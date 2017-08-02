Приговор казахстанскому Суду

Вместо защиты справедливости он порождает протест «Когда правительство нарушает права людей, восстание для всех и каждого есть наиболее священное право и самая важная обязанность»

Цитата из Декларации

прав человека и граждан (1793),

выгравированная на камне перед альтингом (парламентом) Исландии ДН

СЛУЧАЙ с Омирбеком Жампозовым, бывшим генеральным директором РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, стрелявшим в работника прокуратуры и полицейского в Акмолинской области, а затем покончившим с собой, потряс казахстанское общество. Пожилой человек, всю жизнь отдавший работе на государство, отец семейства, живущий в простой двушке в селе, пошел на такие страшные поступки от отчаяния перед бессилием доказать свою невиновность судебно-прокурорской системе. Как выясняется теперь, «потерпевшая сторона» - Комитет по водным ресурсам Минсельхоза – вообще не имел претензий к подсудимым. Теперь МВД даже начало расследование по статье «доведение до самоубийства». Однако это не просто трагическая случайность, единичный случай, ошибка или неизбежный «процент брака» судебной и правоохранительной системы. Это закономерный итог практически полного отсутствия оправдательных приговоров в казахстанских судах, выхолостивший сами понятия правосудия, соревновательности сторон, доказательства вины и прав граждан вообще. Уже пару лет люди, сталкиваясь с подобным, идут на громкие самоубийства – самоподжоги. Теперь они начали стрелять в представителей этой системы. А это, как ни крути, – терроризм. Причем без какой-либо идеологии. Антисистемный. Социальный. Спровоцированный на пустом месте. Это, конечно, может обидеть семью покойного, которой хотелось бы высказать самые искренние соболезнования, но Омирбек Жампозов, покушаясь на жизнь и здоровье представителей власти, фактически совершил акт терроризма. Ясно, что, в отличие от того же террориста Кулекбаева, также целенаправленно охотившегося на сотрудников правоохранительных органов (хотя он также хотел начать с судей), Жампозов произвел больше символический акт – выстрел в систему, потом – самоубийство, но с точки зрения закона это почти одно и то же.

Вот дефиниция из закона о противодействии терроризму: «акт терроризма – совершение или угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранными государствами или международными организациями, а также посягательство на жизнь человека, совершенное в тех же целях, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность».

Все это прямо соответствует выстрелу у здания прокуратуры Целиноградского района. Как мы уже знаем, Жампозов пошел на подобный протест после того, как прокурор, участвовавший в его процессе, запросил у суда для него 5 лет тюрьмы (он вообще сказал 10 лет, но тут в дело вмешались адвокаты, напомнившие, что такой срок не положен по закону), и хотя суд еще не вынес своего решения, было ясно, что в условиях нашей судебной системы оно вряд ли будет серьезно отличаться от позиции обвинения.

Лучше всего об этом в очередной раз написал в своем аккаунте в Facebook известный адвокат Джохар Утебеков: «За 6 месяцев 2017 года по делам с участием прокуратуры судьи оправдали лишь 27 человек! 27 во всей стране! И это из 20 866 уголовных дел!

Например, в огромном Алматы оправдан 1 человек (как и за весь прошлый год). В некоторых областях вообще не оправдывают. Шанс на оправдание в Казахстане составляет 1 из 1000. Или 0,1%. Это самый низкий показатель в истории! В Казахстане не просто мало оправдательных приговоров. У нас их нет! Это - не суд, а нотариальная контора прокуратуры! Шлеп, и обвинительный акт превращается в приговор. И плевать им на судьбы людей. Нет у нас по уголовным делам правосудия. Мы ждем перемен».

Можно, конечно, попенять в первую очередь правоохранительной системе, где по-прежнему все очень плохо, есть пытки, незаконные действия и все прочее, но, думается, что огромная моральная вина за происходящее лежит именно на судах, как третьей ветви власти.

Понятно, что обвинение «заточено» на том, чтобы обвинять (простите за тавтологию), но ведь именно суд должен быть той площадкой, где дело должно быть всесторонне рассмотрено, где и защите даны равные права на то, чтобы доказывать невиновность своих клиентов. Но у нас этого, как показывает бесстрастная статистика, просто нет. И суды – всего лишь «сбоку бантик» на государственной «дубине» из силовиков, автоматически подмахивающая приговоры, списанные с обвинительных актов методом Ctrl+C и Ctrl+V. Как иначе можно объяснить ситуацию с судом против Жампозова, где «потерпевшая» сторона к нему претензий не имеет, а прокуратура все равно просит тюремные сроки, будто для убийц?

В итоге мы получаем пока что единичные случаи вооруженного социального протеста отчаявшихся одиночек. Но, простите, половина самых громких терактов в стране – расстрелы в Таразе и Алматы – были совершены одиночками, которые не только исповедовали радикальные религиозные взгляды, но и целенаправленно стремились отомстить правоохранительной системе за свои обиды. Да, и само по себе проявление религиозного экстремизма, которым многие наши соотечественники «заражаются» именно в тюрьмах, как показывают подобные случаи – второстепенная вещь, рождающаяся на почве социального протеста, ненависти к несправедливости решений государственной системы. Хорошо, что хотя бы Жампозова не отнесли к экстремистам, хотя он и записал свое последнее видео в мечети. Совершенно ясно, что в этом случае именно несправедливость судебно-правоохранительной системы породила терроризм, направленный против нее.

Раньше в таких случаях, когда люди чувствовали свое бессилие доказать правоту системе, они шли в СМИ, но уже давно на публикации подобного рода никто и ничто не реагирует. Затем начали писать в соцсетях, где после пары случаев это тоже стало обыденным и проходит без последствий. Пишут письма власти, сейчас делают видеообращения. Также делал и Жампозов, но, видимо, и это уже не помогает. Поэтому вначале обливали себя бензином и поджигали у прокуратур, отделений «Нур Отана», акиматов, а теперь – берут ружья и стреляют. Фактически, действия самой системы провоцируют то, что раньше называлось «революционной ситуацией в стране», а сейчас маскируется под «дестабилизацию». Сказать, что бедные служители закона слишком малочисленны, перегружены или каким-то образом иначе обделены для четкого соответствия своей основной функции – защите граждан – но такого нет. Наоборот, государство исправно повышает им зарплаты, пенсии, платит теперь за них новые выплаты по медстраховке. Заборы вокруг зданий силовых ведомств никто не трогает даже в тотально «обеззаборенном» Алматы. А не хватает судей, так просто наймите еще, если нагрузки слишком большие – вряд ли это стоит дороже ЭКСПО.

Проблема носит системный характер. Бесконечно усиливая силовиков, как своей основной защиты от «дестабилизации», государство породило систему, чей произвол, коррумпированность и непрофессионализм вызывают уже не только глухое недовольство, но и – как теперь – террористические акты. Можно вспомнить Андижан, где поводом к восстанию религиозного течения Акрамия стал именно несправедливый приговор суда лидерам и активистам секты. Можно вспомнить покушение на Трепова, совершенное Верой Засулич, вдохновившей на террор новую волну народников, до того неудачно «сходивших в народ». На фоне того, что население, в принципе, готово мириться с деятельностью исполнительной власти, не обращает внимание на власть законодательную, но именно действия судебной системы затрагивают напрямую судьбы «маленьких людей», которые в отчаянии от этого постепенно переходят к вооруженным акциям. Самое страшное тут в том, что подобные действия не вызывают протеста у остальной части населения, оно сочувствует этим одиночкам-мстителям, так как прекрасно осведомлено о качестве правосудия. И, если ситуация по всей линии – от следствия через прокуратуру и до суда – не изменится в самое ближайшее время, то именно она может стать катализатором для самых трагических последствий.