Активы сократились,

качество ссудного портфеля ухудшилось Нигмат РАМАЗАНОВ Положение дел в банковской системе Казахстана в текущем году не внушает оптимизма. По результатам 9 месяцев отмечено значительное ухудшение показателя финансовой деятельности кредитных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заметно увеличился объем проблемных кредитов и провизий, формируемых на возможные потери по таким займам. Следует отметить, что в первом полугодии банковская система Казахстана демонстрировала сравнительно неплохие результаты деятельности. Несмотря на повышение объема неработающих кредитов и провизий по ним, в течение января-июня банкам, согласно их отчетам, удавалось наращивать объем прибыли и собственного капитала. Положение дел в банковской системе изменилось в июле, в основном под влиянием резкого ухудшения показателей Казкоммерцбанка, на поддержку которого государство выделило более 2 трлн. тенге. В следующие два месяца, в августе и сентябре, показатели кредитных организаций по сравнению с июлем изменились мало. Согласно информации регулятора, совокупные активы банков за январь-сентябрь сократились более чем на 1,1 трлн. (на 3,4%), превысили 24,4 трлн. тенге (см. таблицу). Активы Казкоммерцбанка по сравнению с началом года сократились более чем на 1,4 трлн., еще шесть крупных банков первой десятки - примерно на 15- 160 млрд. тенге. На 160-180 млрд. тенге выросли активы трех крупных банков этой группы: Цеснабанка, Kaspi банка и ForteBank. Собственный капитал банковского сектора по сравнению с началом года вырос менее чем на 32 млрд. (на 1,2%), превысил 2,87 трлн. тенге. В результате опережающего роста соотношение капитала к совокупным активам банковской системы повысилось с начала года с уровня порядка 11,1 до 11,8%. Рост капитала отмечен у крупных банков с положительным результатом финансовой деятельности, сокращение – у двух кредитных организаций с убытками. У Народного банка и ForteBank и этот показатель сложился заметно выше среднего уровня по банковской системе. У остальных восьми банков первой десятки отношение собственного капитала к активам сложилось в пределах от 10,6 до 6,3% у Казкома. Убытки банковской системы в отчетном периоде превысили 122 млрд. тенге, в то время как в январе-сентябре прошлого года кредитные организации отчитались о прибыли в размере около 320 млрд. тенге. Убытки в своих отчетах отразили 5 банков, в том числе 2 крупных, входящих в первую десятку. Основное влияние на отрицательный показатель финансовой деятельности оказали убытки Казкоммерцбанка в размере около 400 млрд. тенге. Среди крупных банков первой десятки наиболее высокий показатель рентабельности активов традиционно продемонстрировали Kaspi банк и Народный банк. У остальных шести банков этой группы рентабельность активов оказалась намного ниже, не дотянула до 1% в годовом измерении. Результат финансовой деятельности кредитных организаций, как правило, определятся в первую очередь качеством активов. Объем кредитов с просрочкой платежей в банковской системе за 9 месяцев увеличился более чем на 770 млрд., составил около 2,67 трлн. тенге. В том числе объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за январь-сентябрь вырос на 730,2 млрд., превысил 1,77 трлн. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков выросла за 9 месяцев с уровня 6,72 до 12,75%. Объем резервов, сформированных в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на возможные потери по ссудам, увеличился за январь-сентябрь более чем на 570 млрд. до уровня 2,21 трлн. тенге. Вклад в динамику роста просроченных кредитов и провизий по ним внесли практически все крупные банки первой десятки. Небольшое сокращение объема кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней отмечено лишь у АТФБанка и банка ЦентрКредит, а провизий по ссудному портфелю – у Евразийского банка. Основное влияние на ухудшение качественных показателей оказали результаты Казкоммерцбанка. Государственная поддержка Казкому, надо полагать, была направлена на отчуждение проблемных активов БТА банка. Несмотря на это, объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней Казкоммерцбанка вырос за 9 месяцев почти на 340 млрд., а провизий, сформированных на возможные потери по проблемным кредитам, - более чем на 290 млрд. тенге. В июле этого года Казкоммерцбанк стал дочерним банком Народного банка и работает как самостоятельный финансовый институт, соблюдая, по словам главы регулятора, основные нормативы Национального банка по достаточности капитала и ликвидности. У Казкома теперь нет подводных камней, которые тянут его на дно. Ситуация в других банках во многом похожа на те коллизии, которые переживал Казком. Но они меньше по объему, заявил Данияр Акишев в интервью газете «Аргументы и факты». Программа оздоровления банковского сектора, начатая с Казкома, предусматривает поддержку системообразующих банков с капиталом более 45 млрд. тенге. Сроки реализации программы – до 15 лет, в течение которого банки должны вернуть государственные средства. При этом до 2022 года банки-участники должны сформировать капитал для покрытия своих убытков в полном объеме. За этот период регулятор ожидает докапитализации банковской системы на 1 трлн. тенге, сокращения неработающих активов на такую же сумму и ежегодного увеличения кредитования на 300 млрд. тенге. Ожидается, что участие в программе могут принять 15 кредитных организаций, чей капитал превышает 45 млрд. тенге. Участие в программе банки будут принимать добровольно. О решении участвовать в программе оздоровления объявили 4 крупных банка первой десятки, не считая Казкома. На прошлой неделе к н,им присоединился Bank RBK. По которому ранее, как известно, Национальным банком совместно с правительством и потенциальными инвесторами проводились переговоры по выработке комплекса мер по его оздоровлению. Bank RBK входит в десятку крупных банков. У банка возникли проблемы с ликвидностью, в связи с чем было ограничено осуществление клиентских платежей. Потенциальным инвестором банка становится корпорация Казахмыс. Как сообщает регулятор, модель оздоровления кредитного учреждения предполагает капитализацию банка за счет средств инвестора на сумму 160 млрд. тенге и дальнейшее совершенствование инвесторами бизнес-модели банка в целях обеспечения его устойчивого развития. Кроме того, комплекс мер подразумевает передачу в отдельную специальную финансовую компанию проблемный портфель на сумму порядка 600 млрд. тенге, которые были выданы акционерам и другим связанным лицам. Как заявил глава Нацбанка, в ближайшее время правление регулятора рассмотрит заявку банка на сумму порядка 240 млрд. тенге в рамках участия банка в Программе по повышению финансовой устойчивости банковского сектора. Сообщается, что решение по поддержке банка за счет средств Нацбанка, правительства и квазигосударственного сектора принято в связи с тем, что физическими лицами в банке открыты счета на сумму 188 млрд. тенге. В результате реализации указанных мероприятий ожидается стабилизация ситуации в кредитном учреждении, говорится в информации регулятора, посвященной этому событию. По разным оценкам, для оздоровления банковской системы может понадобиться еще от 600 млрд. до 1 трлн. тенге. Деньги банкам будут выделяться на возвратной основе. Нацбанк капитализирует Казахстанский фонд устойчивости, который будет покупать субординированные облигации банков, участвующих в программе оздоровления. В свою очередь банки на эти средства приобретут ноты Национального банка. Таким образом, произойдет обмен нот регулятора на субординированные облигации банков. Срок погашения облигаций – 15 лет, ставка составит 4% годовых. По истечении определенного срока банки смогут продавать ноты и за счет этих средств нарастить кредитный портфель. Предполагается, что принимаемые правительством и регулятором меры по поддержке банковской системы приведут к сокращению неработающих активов банковского сектора, активизации кредитования реального сектора экономики. Власти рассчитывают, что в результате реализации программы акционерам будет предоставлена возможность поэтапной капитализации своих банков для признания своих убытков, банки решат свои проблемы с неработающими займами, которые уже длительное время оказывают давление на капитал. Ключевым недостатком отечественной банковской системы на протяжении почти 10 лет остается чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. Приведенные в официальной статистике показатели проблемных кредитов не отражают реальной ситуации. Эту ненормальную ситуацию пришлось признать регулятору. По его оценкам, уровень проблемных займов по состоянию на 1 июля текущего года составлял порядка 25% от общего объема ссудного портфеля банков. Ситуация в банковском секторе не стабилизируется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы от токсичных активов. Для решения этой задачи государством выделяются огромные средства. Станет ли программа докапитализации банков спасательным кругом для них, покажет время. Отечественная банковская система пребывает в сложном положении на протяжении последних почти 10 лет, и чтобы подобное не повторялось впредь, необходимо решить не только проблему качества активов банков, но и низкого качества регулирования, надзора и управления. Как отмечают рейтинговые агентства, органы регулирования банковского сектора в Казахстане недостаточно независимы, и допускается возможность политического вмешательства в их деятельность. В целом банковский надзор ориентируется в большей степени на выполнение нормативных требований, чем на управление рисками. Качество управления и уровень прозрачности рейтинговыми агентствами оцениваются как «низкие», несмотря на определенный прогресс после кризиса. В частности, указывается, что, несмотря на финансовую отчетность по международным стандартам, информация о конечных собственниках некоторых казахстанских банков не раскрывается. Понятно, что говорить об уровне устойчивости и доверия в условиях, когда банки представляют отчеты, не отражающие реальной ситуации, а регулятор закрывает на это глаза, не приходится.