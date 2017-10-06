Агашки против братишек

Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек С такой точки зрения можно рассматривать происходящее в Кыргызстане – подготовку к голосованию по кандидатуре будущего главы государства. При этом, молодежь – недавно объединившиеся Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев - забыв про почтение к старшим, теснят своего более опытного коллегу по политике – провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. Необходимо учитывать, что говоря про последнего имеем в виду и действующего, пока, президента страны Алмазбека Атамбаева, который продвигает кандидатуру Сооранбая Шариповича в качестве своего преемника. Молодежь полна сил и амбиций, вроде бы сразу сумели между собой договориться: первый будет президентом в случае победы, а второй – главой правительства. Один представляет Север, а другой – Юг. У обоих имеются деньги, у Омурбека Бабанова даже имеется свой медиахолдинг, он более заточен на современные технологии, а второй может себя представить «человеком от сохи», и «подтащить» довольно большое количество голосов своих земляков-южан, коих сегодня большинство в Кыргызстане. У обоих не самое чистое и прозрачное происхождение их капиталов, но в народе уже ползут слухи о состоятельности нынешних власть предержащих, рядом с которыми эти двое – опять же сынки. В общем, дуэт представляет весьма замороченный пазл для действующей власти. И купить их простым разменом на депутатские или посольские должности почти нереально. Они уже достаточно покрутились в кыргызской политической системе, уже богаты и знают все ее плюсы-минусы, а также готовы воевать на всех фронтах. Им в этом в помощь - апатия большинства населения, готовность чиновников и госслужащих среднего звена кричать «Хан умер! Да здравствует новый хан!» и махровый трайбализм, имеющий сегодня место в Кыргызстане. А что у агашек? Игра на том, как принято в Азии, что у старших и, априори, более авторитетных людей все будет без резких потрясений, без революций. Или, иначе говоря, полнейшая стабильность в жизни. Плюс дополнительные голоса в виде вечно зависимых от власти бюджетников и военнослужащих. Ну, и другие рычаги в виде судов, СМИ и самого Центризбиркома, как последнего рубежа обороны. Вот и сегодня идет волна публикаций о том, что власти заставляют уже отдавать голоса за своего кандидата преподавателей, солдатов-срочников и студентов. Плюс в ход пошли судебные иски. К примеру, на Бабанова подал в суд один бизнесмен, круто поднявшийся в 1990-х годах, потом уехавший в Германию от притязаний первого президента Аскара Акаева, и вернувшийся в Кыргызстан после его свержения. Его зовут Борис Воробьев, и он неожиданно обвинил Бабанова в незаконной покупке авторынка «Подворье Воробьев» (затем рынок переименовали в «Азамат», а позже – в «Riom авто» - сегодня это крупнейший авторынок Кыргызстана) и требует вернуть землю или выкупить ее. При этом Воробьев в своем заявлении на имя Бабанова, распространенном среди журналистов, открыто указывает на то, что в конце 90-х годов по договору о залоге акционерный коммерческий банк «Курулуш банк» продал за $150 тысяч авторынок гражданину Жыргалбеку Сурабалдиеву, убитому в Бишкеке в июне 2005 года. Сам Воробьев в это время находился в СИЗО-1 по обвинению в совершении уголовного преступления. Называет истец и конкретных виновных в якобы незаконной продаже авторынка в 1999 году Сурабалдиеву: в сделке он обвинил ряд должностных лиц, в том числе речь идет о главе Сокулукской райгосадминистрации Бримкулове, начальнике райуправления по землеустройству Сокулукского района Байтилешове и других. Предприниматель настаивает: после освобождения из СИЗО-1 в 2002 году ему удалось отменить часть сделок, совершенных с его имуществом, однако в том же году на него было совершено нападение. После этого Воробьеву пришлось уехать на лечение в Германию и просить присвоить ему статус «политического беженца». Тем временем, в Бишкеке предпринимателя официально объявили в розыск. По возвращении в Кыргызстан в 2005 году Воробьев был задержан, поскольку в отношении него было возбуждено сразу три уголовных дела. Все эти годы бизнесмен пытался доказать свои права на владение авторынком, ведя судебные тяжбы с депутатом ЖК Сурабалдиевым, после убийства которого авторынок унаследовала его дочь Эльвира, ныне депутат парламента от фракции СДПК. Фактически, по документам, именно Сурабалдиевы являлись владельцами крупного торгового объекта с 1999 по 2007 годы. Казалось бы, причем тут Бабанов? А вот причем: в июне 2007 года авторынок был продан с соблюдением всех норм, предусмотренных законодательством КР, компании кандидата в президенты. По некоторым данным, размер сделки оценивается в $4 миллиона. Несмотря на наличие доказательств, подтверждающих законный факт купли-продажи авторынка в 2007 году, Воробьев почему-то настаивает: «именно Бабанов отобрал у меня авторынок, находящийся в Военно-Антоновке». При этом Воробьев признается журналистам, что никогда лично не встречался и не был знаком с Омурбеком Бабановым. Сам же Б. Воробьев в 2014 году был осужден на семь лет лишения свободы за правонарушения на должности директора Русского драматического театра города Бишкека. Однако сейчас его заявление генеральная прокуратура Кыргызстана уже приняла к рассмотрению. Штаб Бабанова относительно обвинений Воробьева заявил следующее: «Считаем, что любые непроверенные и недоказанные высказывания каких-либо лиц о кандидате в президенты КР Бабанове абсолютно неприемлемы и лежат в плоскости политической провокации. Поэтому во избежание судебных разбирательств настоятельно просим СМИ не распространять недостоверную информацию, в том числе от таких лиц, как Воробьев. Если у господина Воробьева есть какие-либо претензии хозяйственного характера, предлагаем ему обращаться в соответствующие судебные инстанции и в соответствии с законодательством решать свои вопросы. Штаб кандидата Бабанова О.Т. подал в суд по данному факту, материалы также переданы в ЦИК и Генеральную прокуратуру». Штаб кандидата в президенты прошелся и по главному надзорному органу, возбудившему на основании иска уголовное дело. «Уголовное дело возбуждено по факту якобы подкупа голосов избирателей, а не в отношении кандидата. В соответствии с этим просим СМИ не распространять информацию, порочащую честь и достоинство кандидата Бабанова О.Т. и воздержаться от публикаций недостоверной информации до вынесения решения судом. Возбуждение уголовного дела считаем очередной провокацией и одной из форм применения административного ресурса. Соответствующие заявления поданы в ЦИК и Генеральную прокуратуру». В общем, градус политической жизни ощутимо накаляется. Тем временем у одного из кандидатов, которого также можно отнести к категории «агашек», Темира Сариева случилась оказия, приведшая к исходу из его штаба нескольких ключевых персон. И данный фактор, скорее всего, не красит старшее поколение. Экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова и еще шесть человек покинули свои посты руководителей штаба кандидата в президенты Сариева. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сама Эльмира Султановна. «В свое время я поддержала Т. Сариева, так как наши взгляды по дальнейшему развитию страны совпадали. Я полностью поддерживала взятый ранее Т. Сариевым курс на демократическое и свободное развитие нашего общества, на приоритет права и интенсивное развитие экономики. Но, к сожалению, на сегодня наши взгляды кардинально расходятся. Я считаю недопустимым для себя менять идеологическую позицию в угоду политической конъюнктуре. Хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня в эти напряженные дни, и обещаю, что я и в дальнейшем буду отстаивать наши убеждения, наше понимание развития государства и веру в то, что очень скоро Кыргызстан станет страной, где царят закон, свобода и справедливость», — говорится в обращении Ибраимовой. Кроме нее - главы штаба команду Т. Сариева покинули еще семь человек, среди которых Аликбек Джекшенкулов, Болот Алымкулов и Шамшыбек Медетбеков. Судить по их политическому весу можно хотя бы по факту того, что Джекшенкулов - бывший министр иностранных дел. По слухам, причиной демарша Ибраимовой и компании стал факт закулисных переговоров Сариева с С. Жээнбековым на предмет объединения. Для Ибраимовой было принципиальным, не сотрудничать с командой действующего президента Атамбаева, которая по сути, выжила ее с поста руководителя Счетной палаты КР два года назад. Продолжаем судебную тему. На днях, в Кыргызстане появился первый прецедент подкупа избирателей. По данным генеральной прокуратуры, в городе Оше двое граждан предлагали местной жительнице аж две тысячи сомов за поддержку одного из кандидатов в президенты. «Это первое уголовное дело в выборной кампании-2017, возбужденное по факту подкупа. Уголовное дело передано в Ошский городской суд, который 3 октября приступит к разбирательству. Нарушителям грозит наказание до 300 тысяч сомов штрафа либо до 5 лет лишения свободы»,- отметили в ГП. Еще один факт подкупа голосов зафиксирован в Бишкеке - материалы также уже переданы в суд для принятия решения. По данным ГП КР, в милицию обратился гражданин с просьбой о принятии мер в отношении представителя штаба партии «Онугуу-Прогресс» (ее лидером, как вы уже догадались, является второй участник дуэта «братишек» Бакыт Торобаев), который якобы предлагал две тысячи сомов, чтобы он нашел избирателей. Противодействие властям присутствует и в этой сфере. Так, сразу три жалобы на кандидата в президенты Жээнбекова поступили в ЦИК от представителей Коалиции за демократию и гражданское общество. Правозащитники сообщают, что 20 сентября в Узгене, где претендент на президентский пост встречался с избирателями, «был использован административный ресурс - к агитации были привлечены дети из числа учеников местной школы». Кроме того, по данным НПО, 21 сентября сотрудники Патрульной милиции в Бишкеке перекрыли движение транспорта для проезда машин с агитационными транспарантами Жээнбекова. Гражданские активисты также указывают на то, что в сельской управе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области в здании школы №65, где размещен избирательный штаб кандидата в президенты Жээнбекова, там же расположена УИК №5237. Заявители полагают, что расположение штаба в образовательном учреждении незаконно. Видимо все эти и другие, не вошедшие в статью, факторы вынуждают власти Кыргызстана искать внешнюю поддержку, в частности пойти на поклон к Москве, дабы она поддержала ее кандидатов (по аналогии с тем, как Бабанов встречался с казахским президентом). Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 29-30 сентября с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР. Это будет первый официальный визит премьер-министра КР в Россию с 1991 года. До этого все визиты глав правительств носили рабочий характер. Это также первый визит Исакова в Россию в качестве премьер-министра. В рамках официального визита премьер-министра встретит рота почетного караула, ожидается церемония возложения венка к Могиле неизвестного солдата. Картинка, как говорится, для телевизора. Глава кабинета министров Кыргызстана проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланирована встреча с председателями правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Государственной думы Вячеславом Володиным. «Глава правительства ознакомится с работой инновационного центра «Сколково», государственной программой города Москвы «Безопасный город» и павильона «Кыргызстан», расположенного на ВДНХ, примет участие в открытии медицинского центра. С. Исаков планирует встретиться с соотечественниками, проживающими в России, руководителями кыргызской диаспоры в РФ», - отметили в пресс-службе. Раз ему готовят встречу на таком уровне, значит, он должен им предложить нечто весьма интересное, считают в Бишкеке. А ведь недавно именно его «сватали» на президентский пост и именно позиция Москвы этот мезальянс сорвала.