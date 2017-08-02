Постсоветский синдром в американском обрамлении

Курс всех постсоветских республик (включая Россию) - быть подальше от СССР и поближе к Америке. С чего бы это?

Юрий СИГОВ, Вашингтон

Вот уже более четверти века с момента распада Советского Союза все его бывшие составляющие (кстати, было бы в СССР 25 или 30 социалистических республик- значит, было бы сегодня ровно столько же на его бывшей территории независимых государств) настойчиво ищут свое место под "международным солнцем" и некую национальную идентичность, с чем по-прежнему у многих мало что получается. За эти годы все бывшие совстраны стали не просто теоретически независимыми (то есть обзавелись всеми теми государственными атрибутами, которые положены по статусу - от посольств до президентов-премьер-министров и флагов разнополосных), но и реально самостоятельно ведут свои государственные дела. Вне зависимости от того, что и как было у них "по жизни" до 1991 года. При этом целый ряд важных моментов в их поведении присущи именно постсоветскому менталитету, как бы от своего вчерашнего прошлого эти республики не открещивались.

И, на мой взгляд, важнейшим из них являются два ключевых фактора. Первый - все республики бывшего Союза строят свою независимость исключительно на базе отторжения и независимости от бывшего СССР и его оставшейся части под названием Российская Федерация. Что также показательно, аналогичные потуги предпринимает и нынешняя Россия: ей хочется "на людях" быть как можно дальше от бывшего СССР (то есть от самой себя). И в этом она выглядит иногда еще нелепее, чем те, кто о едином прошлом 15 республик знает лишь по рассказам своей родни.

А второй момент очень даже символичен. Опять-таки все до единой республики бывшего Союза буквально лезут из кожи, чтобы стать как можно ближе к Америке. Замечу, не к Западу в целом как таковому, а к его основной и наиболее могущественной реинкарнации - Соединенным Штатам. Опять-таки тон в этом поклонении США задает все та же суверенная Россия. А "братья поменьше территориями и населением" стараются от нее не отставать. Что самими американскими властями не просто открыто поощряется, но и предельно прагматично используется.

Почему же так происходит, и неужели бывшие совбратья реально надеются, что Америке до них всех есть дело, она им чем-то существенно поможет (вопрос - в чем конкретно?), и нет ли у них на ближайшую перспективу каких-то иных ориентиров в окружающем их мире?

Независимые от СССР- независимые от России, По-другому быть - никак не получится

В том, что касается отречения от бывшего СССР, позиция всех без исключения его бывших республик (а точнее- их руководства) предельно ясна и, в принципе, разумна. Если что-то разрушили и развалили (неважно, кто конкретно и с какой целью), значит нужно что-то создавать взамен. А соответственно, стремиться, чтобы о старом не особо вспоминали и сами политики, и подконтрольные им граждане. Поэтому нет ничего удивительного в том, что худо-бедно, но во всех ныне независимых республиках созданы самостоятельные (больше-меньше - не суть важно) государства. И под чей-то контроль "по старым лекалам" ни одно из них не пойдет.

Отдельно в этом строю "отрекающихся от СССР" стоит Россия, потому как она, по сути дела, отказывается тем самым от своей собственной истории, культуры и многого другого. Но начать обсуждать сам факт развала СССР и тех, кто конкретно его совершил (в конце концов, это были не Армения и не Кыргызстан), - значит начинать натуральную гражданскую войну. Против тех, кто Союз действительно прикончил (а все эти политики либо до сих пор живы-здоровы, либо даже по-прежнему занимают видные посты в государстве и частном секторе).

Ведь одно дело отменить все советские праздники, поснимать красные флаги и посбивать гербы СССР над правительственными учреждениями. А другое - чего-то путного добиться, что-то реальное создать за 25 лет, чтобы хотя бы минимально было сопоставимо с бывшими советскими достижениями. Поэтому и отмечается в России очень странный праздник (если не сказать жестче) 12 июня (который, что вполне естественно, так и не стал никаким народным - ведь нельзя же радоваться независимости России от самой себя). Поэтому и пытается созданием любых постсоветских организаций типа ОДКБ или СНГ с Евразийским союзом прежде всего убедить всех вокруг (и себя в том числе), что все это- совсем даже не "новый СССР". А что это - да кто же его знает?

Сами же постсоветские республики примерно семь-восемь первых лет "отстранялись" от России несколько боязливо. Опасаясь, что "а вдруг" в Кремле опомнятся и начнут все обратно возвращать на круги своя. Но нет: некому там и незачем было "собираться". И тогда все до единой республики пошли каждая своим путем. А у кого что получилось - так многое зависело от доставшегося советского промышленного потенциала и от наличия природных ресурсов, и просто от географического положения "поближе к Западу" или "большому желтому соседу" Китаю. Который тогда еще влиятельным и сильным в мире никому не казался.

В итоге три прибалтийские республики "прибились" к Евросоюзу и НАТО(что с этого получили? Да, главное независимость от России, а остальное было уже вторично). Как минимум две республики на государственном уровне рвутся туда же (Грузия и Украина). Что с этого получится или уже не получилось - так опять же важный ориентир. В любом случае он сфокусирован отнюдь не в российском направлении, а совсем даже против него.

Остальные же республики пока "зависли" где-то посрединке, причем одновременно и сохраняя свою предельно независимую позицию в отношении России (возьмите те же принципиальные проблемы Крыма, Абхазии, Южной Осетии, Донбасса - ведь никто из бывшего СССР Россию в этих вопросах ни разу не поддержал). И в то же время стараясь "подоить" ее по-прежнему лелеющее мечты о каком-то новом постсоветском объединении руководство.

Одновременно с этим те же страны Центральной Азии и Закавказья ведут активнейшую работу по налаживанию любых связей и контактов не только с Европой и США, но и Китаем, Турцией, Ираном, другими странами, с которыми можно что-то путное придумать и в экономике, и торговле, и технологиях. Тот же Казахстан, Азербайджан и Узбекистан (у них побольше на это финансовых средств, чем у других постсоветских стран) в этом плане давно уже практически полностью переориентировали свою политику на "ближнедальнее зарубежье", в которое Россия включена лишь чисто символически.

И, наконец, немаловажно и то, что подобному полнейшему развороту от бывшего СССР и нынешней России ровным счетом ничем не препятствует и не может противостоять сама российская власть. Разного рода конгрессы русскоязычных граждан, какие-то министерства-ведомства по делам соотечественников и прочее - показатель полного отсутствия внятной и четко обозначенной политики Москвы в отношении всего постсоветского пространства. И пока это будет продолжаться, весь бывший СССР будет стремиться к дружбе и "стратегическому партнерству" с самым большим и влиятельным "мировым хозяином" - Соединенными Штатами.

От Америки бывший СССР далеко. Но всем постсоветским республикам Соединенные Штаты куда ближе, чем это можно себе представить

И дело здесь, думаю, не только в том, что США одним из первых признали независимость всех постсоветских стран. Это был сигнал к тому, что "мы с вами" (в то время как Россия вас всех побросала). И если что нужно для поддержания и сохранения вашей независимости, то мы вам гарантированно поможем. Опять-таки на первых порах Соединенные Штаты, может быть, не столь активно укрепляли свои позиции на постсоветском пространстве, потому как непонятно было, что же задумали развалившие СССР российские политики.

Но когда стало очевидным, что следующей "под развал" изнутри может стоять уже сама Россия, Соединенные Штаты стали форсированно налаживать прежде всего политические и военные отношения со всеми постсоветскими государствами. Экономику тоже не забывали (тот же "Шеврон" в Казахстане или Эксон-Мобил в России). Но главным было укрепить позиции именно тех политиков в постсоветских странах, которым ни в какой "новый СССР" возвращаться не хотелось. А США в этом деле были самыми надежными гарантами и помощниками-защитниками.

Сегодня же, на мой взгляд, одним из ключевых моментов, в котором все постсоветские страны ориентируются именно на Америку, является ее мировоззрение. По сути дела, только в России за счет мощной внутригосударственной пропаганды сильны антиамериканские настроения среди большей части населения (но отнюдь не в верхушке власти) . Во всех же остальных республиках к Америке относятся с откровенной завистью, желанием получить от нее не только помощь, но и некий "западный стандарт образа жизни". А там, где речь идет о конкретном противостоянии с влиянием России, то военно-политическую подпорку (включая просьбы о приеме в НАТО, а это, между прочим, на данном этапе четыре бывшие советские республики).

Американцы же всячески поощряют подобный "на нее ориентированный" внешнеполитический курс постсоветских стран. И хотя его проведение неизменно сопровождается откровенно антироссийскими действиями (не обязательно в таком случае делать некие заявления на уровне первых политиков: вполне достаточно пускать американцев в наиболее закрытые и важные государственные структуры, а также доверительно обращаться именно к политическому руководству США, когда от той же России может исходить пусть даже чисто гипотетическая угроза их суверенитету).

И хотя Соединенные Штаты периодически вроде как критикуют постсоветские страны за нарушения прав человека, зажим свободы печати и прочие "шалости", присущие молодым независимым государствам, они будут принципиально проводить именно курс на полную независимость от России каждой из этих республик. И чем хуже будут отношения между Москвой и Вашингтоном (хотя куда уж хуже!), тем крепче будет связь между политиками и властными структурами США и всех постсоветских стран, каким бы парадоксом это не казалось на первый взгляд.

Куда идти дальше? Постсоветские страны будут по-прежнему больше ориентироваться на Америку, чем на Россию

Так каким же курсом пойдут на ближайшие пять-семь лет постсоветские страны? Есть ли какие-то для них другие варианты, нежели только ориентироваться на Россию или США? Или в той же Центральной Азии главным направлением для развития станет Китай? Многое здесь, думаю, будет зависеть от того, кто будет у руля власти в России, и захочет ли делами постсоветских стран действительно серьезно заниматься китайское руководство. Потому как Соединенные Штаты при любом президенте политику свою относительно постсоветского пространства сохранят, кто бы за Д. Трампом не переселился в Белый дом.

По российским перспективам ситуация на ближайшие несколько лет вполне конкретна. Человек, который возглавляет страну последние 17 лет (и явно собирается делать это дальше), изо дня в день повторяет, что все вокруг России бывшие советские республики - независимые государства. И соответственно, никуда Россия вмешиваться-вторгаться на их территории не планирует. Исключением, видимо, считаются варианты реальной угрозы безопасности России, когда ближний сосед превратится в то, во что нынче превратилась Украина. Причем никаких ведь нет гарантий, что нечто подобное украинским событиям вновь не повторится где-то еще.

Влияние же самой России через все имеющиеся на сегодня механизмы (от саммитов СНГ до кружков изучения русского языка или посыл нескольких десятков учителей-русистов в Таджикистан с выплатой им российских зарплат из госбюджета) самой основной проблемы- потери для России этих территорий в мировоззренческом плане не решат. А других идей для того, чтобы каким-то образом заинтересовать их именно в сотрудничестве с Россией (кроме выдачи безвозвратных кредитов), не имеется. И это прекрасно понимают все без исключения руководящие начальники каждой из постсоветских республик.

Китай также особо не горит по-серьезному "влезать" в постсоветские страны, потому как считает их для реально важных экономических и стратегических дел "не особо перспективными". К той же к России китайское руководство подспудно относится как к важному гаранту стабильности в мире. Но и бывшее советское руководство, и частично нынешнее российское китайские политики откровенно в глубине души презирают. За что, спросите? Да за то, что сами своими руками (конкретные фамилии здесь -не самое принципиальное) развалили собственную страну. И там, где важна будет большая политика (противостояние с теми же США), Россию Пекин, естественно, задействует.

Там же, где будет чисто экономический "навар" - газ и нефть для Синьцзяня из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, - Пекин активно привлечет к собственной работе первых лиц этих республик. "Шелковый путь" прокладывается - значит, страны- транзитники по возможности в большое дело будут китайской стороной подключены. Но заниматься Украиной, Донбассом, Приднестровьем, Нагорным Карабахом - оно китайцам надо? Пусть уж те, кто, по сути дела, все эти конфликты на постсоветской территории посеял, и расхлебывают кашу.

А вот Соединенные Штаты и дальше будут работать на постсоветском пространстве на чисто антироссийскую долгосрочную перспективу. Их, естественно, не волнует ни Армения, ни Туркменистан с Молдовой. Для них, чем больше будут именно на США ориентироваться правящие элиты и молодое поколение постсоветских стран, тем больше шансов, что, придя к власти, они без всяких подсказок из Вашингтона станут "важными стратегическими партнерами" Америки.

Именно для этого США выдают каждый год более 50 тысяч стипендий на обучение в своих вузах по самым различным программам выходцам из постсоветских стран (это не считая тех, кто учится в Америке за счет своих родителей или других не американских источников). Именно поэтому американские деловые компании стажируют у себя около 20 тысяч наиболее "продвинутых" молодых предпринимателей из стран СНГ. Причем многие из них потом возвращаются к себе на родину, и уже по "американским лекалам" трудятся в офисах не только американских, но и других западных компаний и фирм.

А очень скоро - лет через 10-15 - подобная работа, так или иначе принесет конкретный и на практике осязаемый результат. Тогда уже саммиты СНГ или ОДКБ будут проходить (если вообще будут) в присутствии представителей новых правящих элит постсоветских стран. Которые обучались и уму-разуму набирались не в московских вузах, а в американских университетах и военных академиях. А ведь тамошнее мировоззрение никаким концом не стыкуется с тем, чему учили их родителей и дедушек-бабушек с каждым годом во все более давние советские времена...