Безопасный Интернет:

пустой Интернет? «Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности».

Из официального письма Ассамблеи Пенсильвании, написанного Бенджамином Франклином губернатору Томасу Уортону, 11 ноября 1755 ЗАЩИТА персональных данных является одним из наиболее важных вопросов безопасности в интернете, однако то, как это понимают государственные органы (или их сотрудники), значительно отличается от того, как к таким вопросам подходим мы, обычные граждане страны, пользующиеся Интернетом. На основании концепции кибербезопасности нашей страны («Киберщит Казахстана») был принят план ее реализации, частью которого почему-то должно стать требование к иностранным соцсетям и мессенджерам разместить свои сервера на территории Казахстана «для получения доступа к сведениям о соединениях казахстанских пользователей». Так называемая локализация персональных данных уже давно включена в законодательство соседней России, которая на этом основании уже заблокировала популярную социальную сеть профессиональных контактов LinkedIn. Впрочем, наши соседи на этом не остановились и теперь требуют раскрытия мессенджерами переписки пользователей, а также хранения всего траффика пользователей мобильной связи и интернета за последние полгода, а также предоставления доступа к нему силовикам. Кроме этого на неделе российские власти также ввели в действие закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы закрывать доступ к официально заблокированным сайтам. На основании этого мы можем понять, куда именно идет правовое регулирование и «обеспечение безопасности информационной сферы» в Казахстане. Правда, у нас реализация защиты личных данных начинается на фоне скандала с их раскрытием сотрудниками государственных органов частным структурам.

Текст концепции кибербезопасности Казахстана «ДН» не случайно размещала на своих страницах, так как совершенно очевидно, что меры по контролю в Интернете коснутся каждого гражданина страны, имеющего выход во Всемирную сеть. Что интересно, в самой концепции «Киберщит Казахстана» прямо не говорится о том, что государство собирается следить за казахстанскими пользователями в Сети. Там есть, к примеру, такие слова:

«Пренебрежение соображениями безопасности при использовании интернет-ресурсов и социальных сетей ведет к повышенному риску для неприкосновенности частной жизни, несанкционированному использованию или модификации общедоступных персональных данных, а также разглашению персональных данных ограниченного доступа или их экстерриториальной доступности для преступных сообществ или разведывательных структур при их хранении на территории других государств.

Низкая правовая грамотность по вопросам информационной безопасности и отсутствие сформировавшихся потребностей в ее повышении у населения, работников сферы ИКТ и руководителей организаций создает питательную почву для развития правонарушений и преступлений в информационной сфере. Отсутствие знаний о правовых ограничениях создает иллюзию дозволенности действий, нарушающих права и свободы других граждан, права обладателей авторских и смежных прав на программное обеспечение и влияющих на функционирование информационных ресурсов...

Надежная идентификация, аутентификация и регистрация действий пользователей в соединении с мерами обеспечения конфиденциальности их персональных данных снижает риск наиболее распространенных угроз, связанных с аутентичностью пользователей информационных систем и общедоступных электронных ресурсов, включая аппаратно-программные комплексы электронных средств массовой информации. Это позволит исключить в национальном сегменте фальсификацию в сфере электронной коммерции, электронных платежей, банковской деятельности и других информационно-коммуникационных услуг, оказываемых посредством интернет-ресурсов».

Вот, собственно и все, на основании чего теперь в плане реализации концепции почему-то предполагается обязывать иностранные соцсети и мессенджеры раскрывать свои данные нашим властям, чтобы они могли следить за активностью граждан в Интернете за пределами «электронной границы» Казахстана, так называемого «виртуального периметра страны». «Проведение переговоров с администрациями зарубежных социальных сетей и мессенджеров о размещении их серверов на территории РК для получения доступа к сведениям о соединениях казахстанских пользователей» доверено министерствам информации и коммуникаций, оборонной и аэрокосмической промышленности, внутренних дел, а также Комитету национальной безопасности.

И тут возникает вопрос: а что будет, если те же Facebook, LinkedIn, WhatsApp или Viber просто откажутся размещать свои сервера в Казахстане? Их что - заблокируют? Но тогда придется блокировать и все, что может помочь поддерживать к ним доступ, то есть анонимайзеры, VPN-сервисы, к чему спустя два года после принятия закона о локализации личных данных пришли в России. А что будет с экономикой, если ведущие мессенджеры просто отключат? Не секрет, что сейчас значительный объем бизнес-информации перешел именно в мессенджеры, оставив в прошлом бумажные письма, факсы, телефонные переговоры и даже электронные почтовые ящики. Кстати, о том, что подобные драконовские меры сильно вредят именно бизнесу, можно судить по негативной реакции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на российский закон об анонимайзерах.

И все это, уже не говоря о моральной стороне вопроса тотального контроля государства над поведением соотечественников в Интернете. Мы уже привыкли, что социальные сети регулярно «подвисают», когда разыскиваемые за уголовные преступления эмигранты делают «прямые эфиры», но полностью лишиться доступа к тому же Facebook, YouTube или Instagram – это слишком большая цена за виртуальное спокойствие политических элит. Это будет очевидный минус общему развитию страны, угроза даже не виртуальной, а реальной изоляции. Тем более, что у любого пользователя соцсети есть возможность влиять на ее политику, цензурировать ее содержание вплоть до блокировки аккаунтов, откуда, по его мнению, распространяется незаконный или опасный контент. Понятно, что в этом случае «вершителем судеб» остается именно администрация соцсети, но разве это не достаточно для всего цивилизованного человечества? Или государство настолько уже не доверяет гражданам, что поможет только «надежная идентификация, аутентификация и регистрация действий пользователей»?

Тут, правда, и у «пользователей» есть, повод сомневаться в государстве, в его способности защитить персональные данные, ради чего оно готово идти на конфликты с мировыми соцсетями и мессенджерами. Буквально на этой неделе в казахстанском сегменте Facebook вспыхнул скандал: одна гражданка установила факт выдачи личных данных о себе в Центре обслуживания населения, откуда они попали в руки частной консалтинговой организации, а затем – частного банка. Председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан», управляющего работой ЦОНов, Аблайхан Оспанов был вынужден сделать официальное заявление: «Друзья, да, ­ действительно, на автора поста были выданы справки по месту жительства и на зарегистрированное недвижимое имущество. В конкретном случае работник ЦОН выдал справку без доверенности представителю консалтинговой компании, что, несомненно, является серьезным нарушением. Работник, допустивший это нарушение, будет незамедлительно уволен...Мы уже с коллегами думаем над ужесточением контроля доступа к нашим данным и исключение человеческого фактора». Впрочем, это, видимо, не удовлетворило пострадавшую, которая, как гласит информация аккаунта ее представителя, «приняла решение по защите личных неимущественных прав путем обращения с иском в суд о возмещении морального вреда». И хотя сомнения в том, что суд реально встанет на сторону гражданина в споре с государственным органов, высоки, но в целом на уровень доверия к власти в вопросе доверия личных электронных данных будет определяться именно подобными случаями. Решение проблемы безопасности в Интернете такими мерами можно сопоставить, наверное, только с запретом всего дорожного движения из-за риска ДТП.