Зачем населению доллары?

Свободная продажа валюты в Узбекистане отложена из опасений ажиотажного спроса.

Нигора Юлдашева, Ташкент

В конце сентября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в комментарии агентству Reuters сделал сенсационное заявление, что с 1 октября 2017 года коммерческие банки страны начнут без ограничений продавать физическим лицам иностранную валюту - доллары США и евро. Но этого не произошло. Напомним, что кардинальная либерализация валютного рынка в Узбекистане, готовившаяся правительством президента Мирзиеева в течение целого года, стартовала с 5 сентября. В этот день Центробанк девальвировал курс национальной валюты - узбекского сума в 2 раза, фактически за один день уровняв его с курсом «черного рынка», на искоренение которого замышляемая реформа во многом и была направлена. Одновременно с девальвацией конверсионные отделы коммерческих банков впервые после более чем десятилетнего перерыва начали покупать у населения евро и доллары по новому, выгодному для них курсу, расплачиваясь в основном свежеотпечатанными купюрами достоинством в 50 000 и 10 000 сумов. Юридическим лицам было предоставлено право приобретать валюту в этих же банках по документам, удостоверяющим необходимость оплаты импортных сделок, работ и услуг, погашения кредитов, выплаты командировочных и других расходов. Физическим лицам также предоставили возможность приобретать валюту, но лишь в безналичной форме - с зачислением на конверсионные банковские карты, доступные к использованию только за пределами страны и с определенным лимитом - до $100 в день, пообещав в ближайшее время расширить этот лимит до $300.

На фоне многолетней практики доступа к инвалютным операциям крайне узкого круга компаний, близких к властной элите, произошедшие изменения выглядели настоящим фурором. Тем более что произошли они пока что без серьезных негативных потрясений на внутреннем рынке, могущих затронуть интересы широких слоев населения. Вместе с девальвацией курса национальной валюты правительство Узбекистана существенно снизило таможенные пошлины на большинство импортируемых товаров первой необходимости, а также обязало транспортные компании, интернет - провайдеров и операторов мобильной связи не повышать тарифы в привязке к изменившемуся курсу. Поэтому цены на большинство товаров и услуг внутри страны после введения частичной конвертации существенно не выросли, уровень инфляции не превысил обычных сезонных тенденций. Ну разве что исчезли с прилавков столичных маркетов некоторые виды экзотических продуктов, типа импортных бананов и киви, завозить которые, по словам продавцов, стало не слишком выгодно - при ограниченном спросе с оглядкой на невысокую покупательскую способность большинства потребителей.

«Черный рынок» валют также заметно присмирел. Нелегальные менялы, прежде безнаказанно и даже навязчиво кишевшие посреди общественных мест, в начале сентября были сильно напуганы рядом показательных операций силовых структур, и потому стали вести себя осторожно. Конечно, они никуда не делись. Во-первых, реформа никак не затронула имеющие хождение в Узбекистане, но неконвертируемые валюты соседних стран - казахстанские тенге и российские рубли. Во-вторых, не исчезла потребность физических лиц и предпринимателей в наличных долларах или евро. Тем не менее, когда страх ослабел и менялы снова вышли на улицы, они, вопреки ожиданиям, не смогли предложить клиентам цены покупки-продажи валюты значительно более выгодные, чем в легальных обменных пунктах. И ожидаемого от их воздействия рывка курса доллара не случилось. Многие экономические обозреватели в сентябре утверждали, что отсутствие свободной продажи валюты населению - это лишь временный этап, который будет очень быстро пройден. Подтверждением чему стало сентябрьское заявление премьер-министра известному международному информагентству.

Но вот настало 1 октября, и наличную валюту физическим лицам банки продавать не начали, ссылаясь на отсутствие соответствующих постановлений правительства и разрешения от Центробанка. Сказали, что ожидают нечто такое дней через десять. 10 октября также ничего не изменилось. Неправительственные СМИ запестрели заголовками в духе того, что «Обещание премьер-министра не выполнено». Хотя стоп. Абдулла Арипов своим согражданам ничего подобного вообще-то официально не обещал. Деловые еженедельники только процитировали его оптимистичный прогноз в разговоре с Reuters. Подозревать премьера, во всем послушного президенту, в лоббировании интересов «черного рынка», мягко говоря, преждевременно и неосновательно.

А все же, в чем заминка? Государственные инстанции пока не дают никаких объяснений. Только инсайдерам информагентства Fergananews удалось получить анонимный комментарий от одного из сотрудников банковской сферы Ташкента. «Главного финансового регулятора беспокоит, как поведет себя курс доллара после запуска механизма свободного приобретения валютной наличности физическими лицами. Властям сейчас важно удержать доллар от роста, укрепить финансовые позиции, не допуская никаких резких рывков валютного курса вверх, поскольку это может иметь опасные последствия для дальнейшего развития экономики. Поэтому решено было не рисковать, пока группа специалистов не просчитает все потенциальные риски, сведя к минимуму возможные потери», - сказал неназванный собеседник агентству. По его мнению, речь ни в коем случае не идет о сворачивании реформы по либерализации валютного рынка в Узбекистане, ее процесс уже «не обратим», и банкиры ждут от правительства четко регламентирующего правила продажи наличной валюты населению.

Собеседники «Деловой Недели» в Ташкенте, однако, считают, что ждать появления этого регламента, возможно, придется не слишком скоро. И дело тут уже не в интересах «черного рынка» или каких-нибудь коррумпированных чиновников, как это было бы несколько лет назад, а во вполне резонных опасениях новой власти за устойчивость всей экономической системы на переходном этапе. Открытие свободной продажи валюты физическим лицам, во-первых, может спровоцировать ажиотажный спрос по стихийной инерции. Просто потому, что многие в Узбекистане привыкли считать доллары или евро, причем хранимые «под подушкой», наиболее выгодным и надежным способом сбережения заработанных средств. Причем даже с гарантией пассивной прибыли. В отличие даже от столичной недвижимости, которая дешевеет, за всю историю суверенного государства курс конвертируемых валют по отношению к национальной валюте ни разу не претерпел устойчивого отрицательного тренда - за исключением краткосрочных колебаний опять же на «черном рынке». Теперь же, когда реальную рыночную стоимость долларов по отношению к узбекскому суму де-факто признал Центробанк, открытие свободной продажи может вызвать «цепную реакцию», когда курс сума обрушат не теневые воротилы, а масса простых обывателей. Во избежание этого население постепенно «приручают» считать национальную валюту полноценным платежным и оборотным средством. Например, кроме увеличения выдачи пенсий и зарплат наличными сумами в купюрах большого достоинства, с октября 2017 государственному предприятию Узбекистон почтаси после многолетнего перерыва вновь разрешили осуществлять денежные переводы в 8 стран СНГ - Россию, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову, Азербайджан и Армению в национальной валюте. Раньше для этого нужны были доллары. Теперь их не обязательно покупать у менял или в банке, чтобы послать зарубежным родственникам. Также и от своих близких, находящихся на заработках в соседних странах, уже необязательно получать переводы в долларах, поскольку банковский курс равен рыночному. Хотя панические ожидания населения все равно велики и не могут исчезнуть сразу.

С другой стороны на переходном этапе государству может быть даже отчасти выгодна ситуация, когда банки скупают у населения валюту и чуть дороже продают ее юридическим лицам. Этакая новая «особенная модель» валютного рынка в рамках отдельно взятой страны. Насколько долго она просуществует и не станет ли новым порочным кругом, стагнирующим экономические и общественные реформы в Узбекистане, - будет видно. Большинство неправительственных аналитиков пока что убеждены, что очередных решительных шагов от правительства президента Мирзиеева вряд ли придется ждать дольше конца нынешнего года.