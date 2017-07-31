Большая американская бензоколонка

Соединенные Штаты хотят стать ведущей энергетической державой мира. Если это позволят ей сделать все остальные государства

Юрий Сигов, Вашингтон

Уже давно и ни у кого не вызывает сомнения то, что Америка является ведущей мировой державой по целому набору различных показателей - от военной мощи до печатания ровно нарезанных зеленых бумажек, которые имеют магическое свойство приниматься практически во всех странах мира как средство оплаты за товары и услуги. Также Соединенные Штаты претендуют на первую позицию на нашей планете в сфере образования, новых технологий и соотношения числа богатых к числу среднестатистических граждан. Но с приходом в Белый дом нового президента страны у нее (а точнее - у него персонально) появилось навязчивое желание сделать США еще и первой на "мировой деревне" в сфере энергетики. Причем эти "настойчивые пожелания" отнюдь не блажь дорвавшегося до штурвала большой политики вчерашнего строителя-риелтора. Это вполне осознанный курс не только президента Соединенных Штатов, но и мощнейшего энергетического лобби страны, которое во многом как раз и способствовало тому, чтобы Д. Трамп оказался там, где он сейчас находится.

И если к разного рода "бархатным" и "оранжевым" революциям под руководством США по всему свету уже многие привыкли, то к совершенно новой, никому пока до конца неведомой, революции в области большой энергетики придется еще какое-то время очень многим странам приноравливаться. А особенно тем, кто сегодня фактически именно за счет добычи и экспорта нефти-газа не просто сводит концы с концами, но и элементарно выживает. "Мы начинаем новую энергетическую революцию", - недавно громогласно заявил президент США. И на это стоило бы обратить самое пристальное внимание и России, и Казахстану с Азербайджаном. Потому как они от этой "новой американской революции" могут самым непосредственным образом пострадать.

Всех "зеленых" - на свалку. А нефтью и газом весь мир разрушим и себе подчиним

Итак, что же задумали и президент США, и его ближайший соратник - влиятельный энергетический бизнес страны, который во многом помог ему попасть в Белый дом? Прежде всего стоит отметить, что речь идет о долгосрочной стратегии, которая, совершенно очевидно, не будет зависеть только от прихоти того или иного главы американского государства. То есть то, что будет запущено в ближайшие месяцы как китайский "Шелковый путь", определит поведение в энергетической сфере американцев на ближайшие пару десятилетий, как минимум.

Если же оценивать планы нынешней администрации Белого дома в области энергетики, то, по большому счету, ничего "такого уж революционного", в принципе, не предлагается.

Просто все то, что делала предыдущая администрация Б. Обамы, ориентировавшаяся на различные варианты "чистой" и "зеленой" энергетики, благополучно будет за ближайшие четыре года похоронено. А ставка будет сделана на бурное развитие традиционной углеводородной энергетики.

Продвигавшаяся ранее "зеленая" энергетика требует огромных государственных вливаний, а Д. Трамп и его ближайшее окружение считают, что деньги из бюджета надо тратить на совершенно иные вещи. Поскольку за последние 10-15 лет в области добычи и разработки технологий для сланцевой нефти и газа произошла "американская энергетическая революция", то менять соотношение сил между экспортерами и импортерами нефти-газа в первую очередь Америка намерена и дальше.

Напомню, что более ста лет назад США уже были единственной на тот момент энергетической сверхдержавой мира. Страна была крупнейшим производителем нефти и угля, но потом было принято решение получать энергоресурсы оттуда, где их дешевле добывать и где американские вооруженные силы смогут проконтролировать сам процесс и продажи, и доставки черного золота. К тому же до сих пор нефть на мировых рынках торгуется исключительно за американские доллары (если это только не бартерный обмен, когда ту же иранскую нефть фактически обменивали на товары и услуги, вообще не прибегая к денежной оплате).

Когда Д. Трамп попал в Белый дом, то одним из его ключевых посылов было создание тысяч новых рабочих мест для американских граждан, и энергетический сектор в этом деле должен ему очень неслабо подсобить. Так, за прошедшие 10 лет в топливно-энергетическом секторе страны было создано свыше 300 тысяч рабочих мест. В этом году Д. Трамп обещает добавить к этому числу еще 200 тысяч. К тому же в энергетической отрасли США довольно высокие зарплаты, и расширение найма рабочей силы именно в этом секторе должно существенно улучшить жизненные условия как минимум миллиона американцев.

Для того чтобы ни у кого не было сомнений в том, что новая администрация на самом деле намерена совершить "новую энергетическую революцию", Д. Трамп жестко разорвал все подписанные ранее его предшественником соглашения о так называемом Парижском пакте по климатическим изменениям. Да, его за то что демократы, что разного рода "записные либералы", которых в США полным-полно, нещадно до сих пор критикуют. Но американский президент сразу же дал понять: ему чихать на мнение других правителей, а куда важнее, что ограничения, которые навязывались американской экономике этим договором, обошлись бы прежде всего именно американскому энергосектору в сотни миллиардов долларов прямых потерь.

Работа здесь ведется как чисто экономическая, так и закулисно-политическая. В плане "чистой энергетики" намечено и дальше увеличивать добычу нефти из сланцев, чтобы тем самым держать мировые цены на энергосырье на выгодном для Вашингтона уровне. К примеру, в 2006 году Соединенные Штаты добывали 6,8 миллиона баррелей нефти в день. А через десять лет эта цифра достигла 12,4 миллиона, то есть практически возросла в два раза. Несмотря на то что цены на нефть в мире за последние годы резко снизились, американская энергетика по-прежнему работает "в плюс".

Теоретически новый президент страны требует, чтобы США полностью стали энергонезависимыми. То есть полностью себя обеспечивали и природным газом, и нефтью. И даже если это будет на какое-то время стоить дороже, чем, скажем, везти нефть танкерами с Ближнего Востока или Западной Африки, энергетическая независимость страны- ключевой ориентир, на который будут направлены все силы нынешней администрации. При этом не будем забывать, что отдельные поставки американской нефти уже осуществляются на мировой рынок, в частности в Европу. И это - только начало очень серьезным изменениям, которые будут иметь под собой не столько экономические, сколько далеко идущие политические последствия.

Америка скоро может стать "новым газовым монстром" похлеще России и Катара

Особый интерес представляет из себя текущая стратегия администрации Д. Трампа в области добычи и экспорта природного газа. Опять-таки только за последние десять лет добыча голубого топлива в Америке выросла с 500 млрд. до 750 млрд. кубометров в год. По добыче Соединенные Штаты уже обогнали Россию, причем на них нынче приходится 21 процент всего мирового производства газа, а на Россию - 16 процентов. Полное самообеспечение газом США надеются достигнуть к 2020 году, причем за это время полученный природный газ также будет во все возрастающих объемах экспортироваться за границу.

Интересно, что для роста производительности газовой индустрии Д. Трамп отменил все указы своего предшественника на президентском посту, которые в целях "защиты окружающей среды" запрещали бурение скважин на шельфе морей и океанов, прилегающих к американским берегам. По оценкам специалистов, на американском шельфе может быть добыто до 10 трлн. кубометров газа. И если грамотно "зарядить" американские энергетические компании на их добычу (а для этого понадобятся новые технологии, что опять-таки создаст новые рабочие места в стране), то будущее других ныне газо-экспортирующих государств станет крайне незавидным.

Тем самым США будут решать не только вопросы самообеспечения нефтью и газом дома, но и неизбежно превратятся в ближайшие пару лет в ведущего экспортера энергоресурсов. Всем тем, кто сегодня привык работать на уже окученных рынках со своими нефтью-газом, придется либо "тесниться" под напором американских предложений, либо снижать цены на поставляемое сырье. К тому же за новые рынки для своих нефти-газа Америка будет использовать все свое как политическое, так и военное могущество.

К примеру, Соединенные Штаты не столько по экономическим, сколько по политическим причинам в ближайшие пять лет намерены наращивать поставки в Европу сжиженного газа. Они уже это весьма успешно делают в течение нескольких лет, и закупают американский сжиженный газ уже более двух десятков стран. А многие из них покупают голубое топливо по старым контрактам с другими поставщиками, которых американские компании постепенно будут оттеснять и выдавливать из стран, имеющих для Америки стратегическое значение.

На сегодняший день долгосрочными покупателями американского сжиженного газа являются Япония, Индия и Южная Корея, у которых с Америкой очень тесные как политические, так и экономические связи. Теперь же Соединенные Штаты стремятся закрепить свои позиции в Европе, куда свой газ она сможет продавать под соусом "необходимой диверсификации" газовых поставок для сокращения влияния в этой сфере России.

Важно и то, что для подобного курса Соединенные Штаты будут оказывать всяческую поддержку прокладке любых альтернативных российским газопроводов в Европу, включая проекты с берегов Каспия и Азербайджана. Пока американцам выгоднее продавать свой сжиженный газ в Азию, но по политическим соображениям они могут существенную часть экспорта перенаправить на Европу, тем более что политические власти Старого континента к такому варианту собственного энергообеспечения явно предрасположены.

Не исключены поставки сжиженного газа из США в Китай.

Это уже как договорятся об этом политики

По оценкам даже самых оптимистически настроенных к российским поставкам в Европу специалистов, американцы сделают все, чтобы часть (как минимум) европейского газового рынка подтащить под себя. Здесь дело даже будет не в каких-то выгодных ценах или неких уступках на долгосрочной основе по контрактам. Диктовать условия подобными газовыми поставками на европейские рынки будет чистая политика. Особенно в такой обстановке, что никаких просветов на даже минимальное улучшение отношений между США и Россией не просматривается.

Европейцы же могут получить как скидки от американских компаний, так и договариваться на выгодные для себя условия с тем же Азербайджаном и Турцией. А Россию уже ставить перед свершившимся фактом и выбивать для себя тем самым наиболее выгодные цены поставок. Могут в Европе американцы пойти и на некоторые временные скидки на свой сжиженный газ - лишь бы выдавить оттуда конкурентов из России. Тем более что странам Евросоюза о том, чтобы сокращать свою зависимость от российских поставок газа, можно лишний раз и не напоминать.

В целом же на европейских рынках у России и Азербайджана имеется преимущество по цене, да и транспортировка выгоднее по сравнению с американским сжиженным газом. А ведь есть еще Украина, через которую так или иначе до 2019 года российский газ поступает в Европу. Если ситуация в российско-американских отношениях будет по-прежнему на грани полного разрыва, то возобновление политической нестабильности на Украине в ближайшие год-два вполне вероятно. Не будем забывать и о так называемом «Турецком потоке», который тоже по поставкам в Европу российского газа будет полностью зависеть не от прокладки тех или иных труб по дну Черного моря, а исключительно от "большой политики".

Здесь надо также учесть, что никакого просвета не предвидится и в российско-европейских, а также европейско-турецких отношениях. Это все напрямую будет влиять и на стоимость газа на европейских рынках, и на поведение там Соединенных Штатов. И хотя Россия продолжает делать ставку именно на европейские энергетические рынки, главные проблемы ее ждут в Азии, где "американская энергетическая революция" также окажет уже в ближайшие пару лет свое существенное влияние и на прокладку новых газопроводов, и на расширение газовой торговли с крупнейшими азиатскими державами, включая Китай. В Восточной Азии три крупнейшие экономики - Китай, Южная Корея и Япония - легко переварят фактически любые объемы поставок американского сжиженного газа. Но если Южная Корея и Япония находятся под полным политическим и военным контролем Соединенных Штатов, то Китай закупает нефть и газ по всему свету. И тот же сжиженный газ сюда идет как с Ближнего Востока, так и поставки пойдут по прокладываемому магистральному газопроводу из России.

И здесь все те с виду экономические выгоды, которые сегодня имеются от политического взаимодействия России и Китая, могут уступить место чисто экономическим "подковерным" договоренностям США и КНР. Напомню, что Китай получает нефть из Казахстана, а природный газ - из Туркменистана. Есть планы переориентации части азербайджанского энергетического экспорта в Китай, но для этого потребуются значительные денежные средства. А вот Соединенные Штаты вполне могут привлечь китайское правительство к расширению закупок американского сжиженного газа.

В любом случае одной из идей "новой американской энергетической революции" является резкое усиление влияния "американской энергетической дипломатии". То есть того, за что в Европе, к примеру, постоянно критикуют Россию. Теперь же аналогичным образом есть шанс действовать и у Соединенных Штатов. И если такая "энергетическая политика" станет на внешних рынках Д. Трампом и его ближайшей командой на самом деле активно проводиться, то и на России, и на других постсоветских республиках, которые живут за счет экспорта энергоресурсов, это скажется самым непосредственным образом.