Ближний фронт

Казахстан озабочен конфликтом в Афганистане ДН В ТО ВРЕМЯ как внимание мирового сообщества сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке, где в завершающую стадию вступает война против террористического ИГ, а Курдистан готовится объявить о независимости, по-прежнему неразрешенной проблемой остается другая «горячая точка», куда более близкая к нашим границам – Афганистан. Буквально вчера в СБ ООН, непостоянным членом которого является наша страна, обсуждалась ситуация в этой стране. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото представил доклад генсека о положении в этой стране, а представитель Казахстана «выразил обеспокоенность в отношении нестабильности положения в области безопасности в Афганистане, что влияет на ситуацию во всем регионе». Казахстанский дипломат также подчеркнул, что «Казахстан стремится содействовать формированию имиджа Афганистана как привлекательного партнера с большим потенциалом, где афганский народ нуждается в реализации совместных проектов и создании новых рабочих мест», увязывая перспективы преодоления конфликта в стране именно с помощью в ее развитии. Пока же, как показывают события внутри и вокруг нашего южного соседа, ситуация не только не приближается к урегулированию, но и, наоборот, вновь скатывается к эскалации. На этой неделе Кабул неожиданно посетили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столленберг, которые никак не анонсировали свой визит. В понедельник министр обороны США заявил, что Вашингтон уже направил в Афганистан дополнительные подразделения американских вооруженных сил числом около 3 тысяч человек. Это стало первым шагом в реализации новой концепции американской политики в стране, сформулированной президентом Дональдом Трампом, смысл которой – в нанесении военного поражения движению «Талибан» и группировкам, присягнувшим так называемому «Исламскому государству» в Афганистане. Другим шагом США в этом направлении стали планы закрыть офис движения «Талибан» в Катаре, где он был открыт при поддержке администрации Барака Обамы, исповедовавшей идеологию необходимости переговоров с афганскими повстанцами. В этом отношении символическим стал тот факт, что во время визита высокопоставленных западных политиков вблизи кабульского аэропорта взорвались несколько ракет, пущенных неизвестными. «По меньшей мере две ракеты упали рядом с аэродромом вскоре после прибытия в афганскую столицу министра обороны США Джеймса Мэттиса и генсека НАТО Йенса Столтенберга», - говорится в сообщении российского агентства ТАСС со ссылкой на катарский спутниковый телеканал al-Jazeera. О том, что Пентагон прекрасно понимает сложности, которые представляет собой попытка разгромить «Талибан», уже переживший западную оккупацию страны с 2001 года, а затем перешедший в наступление (на настоящее время повстанцы контролируют обширные сельские регионы Афганистана), можно судить по тому, что США, как заявил Трамп, «больше не будут сообщать о численности своего воинского контингента в республике (Афганистан) и оглашать планы начала или окончания военных операций». В стране продолжают находиться 13 тысяч преимущественно американских военнослужащих, оказывающих содействие афганской национальной армии и полиции в борьбе с повстанцами. Получается у них это не очень хорошо, так как, по информации генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, которого цитирует агентство КазТАГ, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%. С другой стороны, в этот раз из рядов «Талибана» выделился целый ряд группировок, перешедших в ИГ, и теперь открыто противостоящих бывшим соратникам. Размер территорий, удерживаемых их «велаятом Хорасан», намного меньше, но их боевики очень активны. Кстати, ответственность за обстрел кабульского аэропорта взяли на себя и представители «Талибана», и террористы ИГ. Возврат к силовому варианту разрешения афганского конфликта, судя по всему, исповедуемый новым американским руководством, может оказать свое негативное воздействие на безопасность всей Центральной Азии. Афганистан является одним из центров притяжения покидающих Ирак и Сирию иностранных (в том числе и казахстанских) боевиков ИГ, которые смогут закрепить свое присутствие совсем рядом с нашими границами. Плюс ко всему, в этой стране открыто обозначились интересы КНР и РФ, что может сделать ситуацию в ней родственной сирийскому раскладу, где внешние игроки ведут друг с другом конкуренцию за контроль над отдельными захваченными территориями руками местных вооруженных групп. В результате же конфликт неизбежно распространяется на соседние страны, вызывая дестабилизацию уже там. Понятно, что Астана очень озабочена этим, но что мы можем сделать, чтобы защититься от этой, куда более близкой, угрозы?