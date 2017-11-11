Герой эпохи застоя

В Узбекистане отпраздновали 100-летие Шарафа Рашидова Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ 6 ноября в городе Джизаке состоялась официальная церемония празднования столетия со дня рождения и торжественное открытие памятника Шарафу Рашидову, руководившему Узбекистаном с 1959 по 1983 год, и во многом определившим нынешний облик страны со всеми его достоинствами и недостатками. «Наш многонациональный народ с глубоким уважением и почтением отдает дань памяти этой великой личности. Шараф Рашидов благодаря своему высокому интеллектуальному потенциалу, трудолюбию и скромности, благородным человеческим качествам завоевал большое уважение и авторитет не только в Узбекистане, но и за его пределами. Несмотря на жесткие условия тоталитарного строя, тяжелые испытания и трудности, он честно и преданно служил своему народу. Мы все хорошо знаем, что даже последние минуты своей жизни он отдал служению Родине, находясь на хлопковых полях. К сожалению, жизнь сложилась так, что он не смог полностью осуществить все свои заветные мечты и получить удовлетворение от результатов своего труда. Более того, тоталитарный строй, которому Шараф Рашидов преданно служил, после его смерти очернил память этого великого человека. Вначале с почестями его похоронили в центре Ташкента, а потом кощунственным образом перенесли могилу, преследовали членов его семьи, близких и родственников, друзей и учеников. Заклеймили его жизнь и деятельность оскорбительным словом «рашидовщина», сфальсифицировали так называемое «хлопковое, или «узбекское дело». Сегодня, вспоминая эти печальные события нашей недавней истории, мы должны еще глубже осознать огромную ценность нашей независимости, всегда быть готовыми защищать ее от любых угроз и посягательств. В непростом и вместе с тем славном жизненном пути Шарафа Рашидова ярко отразилась судьба узбекского народа в ХХ веке», - сказал в своей речи президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший на открытие памятника в Джизак с делегацией членов правительства, сенаторов, депутатов парламента и общественных деятелей. Решение торжественно отметить 100-летие со дня рождения Шарафа Рашидова его земляк Шавкат Мирзиеев принял еще в марте 2017 года, своим постановлением заодно переименовав Джизакский район в Рашидовский. Как рассказали жители города, поначалу ожидалось, что юбилейные торжества пройдут в основном в виде массовых народных гуляний, но затем сценарий был изменен на закрытую церемонию. Для этого каждый район Джизакской области делегировал на торжества по 50 человек аксакалов - почтенных граждан в возрасте от 60 до 80 лет. Представителей молодежи отобрали областные организации. Центр города был плотно оцеплен силовиками с 4 часов утра. После шествия почетного караула, возложения венков и торжественной речи Мирзиеева воспоминаниями и добрыми словами о Рашидове также поделились академик АН Узбекистана Окил Салимов, летчик-космонавт Владимир Джанибеков и дочь Шарафа Рашидова омбундсман Сайера Рашидова. Так состоялось второе в истории суверенного Узбекистана официальное чествование на государственном уровне политического деятеля времен СССР. Причем одного и того же. Шараф Рашидович Рашидов родился 6 ноября 1917 года в городе Джизак в крестьянской семье. По национальности узбек. С 1935 года по окончании Джизакского педагогического техникума работал преподавателем в средней школе. В 1937-1941 годах был ответственным секретарем, а затем редактором самаркандской областной газеты «Ленинский путь». Младшим лейтенантом участвовал в обороне Москвы, награжден двумя орденами Красной Звезды. В 1943 году, после тяжелого ранения, вернулся с фронта в Узбекистан и продолжил партийную и журналистскую карьеру. Автор цикла романов и множества поэтических сборников в стиле социалистического реализма. В 1949-1950 гг. - председатель правления Союза писателей Узбекистана. В 1950-1959 гг. председатель Президиума Верховного Совета УзССР и заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. В этом качестве установил доверительные отношения с Никитой Хрущевым. С марта 1959 года - первый секретарь ЦК КП УзССР. Рашидов был избран на пленуме с перевесом всего в один голос, причем этот решающий голос подал за себя сам. Но впоследствии оправдал сполна как собственные амбиции, так и ожидания своих кремлевских покровителей. При этом послужив всеми силами своей родине. В 1960 году Совмин и Госплан СССР намеревались свернуть масштабные работы по освоению Голодной степи. Рашидов добился решающей аудиенции у Хрущева и настоял на своем. В результате население Сырдарьинской области Узбекистана за годы его правления выросло с 1,5 тысяч до двух миллионов. После смещения Хрущева Рашидову удалось наладить фактически дружеские отношения с Леонидом Брежневым. И «эпоха застоя» для Узбекистана обернулась периодом бурного промышленного развития и интенсивного градостроительства. К концу 70-х здесь уже работало более 1600 крупных предприятий, были возведены десятки ГЭС, налажена добыча золота и урана, на карте появились новые крупные города - Навои, Заравшан, Учкудук, Гулистан. А после ташкентского землетрясения 1966 года Рашидов с помощью Брежнева превратил восстановительные работы во всесоюзную стройку, в ходе которой столица Узбекистана из провинциального города была превращена в современный мегаполис - четвертый по величине в СССР. Рашидов уговорил Москву и на строительство в Ташкенте метрополитена - первого в Центральной Азии, торжественное открытие которого состоялось в день его 60-летия, 6 ноября 1977 года. Но это уже была его вершина. Затем началось падение. В тоталитарной имперской системе у каждой медали есть и обратная сторона, и за любую победу приходится платить самую дорогую цену. Для Узбекистана и для Рашидова лично такой ценой стала хлопковая монокультура. СССР в годы «холодной войны» хлопок был нужен не только для ткацких фабрик, но и как стратегическое сырье, из которого производился порох, в том числе для ракет малого радиуса действия - тактических, зенитных, противотанковых. Хлопка нужно было все больше. Несмотря на все бедствия, им приносимые, - гибель Аральского моря, отравление и деградацию почв, подневольный труд миллионов детей и взрослых, беспощадные, бесчеловечные и в итоге все-таки безнадежные «битвы за урожай белого золота». Говорят, уже с начала 70-х годов Рашидов неоднократно обращался в Москву с предложениями снизить план по хлопку, который уже невозможно было выполнять никакими усилиями без фантастических приписок, к началу 80-х достигших более 1 млн. тонн ежегодно. Но было уже поздно. При всей любви к своему подопечному Брежнев ни мог даже помыслить о сокращении доли дешевого узбекского хлопка в уже трещавшем по всем швам союзном бюджете. Напоследок имперская мысль родила пресловутый проект поворота сибирских рек в Среднюю Азию, но на его реализацию у СССР не хватило ни сил, ни времени. Брежнев умер. А в Узбекистан вместо воды из Оби и Иртыша пришли «хлопковое дело» и следователи-опричники Гдлян и Иванов. По мнению московского писателя Федора Раззакова, написавшего о Рашидове биографическую книгу «Коррупция в Политбюро: Дело «красного узбека», Юрий Андропов выбрал Узбекистан в качестве полигона для показательного удара по партократии потому, что Грузия и Азербайджан имели свое представительство в Политбюро ЦК КПСС, причем в лице аппаратчиков, близких к самому генсеку еще по его должности главы КГБ. Рашидов же хоть и был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии и т.д., но 21 год оставался лишь кандидатом, а после смерти Брежнева и вовсе политически «осиротел». Согласно официальной версии, Шараф Рашидович Рашидов скончался от сердечного приступа 31 октября 1983 во время автомобильной поездки по хлопковым полям Эликкалинского района Каракалпакстана, где в дождь и снег шла очередная «битва за урожай». Позже ходили слухи, что он мог быть отравлен или даже покончил с собой, чтобы не стать заключительным фигурантом «хлопкового дела». По итогам работы следственной группы Гдляна и Иванова к лету 1986 года за должностные преступления в Узбекистане были привлечены к уголовной ответственности 22 тысячи человек, сняты со своих постов 172 чиновника, среди них 52 секретаря обкома из 65, 408 секретарей горкомов и райкомов партии. Фактически в тюрьму или на пенсию отправилась вся властная верхушка Узбекистана, в том числе председатель президиума Верховного Совета и председатель правительства, все их замы, генералы МВД. 16 человек, в том числе бывший глава МВД республики, покончили с собой. Бывший министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана и бывший начальник ОБХСС Бухарской области были приговорены к расстрелу. В мае 1986 года ЦК КПСС принял постановление «Об отмене решений, связанных с увековечением памяти Ш.Р.Рашидова». В соответствии с этим документом в Узбекистане были сняты мемориальные доски с домов, где он когда-то жил и работал, переименованы учреждения, носившие его имя, а останки самого Рашидова в ночь с 6 на 7 июня были эксгумированы из могилы в центре Ташкента и перезахоронены на Чигатайском кладбище. Это не вызвало массовых возмущений в народе. На тот момент большинство уже привыкли жить в относительном - по сравнению не только с азиатской, но с российской глубинкой бытовом благополучии и не испытывали особенной благодарности за первый в регионе метрополитен. Зато запущенный московской прессой термин «рашидовщина» вполне ясно ассоциировался в сознании многих с такими негативными реалиями, как тотальная коррупция и демагогия, милицейский и чиновничий произвол, гибель детей на хлопковых полях. Первый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов, реабилитировав всех фигурантов «хлопкового дела», обелил и имя Шарафа Рашидова. В 1992 году в Узбекистане было официально отмечено его 75-летие. Именем Шарафа Рашидова был назван один из центральных проспектов в Ташкенте, в конце которого был разбит маленький скверик с бронзовым бюстом. Позднее Каримов уже не любил вспоминать о Рашидове. Может быть, потому, что вообще не любил конкурентов на роль «человека, определившего эпоху» в Узбекистане. А может быть, потому, что вполне отдавал себе отчет в том, что многое из не самого лучшего, что осталось в стране от эпохи Рашидова, далеко еще не изжито. Спустя четверть века уроженец Джизакской области, президент Мирзиеев решил увековечить память Шарафа Рашидова на его родине, в городе Джизаке. «В священных книгах говорится, что добро вознаграждается добром. Шараф Рашидов на протяжении всей жизни делал добро людям, объединял их во имя благородных целей. Мудрый человек широкой души, несмотря на все пережитые испытания, он неизменно оставался верен высоким идеалам гуманизма, и его доброе имя навсегда сохранится в сердце нашего народа. Эту мысль ярко подтверждают сегодняшние торжества, посвященные светлой памяти Шарафа Рашидова», - сказал президент-реформатор, стоя у подножия памятника на центральной площади города, посреди раскинувшихся от него во все стороны бескрайних хлопковых полей.