фоне сложностей в экономике не сокращается, а растет. Экстремистская идеология – это всего лишь оформление негативного настроя маргинальных личностей и групп, возникающих из-за перекосов в государственной политической линии или ошибок в экономическом развитии страны, а также таких явлений, как коррупция, непотизм, трайбализм и халатность. Пока не преодолены эти факторы, борьба только с «идеологическим» экстремизмом будет сродни использованию репеллентов против комаров на неосушенном болоте.