Не замирились

Казахстан и Кыргызстан продолжают взаимные придирки

Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек

Нет ничего более бесполезного, чем разнимать ссорящихся супругов, каждая сторона права по-своему, а к обиде примешано разочарование и злоба. Вот и сейчас разборки между Кыргызстаном и Казахстаном вышли на уровень припоминания старых обид. Напряжение на границе пусть и немного спала, но в ход пошли другие аргументы. И стороны теперь шумят не только на региональном уровне, но и на международном. Теперь сценой стала встреча партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

Все нижеследующие события происходят параллельно. Для начала, премьеры двух стран Бакытжан Сагинтаев и Сапар Исаков провели личную встречу. В Бишкеке следили за ними с надеждой и некоторым раздражением. Последнее касается больше простых людей и бизнесменов, которые сегодня «подвисли» или уже прогорели на десятки миллионов долларов, так как их грузы и товары встали на границе. Не избежала стояния в несколько часовой очереди и дочь президента Алмазбека Атамбаева, молодая мать и художница Алия Шагиева. Она вылетела из Алматы в Киев, где работы ее и еще двух художников были выставлены в местной арт-галерее. На своей странице Алия Алмазбековна весьма подробно написала о своих мытарствах и полном равнодушии и даже наплевательстве со стороны сотрудников аэропорта, из-за которых она опоздала на посадку. Она отметила, что в аэропорт они (с мужем) мчались «как сумасшедшие», чтобы успеть к 05.00. «В аэропорту были в 04.45, но на рейс нас не пустили. Я просто стояла в трансе, смотрела в какую-то точку, не чувствуя ничего и представляя, что в самолете сидят художники из Кыргызстана, с которыми мы должны были уже познакомиться, и ожидают вылета. Кстати, на следующий день я узнала, что борт вылетел с опозданием, то есть девушки на регистрации не пропустили нас просто потому, что не горели желанием помочь. Одна из них смотрела на меня немного свысока и с улыбкой победителя, которая раньше вызвала бы у меня желание врезать ботинком, но сейчас это меня никак не задело", — заметила Шагиева. В довершение она написала, что они все-таки добрались до Киева следующим рейсом...

Вернемся к политикам. О результативности встречи премьеров можно было судить по высказыванию казахского премьера, заявившего, что при сложившихся объемах перетока импорта товаров из Казахстана, России, Беларуси в Кыргызстан сумма потерь по таможенным пошлинам в союзный бюджет ЕЭАС за три года ориентировочно составит 828,6 миллиона долларов. «Сравнительный анализ таможенной стоимости товаров, принимаемой при таможенной очистке в Кыргызстане и Казахстане, показал, что таможенная стоимость в Кыргызстане значительно занижена по сравнению с Казахстаном. Вышеуказанное свидетельствует о наличии перетоков товаров для таможенной очистки из стран ЕАЭС в Кыргызстан в связи со слабым таможенным администрированием таможенной службы Кыргызстана», - прокомментировал премьер-министр Казахстана.

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков прокомментировал журналистам выступление премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева. «Были озвучены факты о том, что Кыргызстан осуществляет контрабанду товаров в РК. Проблема неучтенного импорта есть не только в КР, но во всех странах ЕАЭС. Однозначно говорить о том, что проблема только в Кыргызстане, не совсем правильная постановка вопроса», - сказал министр экономики Кыргызстана. «В Казахстане точно такая же ситуация. Например, КНР показывает объем экспорта в Казахстан по итогам 2015 года на уровне $8,5 миллиарда, а РК показывала импорт около $5 миллиардов», - ответил «любезностью» Новиков. Он также добавил, что «кыргызская сторона детально проанализирует все пункты, изложенные Сагинтаевым, и сделает отдельное заявление».

«Это эмоциональное заявление никак не способствует решению проблемы на границе. Фактически восстановлен контроль на границе в косвенном виде. В этом контексте правительственная делегация провела пять дней в Астане для урегулирования ситуации. Была подготовлена дорожная карта. Пункты были согласованы, мы пошли на конструктивный подход, даже несмотря на то, что карта в большей степени формировала обязательства Кыргызстана», - отметил Новиков. По его словам, казахстанская сторона проинформировала, что «даже с учетом подписания дорожной карты границы не откроются, свободного передвижения не будет». «Поэтому подписание документа сегодня не состоялось. Дальнейшие свои действия мы будем выстраивать с учетом механизмов, которые есть в рамках ЕАЭС», - сказал Новиков. Напомним, что с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. Формальный предлог – усиление мер по борьбе с терроризмом и плановые мероприятия по борьбе с контрабандой. Из-за чего на кыргызской стороне скопились очереди автотехники в несколько километров.

Пикировка сторон продолжилась и прямо на заседании глав правительств ЕАЭС. «Мы глубоко верим, что Казахстан решит все имеющиеся проблемы на границах», — заявил в среду премьер-министр Кыргызстана Исаков. «Мы ведем переговоры с нашими партнерами на уровне премьер-министра. Вы все являетесь свидетелями, что у нас есть определенные проблемы. Некоторые были сняты, за что мы благодарим казахскую сторону», — дипломатично сказал он. «Но вопрос в том, должны ли быть эти проблемы и соответствует ли это духу нашего партнерства и тех договоров, которые мы подписали. Нет, не соответствует», - подчеркнул премьер. «К большому сожалению, этот вопрос не решается. Но мы хотели бы надеяться, что наши казахстанские друзья, братья пойдут нам навстречу, будут решать его», — отметил Исаков. - Наша договорная правовая база дает все основания говорить о том, что транспорт, груженный нашими товарами, не должен простаивать. Мы глубоко верим, что Казахстан решит все имеющиеся проблемы».

Он продолжил апеллировать к ЕАЭС, заявив, что «Кыргызстан сознательно выбрал путь евразийской интеграции, так как это продиктовано долгосрочными национальными приоритетами». Он напомнил, что союзу скоро будет три года. «Это небольшой срок, чтобы подводить глобальные итоги. Но в то же время достаточный срок, который позволяет оглянуться назад и сделать работу над ошибками. ЕАЭС — проект, который отвечает духу и реалиям времени. Мы видим тенденцию укрепления роли регионального уровня экономического развития, создания полноценных региональных экономических объединений», — отметил премьер-министр. Исаков также отметил важность Таможенного кодекса. «Как результат, мы имеем одно из самых унифицированных и гармонизированных законодательств, которое состоит из лучших международных практик в этой сфере, и это дает значительные преимущества для нашего бизнеса», — сказал он. В общем, он продолжает гнуть ту же линию, начатую Атамбаевым, только без резких выражений.

В свою очередь, премьер-министр Казахстана Сагинтаев продолжил делать вид, что обида на Атамбаева не причем. По его словам, проводимая сегодня работа на границе «не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны». «Кроме цели снизить потери по налоговой составляющей и уровень контрабанды, Казахстан ничего не преследует. Это также относится и к другим нашим друзьям по союзу, - подчеркнул он. - Мы работаем над дорожной картой между Казахстаном и Кыргызстаном. По 43 пунктам из 48 у нас полное понимание. И в дальнейшем наши службы будут работать над их реализацией». Он представил краткий обзор ситуации по товарным поставкам из КНР в страны ЕАЭС. «По данным ЕЭК, импорт стран ЕАЭС в 2016 году составил $201 миллиард. При этом наибольший удельный вес приходится на Китай — 22,7%. Аналогичная ситуация и за 7 месяцев 2017-го», — отметил премьер Казахстана. По его словам, анализ динамики импорта из КНР в ЕАЭС за 2014-2016 годы показал: по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение импорта, причем наибольшее снижение приходится на Казахстан — в два раза.

Глава кабмина РК отметил «неадекватный ввоз товаров народного потребления (одежды и обуви) на душу населения». «К примеру, в Кыргызстан ввозится одежды больше, чем в Казахстан, в 65 раз и больше, чем в Россию, в 43 раза. А Казахстан еще в 2016 году неоднократно поднимал вопрос недостаточного таможенного администрирования»,- отметил Сагинтаев. По его словам, между службами КР и РК в целях пресечения недостоверного декларирования товаров при ввозе из КНР 5 июня 2017 года подписан план совместных действий, однако «должного эффекта не последовало по причине неисполнения кыргызской стороной запланированных мероприятий».

На что его визави Исаков отметил, что кыргызская сторона сделает отдельное заявление по данному поводу. «Нам тоже есть что сказать. Многокилометровая очередь реально вызывает возмущение граждан не только Кыргызстана, но и Казахстана и третьих стран», — сказал он.

Тем временем, в Кыргызстане под шумок пограничных проблем сменился спикер парламента. Бывший на этом посту последние полтора года Чыныбай Турсунбаев в понедельник добровольно ушел в отставку, заявив что дает «дорогу молодым». Вместо него без особого шума и споров выбрали Дастанбека Джумабекова. И в четверг, 26 октября глава государства принял новоиспеченного руководителя законодательной власти. В ходе встречи Атамбаев поздравил Джумабекова с избранием на высокий и ответственный пост и пожелал ему успехов. Глава государства подарил ему Коран и издание эпоса «Манас», отметив, что «и сегодня продолжается борьба кыргызского народа за независимость». Президент выразил надежду на то, что деятельность Жогорку кенеша и дальше будет способствовать укреплению устойчивости политической системы страны на период до 2040 года и реализации важных реформ во всех сферах жизнедеятельности, которые в первую очередь касаются развития экономики и социальной сферы, дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса и предпринимательства, защиты прав и свобод граждан.

Кроме того, произошло ряд кадровых перестановок. К примеру, место погибшего в автокатастрофе вице-премьера Темира Джумакадырова занял Даир Кенекеев. Он тоже молод, ему 43 года и до недавнего времени был губернатором Таласской области. Кроме того, глава государства назначил себе новым советником Жениша Разакова, недавно бывшего секретарем Совета обороны.

Также, стало известно, что инаугурация нового президента Кыргызстана может пройти уже 25 ноября, а не в декабре, как полагали раньше. Если в четверг Центризбирком объявит итоги, то в ближайшую пятницу, 27 октября, их опубликуют в газете «Эркин-Тоо», и в течение 30 календарных дней с момента выхода публикации должна состояться инаугурация. А сам победитель президентских выборов Сооронбай Жээнбеков после приведения к присяге может совершить первый визит в Москву. Этот визит должен будет совершен в Россию, чтобы «продемонстрировать приверженность» старому курсу Атамбаева.

И еще одно событие. Вовсе не масштабное, но, увы, знаковое. В четверг, 26 октября возле здания Посольства Казахстана в Кыргызстане группа граждан провела митинг. Причина – последние события на границах. Пусть число участников и не превысило десятка человек и прошло все тихо, но они пообещали вернуться через месяц в куда большем количестве. И вернуться, если обе наши стороны не решат все свои вопросы полюбовно.