Хмурая граница

Холод в отношениях Астаны и Бишкека никуда не ушел

Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК

НЕСМОТРЯ на неожиданно теплый ноябрь, на казахско-кыргызской границе продолжают хмуро ходить метафорические тучи: ситуация с фактической блокадой торговли через государственные рубежи не разрешилась. На этом фоне официальный Бишкек явно торопится с заменой первого лица государства и ищет способы оказать давление на Казахстан через структуры ЕАЭС. Общественники и соцсети южной республики требуют более жестких ответных шагов, вплоть до выхода страны из Евразийского союза. Оно и понятно: конфликт руководства двух стран негативно отражается именно на простых людях. На днях стала известна дата проведения инаугурации вновь избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Церемония назначена на пятницу, 24 ноября. Пока же известно, что впервые торжественная церемония приведения к власти состоится в Государственной резиденции «Ала-Арча». Согласно процедуре, вновь избранный глава государства принесет присягу на Конституции. В церемонии примут участие члены правительства, депутаты жогорку кенеша (ЖК), главы дипломатических миссий, аккредитованных в стране пребывания, выдающиеся личности, деятели культуры и искусства. Здесь даже отмечается опережение сроков приведения к присяге нового главы государства дней на 10, ведь Алмазбека Атамбаева, пока действующего президента, «инаугурировали» 4 декабря 2011 года. Источники в администрации президента намекают, что власти пошли на этот шаг сознательно.

Тем временем сам уходящий президент взял в последние дни своей власти краткосрочный отпуск. "Во время отпуска президент будет работать над окончательным вариантом проекта Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период до 2040 года", - сообщила его пресс-служба. Некоторые политологи связали уход Атамбаева в тень с негативной реакцией руководства России на его последнюю инициативу – отмечать 7 ноября как День истории и памяти предков. «В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется: объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», - говорится в его указе. Ранее Кыргызстан оставался единственной страной в бывшем СССР, которая отмечала 7 ноября как государственный праздник.

Однако пока все внимание страны обращено на рубежи с Казахстаном, на то, как живут водители сотен грузовиков, не прекращаются проблемы у оппонентов Алмазбека Атамбаева. Так, на днях Центризбирком (ЦИК) лишил депутатского мандата Омурбека Текебаева, лидера партии «Ата-Мекен». В комиссию поступило представление члена ЦИК Гульнары Джурабаевой и представителей парламентария о том, что адвокаты осужденного судом по статье «Коррупция» политика подали надзорную жалобу в Верховный суд на приговор Бишкекского горсуда, по которому Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. При этом освободившийся депутатский мандат пока не будет передан другому по списку кандидату от партии «Ата-Мекен».

Что тоже весьма показательный момент.

Из событий, связанных с оппонентами Атамбаева, можно отметить, что главный соперник его протеже на президентских выборах, лидер фракции «Республика» Омурбек Бабанов уехал из Кыргызстана. Куда и надолго ли – никто не знает. Хотя сразу после выборов он клялся, что из страны ни ногой. Прошла неделя – и в Кыргызстане никто не знает, где его искать. Пользуясь этим моментом, в парламенте пропрезидентские силы намерены добиться его смещения с позиции лидера фракции, посулив ее депутатам вхождение в правящую коалицию. Соблазн весьма велик, раз уже пошли первые пробросы на предмет смещения со своей должности Бабанова. Видно, это связано еще и с тем, что суд на прошлой неделе продлил сроки пребывания под арестом его сторонника, депутата Каната Исаева, арестованного по обвинению в организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти.

А пока Министерство экономики Кыргызстана создает штаб для оперативного решения возникающих бытовых вопросов на кыргызско-казахской границе. Как сообщил глава ведомства Артем Новиков на заседании Национального делового совета, в МЭ КР постоянно отслеживают ситуацию. Он предложил водителям-дальнобойщикам в любой момент звонить, чтобы власти оперативно могли решать все текущие вопросы по линии МВД, МЧС и Минздрава.

«Что касается скоропортящихся продуктов, если есть риск порчи товара, то мы готовы организовать бесплатные выставки-ярмарки на территории города и в других районах Кыргызстана. Но это может быть сделано только по вашему желанию. Если оно есть – представьте списки товаров. Если есть товар, который можно переориентировать на другие рынки, представьте перечень и ориентировочную стоимость, чтобы мы могли провести переговоры со своими партнерами», – добавил Новиков.

Напомним, что с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. На КПП отмечаются очереди из большегрузных машин, следующих из КР. Очередь на КПП «Ак-Тилек» в последние дни достигала 9-10 километров. По данным Государственной пограничной службы, на утро 1 ноября на КПП «Ак-Жол» простаивала 1 машина, на «Ак-Тилеке» – 520 машин, на КПП «Чон-Капка» – 105 машин.

При этом сложившейся ситуацией пытаются воспользоваться правозащитники. В частности, экс-омбудсмен Турсунбек Акун намерен провести митинг у посольства Казахстана в Бишкеке. По его словам, митинг планируется провести 3 ноября в 10.00. Заявку на проведение акции отдали в мэрию Бишкека 31 октября. Власти вряд ли будут препятствовать проведению данного митинга. Как рассказал правозащитник, на митинге они намерены потребовать от руководства Казахстана до 5 ноября упростить процесс прохождения границы. «Если после 5 ноября граница не откроется, мы обратимся к новому правительству Кыргызстана с просьбой инициировать выход страны из состава Евразийского экономического союза», - подчеркнул Акун. По его словам, на 27 октября длина пробки перед КПП на кыргызско-казахской границе составляла 9 километров, в очереди стояло 450 фур. «А 31 октября длина пробки достигла уже 10 километров и 300 метров, и ожидало в очереди 570 фур. Наши данные совпали с данными пограничной службы», — сказал правозащитник. И в этой очереди мучаются не только кыргызстанские водители, но и их коллеги из Казахстана, России и даже Литвы.

И подобных речей в Кыргызстане все больше и больше. С одной стороны, здесь отчасти признают правоту обвинений Казахстана в том, что имеет место серый экспорт из страны. А с другой – мол, все на этом кормились – россияне и казахстанцы, все были довольны, «а теперь, стоило Атамбаеву порезче выразиться, так сразу взялись за формализм». Не способствует добрососедским отношениям и информация о том, что Казахстан намерен блокировать поставки грузов и товаров из третьих стран в Кыргызстан. Как уже прекращенные пути доставки угля, нефтепродуктов. К тому же сегодня идет речь и о том, что Астана может пойти и на отказ в продаже муки и зерна. Кыргызская сторона в ответ приняла закон о повышении ставок налогов для необогащенной йодом и другими добавками, муку. Подписывать Дорожную карту для урегулирования ситуации на границе 25 октября на заседании Межправительственного совета ЕАЭС Астана отказалась.

По этой причине, по словам депутата городского кенеша, члена Национального делового совета Павла Десятникова, «официальные органы Казахстана присылают уведомления о тщательном, полном таможенном досмотре наших товаров, следующих в железнодорожных вагонах транзитом из третьих стран». «Неправильно сейчас говорить только о проблемах автомобилистов, застрявших на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы. Три дня назад нам советовали воспользоваться железной дорогой. Будем считать, что мы воспользовались, но вагоны стоят. Возьмем, к примеру, кондитерские изделия. Что останется от них после разгрузки и полного досмотра? Это тоже мне кто-то компенсирует? Конечно, нет. Могу спрогнозировать ситуацию дальше. Если вагон шел 5-7 дней, то сегодня в лучшем случае, несмотря на все наши усилия, 15-20 дней. К концу года бюджет провалим по таким цифрам, которые мы даже не представляем. А потом нам, каждому бизнесмену, будут звонить органы и спрашивать: а почему так мало платишь?» - заявил Десятников.

«По части поставки сырья для бизнес-среды Кыргызстана: нам сырья не хватает, 1,5 месяца ничего не грузили. Задерживается и сырье, следующее транзитом через Казахстан. Нужно смотреть на экономическую ситуацию в целом. Из-за отсутствия сырья мы придем к социальным вопросам – недоплате зарплат, сокращению рабочих мест и весенней миграции», – бьет тревогу депутат.

Эти сведения подтвердил и министр Новиков: «Помимо вопросов границы есть отказ в поставке материалов, сырья на территорию Кыргызстана, что приводит к срыву обязательств наших предприятий по контрактам. Это на самом деле очень печально».

Поэтому предприниматели Кыргызстана намерены обратиться в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для возмещения потерь пострадавшим субъектам бизнеса. Об этом говорится в проекте резолюции внеочередного заседания Национального делового клуба (НДК). В целях оказания реальной помощи добросовестным предпринимателям, пострадавшим в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе, НДК предлагает правительству КР образовать совместную рабочую группу по мониторингу и оценке понесенных потерь субъектами предпринимательства и выработке механизмов оказания им помощи.

Планируется, что образованная группа в срок до 20 ноября разработает механизм оценки ущерба, подготовит проекты нормативных правовых актов об освобождении пострадавших бизнесменов от уплаты налоговых и социальных отчислений и иных финансовых обязательств на определенный период, а также подготовит документы для обращения в суд ЕАЭС. Кроме того, планируется обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой создать независимую наблюдательную комиссию по мониторингу ситуации на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы.

Однако все больше в социальных сетях идут призывы к Кыргызстану полностью выйти из ЕАЭС: мол, нет никакого толку от нашего вхождения туда, если в любой момент против нас могут вводить блокаду. Обещанной свободы передвижения капиталов, товаров и людей, ради чего и создавалась сия организация, как не было, так и нет до сих пор. Сам Атамбаев только подогревает такие настроения, заявив перед отпуском: «Вот эти события показали, что нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и слишком надеяться на ЕАЭС. Потому что ну не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире».

Зато пару-тройку недель назад президент Кыргызстана подписал документ о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. «Нет худа без добра. Последние события на кыргызско-казахской границе показали необходимость срочного проектирования и строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан», - прокомментировал он. Плюс идет проработка маршрута строительства газопровода из Туркмении в Китай. Все это позволяет уже сегодня прорисовать следующую картину – в случае выхода Кыргызстана из ЕАЭС, он присоединится к своеобразному блоку Китая с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, через которые должна пройти трансконтинентальная магистраль до Европы. В обход Казахстана и России. В Бишкеке уже находятся передовые группы китайских бизнесменов, готовых инвестировать в местные проекты до нескольких миллиардов долларов. Пекин, как опасаются некоторые политологи в Бишкеке, может перейти к открытой демонстрации своего влияния в регионе, особенно, если заполучит контроль над водно-энергетическими ресурсами Кыргызстана.

Впрочем, кыргызско-казахский раздрай – это еще и конфликт внутри ЕАЭС, а значит, все это в преддверии президентских выборов в России бьет по позициям российского лидера Владимира Путина, который помимо Украины и Сирии получит «головную боль» и в Центральной Азии. Так рассуждают те, кто видит западный след в братской ссоре. Есть, правда, и вариант, что ослабление Бишкека и Астаны во взаимном конфликте на руку и самому Кремлю, который получает роль арбитра над схваткой. В целом же победит тот, кто воспользуется создавшейся ситуацией для своей выгоды, вне зависимости, создавал ли он ее специально или все это действительно последствия высказываний уходящего политика.