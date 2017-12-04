Керимов пошел первым?

В прицеле Запада - постсоветские олигархи «Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно, могут стрелять по мне, а зацепят вас». Саша Белый, герой телесериала «Бригада» МЕЖДУНАРОДНАЯ НОВОСТЬ этой недели, на которую казахстанцы обратили куда меньше внимания, чем на затянувшуюся, как слоновья беременность, отставку зимбабвийского президента Мугабе, - это задержание во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова. При этом значение, которое имеет это, казалось бы, намного менее заметное событие, чем уход 93-летнего «отца нации», правившего в Зимбабве с 1980 года, в том числе и для Казахстана, намного больше, чем простая смена «политических крокодилов». Обвинения против Керимова могут открыть начало «охоты на олигархов» из России и близких ей стран, которую в следующем году анонсировали Соединенные Штаты. Вышедшие в этом году документы «Райского архива», как и прошлогодние «панамские бумаги» сильно поспособствовали вскрытию благосостояния мировой финансово-политической элиты, в том числе и наших граждан, а также лиц, заработавших свои состояния в том числе и в нашей стране. Провозглашенная на международном уровне нулевая толерантность к подпольным миллиардерам вкупе с организованной Западом кампанией против элиты РФ после аннексии Крыма могут стать основными драйверами процессов, которые могут затронуть и бизнес-партнеров россиян из казахстанских элит. Как стало известно из достаточно скупых сообщений французских властей, задержанный в понедельник на юге Франции (в Ницце) Сулейман Керимов прибыл туда на частном самолете. Ночью на вторник к нему были допущены дипломаты из консульства РФ в Ницце, а в среду французский суд официально начал расследование против сенатора от Дагестана, подозреваемого в уклонении от налогов и отмывании денег. Речь идет о крупном деле, связанном с покупкой элитной недвижимости на мысе Антиб, одном из наиболее роскошных районов Лазурного Берега, где расположены владения богачей со всего мира. По информации французской печати, Керимова подозревают во владении виллой Hier, купленной по заниженной цене и оформленной на подставное лицо – швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. Впрочем, есть версия, что российский олигарх, 21-й в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes-2017, владеет и несколькими другими объектами люксовой недвижимости в районе Антиба. Судья Алексанжр Жюльен, ведущий дело Керимова, ездил в Швейцарию, чтобы проверить способы финансирования этих покупок, итогом чего стал арест, наложенный на Hier. Штудхальтер не скрывает, что «дружит» и ведет бизнес с Керимовым, но отрицает, что реальным владельцем компании, купившей элитную недвижимость, является не он, а племянник Керимова. Судя по тому, что французы пошли на задержание Керимова, у них на руках достаточно доказательств, чтобы идти на дипломатический скандал. Именно так воспринимает происходящее Москва. «До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации ФС России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», - сообщили в МИД РФ. «Мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о Керимове. Причина этого достаточно банальна – в руководстве России не могут не понимать, что, начав тянуть одну ниточку из клубка, завтра западные правоохранительные органы могут открыть еще не одно расследование против многочисленных представителей кремлевской элиты, предпочитающей зарабатывать в России, но жить и растить детей на Западе. Би-Би-Си цитирует главу Комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам и коллегу Керимова Константина Косачева, очень возмущенного тем фактом, что французы не посмотрели на статус задержанного: «Теоретически подобного рода неправовые действия могут затронуть любого из нас». «Задержание Керимова - тревожный сигнал не только для него, но и для всей российской элиты, привыкшей не опасаться преследования, - считает российское издание «Ведомости». Можно симулировать выполнение антикоррупционного законодательства в России, но куда сложнее принудить к тому же власти Европы и США. Нервозность поддерживается планами властей США подготовить к февралю 2018 года список близких к Кремлю российских бизнесменов для возможного включения их в санкционные списки, после чего правящая элита может быть вынуждена стать патриотами поневоле». Вчера стало известно, что Керимов отпущен под залог в пять миллионов евро, но ему пришлось сдать свой паспорт и принять на себя обязательство не покидать департамент Приморские Альпы, периодически отмечаясь в полиции. Вины своей сенатор не признает, по его публичным заявлениям и декларациям, он вообще не обладает недвижимостью, ни во Франции, ни в России. Тот факт, что российские чиновники и депутаты не только декларируют имущество, но эти декларации еще и выложены в открытом доступе, сильно помогает расследованию любой потенциально незаконной деятельности. Жаль, что в Казахстане, где некоторые чиновники уже начали сдавать декларации, эти данные закрыты для общества. Это бы очень помогло снимать все претензии к ним, возникающие из-за иностранных расследований и публикаций. Вот, в том же деле вокруг Сауата Мынбаева, главы «КазМунайГаза», о котором международный консорциум журналистов выпускает уже вторую статью, вынуждая казахстанского квази-чиновника повторно опровергать ее, если бы данные из его декларации были бы открыты, мы бы легко могли сразу сказать – где иностранцы ошибочно приписывают ему миллиардные состояния или где они ошибочно считают честно заработанное - связанным с его деятельностью в качестве министра или главы нацкомпании. Тем более что с принятием поправок в законодательство об информации реальных инструментов для проведения собственных журналистских расследований у казахстанских медиа уже почти не будет. Не зря, наверное, именно в эти дни президент Нурсултан Назарбаев принял председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова и несколько раз подчеркнул «важность формирования в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции». «При принятии закона о противодействии коррупции я обращался ко всем, заявив о том, что поблажек не будет никому и никто не сможет уйти от наказания, если он совершил коррупционные преступления», - пообещал глава государства, давая Кожамжарову «ряд конкретных поручений». Нельзя забывать и тот факт, что кроме простого преследования серых денег борьба со спрятанными в офшорах состояниями стала целью «второй волны» антироссийских санкций, которые ожидаются в феврале будущего года. В условиях, когда российское руководство не уступает давлению США и Запада в украинском вопросе, несмотря на все санкции против уже оглашенных лиц в российской элите, Вашингтон делает упор на удар по деньгам российских элит, очевидно, справедливо считая, что это и есть самая уязвимая точка Кремля. Но расследование запутанных связей не может не затронуть и остальных любителей припрятать деньжат от налогов, ведущих с россиянами бизнес, или просто выведшими свои средства из страны по различным причинам. И тут может случиться, что под ударом могут оказаться не только «бывшие» вроде декларирующих себя политическими беженцами, но и нынешние весьма привилегированные казахстанцы.