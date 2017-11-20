Пожар не тухнет

Новая война может начаться на Ближнем Востоке на руинах ИГ «Знай противника и знай себя, и ты будешь непобедим». Сунь Цзы, «Искусство войны» НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ президент Назарбаев заявил, что Третья мировая война уже идет, так как ею можно считать «по географическим масштабам борьбу с международным терроризмом». И действительно, в борьбе с квазигосударственным террористическим образованием под названием «Исламское государство» объединились последовательные соперники – начиная от Ирана и России, кончая Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Но вот ИГ почти пало, и вчерашние союзники начали обращать оружие друг против друга: иракско-иранские войска выбили курдов из Киркука, Турция открыто готовит операцию против Африна, курдского анклава в Сирии, столкновения возникают по линии разграничения между курдскими и сирийскими войсками по Евфрату. И это не говоря уже о намерении руководства США усилить давление на Иран, а на днях очередной тревожный звонок прозвучал из Ливана, чей премьер подал в отставку, обосновав это опасностью покушения на свою жизнь со стороны проиранской шиитской группировки «Хезболла», воюющей в Сирии на стороне официального Дамаска. Примечательно, что сделал свое заявление Саад Харири в Саудовской Аравии, центральной стране суннитской коалиции, противостоящей растущей иранской экспансии на Запад внутри исламского мира. Этот конфликт начался относительно давно, но до нынешнего времени велся преимущественно руками подконтрольных группировок (так называемых прокси) на нескольких фронтах – от Сирии до Йемена и Ирака. Появление ИГ временно приостановило суннитско-шиитскую конфронтацию, однако теперь она вновь обретает актуальность. Естественно, все это не обходится без участия внешних сил – Запада и России. Все это по масштабу может оказаться куда больше похожим на Третью мировую… Итак, в субботу Саад Харири, премьер-министр Ливана, находясь в Саудовской Аравии, распространил заявление об уходе в отставку из-за опасений за свою жизнь. Назвать их беспочвенными нельзя, его отец, Рафик Харири, также бывший премьер-министром страны, а затем возглавивший антисирийскую оппозицию (Дамаск де-факто оккупировал Ливан и влиял на его власти) погиб в результате теракта, устроенного членами шиитского движения «Хезболла», вероятно, по приказу из Сирии. Ливанские шииты, объединенные в настоящую армию, контролируют юг Ливана еще с 80-х годов прошлого века, став основной силой, воевавшей против израильтян во время их неоднократных вторжений в страну. Последняя война в 2006 году, в ходе которой израильская армия не смогла нанести окончательное поражение «Хезболле» и была вынуждена отступить, была воспринята как долгожданный реванш арабов за унизительные поражения от евреев в 1967, 1970 и 1982 годов. На тот момент многие политики даже позабыли о конфессиональной розни, однако она вновь вернулась, когда началась Арабская весна. Конфессиональный фактор в противостоянии властей и революционеров сыграл свою роль в Бахрейне (там саудовские войска защитили суннитскую правящую фамилию от шиитских демонстрантов), Йемене (в итоге расколовшемся вновь на шиитский север и суннитский юг) и Сирии, ставшей главным полем противостояния между прокси-группировками, поддерживаемыми суннитскими странами и Западом и их противниками на стороне официального Дамаска. Собственно, сирийская армия давно уже не является ключевым участником конфликта, «на земле» за Дамаск воюют иранские военные и несколько десятков шиитских группировок из Ливана («Хезболла»), Ирака, Пакистана и Афганистана («Фатимиюн»), а также российские наемники из ЧВК «Вагнера». Карты смешались с возникновением «Тройственного союза» Ирана, Турции и России, определившего судьбу войны на северо-западе Сирии. Анкара взяла под контроль часть суннитских группировок (так называемой ихванской ориентации) в провинции Идлиб, полностью освобожденной от Дамаска, и добившись их нейтралитета, отдали неконтролируемых повстанцев на растерзание российско-иранским боевикам, захватившим Алеппо, крупнейший город севера страны. О степени враждебности оставшихся суннитских стран к политической линии на сотрудничество с Ираном можно судить по блокаде, устроенной ими против Катара, - еще одной страны, нормализовавшей отношения с Ираном. И Катар, и Турция считают близкими политической платформе «ихванов» - подпольной организации «Братья-мусульмане», с 1928 года оппонирующей консервативным арабским правительствам на платформе «политического ислама». Именно ее считают одной из основных движущих сил Арабской весны. После свержения в 2011 году в Египте Хосни Мубарака ихваны даже пришли к власти в самой крупной по населению арабской стране, но были достаточно быстро свергнуты военными при поддержке тех же саудовцев, которые не могли молча наблюдать за ростом иранского влияния в сердце арабского мира. В Йемене хранители двух святынь ислама не так успешны: страна разделилась на шиитский север, поддерживаемый Ираном, и суннитский Юг, где кроме просаудовского правительства есть еще анклавы экстремистов из «аль-Каеды» и сторонников ИГ. Йеменские шииты довольно успешно отражают атаки саудовской коалиции и атакуют ее территорию ракетами малой и средней дальности, запуская их в сторону Мекки и Эр-Рияда. В недавнем подобном запуске саудовцы обвинили именно боевиков «Хезболлы». Теперь же, когда у нее в тылу – в Ливане, возник масштабный политический кризис, ее внешние возможности должны сократиться, тем более что и внутри нее есть как минимум два мнения по поводу необходимости строгого следования по линии иранских интересов. Защита Асада в Сирии уже стоила «Хезболле» гибели 20% боевиков, командного состава и наиболее опытных бойцов, еще больше получили ранения. В итоге недавно было заявлено, что ливанцы скоро совсем покинут Сирию. Однако главное, уже сделано – иранские прокси контролируют обширный коридор от Ирана, через север Ирака (не только освобожденный от ИГ и курдов Барзани, но и «очищаемый» от всех суннитов вообще) и юг Сирии к ливанской границе. «Шиитский коридор» может стать маршрутом экспорта иранского газа в Средиземноморский регион, что вывело бы Иран на новый уровень экономического развития и превратило бы его в настоящую региональную державу. Естественно, такое усиление Ирана не входит в планы не только США и Израиля, но также и его собственных союзников по «Тройственному союзу» - России и Турции, у которых свои «газовые планы» в регионе. Вероятно, по просьбе из Кремля Башар Асад даже отстранил от командования последними боеспособными соединениями сирийской армии своего брата Махера, известного своими связями с Тегераном. Усиление Ирана может повлечь новое вторжение Израиля в Ливан, ну, и открытую войну между Тегераном и Эр-Риядом. Последний уже призвал всех своих граждан покинуть Ливан. Со дня на день в Саудовской Аравии ожидают официального оформления власти крон-принца Мухаммеда ибн Сальмана, сына нынешнего короля, в пользу которого он может отойти от дел. Принц Мухаммед старается обезопасить свои тыла, устроив настоящую «зачистку» в королевской семье, по итогам которой были арестованы 10 влиятельных ее членов, а один – погиб при сопротивлении полиции. Мухаммед ибн Сальман уже прямо обвинил Иран в «прямой военной агрессии» против Саудовской Аравии, выражаемой в поставках баллистических ракет йеменским повстанцам-хуситам. Иран на настоящий момент является самой влиятельной силой в Ираке – через подконтрольную шиитскую милицию, более боеспособную и влиятельную, чем прозападные правительство и его армия, истощенная в борьбе с ИГ, что продемонстрировал последний блицкриг против курдов Барзани, спланированный и осуществленный целиком иранским генералом Касемом Сулеймани. Кроме этого «под Тегераном» юг Сирии и Ливана, а также север Йемена. Учитывая вероятность шиитского восстания вдоль западного берега Залива (где их действительно достаточно много по сравнению с суннитами), то Саудовская Аравия оказывается в «клещах», обложенная с нескольких сторон. Ее собственных военных сил может оказаться недостаточно для обороны от шиитской экспансии, несмотря на то что иранцы и их прокси понесли крайне серьезные потери за последние 5-6 лет в Ираке и Сирии. Конечно, есть Египет во главе с Абдул Фатахом ас-Сиси, но и ему приходится бороться с ихванским подпольем, не говоря уже о вылазках экстремистов из «аль-Каеды» и ИГ, закрепившихся на Синайском полуострове. Впрочем, есть еще Запад, совсем не заинтересованный в том, чтобы вместо мозаичного суннитского мира на Ближнем Востоке появилась шиитская теократия. В 1991 году коллективные усилия НАТО уже спасли монархов Залива от Саддама Хусейна, а антипатии президента Трампа в отношении Ирана широко известны, поэтому у саудовцев есть надежная «подстраховка» в виде поддержки с воздуха, на земле же участие американцев все еще маловероятно – после тяжелейших иракской и афганской кампаний Пентагон вовсе не рвется опять наступать на грабли войны с фанатичной герильей с ее смертниками и минами. Где во всей этой каше Казахстан? Хороший вопрос. Наша страна, безусловно, суннитская, и мы даже участвовали в американской оккупации Ирака, пускай и формально – через маленький саперный отряд. С другой стороны, Иран – наш сосед по Каспию, а его союзник – Россия – и вовсе наш основной партнер во всем. В этих условиях ясно, что единственный верный курс – это нейтралитет. Об Астанинском диалоге, наверное, уже можно позабыть, ибо это больше не актуально. Выступать же посредником в новой заварухе откровенно рано – еще не оформлены способы ведения и масштабы конфликта. Нашей стране необходимы очень четкое отслеживание ситуации, расчет того, как она может влиять на наши интересы (те же цены на нефть), выравнивание внутриполитической ситуации и гармонизация социального климата. Как говорил тот же Сунь Цзы, «самая лучшая вой-на — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска». Сирия, Ирак, Ливан, Йемен стали ареной для чужих и внутренних войн по простой причине – их элиты и общество были расколоты, открыто или скрытно враждовали между собой, а политические системы не имели механизмов легальной конкуренции за власть. Соответственно, нейтрализация подобных рисков лежит именно через преодоление этих проблем, а там уж, как говорится, «война план покажет».