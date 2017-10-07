Бабанову подрезали крыло

Его бывший приближенный арестован за подготовку переворота (революции)... Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК Чем ближе день 15 октября, тем интереснее в Кыргызстане. Через десяток дней граждане пойдут голосовать за нового главу государства, и сейчас стороны готовятся к финишному спурту, дабы обойти конкурента на последнем вираже. Действо со стороны напоминает бег в мешках, коим любят забавляться люди по всему миру. Впрочем, в этот раз кое-кто попал в мешок полностью: поздним субботним вечером 31 сентября стало известно об аресте депутата парламента, экс-главы фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева, являющегося бывшим соратником оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова по партии «Республика». В рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызстана дела ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 27 «приготовление к преступлению», 233 «массовые беспорядки» и 295 «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» Уголовного кодекса Кыргызстана. «Уже установлено, что депутат ЖК Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляет активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков», - отметила в своем обращении генпрокуратура. «Как следует из материалов Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), они (сторонники Бабанова. – «ДН») преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах указанного кандидата в президенты. Указанные лица за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды людей для участия в планируемых ими акциях, которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения. В результате чего их усилиями действующая легитимная власть в стране должна быть свергнута. В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ для организации расследования», — дополнили в ГП КР. Впрочем, это не единственное дело против Каната Исаева. Депутат уже проходит по другому уголовному делу главным фигурантом по обвинению в коррупции. Оно также сейчас слушается в суде. Решением Первомайского суда столицы гражданин Исаев будет содержаться в следственном изоляторе ГКНБ до конца следствия по второму о попытке переворота (если он бы удался, то его называли бы революцией, как и события 2005 и 2010 годов), то есть выйдет не скоро. Если, конечно, в стране действительно не сбросят – в очередной раз – власть. Все компрометирующие Канатабека Исаева аудио- и видеозаписи были сделаны при помощи одного активного члена организованной преступной группы, некоего Чынгыза Доо (Большого), которому арестованный передал более одного миллиона сомов за его помощь в вербовке и подготовке около пяти тысяч «отчаянных и дерзких молодых ребят», из которых «2,5 тысячи должны были связывать милицию уличными драками, а другая часть – идти на штурм белого дома (Дома правительства)». Все это должно было произойти в том случае, если Бабанов проиграет официально выборы на пост главы государства. Сейчас Исаев сидит в СИЗО, а представитель криминала – на свободе после всего лишь нескольких часов пребывания за решеткой, однако в криминальном мире уже идет разговор – насколько вообще соответствует «воровской» традиции такая помощь властям. Сразу после ареста Исаева назывались также фамилии следующих потенциальных арестантов – это другой депутат Каныбек Иманалиев и ряд других мелких фигур. Засветился в этом списке и некий гражданин Казахстана Кайсар Абылкасымов (Абылкасым-улы), который по данным силовиков выполняет роль личного помощника кандидата в президенты Омурбека Бабанова. В соцсетях начали писать, что Абылкасымов, вроде как бы и бежал в ночь после ареста Исаева в Казахстан, говорили и о бегстве из страны самого Омурбека Бабанова, но на следующий день выяснилось, что оба они никуда не уехали. В конце сентября Бабанов встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Реакция официального Бишкека была крайне негативной, Астана была обвинена во вмешательстве во внутренние дела соседей и желании привести марионеточный про-олигархический режим ко власти в ходе этих выборов. В кыргызской прессе появились публикации о том, что за этой встречей стоят олигархи Булат Утемуратов, Александр Машкевич и Аликжан Ибрагимов. Интересы этой троицы, как пишут в Бишкеке, - в захвате самых прибыльных отраслей экономики Кыргызстана и, в частности, самых богатых месторождений полезных ископаемых страны и ее водно-энергетических ресурсов. Вроде бы они даже спонсируют Бабанова – он, как говорят в Кыргызстане, не тратит свои личные средства на политические проекты, а всегда расходует деньги спонсоров/партнеров, с которыми не всегда бывает честен после. Однако, как теперь злорадствуют соцсети, «денежные мешки не учли роль криминала в текущей ситуации» - местный криминалитет не горит желанием помогать олигархам и в этой ситуации предпочел формального ставленника власти, нежели «богатенького Буратино» с казахским кураторством. Сейчас все упирается в то, что расскажет следствию Исаев: возьмет ли он подготовку переворота на себя или «сдаст» Бабанова и, вероятно, стоящих за ним спонсоров? Тонкий момент это и для официального Бишкека, для которого одно – выражать недовольство, а другое – прямо обвинять власти и элиту соседней страны в подготовке переворота, рискуя резким ухудшением в кыргызско-казахстанских отношениях. Как водится, Омурбек Токтогулович в ответ на арест Исаева обвинил власть в политических преследованиях своих сторонников. При этом вопросы у общественности есть и к нему лично, особенно за то, что на юге, в Оше, выступая перед узбекской аудиторией, он сказал: «О, мой узбекский народ, лучше умереть стоя, чем всю жизнь провести на коленях». Да, пусть эти слова вырваны из контекста, но действующему политику, потенциальному президенту страны странно делать подобные заявления после межнациональных столкновений 2010 года, как-то слишком странно. Естественно, что в Центризбирком уже было подано 17 жалоб с требованием снять Бабанова с предвыборной гонки за разжигание межнациональной розни. Вчера сообщили, что ГКНБ уже проводит экспертизу этого выступления. Уходящий президент Атамбаев в подобной ситуации решил усилить свою позицию, сделав «ход конем». В четверг, 5 октября, он неожиданно вылетел с государственным визитом в Ташкент на переговоры со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Подобный шаг, как считают кыргызские политологи, должен сработать на привлечение на стороны его ставленника Сооронбая Жээнбекова узбекской общины Кыргызстана. Анонсирована богатая программа переговоров и ожидаемых соглашений. Бишкек старается продемонстрировать, что все больше разворачивается в сторону Ташкента. Видимо, главным адресатом этого месседжа является даже не кыргызский избиратель, а Астана. Текущие политические элиты могут достаточно легко выбить своего основного конкурента – Бабанова, даже несмотря на симпатии к нему со стороны Казахстана. Прозападная креатура – Омурбек Текебаев – к выборам быстро получил восьмилетний тюремный приговор. Однако на этом политическая байга 15 сентября вовсе не завершится. В Бишкеке ползут слухи, что сразу после президентских выборов будет объявлено о парламентских. На них Алмазбек Атамбаев со своей правящей партией СДПК, чьими ставленниками являются действующий премьер-министр Сапар Исаков и фаворит президентских выборов Сооронбай Жээнбеков, может попасть в парламент и стать новым главой правительства, у которого, по принятой им же Конституции, в руках будет намного больше полномочий, чем у главы государства. Впрочем, даже в этой позиции для Атамбаева будет весьма затруднительно иметь испорченные отношения с Казахстаном. Пока же Канатбек Исаев свою вину не признает. Об этом заявил журналистам его адвокат Азизбек Турдалиев. «Делу, по которому проходит Исаев, придан гриф «Секретно». Исаев категорически отрицает вину и утверждает, что, может, он и давал деньги, но (не за попытку переворота, а) своим агитаторам, когда сам баллотировался в президенты»,- заявил адвокат. «Что касается людей, которые говорили по телефону, и аудиозаписей этих телефонных разговоров, то непонятно, при чем тут мой подзащитный. Он их знать не знает, и они о нем не говорили, и с ним тоже, да и власть захватывать Исаев не призывал. На видео понятно, что он отдает деньги, но он же не призывает никого свергать или митинги организовывать. Непонятно также, в рамках какого уголовного дела производилась и съемка, и прослушка. Кто ее санкционировал? ГКНБ? Если нет, то кто им принес эти записи?» — задался вопросом юрист и добавил, что если эти записи не санкционированы, то суд не должен признавать их в качестве доказательства.