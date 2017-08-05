Цыплята для осени,

Или Невеселые виды на политический урожай «Осень — это сезон проверки на наличие

долгов перед прошлым...»

Эльчин Сафарли, азербайджанский писатель ДН

НЕДЕЛЯ прошла под знаком трех новостей. Две из них иностранные, одна - наша. Во-первых, Трамп подписал расширение санкций против РФ, под действие которых попал частично «наш» КТК (конечно же, не канал, а Каспийский трубопроводный консорциум). Во-вторых, стало известно, что бывшая «принцесса всея Узбекистана», Гульнара Каримова, находится под следствием по обвинениям в коррупции и отмыванию денег, кроме того, в 2015 году она уже была осуждена на 5 лет ограничения свободы (то есть того самого домашнего ареста, под которым она живет последние годы), и теперь ей «светит» еще. Третья новость - резкое падение тенге - при всей ее «домашности» также имеет иностранные корни и продиктована зависимостью национальной валюты от таких внешних факторов, как уже упомянутые санкции, курс рубля, цена на нефть и торговый баланс. По сути же, все упирается в перекошенную экспортно-орентированную экономику страны. Ну, и еще в соцсетях завели вечную казахскую песню про осень и ожидаемые перемены, которая никогда не сбывается, но каждое лето входит в список дежурных «хитов».

Когда Казахстан, Россия и Беларусь подписывали соглашение по Евразийскому экономическому союзу, Астана заявляла своим гражданам, что это дает нашей экономике уникальные возможности по интеграции с мировой торговлей, «окно» для получения современных технологий и прочие плюсы. Когда же, не посоветовавшись (во всяком случае, гласно) с партнерами, Москва влезла в крымскую авантюру (собственно, наказывая Киев за выбор не в пользу ЕАЭС) и затем пошла война на Донбассе, стало ясно, что об экономике пока речи не идет. Но Астана, как верная жена, надеялась, ждала, что, может, все это временно. Но теперь, когда очередной пакет санкций закрепил текущий статус, Казахстану необходимо вновь поставить перед собой вопросы - оставаться ли в ЕАЭС? Если да - то для чего? Экономическая составляющая этой организации окончательно ушла под политическую, а состояние наших финансов требует именно прагматических решений. Причем быстрых. От иллюзий, что «дядя Трамп все пересмотрит», отказался - официально - уже сам Кремль. Премьер-министр России Дмитрий Медведев грустно констатирует в соцсетях: «Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война... Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента». Он, конечно, еще написал, что Россия ничего этого не боится («В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции - в целом - бессмысленны. Мы справимся»), но цифры говорят о несколько иных процессах, характеризуемых исчерпанием резервов и прочими «болячками», которые желательно бы не подхватить экономике Казахстана.

А мы уже подхватили много чего. Например, то, что происходит с тенге. Эксперты разводят руками - основные финансовые факторы (все - внешние, естественно) стабильны или улучшаются, а национальная валюта впадает в обморочное состояние. Остаются факторы психологические и спекулятивные - напряженное ожидание девальвации (спасибо Нацбанк приучил не верить своим заявлениям) после EXPO, опережающая реакция на новые американские санкции (еще даже рубль не среагировал, а тенге уже решил нырять), рост долларизации (ибо благодаря всему вышеперечисленному хранить деньги в нацвалюте люди все же опасаются). С другой стороны, все в целом логично - ожидания, что «все исправится» официально объявлены напрасными, наш крупнейший торговый партнер - на годы под санкциями, закрываются не только торговые перспективы, но и рынки финансирования, новых технологий и прочего. Российская «ответка» - блокада продовольствия - бьет и по казахстанскому бизнесу, чьи издержки взлетают до небес из-за невозможности использования российских портов и дорог. Да, и в целом - проблемы у нашего торгового партнера - это проблемы и для наших производителей, которые еще что-то туда поставляли.

Все это, как уже говорилось, должно обострить вопрос с геополитическими и экономическими ориентирами, которые Астане предстоит пересмотреть, если она, конечно, не изберет курс «терпеть, терпеть, не плакать». Но тогда это все, рано или поздно, приведет к обострению социальных «болячек» и дальнейшей дестабилизации внутриполитической ситуации. А тут эксперты пророчат возвращение домой боевиков ИГ, которые в массовом порядке выезжают из Ирака и Сирии - строить свои хариджитские вилаяты там, где получится. Тут, конечно, может сыграть и обратный фактор - не покидать политические объединения с Москвой, чтобы она подсобила с военной поддержкой в случае чего.

Но тут хорошо было бы отделить мух от котлет - военной помощи мы будем ожидать по линии ОДКБ (откуда можно и не выходить), а не ЕАЭС. Да и тормозить появление «черных Вьетнамов» на «дальних подступах» Москва будет заинтересована и сама - без проявлений внешнего лоялизма в виде пребывания в ЕАЭС. И, полагаем, что мы это быстро увидим на примере того же Узбекистана.

Кстати, пример Узбекистана - это еще одна вещь, которая сейчас будет успешно работать над снижением среднего уровня волосатости казахстанских политических элит. Открытое осуждение дочери бывшего отца нации не может не вызывать самой живой (чтобы не сказать болезненной) реакции у нас, где принципы построения власти практически те же самые, что и в Ташкенте. Без сомнения, перспективы лишиться всего в случае проигрыша борьбы за место под солнцем с беркутом под низом должны только усилить подспудные конфликты, которые давно идут под лозунгом российского ВДВ («никто, кроме нас»). Второй момент, также нежелательный для экономики - исход тех, кто понимает, что ему победа в борьбе элит точно не светит, ведь уйти они постараются не с пустыми, а с пухлыми карманами, выводя опять же свои финансы вовсе не в тенге. Что до оставшихся, то, видимо, их борьба, закамуфлированная под работу правоохранительных органов, только усилится. Не случайно же по соцсетям идут слухи, что конечной целью как минимум двух последних громких дел является вовсе не французский эмигрант, а некто, считавшийся абсолютно недосягаемым для своих врагов в прошлом.

Вполне естественно, что на таком фоне обычная казахская «политическая осеннефобия» (или осеннефилия - в зависимости от тональности ожиданий) вновь расцвела пышным цветом. Кандидатов «на списание» при нынешней неэффективности государственного менеджмента хоть отбавляй - и правительство, и парламент, и Нацбанк - выбивай, кого хочешь. Понятно, что все это будет лишь отражением противостояния разных элитных кланов, реальные игроки из рядов которых будут соревноваться за самый главный ресурс - оказаться в нужный момент в нужном месте: там, где считаные персоны будут договариваться, кто кем будет, после того как... В общем, просто «после».

Все вышеперечисленные факторы - страхи элит, внешняя зависимость Казахстана, социальная напряженность, страхи перед экстремизмом, ожидание смены поколений у власти, а также столь явное наказание «проигравших» - создает крайне сложную обстановку в смысле угрозы политической стабильности страны. Когда ставки так высоки («пан или пропал»), а времени так мало, равно, как и пространства для маневра, участники политических процессов могут пойти на радикальные шаги, итогом которых могут стать тотальная дестабилизация и даже распад всей системы. Остается только надеяться, что будущей осенью не подведет погода, которая охладит горячие головы...