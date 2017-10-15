Пьеса с двумя виноватыми

и одним неизвестным «Да, бензин несколько дороже, но он есть. Это гораздо лучше, чем когда он дешевле и его нет».

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК ДН

ТОПЛИВНЫЙ ДЕФИЦИТ в Казахстане, как следует из объяснений чиновников и глав нацкомпаний, имеет искусственную природу, а не вызван какими-то объективными причинами (хотя поначалу они так и говорили, что бензин пропал из-за роста спроса), которые от властей страны не зависят. Итог административный: уволены заместитель министра энергетики Асет Магауов и вице-президент АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев, выговор (но с занесением ли?) получил министр энергетики Канат Бозумбаев. Итог для населения: бензин вновь подорожает, когда опять появится. Итог для сетей АЗС: немного издержек и долгожданный профит. Если последнее и было целью этого бардака, то нужно признать, что все было сыграно, как по нотам: люди действительно больше рады присутствию бензина, чем расстроены его ценой. Если же нет, то получается еще грустнее: стратегическая отрасль – снабжение экономики «кровью», коей является топливо, организовано так, что никто ни за что не отвечает, а те, что должны – каждый год наступают на одни и те же грабли. Как-то так... Итак, только факты. В стране начал пропадать бензин, и 92-й – «народный», и 95-й – «буржуйский». На АЗС вырастали длинные очереди, топливо начали отпускать ограниченно, затем только по талонам или за небольшие взятки заправщикам (пресловутые «ат-души» и «рахметы»), кое-где просто вешали таблички «Бензина нет». Автовладельцы делились в соцсетях координатами все еще работающих заправок или историями успеха («залил полный бак, дал сверху пятьсот ат души»). Резко подскочили расценки у частных извозчиков (иными словами «бомбил»), официальные сервисы таксопарков также немедленно среагировали на дефицит ростом расценок, хотя и по ним автомобили приезжали далеко не всегда. Ведущие казахстанские вайнеры (любители снимать и выкладывать в Инстаграмме короткие видео юмористического содержания) успели снять по ролику «на злобу дня», а неизвестные любители экстрима начали рассылать по мессенджерам предложение выйти (или выехать) на митинг протеста против роста цен и отсутствия бензина. Остроту бензиновому кризису придавал тот факт, что одновременно на некоторые города страны вероломно напали холода, коварно решившие не дожидаться календарных планов подключения теплосетей, а также непонятное поведение тенге на бирже, откатывавшегося в тот момент, когда с чистой совестью и при поддержке нефтяных котировок можно было, наоборот, наверстывать упущенное ранее. «Все - не слава богу!» - говорят про такие моменты.

Как же такое могло случиться в нефтяном государстве, которое рассчитывает на то, чтобы твердо держаться в первой полсотне наиболее конкурентоспособных стран мира? Ну что ж, чтобы избежать спекуляций и инсинуаций, давайте предоставим голос тем, кто непосредственно управляет движением в кровеносных сосудах экономики.

Многолетний министр, а ныне председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев так описал проблему (цитата по тексту новости сайта Tengrinews):

«У нас были вполне согласованные планы импорта. В сентябре нас КРЕМ (Комитет по регулированию естественных монополий) оштрафовал на 500 миллионов тенге по обвинению, что мы находимся в сговоре с крупными участниками. А мы занимаем всего 15 процентов рынка. Мы полагали, что нужно принимать во внимание не только себестоимость на заводах, но и по какой цене импортируется бензин из Российской Федерации. К слову, в России бензин в пересчете стоит 220 тенге, у нас - 150. Будет кто-нибудь завозить этот бензин по такой цене? Мы, понятно, остановились. Не только мы, все крупные сети остановились. Вот и дефицит».

Со своей стороны министр энергетики поначалу вообще отказался признавать наличие проблемы:

«Средняя цена показала рост на 11 процентов. При этом доля импорта увеличилась с 15 процентов в июле до 30 процентов в сентябре и до 40 процентов в октябре. Слово «дефицит» здесь использовать не совсем правильно, в стране дефицита нет».

После того как скепсис по этому поводу выразил непосредственный начальник Бозумбаева – премьер министр Сагинтаев, глава энергетического ведомства несколько иначе начал объяснять ситуацию:

«Если я говорил, что нет дефицита, я имел в виду, что остатки на нефтебазах есть. Остатки сейчас нарастают и увеличиваются. Я с каждым акимом разговаривал и предупредил, чтобы АЗС не придерживали бензин в ожидании повышения цены. Это недопустимо, будет [необходимо нести] ответственность [за такое]"... АЗС придерживают остатки в ожидании повышения цены. Это болезненный переход, набраться терпения, в том числе понижение цены. В ноябре двукратно увеличится количество бензина... Я министр. Моя судьба находится в руках президента. Как скажет президент, я так и сделаю.

Что руки опускать, раз есть ситуация, мы ее должны выправить, быстрее извиниться перед населением страны, что создались такие проблемы, но на это были свои объективные причины».

От Комитета по регулированию естественных монополий никто не выступал, но в целом получается достаточно странная картина. Представитель национальной компании, являющейся владельцем крупной сети АЗС, говорит, что закупить достаточное количество бензина в России им не дали антимонопольщики. Министр энергетики говорит про заговор владельцев АЗС (смотрите о них выше!), которые придержали запасы топлива в ожидании повышения цен (которые и так поднялись перед тем, как пропал бензин). Плюс вездесущие эксперты напомнили, что проблема также в останавливающихся на реконструкцию НПЗ, для которых эти процедуры возможно проводить только в конкретное календарное время года (и это при том, что государство так или иначе контролирует все имеющиеся три завода). В общем, выходит, что каждый чиновник, квази-государственный менеджер или ведомственное лицо не совершили ничего особенно предосудительного – этот не пустил, оштрафовал, тот – придержал, поднял цену, третий – просто обзвонил всех, но ничего не проконтролировал. Однако вместе это вылилось в настоящий кризис, который можно было бы легко предотвратить, если бы координацией их усилий кто-нибудь действительно озаботился.

Или же действительно все это было просто нужно, чтобы продавить столь желаемое поставщиками топлива повышение цен? Не случайно теперь г-н Мынбаев говорит:

«Со следующего года откроются экспортные рынки - это означает возможный экспорт в Узбекистан, в Кыргызстан. Если мы хотим иметь адекватную политику по цене, то она не может радикально отличаться от цен в соседних государствах, каковая сейчас разница есть. Вопрос стопроцентного обеспечения нашего внутреннего рынка бензином - это вопрос экономической безопасности, но это - не вопрос цен. Цены должны находиться с соседними государствами в одном коридоре».

Г-на Мынбаева сложно упрекнуть в том, что он просто игнорирует остальные показатели экономик наших стран, все-таки он в свое время был и министром финансов. Но довольно странно, что наши производители стремятся просто выровнять цены на бензин с российскими, не обращая внимание на более высокие акцизы, более высокий уровень жизни у соседей, большие расстояния перевозки, в конце концов. Да, в ярме Евразийского экономического союза мы довольно ограниченны и уже не раз импортировали себе проблемы соседа, но разве это не тот случай, когда правительство может и должно защищать внутренний рынок? И это – не говоря уже о том, чтобы спросить с тех, кто говорил, что четвертый НПЗ нам и вовсе не нужен, а о дефиците топлива нам очень скоро можно будет забыть.

Естественно, премьер Сагинтаев такие вопросы перед председателем правления КМГ не ставил, а все, что в итоге досталось Бозумбаеву, – это атавизм советской эпохи (куда теперь ставят выговоры? в трудовую книжку, что ли?) в виде выговора. По астанинской традиции, своих постов лишились замы – Бердибаев и Магауов.

ЗАНАВЕС.

Вы, уважаемые читатели, уже могли понять, кто именно и за что «виноват» в происшедшем, но можете спросить, кто или что же в этой пьесе остается неизвестным? Ну, это проще всего. Неизвестное тут – это ответ на вопрос: «Когда же все это закончится?».