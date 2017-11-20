Извинений не будет

Финальный «отжиг» Атамбаева Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, как говорят в народе, «отжигает по полной» в последние дни пребывания на посту президента Кыргызской республики. После небольшой паузы (он уходил в краткосрочный отпуск), политик дал себе волю на заседании Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) во вторник, 14 ноября. Он много чего сказал, но главным был отказ принести извинения президенту Казахстана за ряд громких обвинений против Астаны, испортивших в последние недели кыргызско-казахстанские отношения. Соответственно, Атамбаев оставляет своего преемника и протеже Жээнбекова с тяжелым наследством в виде фактической блокады границ страны. Прежде чем продолжить, сделаем небольшое отступление. В четверг, 16 ноября, уходящий президент подписал закон о денонсации соглашения и протоколов между правительствами Кыргызстана и Казахстана. Он был принят парламентом (жогорку кенешем) 9 ноября и вступил в силу со дня официального опубликования. Теперь Министерству иностранных дел Кыргызстана поручено в установленном порядке уведомить правительство Казахстана о денонсации соглашения и протоколов о помощи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В кабмине это объяснили тем, что, несмотря на заверения казахских властей, деньги так и не выделялись (речь идет про $100 миллионов, предназначенных в качестве поддержки по случаю вхождения Кыргызстана в состав ЕАЭС). Уже на основании только этой информации было ясно, что последующий спич не будет примирительным. Так оно и произошло: Алмазбек Шаршенович на заседании Национального совета по устойчивому развитию рассказал, какое будущее ждет всех президентов. «Все президенты, диктаторы рано или поздно уходят. Иногда они уходят по своей воле, иногда по воле народа — когда их выпинывают, а иногда по воле Божьей, когда ногами вперед уносят. Так было и всегда будет», — заявил он. «У народов Центральной Азии есть поговорка, что сосед ближе и роднее, чем дальний родственник. А значит, соседние государства должны жить в мире и согласии и уважать друг друга. Когда ты поджигаешь дом соседа, не забывай, что ветер может перемениться, и пламя перекинется на твой дом. Соседа надо уважать и дружить с ним.Эти шесть лет для меня тянулись как 26 лет. Главное, мы сделали систему, нашли свою дорогу. Думаю, мы хотя бы в первом чтении примем стратегию. Новые руководители в феврале-марте 2018 года внедрят ее. Мы идем правильной дорогой. Кыргызстан уже трудно раскачать. А те, кто пытается это сделать, увидят это у себя», — отметил Атамбаев. Он особенно подчеркнул, что не будет просить прощения у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. «В 2014 году по прихоти такого же престарелого президента другой страны всему югу Кыргызстана отключили газ. Люди в итоге остались и без газа, и без света. Я часто летал в Ош и другие южные города, встречался с людьми. Простые кыргызстанцы говорили мне, что честь и независимость им дороже. Они готовы были потерпеть. Это настоящие патриоты нашей страны. Я помню, как кричали тут наши политиканы в парламенте, что Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору, поклониться в ножки, чтобы дали газ. А все потому, что раньше всегда так было. И Акаев, и Бакиев ездили на поклон, отдавали наши земли, предавали интересы страны», — рассказал Атамбаев. Правда, справедливости ради стоит отметить, что соглашение по газовым поставкам тогда лично согласовал с покойным Исламом Каримовым российский президент Владимир Путин. Видимо, уходящий президент верит в такую возможность и сейчас. «Мне президенты других стран рассказывали, что раньше у Бориса Ельцина, когда он немного выпьет, лучшим барабаном была лысина Акаева. Такого никогда не должно больше быть... Те, кто говорит, и что я должен просить прощения, — все это политическое дерьмо, которым абсолютно не дорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что просил не вмешиваться во внутренние дела и уважать Кыргызстан? Отныне хочу предупредить всех, что никто не должен навязывать нам, как нам жить, какой дорогой идти и кого избирать президентом», — оседлал любимого конька президент страны. «Просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто лезет во внутренние дела, кто хочет посадить свою «шестерку» в кресло президента. Да, она сядет, но не в кресло президента, а на нары», - пообещал почти экс-президент. Кстати, адресат этих слов, недавний кандидат Омурбек Бабанов, покинувший страну после выборов, не собирается возвращаться обратно, чтобы не попасть за решетку. Против него возбуждены два уголовных дела за «возбуждение межнациональной и межрелигиозной розни» и «подготовку к насильственному захвату власти». Омурбек Токтогулович даже отказался от политической борьбы, покинув свою фракцию «Республика – Ата-Журт» (РАЖ) в жогорку кенеше, сложив с себя полномочия ее лидера. В общем, заседание НСУР превратилось в монолог уходящего президента, который еще выступит с прощальным словом на пресс-конференции 20 ноября. Пока же в сложившейся сложной ситуации на границе с Казахстаном. Атамбаев старается увидеть и свои плюсы. «Мы пережили блокаду 2010 года, когда были человеческие жертвы, энергоблокаду 2014 года. Переживем и эту. Кыргызстан от таких блокад становится только сильнее и крепче. Мы узнаем свои уязвимые места», — считает он. «Благодаря таким блокадам Кыргызстан узнает свои уязвимые места. Так, после энергоблокады 2014 года страна добилась энергетической независимости. Такие проекты, как энергетика и дороги, необходимы. Когда какой-нибудь Зиядин Жамалдинов (депутат) орет о том, зачем мы берем кредиты на энергетику и дороги, то это - враг. Если бы в свое время меньше орали в парламенте, то взяли бы больше кредитов, построили бы уже альтернативную дорогу, открыли новые рынки. Надо брать кредиты, не слушать тех, кто вопит в парламенте. Если парламент будет мешать, то не нужен нам такой парламент», — подчеркнул Атамбаев, гордившийся тем, что построил в стране именно парламентскую республику. У слушателей же сложилось впечатление, что уже почти найден повод для досрочного роспуска парламента и выборов в законодательный орган Кыргызстана. Некоторые наблюдатели прогнозируют сие событие на конец текущего года. И само голосование, тогда, возможно в конце февраля – в начале марта. Касаясь своей судьбы, Атамбаев напустил тумана: «Я буду уже скоро безработный. Но вы знаете, я умею менять некоторые ветви власти. Давайте думать не про себя, а про страну». Что он этим имел в виду? Кыргызский лидер подчеркнул, что после вступления в силу всех поправок в Конституцию «центр влияния перемещается на парламент». «Значит, его надо улучшить. Многие до сих пор не поняли, что за референдум проводился в прошлом году», - отметил он, говоря о поправках в Конституцию страны, вступающих в силу с 1 декабря 2017 года. «Центр тяжести переходит в парламент и правительство. До 2040 года мы должны полностью перейти к чисто парламентской форме правления. Так как влияние парламента будет расти, мы должны пересмотреть выборное законодательство», - предрек скорое будущее Атамбаев, будущий безработный. «Раз центр переходит на парламент, то там должны быть честные люди, болеющие за страну, а не за свой кошелек. Параллельно нужно сделать так, чтобы бизнес не боялся за свой кошелек. Многие у нас до сих пор идут в парламент, потому что боятся за свой бизнес, что будет передел собственности. Не будет такого. Я хочу пожелать бизнесменам заняться своим делом. А в парламент пусть идут те, кто готов воевать не за свой кошелек и бизнес, а за страну. Например, из-за тех же мучных королей мы, возможно, не получим грант от МВФ», — сказал глава государства, не ставший уточнять, что подобное прозвище носят его собственные соратники по партии СДПК. В концовке своей речи уходящий лидер прошелся уже по ЕАЭС. «Пока отношения внутри ЕАЭС будут руководствоваться не принятыми постановлениями и договорами, а капризами и прихотями некоторых президентов, тогда я не знаю, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным экономическим союзом», — выразился он в адрес организации. При этом он сообщил, что Кыргызстан все равно не намерен выходить из его рядов. «Меня поражает полное равнодушие и безразличие к сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе руководителей стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сегодня руководством Казахстана и бездействием ЕЭК наносится непоправимый ущерб имиджу и репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и соседей по региону. Кто реально захочет войти в такой союз, который есть только на бумаге, а на самом деле работают капризы и прихоти какого-нибудь царька?» — добавил «недипломатичный» Алмазбек Шаршенович. «И эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан. Такова горькая реальность, таковы факты. Я вчера смотрел прогноз правительства: из-за блокады ВВП Кыргызстана потеряет 0,3%. Мы потеряем и 2,6%. Но мы это переживем», — отметил президент. Он также рассказал о развороте страны в сторону Узбекистана и Китая. «Сейчас совместно с братским Узбекистаном нужно брать кредит и строить железную дорогу, потому что одновременно с этим можно будет соединить север и юг Кыргызстана по железной дороге. «Сапар Джумакадырович (Исаков, премьер-министр Кыргызстана. — «ДН»), будем оформлять кредит. Это займет несколько лет. Но автотрассу Кашгар — Ош — Ташкент нужно начинать уже сейчас»,- отметил он. Глава государства также выразил уверенность в том, что сельскохозяйственная продукция Кыргызстана в Китае будет востребована. «Мне председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно говорил, что Китай нуждается в экологически чистых продуктах. У них ведь все на удобрениях. А у нас даже завода (по производству удобрений) нет. У нас есть экологически чистые продукты. Значит, надо работать с Китаем, раз нас отрезают от ЕАЭС. Надо ехать в Китай и Узбекистан. Та же наша картошка, я смотрю, влет уходит», — заключил Атамбаев. Он дал наказ своему преемнику, Сооронбаю Жээнбекову, которому, кстати, 16 ноября исполнилось 59 лет (говорят, именинник даже уже успел получить по этому случаю поздравления от своего российского коллеги Путина). «Друг мой, не позорь меня, работай чисто», — сказал Атамбаев, обращаясь к Сооронбаю Шариповичу. Завершая заседание Национального совета по устойчивому развитию, кыргызский лидер поблагодарил всех собравшихся за поддержку его инициатив. Он признался, что годы работы президентом были сложными. Атамбаев также поручил доработать НСУР 2018-2040 в течение ближайших трех месяцев, до 15 февраля. Кроме этого выступления, в четверг, 16 ноября, Атамбаев еще успел подписать указ, согласно которому Жусупбек Шарипов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Украине. Другим Указом он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Кувейте, Марокко, Иордании и Бахрейне по совместительству с резиденцией в городе Эль-Кувейте. Шарипов окончил Киевский инженерно-строительный институт (1978) по специальности инженер-строитель и Саратовскую высшую партийную школу (1990). Кроме всего прочего, Жусупбек Шарип - родной брат нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Остроумные бишкекчане шутят, что уходящий президент отослал брата своего преемника «от греха подальше», чтобы вокруг нового президента было поменьше родственников.