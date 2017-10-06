Минус конкурентоспособности

Казахстан отступает в рейтинге ВЭФ «Конкуренция ­ это как игра в шахматы. Если вы проиграли, всегда можно сыграть еще один раунд. Драться необязательно». Джек Ма, основатель Alibaba Group ДН НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЕ новости: позиция нашей страны в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) опять снизилась, вот уже второй год мы – вне «пятидесятки», попадание куда было одной из целей «второй модернизации» страны, поставленных президентом Назарбаевым. Сейчас провозглашена третья модернизация и поставлена цель - войти в 30-ку наиболее развитых стран мира к 2050 году. Насколько это выполнимо, с учетом того, что пока международные институты по-прежнему отмечают негативную тенденцию по линии конкурентоспособности нашей страны? Впрочем, это дело будущего, а в настоящем нам снова нужно сесть за работу над ошибками и понять, как не только быстро, но и окончательно преодолеть социально-экономические проблемы страны. Итак, на этой неделе ВЭФ выпустил очередной доклад по глобальной конкурентоспособности «The Global Competitiveness Report 2017–2018». Как отмечается во Введении к документу, он выходит в то время, когда «глобальная экономика начала показывать признаки выздоровления», хотя «тем не менее лидеры бизнеса обеспокоены перспективами будущего экономического роста». «Правительства, предприятия и люди испытывают неуверенность, поскольку технологии и геополитические силы быстро изменяют экономический и политический порядок, который определял международные отношения и мировую экономическую политику последние 25 лет», - отмечает автор Введения, руководитель Глобальной повестки дня и член Совета директоров ВЭФ Ричард Саманс. Также он подчеркнул тенденцию, когда применяемые экономические подходы не служат людям и обществам, что вызывает необходимость искать новые модели экономического роста, ориентированного не на цифры, а на человека. Распределение стран-участниц (коих почти 140) по рейтингу производится на основе анализа 12 «столпов» конкурентоспособности. Рейтинг «призван помочь людям, принимающим важнейшие решения, понять сложность и многогранность проблем развития, разработки новых курсов, основанных на государственно-частном сотрудничестве, и принять меры для восстановления доверия (между властью и бизнесом) и дальнейшего экономического роста». Авторы доклада подчеркивают, что для улучшения позиций в рейтинге недостаточно административных мер, так как это возможно лишь при координации действий государства, делового сообщества и гражданского общества. «Для достижения долговременного результата необходимо задействовать все субъекты общества, чтобы добиться прогресса по всем параметрам конкурентоспособности параллельно», - отмечается в докладе. Основных выводов нынешнего рейтинга три: во-первых - уязвимость финансового сектора ставит под угрозу конкурентоспособность страны, снижая возможности экономики финансировать инновации и адаптацию новых технологий; во-вторых - развивающиеся экономики достаточно хороши в применении инноваций, однако они еще многое могут сделать для роста их выгоды; в-третьих - для улучшения конкурентоспособности и общего процветания в условиях Четвертой промышленной революции необходимо обеспечить гибкость рынка труда, а также социальную защиту работников. В прилагаемом Рейтинге (см. стр. 2) видно, что Казахстан занимает на текущий период 57-е место, с результатом 4,35 балла, набираемых за оценки по упомянутым выше параметрам. В прошлом году наша страна была чуть выше, но опять же вне заветной «пятидесятки», на 53-м месте. Расположилась наша страна в этом индексе между Руандой (58) и Филиппинами (56), на нашем прошлогоднем месте (53) расположилась Турция, продемонстрировавшая небольшой рост с прошлогоднего 55-го места. В прошлом году на нашем нынешнем месте были Филиппины. Несколько большие темпы роста из «соседей» продемонстрировал Вьетнам, поднявшийся с 60-го на 55-е место. Интересный момент – обгоняющие нас в плане сменяемости власти соседи – Монголия и Кыргызстан – в рейтинге сильно отстают от Астаны, занимая парой 101-е и 102-е места соответственно, впрочем, даже эти показатели – результат роста. У нас принято также меряться результатами с бывшими советскими республиками, из коих впереди Казахстана вырвались Эстония (29 место), Азербайджан (35 место), Россия (38), Литва (41) и Латвия (53). Кстати, последняя разделила с нами горечь поражения – в прошлом году она еще входила в 50-ку с результатом на 49-м месте. Вообще резких перепадов в изменении позиций за год не произошло вообще. Хотя нельзя не отметить улучшение показателей воюющих и недалеких от нас стран – России (поднялась с 43-го на 38-е место) и Украины (с 85 на 81). Положительные тренды у Армении (73 после 79) и Молдовы (89 после 100). Неожиданно резко скатилась Грузия (67 после 59). Первые места рейтинга тоже традиционные – Швейцария, США, Сингапур. В «десятке» - Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия. Что касается проблем нашей конкурентоспособности, то в отчете выделено несколько основных параметров, лидерами среди которых стали недоступность финансирования и коррупция. Немного отстает слабо образованная рабочая сила, инфляция, сложность регулирования налогов и неэффективность правительственной бюрократии. Наоборот сильными сторонами Казахстана считаются здравоохранение (посмотрим, как на этот параметр повлияет его реформа), регулирование трудовых отношений, преступность и политическая стабильность. Из более детальных параметров по 12 «столпам» конкурентоспособности, заметна положительная динамика по параметру «Защита инвесторов» и «Доступность мест у авиаперевозчиков из расчета на километр», также росли «Жизненные надежды» и «Уровни охвата начальным и средним образованием» (опять же вопрос – как скажется на всем этом нынешняя реформа в этой сфере). Положительные тенденции давал интернет и мобильная связь, но и по ним в будущем году ожидаются новые правила регулирования, которые энтузиазма у западного бизнеса не прибавляют. Это вызывает вопросы по поводу способности нашей страны повторить успех 2015-2016 годов, когда наша страна была на 42 месте. А ведь за будущие 33 года нам, по плану президента Назарбаева, нужно прорваться в 30-ку победителей. Не зря глава Dell, Майкл Делл заметил: «Если вы хотите хотя бы сохранить конкурентоспособность, вы должны постоянно подвергать сомнению все, что делаете». Конкретно сейчас мы видим, что правительство активно реформирует как раз те параметры глобальной конкурентоспособности страны, которые у нас в принципе итак не плохи, причем то, как именно власти хотят изменить эти направления вызывает определенную критику со стороны общественности. Напротив, самые большие проблемы – коррупция, проблемы финансовой системы, бюрократизм, инфляция и низкая квалификация работников – пока не нашли своих кардинальных решений. Единственное, бюрократизм может несколько «подвинутся» благодаря расширению услуг, доступных через интернет. Но и тут казахстанским пользователям бы хотелось бы, чтобы государство проследило за порядочностью провайдеров, оказывающих услуги таким образом, что у «безлимитных» пакетов очень быстро кончается… лимит. Таким образом, мы полагаем, что правительству страны необходимо чаще тестировать эффективность своих мер и выполнимость планов (как в случае с реформой здравоохранения, которую в полной мере так, видимо, пока и не запустят), а также усиливать диалог с гражданским обществом, без участия которого добиться реального прогресса в деле конкурентоспособности страны, как отметили сами авторы рейтинга, не выйдет.