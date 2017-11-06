Призраки комендантского часа

В Узбекистане гражданам запрещают «бесцельно бродить» по улицам после наступления темноты

Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ

В интернет-кафе, караоке-клубах и кальянных города Ферганы в ночь с 23 на 24 октября были беспричинно задержаны более 100 человек. Их заталкивали в автобусы и доставляли в Управление внутренних дел Ферганской области, где фотографировали, как преступников, снимали отпечатки пальцев и, посоветовав больше не выходить из дома в поздний час, отпускали. «Мы с друзьями часто приходим вечером в кафе PlayStation на улице Сайилгох поиграть в футбол. На этот раз после 23 часов в кафе вдруг ворвались cиловики с видеокамерой, вывели всех игроков и засунули в автобус. Там уже сидели люди, задержанные в других местах. Никаких удостоверений нам не показывали. Потом нас доставили в УВД, постоянно осыпая грубой бранью. Я пытался возразить: «Не пью, не курю, просто сижу и играю в футбол», но меня оборвали: «Заткнись, животное!» Похоже, нас за людей не считают», - рассказал 21-летний житель города Узбекской службе радио Свободы «Озодлик». Другой пострадавший сообщил журналистам, что в ночь на 24 октября сидел с друзьями в караоке-клубе, когда там внезапно появились люди в погонах. Не представились. Никаких документов не предъявили. «Я сказал: «У меня есть паспорт, я прописан в Фергане. Это незаконно», но в ответ мне только крикнули: «Ты, собакоподобный, встань в общий ряд! Сейчас посажу тебя на 15 суток, там и будешь читать закон!». Наша вина в том, что мы гуляем после 23 часов? Но где написано, что это нельзя? Или в нашем городе введен комендантский час?», - недоумевал собеседник радио.

В Ферганском УВД подтвердили одновременное задержание большого количества людей без предъявления каких-либо обвинений. Как пояснил один из сотрудников управления в анонимном комментарии «Озодлик», подобные рейды периодически проводятся ради обеспечения безопасности и порядка. «Задерживаются праздно слоняющиеся по улицам люди, у них снимают отпечатки пальцев, фотографируют и предупреждают, чтобы больше не бродили бесцельно. Мы беседовали с владельцами ночных клубов и кафе, рекомендовали не работать допоздна Потому что после одиннадцати вечера хорошие люди в кафе не ходят, а сидят дома», - дословно заявил сотрудник УВД, добавив, что ночные рейды проводятся по приказу Министерства внутренних дел (МВД) Узбекистана.

Вообще-то для жителей Узбекистана, включая столицу, подобные «мероприятия» силовых структур не являются чем-то новым и неожиданным, и чаще всего не воспринимаются как нарушение гражданских прав или превышение силовиками служебных полномочий. Напротив, они скорее расцениваются как неусыпная забота об общем благе и безопасности. Например, ежегодно на протяжении многих лет в преддверии крупных государственных праздников - будь то Навруз байрам или День Независимости, силовые структуры обязательно проводят масштабные операции «Чистка-антитеррор», в ходе которых и днем проверяются документы у всех прохожих на улице, чей вид вызывает у патрульных хотя бы малейшие подозрения. Одновременно силовики совершают обход жилого и нежилого сектора на предмет выявления нелегалов. И таковые находятся. По итогам каждой из операций СМИ сообщают о десятках задержаний лиц, находившихся в розыске или уличенных в противоправных действиях. Но ведь в данном случае речь идет о настоящих преступниках. Так или иначе, за годы президентства Ислама Каримова многие законопослушные обыватели в Ташкенте и других городах страны выработали автоматическую привычку не выходить никуда из дома, не имея при себе документов, удостоверяющих личность. На всякий случай. Ведь правоохранители имеют право в любой момент попросить предъявить документы даже у гражданина, ничего противоправного не совершившего. А при отсутствии документов, могут и задержать любого - для выяснения личности. Поэтому многие даже в магазин за хлебом привыкли ходить с паспортами в карманах. А кто бережет паспорта - берет с собой ксерокопии.

Но в последние несколько лет и паспорта перестали спасать обывателей от «профилактических» приводов в отделения внутренних дел, если внезапные рейды силовиков заставали их на улице в темное время суток. Жаловаться на сопутствующую грубость и произвол при этом было невозможно. 25 лет страна жила фактически без какого-либо закона, регулирующего деятельность самих органов внутренних дел. Шавкат Мирзиеев, еще будучи и.о. президента Узбекистана, подписал такой нормативный акт 16 сентября 2016 года. Согласно подписанному Мирзиеевым закону «Об органах внутренних дел», сотрудники правоохранительных органов должны обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов граждан «независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения». Закон так же запрещает прибегать к пыткам, насилию или другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Но когда летом 2017 года закон вступил в силу, то, к сожалению, быстро выяснилось, что произвол при новых властях не исчезнет как по волшебству. Причем не только локальный, но и системный, носящий характер организованных, и как бы вполне законных кампаний.

Удивительный инцидент произошел минувшим летом, когда в ночь с 26 на 27 августа - в преддверии Дня независимости Узбекистана сотрудники УВД и прокуратуры Хорезмской области, с участием активистов областного Союза молодежи, сотрудников судов и представителей местной администрации провели в городе Ургенч масштабное оперативно-розыскное мероприятие под романтическим названием «Тун» («Ночь»). В результате этой облавы, иначе не назовешь, были одновременно задержаны сразу 3706 человек, которые, по словам представителей пресс-службы УВД, «бесцельно гуляли» по городу после 21 часа вечера. Причем в тот раз большинство задержанных за праздные шатания в темноте не отделались только профилактическими беседами. Большая часть из них были арестованы минимум на сутки и подвергнуты административным штрафам под разными предлогами. Например, 46-летний предприниматель из Ургенча Маткаримов рассказал, что, страдая от избыточного веса и летней жары, с наступлением ночной прохлады вышел прогуляться вдоль набережной оросительного канала. В итоге прогулки провел ночь в СИЗО, а уже следующим утром оказался на скамье подсудимых и был приговорен к административному штрафу «за неповиновение законным требованиям» властей. «Хорошие люди не ходят по улице в ночное время», - совершенно искренни заявил тогда представитель пресс-службы УВД Хорезма Зокир Исмайилов.

«Согласно законодательству Узбекистана, бесцельное уличное гуляние не считается никаким преступлением или правонарушением. Если только в стране не началась война, не было объявлено чрезвычайное положение или комендантский час. Любой гражданин имеет право в любое время суток гулять с целью или бесцельно. Это его дело», - прокомментировал события адвокат из Ургенча, твердо убежденный, что и суды в данном случае проявили полную юридическую некомпетентность, однако сам попросивший журналистов не называть его имени. Официальный представитель пресс-службы МВД Узбекистана в разговоре с радио «Озодлик», между тем, отчасти признал, что силовые структуры в Хорезмской области превысили свои полномочия и нарушили права граждан. «Им не было поручено задерживать граждан. На такой шаг они пошли сами. Естественно, что сообщение о задержании почти 4 тысяч человек вызвало беспокойство в обществе. Я надеюсь, что в будущем сотрудники УВД Хорезмской области не будут допускать подобные ошибки. Но с другой стороны, в ту ночь были задержаны четыре человека, находившиеся в розыске, - сообщил журналистам офицер МВД. А спустя всего два месяца, если верить источникам «Озодлика», в УВД Ферганской области ссылаются на распоряжение МВД проводить ночные облавы, причем не в канун праздничных дат, а регулярно. И опять главный, и как бы само собой разумеющийся, аргумент - «хорошие люди ночью должны сидеть дома». А может быть, так оно и есть на самом деле?.. Раз никому в этом обществе не кажется странным, что власти могут и в мирное время регламентировать по часам быт и досуг каждого гражданина. Ну, кроме тех, кто осмеливается хотя бы пожаловаться на произвол журналистам.