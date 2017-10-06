Американский камуфляж Центральной Азии

Есть ли смысл развивать военные связи государствам региона с Соединенными Штатами и как на это могут повлиять Россия и Китай? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Нет сомнений в том, что с момента смены администрации в Белом доме в начале нынешнего года внимание со стороны Соединенных Штатов к Центральной Азии значительно поубавилось. Оно и раньше, в принципе, было не Бог весть каким. И, пожалуй, лишь весьма мутная по содержанию афганская эпопея, в которую втянулись и сами американцы и затащили туда с десяток своих так называемых "союзников", какое-то время все же держала центральноазиатскую пятерку в более-менее регулярном объективе американских властей. При администрации Д. Трампа не доходят руки у американцев не только до Центральной Азии, но и до многих других регионов мира. При этом центральноазиатские государства не представляют для США никакой угрозы, как и не являются для них важными торгово-экономическим партнерами. Да и Россия и Китай, будучи ближайшими стратегическими соседями, не проявляют к тому, чтобы "взять под свой контроль" эти территории, особого рвения. Но при всем практически нынешнем безразличии со стороны официального Вашингтона к этому региону правители государств Центральной Азии "просто так" от Америки отказываться не готовы. И не потому, что они от нее что-то могут существенное получить или с американской помощью чего-то важного по жизни добиться. Для всей "региональной пятерки" стран любые связи с США - это своего рода гарантии от того, что их не возьмут под жесткий контроль Москва (в меньшей степени) и Пекин (в куда большей). Именно поэтому все эти государства стремятся любыми путями привлекать к себе внимание американских властей. В Вашингтон косяком все лето продолжали наезжать делегации из стран региона, да и именно в сторону Соединенных Штатов регулярно делают реверансы "проявления дружбы и сотрудничества" лично первые лица центральноазиатских государств. А американские деловые советы по странам региона, которые еще сравнительно недавно сидели себе тихо-мирно в Вашингтоне и не особо утруждали себя практической работой, стали проводить одно за другим свои заседания. Причем по большей части с подачи именно своих центрально-азиатских партнеров. Если экономика не столь важна, то, может быть, сделать ставку на военное сотрудничество? Как бы руководители стран Центральной Азии ни уверяли в якобы важности торгово-экономической составляющей в отношениях с Соединенными Штатами, она на самом деле крайне невелика, что для одних, что тем более - для других. Даже самая "продвинутая" в отношениях с США страна региона - Казахстан - в плане торгово-экономического взаимодействия имеет товарооборот с американцами меньше 2 млрд. долларов. Да и то большая его часть - это работа американских нефтяных компаний в республике, что, кстати, и для них - отнюдь не приоритетная точка приложения и практических сил, и инвестиционного потенциала. Еще в прошлом году страны Центральной Азии, для того чтобы поактивнее раскачать американцев, попытались придать новый импульс сотрудничеству в политической сфере. Для этого американские политологи "нарекомендовали" официальному Вашингтону создать формат взаимодействия под названием 5 плюс 1. В котором под эгидой госсекретаря США пять его коллег-министров иностранных дел стран региона регулярно бы встречались и по американским интересам координировали бы с Вашингтоном свои действия. Но формат этот оказался весьма аморфным, если не сказать малоэффектвиным по реальной отдаче. Многое в нем базировалось на личном интересе к региону тогдашнего госсекретаря США Дж. Керри. Да и его коллеги из государств Центральной Азии рассматривали сов-местные фотомероприятия в его компании больше для поднятия важности собственных персон. Но потом администрация в Вашингтоне сменилась, и оказалось, что новому госсекретарю Соединенных Штатов и Центральная Азия, и формат "дружбы с ее народами" в лице министров - седьмая вода на киселе. Есть еще, правда, вариант укрепления политических связей на уровне первых лиц государств. И нечто подобное руководители стран Центральной Азии пытались протолкнуть, когда прилетели весной в Саудовскую Аравию во время визита туда Д. Трампа. Но проблема в том, что у нынешнего американского президента такое количество сейчас дома заморочек (что в самой Америке, что по делам заграничным), что ему до региона, где американские реальные, а не декларативные интересы крайне опосредованы, практически вообще нет никакого дела. Вполне вероятно, в этой связи, что ситуация в отношении лично президента США к Центральной Азии может что-то поменяться, когда под сессию Генассамблеи ООН в Америку приехали первые лица центральноазиатских государств. Причем есть вариант, что некоторые из них нанесут официальные визиты в Вашингтон уже для обсуждения двусторонних вопросов. И здесь (если им будет дана аудиенция в Белом доме) они смогут более предметно привлечь внимание высшего руководства Соединенных Штатов к проблемам своих стран. Также для американских политических кругов (а сейчас в США очень большие полномочия по "приближению" и "отдалению" от Америки тех или иных стран получил конгресс) Центральная Азия, по крайней мере "пока", не вызывает особого интереса, потому как не видно, чтобы там пытались на "белодомовском безвременьи" как-то усилить свои позиции Россия и Китай. Да и сами страны Центральной Азии в лице своих руководителей вовсе не "обижены" на существенное невнимание к региону со стороны нынешней американской администрации. Поэтому там, кстати, и никаких особых проектов для укрепления собственного присутствия в регионе американцы не готовы пока предложить. Единственное, что уже совершенно точно известно на новый финасновый год (а он начнется в Америке в октябре), - это резкое сокрашение различного рода "помощи" (хотя понятие это черезвычайно относительное и эфимерное по своему содержанию) со стороны Соединенных Штатов государствам региона. Все расходы и по линии госдепартамента, и конторы под названием USAID (Ю-Эс-Эйд), которая вела целый набор различных программ в регионе, существенно сокращаются. И есть вероятность того, что тому же Казахстану по этим линиям вообще ничего больше выделяться не будет (дескать, страна богатая, так чего ей за бесплатно помогать?) А вот в военном плане существует вероятность того, что взаимодействие Соединенных Штатов с регионом будет продолжено. Причем по обоюдному интересу, а вовсе не по причине какого-то американского "силового диктата". И может так получиться, что именно эта сфера взаимоотношений США и Центральной Азии окажется уже в самое ближайшее время не только самой активной, но и самой конфликтной. ОДКБ и НАТО: как "скрестить" два прямо противоположных мировоззрения? Честно говоря, не очень укладывается, как можно проводить так называемую "многовекторную политику" в области военного сотрудничества. Это, кстати, касается не только Центральной Азии, но и целого ряда других мест на нашей планете. И тем менее именно в Центральноазиатском регионе этот эксперимент идет уже не первый год полным ходом. И от того, к чему он приведет, зависит, между прочим, и политическая, и торгово-экономическая картина будущего всей региональной "пятерки". Итак, военное сотрудничество в самых различных сферах развивается Соединенными Штатами со всеми странами региона с момента развала СССР. Пока Россия разбиралась сама с собою и решала то, что у "советских" надо было срочно отобрать, а "особо приближенным российским" раздать, американцы наладили военные связи со всеми новыми постсоветскими государствами. Тут сразу надо подчеркнуть факт "взаимной любви" двух сторон. То есть и американцы сюда в своих собственных (прежде всего- афганских) интересах шли, и государства Центральной Азии от военного взаимодействия с США не отказывались. Не буду сейчас вас загружать данными о том, сколько и каких учений совместными силами было проведено за эти годы, чем конкретно страны региона помогали США в их афганской кампании (от базы в аэропорту Бишкека до разрешения на пролет военно-транспортных самолетов НАТО через воздушное пространство Казахстана и Туркменистана). Главное, на мой взгляд, здесь было то, что сам по себе факт налаживания военных связей между США и центральноазиатской "пятеркой" имел место, и продолжается по нынешний день. Что еще в этом вопросе принципиально.Три страны региона (Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан) состоят в Организации по коллективной безопасности ОДКБ под эгидой России. А Узбекистан-то в эту структуру входит, то выходит. Даже нейтральный с виду Туркменистан ровным счетом настолько нейтрален, насколько его безопасности угрожает соседний и вечно неспокойный Афганистан. Начнется там серьезная на границе заварушка - придется так или иначе к помощи если не ОДКБ, то кого-то другого (и почему не американцев?) Ашхабаду прибегать. Но ключевой тут момент, думаю, иной. На сегодняшний день Соединнные Штаты официально считают Россию своим главным врагом в международных отношениях. И рассматривают прямое военное столкновение с ней как "весьма вероятное". Причем, разумеется, как с врагом, а не просто "геополитическим соперником". "Почти такое же" отношение со стороны военного руководства (и соответственно - политического начальства) Соединенных Штатов к Китаю. С ним вероятность военного столкновения также расценивается как "высокая". А в этих условиях любое военное сотрудничество с Америкой любой другой страны соответствующим образом воспринимается как в Москве, так и в Пекине. Так чьи все-таки "союзники"в военном отношении страны Центральной Азии? И здесь, так или иначе, именно аспект расширения военного сотрудничества между государствами Центральной Азии с Соединенными Штатами вполне может вызвать как политическое, так и военное давление со стороны как России, так и Китая. Когда речь идет о весьма небольшом торгово-экономическом взаимодействии в регионе с американцами, то, по крупному счету, ни Москву, ни Пекин это особо не волнует. К тому же китайцы сами потихоньку "подгребают" под себя все мало-мальски нужные им природные ресурсы региона, и Америка им тут не конкурент и не соперник (не говоря уже о России). Но Китай намерен прокладывать через центральноазиатские государства свой "Шелковый путь". А это, по сути дела, - та же самая экспансия Китая за его территории, которые только официально на карте разделены какими-то нынешними государственными границами. Ведь чисто философски само явление существования Поднебесной - это постепенное взятие под свой контроль всех тех земель, которые он исторически считает своими. И если на этих землях "потенциальный противник" не просто проводит раз в году военные учения, но и вбивает в головы солдат и офицеров государств Центральной Азии нечто такое, что кардинально расходится с политическими установками руководства КНР - это уже прямая угроза для китайских государственных интересов. То же самое касается и России, которая вообще занимает крайне странную и попросту беспомощную позицию в плане расширения американского военного сотрудничества со странами региона. Посудите сами. Значительная часть офицерского корпуса армий стран Центральной Азии на различных условиях (кто бесплатно, кто на государственные стипендии) обучаются в военных вузах России. Там четко и ясно объясняют, что врагом для всего "неприсоединившегося к Западу" человечества являются НАТО и стоящие во главе этой структуры американцы. Но затем эти же офицеры отправляются на курсы повышения боевой и политической подготовки в Америку, Великобританию, Турцию или натовские школы в Западной Европе. Что им там объясняют, кто враг и как с ним бороться - думаю, понятно и без особых ссылок. Вернувшись к себе на родину после этих "накачек", они принимают участие в очередных учениях-маневрах стран ОДКБ по отражению каких-то мифических "террористических угроз" вместе с подразделениями российских десантников и братьев-военнослужащих из Центральной Азии. А потом сюда же приезжают американцы, которые с этими же самыми "вроде как военнослужащими стран -членов ОДКБ" готовятся к возможным взаимодействиям по форматам и инструкциям НАТО. Более того: важнейшим элементом высокого уровня боевой подготовки любой воинской части во все времена является ее моральный "заряд", вера в то, за что они готовы сражаться и даже умереть. Но вот как состыковать две полностью противоположные идеологии НАТО и ОДКБ - даже офицерам стран Центральной Азии, уверен, непонятно. Тем более в нынешние, весьма специфические времена, когда, с одной стороны, США считают своим врагом Россию и Китай, а с другой - Россия понимает, что ее главный противник - это весь коллективный Запад во главе с Америкой. Да и в плане "большой политики" современным военнослужащим трудно вообще что-либо понять. Вот Россия, будучи "союзником" США, берет и, по сути дела, предательски пинает - и не в первый раз почем зря - Северную Корею, которая этой же Америкой объявлена "самым страшным злом". А потом этой же Северной Корее впаривает санкции Китай. Значит, он за Соединеннные Штаты? Или "не совсем"? И Россия тоже тогда у американцев "на северо-корейских побегушках"? А как же тогда членство в ОДКБ, и как быть с учениями стран НАТО, которые напрямую вроде бы угрожают безопасности России? Поэтому участившиеся визиты в Центральную Азию американских генералов, проведение совместных учений с американцами и открытие целого ряда тренировочных центров НАТО в регионе - дело, с одной стороны, естественно, правительств этих государств. С другой стороны - и Россия, и Китай наверняка понимают, что одно дело - многовекторность в торговле или инвестициях. А совсем даже другое - в самой чувствительной и специфической сфере любых двусторонних отношений. И то, что ни Пекин, ни Москва это без внимания (причем повышенного) не оставят - вопрос уже самого ближайшего времени.