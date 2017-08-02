Ташкент открыли за деньги

В столице Узбекистана разрешили прописку иногородних в случае покупки дорогого жилья

Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ

Правительство Узбекистана официально разрешило жителям регионов страны, иностранным гражданам и лицам без гражданства приобретать жилье в новостройках, и на этом основании получать столичную прописку. Согласно постановлению кабинета министров, опубликованному юридическим порталом Norma.uz, жители регионов Узбекистана теперь смогут претендовать на получение постоянной прописки в Ташкенте в случае приобретения ими недвижимого имущества в новостройках столицы стоимостью не менее 2500 минимальных размеров зарплат, что эквивалентно $50 000 по рыночному курсу валюты. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки в этом случае составляет 5% от суммы договора. А иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других государств и получившие вид на жительство, смогут свободно приобретать недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее $150 000 по нынешнему курсу Центробанка - $70 000 по курсу «черного рынка». Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение таких сделок будет составлять 10% от суммы договора. Все финансовые вопросы, связанные с совершением сделок купли-продажи жилья при этом должны обязательно осуществляться через банковские счета. Постановление оговаривает, что под новостройками понимаются здания, сооружения или жилые помещения, с момента принятия в эксплуатацию которых прошло не более трех лет.

Напомним, что до сегодняшнего дня претендовать на получение постоянной прописки в Ташкенте кроме самих уроженцев столицы Узбекистана и их близких родственников могли только лица, входящие в список 59 государственных организаций и связанных с ними компаний: аппарата президента, кабмина, Конституционного суда, Верховного суда, Верховного хозяйственного суда, Генпрокуратуры, СНБ, Центробанка, министерств и госкомитетов, муниципалитетов города Ташкента и Ташкентской области, а также крупных компаний с государственной долей. При этом граждане, не имевшие постоянной прописки в Ташкенте, не имели юридического права приобретать здесь жилье. Им приходилось прибегать к различным теневым ухищрениям, покупая недвижимость на подставных лиц или снимая жилье в долгосрочную аренду.

О предложении предоставить постоянную прописку в Ташкенте лицам, купившим жилье в новостройках на сумму не менее $100 000, говорилось в проекте указа президента Мирзиеева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана», опубликованном в прессе Ташкента еще в январе 2017 года. Всего полгода потребовалось правительству на обдумывание вопроса, в результате чего «хлебный город», официально фактически закрытый для иногородних в течение последнего десятилетия, открыли за деньги и при обязательном условии прозрачности сделок. При этом, как сообщают ташкентские риелторы, цены на вторичном рынке недвижимости в Ташкенте продолжают падать. К началу лета цена 4-комнатных квартир в спальных районах упала до $30 000 по рыночному курсу валюты. Относительно дорогими остались только однокомнатные квартиры в центре столицы, где стоимость вторичного жилья сохранилась в пределах $800-$1000 за квадратный метр. Падение цен, наблюдающееся все последние годы, объяснялось как ужесточением правил прописки в Ташкенте, начавшемся еще при президенте Исламе Каримове, так и небольшим спросом среди большинства коренных жителей столицы, чьи невысокие доходы ограничивают возможности оплаты непрерывно дорожающих коммунальных услуг и увеличивающихся налоговых пошлин. В связи с принятием нового постановления кабмина, риелторы теперь прогнозируют даже настоящий обвал цен на рынке вторичного жилья в Ташкенте, поскольку, по их мнению, иногородние граждане, ранее бывшие нелегальными, но фактическими владельцами многих квартир в спальных районах, теперь могут захотеть от них поскорее избавиться, чтобы приобрести пусть дороже, но на вполне легальных условиях недвижимость в новостройках, к тому же дающую право претендовать на прописку в столице.

В социальных сетях новость об открытии Ташкента для покупателей дорогого жилья вызвала неоднозначные реакции. Некоторые комментаторы высказали мнение, что ограничение возможностей покупки для иногородних и иностранцев только жилья в новостройках откровенно лоббирует интересы застройщиков, предположительно связанных с нынешней властной элитой Узбекистана. И замечают, что это идет в разрез с законом о конкуренции. Другие считают, что легальный допуск в Ташкент «людей с деньгами», откуда бы они ни были, реально подогреет и оздоровит экономическую и социальную ситуацию в мегаполисе, что в результате пойдет на пользу и коренным жителям. Собеседники «Деловой Недели» в Ташкенте считают, что истина, как всегда, где-то рядом. Открытие столицы Узбекистана для покупателей жилья в новостройках при обязательном условии проведения сделок через банковские счета, они склонны рассматривать в прямой связи с другими антикризисными мерами правительства Шавката Мирзиеева, предпринимаемыми накануне обещанной им либерализации финансовой системы страны и устранения множественности валютных курсов. Свободная продажа всем желающим жилья в новостройках должна сделать рентабельной строительную индустрию, за интенсивное развитие которой в Ташкенте и Ташкентской области горячо ратует президент Мирзиеев. А поступление средств через банковские счета, возможно, поможет обеспечить денежную массу и снизить инфляционное давление при проведении финансовых реформ хотя бы в столичном регионе.

При этом для лиц без прописки Ташкент остается не слишком гостеприимным. По сообщению неправительственных СМИ, в рамках подготовки к очередному празднованию Дня независимости Узбекистана - 1 сентября - МВД Ташкента развернуло кампанию по выявлению и наказанию жителей регионов страны, находящихся в столице без документов о временной прописке. Таких без предупреждения штрафуют на 440 000 сумов ($50), а после штрафа выдают предписание немедленно покинуть город. При повторном задержании сумма штрафа увеличивается пятикратно. Оправданием для задержанного может служить только наличие у него на руках железнодорожного или авиабилета. Цель акции - сократить поток иногородних, как прибывающих в Ташкент накануне Дня Независимости, так и вообще обретающихся в столице без особого желания или реальных возможностей легализовать свое положение. И в этом смысле политика президента Мирзиеева пока не более либеральна, чем при Исламе Каримове. Так же как его предшественника, Шавката Мирзиеева очевидно беспокоят вопросы общественной безопасности и социальной стабильности, которые пока сложно урегулировать без жесткого контроля за внутренними миграционными потоками.