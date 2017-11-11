Новая утечка выявила трех казахстанских пользователей оффшоров ДН МЕТИЛИ в Трампа, но задели многих. Именно так можно охарактеризовать содержание так называемого «Райского досье» (Paradise papers), новой утечки документов – на этот раз из архивов Appleby, одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся обслуживанием оффшорных компаний (корпоративным управлением, финансами), главным образом на Каймановых, Бермудских и Британских Виргинских островах. Результаты журналистского расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), куда через немецкую газету Zuddeutsche Zeitung неизвестным источником был передан архив из 13,4 миллиона документов Appleby, обнародованы на этой неделе. Разоблачения нового оффшорного архива сравнимы с предыдущим крупным делом ICIJ – «Панамским архивом», созданным на основе утечки из Mossack Fonseca, крупнейшего в мире оператора оффшоров. Среди прочих данных о наличии оффшоров у политических деятелей и чиновников, засветились и трое граждан Казахстана, среди которых один действующий министр Бейбут Атамкулов, один бывший (но при этом возглавляющий нацкомпанию «КазМунайГаз») - Сауат Мынбаев, и еще один бывший чиновник, а ныне яростный критик Астаны – Мухтар Аблязов. Первые двое уже опровергли какие-либо нарушения законодательства по поводу своего отношения к оффшорным компаниям, что можно считать очевидным прогрессом («панамский список» казахстанцев был куда более представительным, но остался практически без каких-либо комментариев). Последний же, также начавший осваивать стезю антикоррупционного расследователя-документалиста, напротив, – никак не прокомментировал данные факты, тем более что в прошлом уже был приговорен к 22 месяцам британской тюрьмы за отказ раскрывать данные по оффшорным компаниям, связанным с его бизнесом. Новая порция разоблачений подноготной мировой финансовой системы вновь ставит вопросы о необходимости увеличения прозрачности крупного бизнеса, чиновников, руководителей квази-государственных структур, государственных служащих и их родни. На фоне же проекта нового Закона о СМИ нашей страны возможности медиа в расследовании подобных вопросов только сокращаются. Конечно же, крупнейшим разоблачением «Райского архива» стали обнаруженные связи окружения президента США Дональда Трампа с Россией, происшедшие на фоне ведущегося бывшим главой ФБР расследования против соратников действующего главы американского государства в том же самом. Из новых имен в расследовании ICIJ упомянуты министр торговли США Уилбур Росс и государственный секретарь Рекс Тиллерсон. Как оказалось, бизнес-интересы Росса были связаны с британской «Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России «Сибур», которым владеют близкие к президенту Путину лица, среди которых – Леонид Михельсон (находящийся под санкциями США) и Кирилл Шамалов, вероятно, женатый на младшей дочери президента России Катерине. Как оказалось, структурам, где доли владения имеет нынешний министр торговли США, принадлежит около трети акций Navigator Holdings, которая заключила различных сделок с российской компанией с 2014 года на $68 млн. «Всего в просочившихся документах содержатся свидетельства оффшорной деятельности более чем дюжины советников Трампа, членов его кабинета и крупнейших спонсоров», - сообщается в материалах расследования ICIJ. Для президента США это, конечно, крайне неприятный удар. Тем более что ранее, в конце октября, спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи штаба Трампа с руководством России, обнародовал информацию о том, что существует признание вины бывшего помощника Трампа по избирательной кампании Джорджа Пападопулоса. «…Стало известно, что он пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче агентам ФБР ложных показаний, которые касались общения штаба республиканцев с иностранцами, включая граждан России, и сборе компромата на Хиллари Клинтон», - сообщил сайт Би-Би-Си. Кроме того, ранее спецпрокурор Мюллер обвинил экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его младшего партнера Ричарда Гейтса в заговоре против США, отмывании денег, неуплате налогов. Оба они помещены под домашний арест. «В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины и партии президента Виктора Януковича и при этом не зарегистрировались в офисе генпрокурора США, хотя обязаны были это сделать», - сообщает Британская вещательная корпорация. Впрочем, для казахстанцев куда интереснее не это, а вскрывшиеся новые данные о казахстанских владельцах оффшоров, о чем уже вышла статья на английском языке, озаглавленная «Тайные миллиардеры Казахстана». Основное внимание в ней сосредоточено на фигуре бывшего министра целого ряда министерств – Сауата Мынбаева, ныне возглавляющего АО «НК «КазМунайГаз», чьи позиции как раз подверглись серьезному испытанию из-за недавнего топливного кризиса в стране. Документы «Райского досье» напрямую связывают квази-чиновника с оффшорной компанией Meridian Capital, известной самой крупной сделкой на рынке российской недвижимости. Судя по всему, благодаря своему участию в капитале этой компании г-н Мынбаев должен относиться к разряду наиболее состоятельных граждан нашей страны, что, как ни странно, никогда не отражалось в соответствующих списках наших коллег из местной франшизы Forbes Kazakhstan. На основании утечек и косвенных данных журналисты сообщили, что Сауат Мынбаев продолжал оставаться акционером этой компании в 2016 году. Однако, как сообщается в официальном комментарии, предоставленной офисом Мынбаева Радио «Азаттык», в настоящий момент он не является акционером указанной компании. Как сообщается в пресс-релизе АО «НК «КазМунайГаз», компания Meridian Capital была создана в начале 2000-х после того, как Сауат Мынбаев ушел с государственной службы, а когда в 2003 году он вернулся туда обратно, то свою долю участия «передал в управление третьим лицам». «Азаттык» цитирует слова Мынбаева: «Отразил долю владения в компании Meridian Capital в налоговой декларации, сдавал ее на протяжении многих лет, как положено госслужащим, и никогда не скрывал этого… У меня лично нет никаких оффшорных счетов. Сама компания была зарегистрирована в оффшорной зоне…Из компании несколько лет назад я вышел, и совместный бизнес (с остальными известными ее акционерами) не ведем». К сожалению, в отличие от той же Российской Федерации, материалы декларации об имуществе чиновников в открытом доступе отсутствуют, соответственно, перепроверить заявление г-на Мынбаева невозможно. С другой стороны, можно вспомнить давнее высказывание бывшего вице-премьера Ораза Жандосова, заявившего в 2013 году, что «половина членов правительства – миллионеры». Несмотря на то, что связи Мынбаева с оффшорами сопровождаются информацией о потенциальном богатстве квази-чиновника, куда большие потенциальные проблемы угрожают нынешнему министру оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбуту Атамкулову, первому неожиданно согласившемуся не только как-то среагировать на «Райское досье», но и давшему развернутый комментарий в ходе интервью тому же «Азаттыку». В бумагах Appleby его имя упомянуто как директора зарегистрированной на Мальте компании Centraz Finance Ltd., занимающуюся, судя по учредительным документам, виноделием. «Для меня было новостью и открытием, что благодаря журналистскому расследованию я обнаружил, что числюсь в списках соответствующей компании, которая там указана. В 2006 году, когда я поступил на государственную службу, в соответствии с законодательством и правилами, которые имеются у нас в стране, я сдал все свои активы, передал под управление, реализовал активы, часть акций, все передал в доверенное управление. До этого я был достаточно долго в бизнесе… Да, действительно, оказалось, что компания, которая была учреждена в 1998 году, выпала из того списка, который мне пришлось передавать…. В 1998 году активная бизнес-деятельность, была работа по привлечению международных инвестиций в Казахстан. В наши проекты по сельскому хозяйству и по строительству таунхауса…. Там не только два, там четыре участника, в том числе иностранцы, которые занимались привлечением инвестиций. Но, к сожалению, тогда этот проект не удался. И мною было направлено письмо партнерам о выходе из этого проекта. Это был 1998-1999 год. Но последующие действия о моем выходе соответствующим образом не были задокументированы. И я об этом узнал буквально вчера», - заявил Атамкулов. «С 98-го года о том, что эта компания существует и действует, я не знал. Мальта не является классическим оффшором. Страна, в которой 355 налога на корпоративные доходы и 18%, кажется, НДС. Эта юрисдикция очень хорошо используется под корпоративный менеджмент, под привлечение инвестиций. Прекрасно представляете, когда в 90-е годы мы иностранцев приводили в Казахстан и просили их вложить деньги в экономику Казахстана, для этого они просили надежную юрисдикцию, где можно было нести ответственность. Поэтому была выбрана такая юрисдикция. Я, к сожалению, узнал об этом буквально вчера из прессы», - отметил министр, предположив, что возьмет отпуск и сам поедет на Мальту, чтобы во всем разобраться. «В 1998 году я лично не был на государственной службе. На госслужбу я пришел через восемь лет…. Сейчас я буду заниматься этими процедурами, вчера обратился к юристам. Наверное, обращусь и в соответствующие органы, попрошу помощи, как это правильно сделать в соответствии с законодательством», - отмечает глава военно-космического ведомства. Нервозность министра можно понять. Еще в прошлом году директор департамента развития и модернизации Комитета госдоходов Ержан Биржанов, выступая по поводу проводившейся тогда легализации денег и имущества, предупредил, что только до конца 2016 года еще «есть возможность вывести из тени (оффшоров) имущество и деньги и беспрепятственно их легализовать», а после «в случае выявления каких-то расхождений при проверках будут приниматься меры вплоть до уголовного преследования, в зависимости от размеров сумм уклонения от выплаты налогов». Соответственно, даже если министр Атамкулов просто позабыл о своем участии в оффшоре, с точки зрения закона он, вероятно, его все равно нарушил. Понятно, конечно, что наши правоохранительные органы и судебные власти весьма избирательны, и все может завершиться просто устной просьбой «привести в соответствие». Однако, опять же, все упирается в закрытость данных об имуществе высокопоставленных чиновников, которые не позволяют судить о реальной степени открытости тех, кто принимает жизненно важные для страны решения. С этого года, как ранее заявлял президент Назарбаев, около 1,7 миллиона работников государственных предприятий и учреждений должны начать предоставлять декларации о доходах и имуществе. Однако открытость этой информации для общественности никак не упоминалась. Что же касается Мухтара Аблязова, то он, так же как и его бывшие коллеги, видимо, не видит никаких проблем в использовании оффшоров, и в прошлом был готов идти в тюрьму, чтобы не раскрывать данные о своих компаниях подобного профиля. Впрочем, в тот раз в британскую тюрьму он так и не попал, тайно уехав во Францию. Однако на фоне выпуска им документальных фильмов-расследований относительно коррупции в Казахстане, его собственная неразборчивость в средствах может выйти боком критику Астаны, ведь его методы сохранения капитала мало отличаются от приемов тех, кого он так яростно разоблачает. Для жителей Казахстана же важно, чтобы они могли быть уверены в чиновниках, полноценно раскрывать их декларации через Интернет или в СМИ, чтобы в них было отражено все имущество самих «народных слуг» и их родни. Это могло бы очень сильно помочь преодолевать конфликты интересов, а также выявлять возможные нарушения законодательства со стороны наиболее «коррупционно-опасных» лиц. Если хотите, можно даже интегрировать эти данные сервисами e.gov.kz, позволяющими раскрывать имена пользователей, запрашивающих подобные данные, если уж уважаемые чиновники будут опасаться вторжения неизвестных в их тайны. Полагаем, что подобная прозрачность бы дала нашей стране новые очки в рейтинге Doing Business и Глобальной конкурентоспособности, в котором наша страна как раз недавно так обидно понизилась.