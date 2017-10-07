Границы перемен

В Узбекистане журналиста обвинили в заговоре с целью захвата власти Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ В Узбекистане, в последние месяцы переживающем небывалые темпы экономических и общественных трансформаций, за несколько последних дней произошел всплеск противоречивых сенсаций. Писателя-диссидента, вернувшегося на родину с подарком для президента, сначала арестовали в аэропорту Ташкента и поместили в тюрьму, но потом отвезли домой. По приезде в страну спецдокладчика ООН по вопросу свободы религии и убеждений из мест заключения были отпущены несколько известных политзаключенных. В это же время полиция и спецслужбы провели совместную операцию по поимке ташкентского журналиста, будто бы подозреваемого в краже, но затем обвиненного в посягательстве на конституционный строй. Рисовавшаяся перед политическими комментаторами радужная картина стремительных преобразований омрачилась смутными и тревожными тонами, заставляющими задуматься не только о скорости, но и о возможных границах декларируемых перемен. Для всех ли они наступят? И всем ли нужны? Чтобы не спешить с преждевременными выводами, лучше рассмотреть все детали по отдельности. Сначала о президенте. В ходе своего недавнего визита в Нью-Йорк, для участия в Генассамблее Организации Объединенных Наций Шавкат Мирзиеев предложил провести в октябре 2017 года в Самарканде Азиатский форум по правам человека, приуроченный к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. А также предложил открыть офис Верховного комиссара ООН по правам человека в Узбекистане. В Ташкент так же был приглашен специальный докладчик ООН по вопросу свободы религии и убеждений Ахмед Шахид. По возвращении президента Мирзиеева в Узбекистан, правительство распорядилось немедленно отозвать с хлопковых полей студентов, медиков и педагогов. А также пообещало в самое ближайшее время завершить процесс открытия свободной конвертации национальной валюты - с 1 октября разрешить банкам продавать доллары США физическим лицам. Ранее президент Мирзиеев призвал соотечественников, проживающих за пределами Узбекистана, вернуться на родину, чтобы совместно работать на благо ее процветания. Неправительственные издания при этом отметили, что он не делал никаких заявлений о реабилитации представителей непарламентской оппозиции. Хотя некоторые из диссидентов, покинувшие Узбекистан в период правления Ислама Каримова, еще в августе сообщали, что они получили неофициальные приглашения вернуться от представителей узбекских спецслужб, обещавших им полную безопасность. Теперь о писателе. Восьмого августа скрывавшийся в Турции узбекский 62-летний писатель Нурулло Отахонов (псевдоним - Нурулло Мухаммад Рауфхон) написал на своей странице в Facebook , что его родственников в Ташкенте уверили, что он исключен из черного списка спецслужб. «Власти сказали моим родным, что диссиденты, покинувшие страну, могут вернуться обратно в Узбекистан. Они даже обещали помочь с билетами на самолет! Сегодня президент принялся исправлять ошибки своего предшественника!» - радовался Отахонов. Он находился в Стамбуле с 2015 года, прилетев туда по приглашению турецкого издательства Ferfir на презентацию романа «Эти дни», критически описывавшего жизнь в Узбекистане при президенте Каримове - по аналогии со знаменитым романом узбекского классика Абдуллы Кадыри «Минувшие дни», описывавшем кровавую борьбу за власть в Кокандском ханстве в середине XIX в. Отахонову пришлось остаться в Турции, когда он узнал, что в Узбекистане его книга причислена к экстремистской литературе, а его самого объявили «предателем родины». Но услышав сделанное в Нью-Йорке обращение нового президента к соотечественникам, диссидент решил вернуться. В свой нехитрый багаж он положил ноутбук с рукописями и экземпляр своей книги, которую рассчитывал преподнести с дарственной надписью президенту Мирзиееву. С чем и был арестован 27 сентября в Ташкенте в международном аэропорту имени Ислама Каримова, и препровожден оттуда в сизо номер 1, известное как Таштюрьма. «Он был задержан сразу по прибытии, поскольку официально находился в розыске. В отношении Отахонова Нурулло 11 мая 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РУз «Посягательства на конституционный строй» и статье 244 «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку». В настоящее время по уголовному делу не имеется ни одного документа об его обращении о применении, скажем, амнистии, или о том, что он прибывает в страну. Мы будем проводить все необходимые следственные мероприятия, если нужно, будем назначать дополнительную экспертизу. Если его вина не подтвердится или если его действия будут подпадать под действие акта амнистии, мы, естественно, в соответствии с законом примем решение», - сказал на брифинге для журналистов 28 сентября заместитель начальника ГУВД Ташкента, начальник следственного управления Дониер Ташходжаев. В это же самое время супруга писателя Гульнара Отаханова сообщила неправительственным журналистам, что ташкентские адвокаты отказываются защищать его права в ходе следствия и в суде, опасаясь за свою карьеру. Активисты гражданского общества начали составлять петиции к президенту с просьбой освободить писателя, добровольно вернувшегося на родину. Спецдокладчик ООН Ахмад Шахид пообещал узбекским правозащитникам, что в ходе своего визита в Узбекистан 2 октября обязательно встретится с Отахановым. Возможно, это и помогло. 1 октября следователь сам привез на своей машине диссидента из Таштюрьмы домой. В опубликованном в социальных сетях видеообращении Нурулло Отахонов сказал, что на возвращение в Узбекистан его подвигли «позитивные явления, которые произошли в стране», что он искренне поверил словам и действиям президента Мирзиеева. И хотя с первых же шагов на родине подвергся испытаниям, но не разочаровался в своих представлениях. Отахонов намерен делать все что сможет для установления справедливости в обществе, совершать добрые дела и укреплять репутацию узбекского народа. Следует отметить, что уголовное дело в отношении Отахонова пока не прекращено, паспорт ему не отдали. По словам писателя, он теперь будет принимать участие в следственных мероприятиях «находясь дома»... С журналистом все гораздо сложнее. 27 сентября сотрудник полиции, представившийся работником автосервиса, выманил из дома 44-летнего ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева, ранее сотрудничавшего с Лондонским Институтом по освещению войны и мира (IWPR), международным агентством Internews и Узбекской службой радио Свободы («Озодлик»), а в последнее время публиковавшим ряд критических статей о ситуации в узбекском футболе. Поводом для задержания было подозрение в краже, совершенной в Юнусабадском районе Ташкента. Но после обыска в квартире Абдуллаева он оказался в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. По информации руководителя Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова, журналисту предъявлено обвинение по статье 159 пункт 4 «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя», предполагающей от 10 до 20 лет лишения свободы. Как отметил Сурат Икрамов, он с трудом может вспомнить, когда в Узбекистане, где политические процессы в прошлом не были редкостью, в последний раз выдвигалось против кого-либо настолько тяжкое обвинение. Тем более - против журналиста. Как журналист может захватить власть или свергнуть строй? В заговоре с кем? СНБ Узбекистана, как известно, брифингов для прессы не устраивает... Общественность не успела переварить эту шокирующую информацию, как она была отягощена новой сенсацией. 3 октября проживающий в эмиграции в Турции лидер оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ) Мухаммад Салих (Салай Мадаминов) сделал неожиданное заявление, что арестованный в Ташкенте журналист Бобомурод Абдуллаев - это не кто иной, как давно известный в Центральной Азии «политолог» Усман Хакназаров, на протяжении многих лет публиковавший на сайте НДУ и в других сетевых изданиях скандальные обличительные статьи против властной элиты Узбекистана, полные фантастических подробностей из жизни, личных отношений и неизвестной обществу деятельности Ислама Каримова и его семьи, их ближайшего окружения, аппарата президента, шефа и высших руководителей спецслужб, силовых министров, членов правительства, крупных бизнесменов и воротил криминального мира. Многое в публикациях Хакназарова выглядело абсолютным вымыслом, но часто встречались и детали, оказывавшиеся пророческими. Поэтому его иногда цитировали даже серьезные информационные агентства. При этом надо отметить, что после смерти Каримова и избрания президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева публикации Хакназарова несколько изменили свою направленность. Если раньше анонимный «политолог», которого одни считали агентом зарубежной разведки, другие - самим Мухаммадом Салихом, или даже «коллективом авторов», обрушивал свои разоблачения на всех власть предер-жащих, то теперь он стал проявлять заметные симпатии к новому президенту-«реформатору», повествуя в основном о его скрытом противостоянии с верхушкой узбекских спецслужб, препятствующей реформам. «Он жил все эти 14 лет подпольной борьбы под огромным давлением чувства осторожности, в ожидании неминуемого ареста. Он не был врагом отдельного какого-нибудь чиновника, какого-либо министра или даже председателя той же зловещей СНБ. Он был врагом системы тоталитарного происхождения. Бобомурод Абдулла жил и боролся, как говорится, держа свою голову под мышкой. А когда сменилось руководство в стране, увидел, что новый лидер старается делать что-то для народа, и он, не задумываясь, стал поддерживать инициативы этого лидера. Однако его не спасла самоотверженность, он заключен в подвал именно той хищной системы, против которой он боролся все эти годы», - сказал Салих о журналисте. Добавив, что сейчас он больше всего опасается за его жизнь. Тогда непонятно, зачем Салих его «раскрыл»?.. Может быть, потому, что обыск на квартире Абдуллаева и без того привел к разоблачению? Об этом пресса, конечно, не может спросить ни у спецслужб, ни у Салиха. Остается только ждать дальнейшего развития событий. Кстати, о Салихе. В начале 2017 года лидер НДУ - старейший и главный противник Ислама Каримова, сделал официальное заявление, одобряющее внешне- и внутриполитический курс президента Мирзиеева. Однако в ответ на информацию, что он будто бы исключен властями Узбекистаном из розыскного списка Интерпола, оппозиционер заявил, что сам станет задумываться о возвращении на родину только после того, когда (если) суд в Узбекистане официально отменит , вынесенный ему в 1999 году приговор по обвинению в организации взрывов в Ташкенте и покушении на Ислама Каримова. Пока одни комментаторы спорят, на самом ли деле является футбольный обозреватель Бобомурод Абдуллаев мифическим «политологом» Хакназаровым, и вообще о мотивах Салиха, другие задумываются о смысле всего происходящего сего в Узбекистане. А происходит много разного. Всего неделю спустя после «дня отмены хлопкового рабства» руководители регионов, клявшиеся привлекать к уголовной ответственности за организацию подневольного труда, все-таки начали возвращать бюджетников на хлопковые поля. Это предсказуемо - идут холода и дожди, урожай может сгнить не убранным. Но все равно не радует. Премьер-министр Абдулла Арипов пообещал начать продавать наличные доллары физическим лицам с 1 октября, но банки пока не готовы выполнять его обещание. Это тоже понятно. В первые дни октября из мест заключения были отпущены на свободу двое известных политзаключенных - журналист из Каракалпакстана Солиджон Абдурахманов и правозащитник из Сырдарьи Аъзам Фармонов. Оба провели по 10 лет в колонии и были освобождены после визита в Узбекистан спецдокладчика ООН Ахмеда Шахида. Это обнадеживает гражданских активистов, ожидающих новых освобождений и послаблений к Азиатскому форуму по правам человека. А вот сажать в тюрьму новых инакомыслящих перестанут ли?.. Обсуждение в неправительственных СМИ и социальных сетях разделилось на две точки зрения. Первая - президент Мирзиеев желает только модернизации экономики и улучшения отношений с соседними странами, а политическую систему серьезно трансформировать не собирается. Будет, конечно, и здесь наведен внешний лоск для улучшения международного имиджа страны. Но потом гайки авторитаризма закрутятся не слабее прежнего. Если даже не крепче. Вторая - президент искренне хочет реформ во всем, но инерция старой системы, административно-бюрократического аппарата и коррумпированных воротил тормозит, а то и может устроить ему самому серьезный откат. Собеседники «Деловой Недели» считают, что Мирзиеев хочет реформ, и инерция старой системы препятствует его «ручному управлению». Однако сейчас он готов бороться прежде всего с этим, хорошо и давно знакомым ему противником. Но пока еще не соперничать на открытых условиях с внесистемной оппозицией. Тут и проходят на нынешний момент не гипотетические, а жестко ощутимые границы перемен. Хотя есть надежды и на их постепенное смягчение.