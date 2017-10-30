Национализация БВУ 2.0

Зачем Нацбанк готов повторить решения 2009-го?

«Банки все ­ частные. Работали, дошли до ручки, теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим. Эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, еще и субсидировать. Сейчас другая система. Все должны понимать, если ты стал частником, то ты полностью отвечаешь. Банкрот ­ значит, банкрот, недоработал, не умеешь работать эффективно. Давайте встанем на эту дорогу, потому что у нас другого пути нет».

Нурсултан Назарбаев

ДН

ОСЛАБЕВШИЕ банки могут быть национализированы. Нет, конечно, глава Нацбанка Данияр Акишев выразился куда более профессионально, заявив, что «банки второго уровня, которые не будут выполнять условия программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, перейдут под контроль государства», но смысл такой же. Кроме аналогичного смысла, у Казахстана есть уже и аналогичный опыт: в 2009 году под контроль государства перешли банки БТА и Альянс. Потраченные на антикризисные меры миллиарды долларов, по признанию президента Назарбаева, так и не вернулись, а БТА не только превратился в чемодан без ручки, который и выбросить нельзя, и нести тяжело, но и стал камнем на веревке, утопившим своего последнего владельца (также являющегося банком), который в итоге и сам был продан за копейки. Между тем глава государства предоставил главе Нацбанка как минимум две опции, а не одну, поэтому непонятно, почему финансовый регулятор так бережно относится к частным БВУ, а не бережет средства налогоплательщиков и будущих поколений. То, что казахстанская финансовая система, прямо скажем, переживает не лучшие времена, власти в целом не скрывают, хотя и не афишируют. Еще в начале года в бюджет страны на оздоровление банковской системы были заложены два триллиона тенге. «Это более шести миллиардов долларов США по текущему обменному курсу, или почти 40% прогнозируемых доходов республиканского бюджета», - отмечали тогда по этому поводу наши коллеги с «Радио Азаттык». Под оздоровлением понимались выкуп проблемных (токсичных) обязательств банков второго уровня. Собственно говоря, без этих денег не произошла бы сделка по выкупу Казкома Халык банком, который взял своего вчерашнего конкурента почти без долгов, унаследованных от «зомби» - БТА. Однако, судя по словам г-на Акишева, на этом помощь финансовой системе вовсе не заканчивается, иными словами, проблемы ее гораздо шире. Или глубже. В списке получателей помощи пока четыре крупных банка - АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит».

«Приняли решение, что, предваряя те проблемы, которые могут возникнуть, важно сейчас совместно с акционерами обеспечивать устойчивость фининститутов. Мы увидели, что многие институты готовы признать проблему, они готовы сказать, что у них есть плохие кредиты. В балансе показаны различные кредиты, которые не называются проблемными, но имеют признаки того, что станут проблемными, либо денежный поток, к сожалению, не покрывает денежные оттоки по обязательствам. Поэтому владельцы таких институтов готовы признавать, но при этом они говорят, что мы в моменте не сможем обеспечить сразу устойчивость институтов. Была принята программа, которая предполагает, что государство и Нацбанк за счет средств Нацбанка на возвратной основе войдет в капитал банка второго уровня, так называемый капитал второго уровня. Капитал второго уровня в виде субординированных облигаций. Это означает, что действительно капитал банков улучшается, и это означает, что нужно признать те убытки, которые накопились у них за последнее время», - отметил председатель Нацбанка, фактически поставив условия, которые психолог ставит перед алкоголиком: лечить будем только тех, кто признает проблему. Однако сама постановка вопроса вызывает новые – если текущая система требований Нацбанка к БВУ не отражает реального их положения (то есть требует дополнительных признаний от них самих), то, может быть, с этим тоже что-то надо делать? Если же с ней все в порядке (и это объясняет, почему Нацбанк видит у своих подведомственных проблемы), но это банки делают что-то не то, или что-то не показывают, что должны, то, может, их стоит за такие дела наказывать? Это бы объяснило, откуда у отдельных БВУ вдруг возникают проблемы, из-за которых они замораживают миллиарды на депозитах своих клиентов, как это сейчас сделал RBK. Дисциплинированность со стороны акционеров и управляющих банков важна еще и потому, что занимаемые государством частично деньги нужно компенсировать собственными капиталами, а затем – наверное – и отдать обратно.

«В течение пяти лет они должны половину той суммы, которую предоставило государство, влить в виде денежных вливаний в этот банк. Это достаточно серьезные суммы, которые накладывают большие обязательства на акционеров банков. Это первое. Во-вторых, банки обязаны по плану надзорных мероприятий обеспечивать ту политику, которую мы считаем наиболее правильной и ответственной. То есть не должно быть кредитов связанным сторонам, кредитов без залогов и так далее.

Достаточно жесткие условия. Банки согласились с этим. Если какой-то из банков не выполнит эти условия, у субординированных облигаций, которые Нацбанк приобретает, есть свойство перевернуться в капитал первого уровня, что, по сути, будет означать, что эти банки перейдут под контроль государства в случае, если они не будут выполнять эти требования», - поставил условие Данияр Акишев.

Ок, все это должно стимулировать частников работать самим тоже, а не бесконечно рассчитывать на поддержку государства. Однако, если же властям все же придется национализировать банки, кто покроет убытки тогда? В 2009 году государство уже опробовало этот выбор – не банкротить, а брать себе и тащить частные банки. Тогда это коснулось БТА и Альянс-банка, вытягивание которых и было основной составной частью «борьбы с финансовым кризисом», на которую президент выделил $10 млрд. Об эффективности этого решения можно писать саркастические тома, а можно просто процитировать заявление Нурсултана Назарбаева в начале 2013 года: «Деньги Национального фонда просить и расходовать легко. Деньги, которые были выделены - 10 миллиардов - на тот кризис, до сих пор их не видели, исчезли, нет возврата».

В этот раз, в начале осени, глава государства опять призывал к тому, чтобы не заниматься благотворительностью за общий счет в пользу банков; цитата из этого заявления вынесена в эпиграф этой статьи. Однако забирать банки – национализировать, тоже весьма неоднозначное решение, и это пример БТА только подтверждает. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы посчитать, насколько дороже для экономики обернулось «спасение» (в итоге закончившееся ожидаемой комой) банка вместо его своевременного банкротства и ликвидации. Однако государство всеми силами старается избегать этих процедур, как в случае с нынешними проблемами RBK, кризис в котором при должном контроле и прогнозировании вообще не должен был возникнуть. Теперь же, когда он налицо, Нацбанк опять медлит, мягко пожуривая БВУ (письменным предписанием), ведет бесконечные переговоры, хотя пострадавшие в результате этой ситуации уже начали подавать иски в суд против банка. Еще в начале года опять же президент Назарбаев уже ясно дал понять, что слабые банки «не нужны экономике и не имеют права на жизнь». Объединиться с Qazaq banki у того RBK уже не вышло, а бесконечная тянучка резины вовсе не защищает стабильность системы, наоборот, она провоцирует неуверенность и сомнения в ее дееспособности. И даже забрав в подобной ситуации на баланс сам БВУ, государство вряд ли получит что-то сильное и работоспособное (иначе оно бы работало и так). А раз так, то вспоминаются слова прусского офицера Фердинанда Шилля: Eher Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас». От себя добавим: он еще и дешевле.