Кроваво-красный юбилей и его уроки

«Безумием революции было желание водворить добродетель на земле. Когда хотят сделать людей добрыми, мудрыми, свободными, воздержанными, великодушными, то неизбежно приходят к желанию перебить их всех». Анатоль Франс, французский писатель ДН НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ исполнилось сто лет со дня Октябрьского переворота, ознаменовавшего начало крупнейшего в обозримой нами истории мира социального эксперимента, когда умозрительную теорию (пускай и крупного ученого) попытались реализовать на практике. Итог весьма печален; только по статистике, распространенной на днях администрацией президента США, жертвами коммунистических тоталитарных режимов стали около ста миллионов человек (!), авангард марксизма – СССР – давно развалился, а там, где формальные коммунистические структуры сумели удержать власть (например, во Вьетнаме или в Китае), от главного в их теории – экономической модели социализма – они давно отказались (кроме, наверное, только КНДР). При этом также верно то, что этот социальный эксперимент имел и некоторые положительные результаты, причем речь даже не о массовом образовании, науке, здравоохранении, вооружениях и космосе, речь о том, что после того, как сто лет назад революционные солдаты (сегодня бы сказали – боевики) Льва Троцкого взяли штурмом Зимний дворец, огромные изменения претерпел (реформировался) именно капиталистический порядок, трезво оценивший важность более широкого и справедливого распределения доходов рыночной системы. В каком-то смысле мир должен быть благодарен Русской революции за пример того, как не нужно делать и что именно нужно делать, чтобы вот такое больше не произошло. Впрочем, за нечто похожее мы также должны быть благодарны и малоизвестному австрийскому художнику, поставившему другие человеконенавистнические эксперименты в XX веке. В написанном в 1991 году романе «Омон-Ра» Виктора Пелевина есть забавная ситуация, когда выбранного в космонавты курсанта летного училища имени Маресьева (всем ученикам которого отрезают ноги, а на выпускном экзамене они должны станцевать «Калинку», потому что самолетов для такого количества пилотов у СССР нет) инструктируют по поводу полета на Луну. Ему говорят, что в отличие от американцев, «рискующих человеческими жизнями», советский корабль и марсоход будет двигаться «на автоматике», а затем поясняют, что «автоматикой» этой будут он и его товарищи, которым предстоит умереть в космосе. «Слушай меня внимательно и не перебивай, Омон, — сказал он (политрук отряда космонавтов. – «ДН») задушевно, словно мы только что вместе пели у костра под гитару. — Начну издалека. Понимаешь ли, в судьбе человечества много путаного, много кажущейся бессмыслицы, много горечи. Надо видеть очень ясно, очень четко, чтобы не наделать ошибок. В истории ничего не бывает так, как в учебниках. Диалектика в том, что учение Маркса, рассчитанное на передовую страну, победило в самой отсталой. У нас, коммунистов, не было времени доказать правоту наших идей — слишком много сил отняла война, слишком долгой и серьезной оказалась борьба с эхом прошлого и врагами внутри страны. Мы не успели технологически победить Запад. Но борьба идей — это такая область, где нельзя останавливаться ни на секунду. Парадокс и, опять же, диалектика — в том, что обманом мы помогаем правде, потому что марксизм несет в себе всепобеждающую правду, а то, за что ты отдашь свою жизнь, формально является обманом. Но чем сознательнее… У меня под ложечкой екнуло, и я рефлекторно попытался вырвать свою кисть, но ладонь полковника Урчагина словно превратилась в маленький стальной обруч. — …сознательнее ты осуществишь свой подвиг, тем в большей степени он будет правдой, тем больший смысл обретет короткая и прекрасная твоя жизнь!». В этом эпизоде и этой цитате есть квинтэссенция этого социального эксперимента, столетие которого исполнилось на этой неделе. Гуманистическая по своей сути идея создать гармоничное общество, свободное от сословной иерархии, эксплуатации и условностей, на практике привела к совершенно диким формам ненависти, массовых, поставленных на индустриальную основу, убийств, репрессий, войн, а также примеров отрицательной человеческой селекции. Россия и мы, как ее бывшая часть, заплатили чудовищную цену за то, чтобы научить мир, как не стоит жить. Более того, отчасти даже продолжает (и продолжаем) платить, так как последствия отрицательной селекции и демографического ущерба будут заметны еще не одно поколение. Не говоря уже об опасности реваншизма. Особенно тяжелая доля досталась казахскому народу, который прошел через двойную-тройную отрицательную селекцию (была почти полностью уничтожена аристократия, затем – интеллигенция, затем - предпринимательство), массовый голод, сравнимый с геноцидом, и получил тяжелейшее экологическое наследство (Арал, Семипалатинский полигон). Стоило ли это массовой (хотя в нашем случае весьма однобокой – с упором на добычу, а не переработку) индустриализации, всеобщего образования, здравоохранения, науки, культурной модернизации? Вопрос этот, по сути, риторический, ибо на него ответила уже сама история, подписавшая приговор СССР. Что же касается субъективного отношения к этому явлению и времени, то каждый, кто хотел бы понять свое собственное восприятие такого размена, должен ответить на вопрос: жизнь кого из своих детей он готов обменять на небольшую квартиру, высшее образование и районную поликлинику? Сказать, что прогресс объективно требует жертв или что это были ошибки, не свойственные теории коммунизма (опять же весьма гуманистической), конечно, можно, но вот почему-то большинство стран мира индустриализацию, научно-технический прогресс, социальный уровень не оплатили жизнью половины населения. Что же касается «ошибок реализации», то ведь марксизм-коммунизм-социализм не в одном СССР строили. Пытались и в Китае, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Восточной Европе. Однако везде это так или иначе было сопряжено с отказом от реальной политической свободы, от многих базовых прав человека, с репрессиями против инакомыслящих, насаждением атмосферы страха, отказом от личной инициативности людей, закрытием границ, монополизацией политического и идеологического пространства. Страшнее всего, конечно, марксизм реализовали в Камбодже, где в результате правления Пол Пота, сопровождавшегося массовыми репрессиями, насильственным переселением горожан в деревни и преследованием нацменьшинств, было уничтожено или погибло до четверти населения всего за три (!) года. В копилку из 100 миллионов погибших от рук коммунистов камбоджийский мясник «щедро отсыпал» три миллиона своих соотечественников. Вместе с тем нам, вот уже более четверти века живущим вне СССР, по-прежнему приходится сталкиваться с наследием этого социального эксперимента. Именно оно ответственно за то, что наша страна живет во многом по «понятиям», а не по закону, что «государственное – значит ничье», что чиновники очень часто путают «свое стадо с государственным», что многие медиа у нас – не источники информации, а пропагандисты, что в одном месте у нас может быть ЭКСПО, а в другом – котлы отопления 30-х годов прошлого века взрываются. Казалось бы, нам уже четверть века не на кого валить вину за беды, проблемы, ошибки, грехи нашей системы, но это не так. Есть такая вещь, как посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство, психическая травма в результате каких-то шокирующих событий (насилие, война, угрозы). Так вот, чтобы преодолеть ее, личности требуется помощь – комплексное лечение, психологические практики, и не только самой жертве, но и ее семье. Наше общество все еще переживает этот синдром после травмы социального эксперимента, начавшегося 100 лет назад и закончившегося 26 лет. Чтобы преодолеть этот синдром, требуется до конца осознать все, что произошло, понять его тупик и трагизм, навсегда распрощаться с этим. Только тогда, перевернув страницу, наше общество сможет идти дальше, строить что-то новое, превратиться в новую «политическую нацию» государства Казахстан.