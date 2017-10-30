Janaa'lipbi'

Ё латиница ограничилась QWERTY клавиатурой Владимир ИВАНОВ ВЧЕРА президент Назарбаев поручил руководителям своей администрации подготовить указ об утверждении последнего обнародованного варианта латинского алфавита в качестве официальной графики казахского языка. Вместо диграфов и специальных символов в нем применяется система апострофов, обозначающих специфические звуки в сочетании с буквами традиционной латинской QWERTY-клавиатуры (за исключением «x», «v» и «w», в казахском не присутствующими и в латиницу не вошедшими), в результате чего в казахской латинице остались 32 графемы. Морковь теперь будет писаться как sa'biz, а не saebiz, а смартфоны и компьютеры не потребуют специальной «казахификации». Как гласит сообщение с официального сайта Ак-орды, президент Назарбаев встретился с руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и первым заместителем руководителя администрации президента Маратом Тажиным (они пришли с докладом о результатах деятельности Рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу), в ходе общения с которыми «отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита на латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта».

«Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает», - отметил елбасы, напомнив также о важности «поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику». С самими членами Рабочей группы Назарбаев встречался в начале месяца, 9 октября, когда ему представили последний официальный вариант латинского алфавита. Информация об этапах внедрения новой графики содержится в статье елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит.

То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице.

А сейчас приступим к подготовке начала перехода на латинский алфавит.

Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке.

Поэтому 2025 год не за горами, и правительству нужно иметь четкий график перехода казахского языка на латиницу.

В наших школах все дети изучают английский язык. Это – латиница. То есть для молодежи не будет проблем.

Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы.

В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу.

Конечно, в период адаптации определенное время будет работать и кириллица».

Реакция соцсетей на утвержденный вариант вышла, как обычно, неоднозначной, но оно и понятно: варианта, способного удовлетворить всех, в природе попросту не существует. Вариант же с апострофами, который рассматривается многими как неудобный, тем не менее наиболее прост с точки зрения введения, так как не предусматривает никаких изменений в традиционной клавиатуре, используемой во всем мире, диграфы же были встречены общественностью с излишней критикой. Кстати, несколько лет назад именно этот вариант адаптации латиницы был предложен авторами «ДН», хотя ясно, что подобные идеи приходили не в одну голову. Как бы то ни было, вопрос qazaqs'a латиницы можно считать закрытым. Aq jol!