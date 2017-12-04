Тяжелое наследство

Жээнбеков получил от Атамбаева Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек На этой неделе, в субботу, 24 ноября, пройдет первая полноценная передача власти в Кыргызстане за всю его историю. Приход к власти Алмазбека Атамбаева в результате выборов 2011 года вряд ли можно считать за таковую. Ведь ее осуществила исполняющая обязанности президента переходного периода Роза Отунбаева, которая взяла бразды правления в свои руки не в результате настоящих выборов. Эту должность ей отдали в 2010 году (через референдум) как самой «нейтральной» и единственной женщине Временного правительства, чтобы остальные его члены не передрались за власть и не развернули в стране полномасштабную гражданскую войну. И вот, после двух революций, изгнавших из страны двух президентов, не желавших расставаться с властью, впервые произойдет положенная мирная передача власти. Впрочем, как говорят злые языки, это стало возможным лишь после того, как сам пост президента лишился значительной части полномочий по последней, принятой Атамбаевым Конституции. Уверена, что нам еще предстоит разбирать период правления Алмазбека Атамбаева, за время пребывания которого внешний долг страны вырос почти в два раза и сегодня превысил $4,5 миллиарда, что составляет около 62% от ВВП. Дефицит бюджета вырос до 20 миллиардов сомов ($300 миллионов). Правда, справедливости ради стоит отметить, что именно на 2010-2016 годы прошелся пик по выплатам внешнего долга. Он, как и его предшественники, изменил Конституцию страны в 9-й раз по счету. Больше всех усердствовал в этом направлении Аскар Акаев, трижды это делал Курманбек Бакиев. Только Алмазбек Шаршенович двинулся в сторону парламентаризма, хотя последние год – полтора его правления показали, что когда твоя фракция контролирует большинство в парламенте, а ты можешь назначать половину кабмина лично, при этом тебя поддержит подконтрольный законодательный орган, то можно соревноваться со многими монархами по полноте власти. Плюс сюда добавим напрямую подконтрольных силовиков, генпрокурора и судейский корпус, тогда можно не удивляться, что и политических оппонентов, приговоренных к тюремным срокам, больше всего в период правления уходящего главы государства. Правда, все они получили свои наказания формально за другие нарушения закона – коррупция, злоупотребления служебным положением или даже за государственную измену, или подготовку очередного переворота. Но, в любом случае, это тема разговоров, к которым мы вернемся не раз в будущем. А пока на заседании оргкомитета по проведению инаугурации избранного президента Кыргызстана озвучили смету расходов на проведение инаугурации: 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов. Торжественная церемония официального вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента Кыргызской Республики состоится 24 ноября в доме приемов «Энесай» Государственной резиденции «Ала-Арча». На сие действо приглашены 450 человек. Предполагается, что церемония инаугурации включает принесение присяги народу Кыргызстана избранным президентом Жээнбековым, вручение ему удостоверения, нагрудного знака и штандарта главы государства. По окончании церемонии в Бишкеке произведут троекратный артиллерийский залп. Далее Жээнбеков и Атамбаев направятся в здание парламента, где будет выстроена рота почетного караула и командующий Национальной гвардии отрапортует вступившему в должность президента страны и Главнокомандующего Вооруженными силами Кыргызстана. Затем они направятся в рабочий кабинет главы государства. Церемонию инаугурации будут транслировать в прямом эфире ряд ведущих телеканалов страны и интернет-изданий. В этот день будет частично ограничено движение транспорта по ряду столичных улиц - из соображений безопасности. Предваряя свой уход, Алмазбек Атамбаев провел анонсированную ранее прощальную пресс-конференцию и церемонию награждения государственными наградами деятелей науки, искусства и журналистов. Он сразу дал понять, что не намерен извиняться за свои слова в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом он вновь использовал обороты с упоминанием продуктов человеческой жизнедеятельности в виде цитаты из «Бравого солдата Швейка». «Это будет уроком для тех, кто желает вмешиваться в наши внутренние дела», - подчеркнул глава государства. «Сооронбай Жээнбеков не молодой. Думаю, он не ступит уже на неправильный путь» — так охарактеризовал своего преемника уходящий президент. По его словам, они знакомы 23 года и «ни разу не расходились во взглядах». «Сооронбай Жээнбеков вовсе не мягкий человек. Вы еще увидите его жесткость. Когда он злится, он может даже Обаме сказать «Чык эшикке (выйди за дверь (вон)», — пошутил Атамбаев. «Многие меня предали. А он всегда был верным. Зная его, могу сказать, что он не предаст меня. Я также уверен, что он пойдет по правильному пути. Если Жээнбеков ошибется, то это его беда», — сказал уходящий лидер. Он также сообщил, что наградил высшими наградами страны - орденами Манаса II и III степеней своих советников Фарида Ниязова и Икрамжана Илмиянова, соответственно. Эта парочка отвечала за проведение многих дел и реформ в Кыргызстане в последние годы. «Илмиянов —это единственный кыргыз, который отказался от высших должностей», — подчеркнул Атамбаев. «Он отказался от депутатского кресла в парламенте и от других должностей. Все начнут говорить, что Атамбаев награждает опять своих людей. Как я оставлю без награды своих визирей? Они внесли существенный вклад в развитие и проведенные реформы в течение шести лет. Тем более, учитывая мой характер», — сказал глава государства. По его словам, Илмиянов 18 лет работает с ним. Всего награды получили 150 человек. Все они награждены «за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики и проведение экономических, социальных реформ, а также высокие достижения в профессиональной деятельности». По словам президента, он решил наградить журналистов и экспертов, которые в первые годы правления не побоялись поддержать его. «В первые годы моего президентства было героизмом открыто поддержать меня. Если кто-нибудь говорил, что Атамбаев хорошо работает, на него бросались с критикой», - заявил президент. Также стало известно, что Атамбаев наградил президента России Владимира Путина орденом «Манас» I степени – высшей наградой страны, которой еще никто не был удостоен в самом Кыргызстане. Путин получит этот орден «за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией». Только в исключительных случаях президент Кыргызстана может наградить кого-либо орденом «Манас» I степени, минуя награждения орденом III и II степени. Заочно получил орден еще один глава государства – новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, которому достался более скромный «Данакер». Еще два ордена «Достук» достались главному российскому КВН-щику Александру Маслякову и узбекскому певцу Фарруху Закирову. Не обошлось без не слишком затратного PR-шоу на пресс-конференции. Атамбаев подарил свои наручные часы редактору кыргызскоязычной газеты «Де-Факто» Амантуру Мусагулову. Последний вместо вопроса рассказал свой сон, где он «носил часы Атамбаева». «Я во сне хвастался и гордился, что ношу ваши часы», - сказал президенту редактор «Де-Факто». На что глава государства улыбнулся и сразу же снял золотые часы, которые отдал журналисту. «Хорошо, что хоть мои костюм с брюками не попросил»,- отметил даритель. К сведению, «Де-Факто» входит в орбиту влияния уходящего президента. Ну как отказать «своему» журналисту? «Для меня главное, чтобы меня вспоминали хорошими словами», — признался Атамбаев. «Я живу не ради двух строчек в истории. Главное, чтобы люди вспоминали меня хорошими словами», — сказал Атамбаев. И добавил, что готов делиться своими советами с новым главой государства, а также премьер-министром. Президент напомнил, что с 1 декабря вступают в силу новые поправки в Конституцию и в работе правительства будут изменения. «Мне новый кабмин нравится. Давайте дадим поработать им», — отметил Атамбаев и добавил, что в составе правительства еще будут изменения. К примеру, на днях сменились два вице-премьер-министра. «Коррупция неискоренима, к сожалению. Раньше некоторые гордились, что являются мультимиллионерами, хотя всю жизнь трудились на госслужбе. Прокурор города Бишкека держал зонтик не сам, и за это с работы ушел. Представьте такое в другой стране! Для меня было все равно — родственник мой или сотрудник аппарата — воровать нельзя. Сейчас можно взять долгосрочный кредит под 4% и развивать бизнес, будь то фермеры или средний бизнес», — сказал Атамбаев. «Хочешь быстро разбогатеть — иди в бизнес. Мы сделали так, что воровать стыдно, а раньше это была доблесть. Общество это осуждает. Мы потихоньку возрождаем нравственные ценности. В людях пробудилось чувство гордости, люди стали называть белое белым, а черное — черным», — добавил почти ушедший уже глава государства. Я уже упоминала, что формальная борьба с коррупцией была причиной арестов и осуждения почти всех политических оппонентов Атамбаева. Всего по этой статье были осуждены около 20 депутатов и высокопоставленных чиновников. Атамбаев также рассказал, когда заработает судебная реформа. По его словам, финансирование судов смогли увеличить в пять раз. «Верховный суд посадили в новое здание – рядом с правительством, парламентом и президентом. Но главное – мы смогли разработать 7-8 кодексов. Только тогда, когда эти кодексы заработают, тогда и реформа судебная заработает. Потому что некоторые законы противоречивы сегодня, в них заложена коррупция. Приведу один пример: можно дать штраф или 25 лет тюрьмы. Что предпочтет подсудимый? Понятно», - сказал президент. На уточняющий вопрос, когда судебная власть станет независимой от президента и различных чиновников, глава КР ответил журналисту по-философски: «Я эту дорогу вижу, но тебе показать не смог». При этом Атамбаев, как оказалось, против досрочных парламентских выборов. «Я хотел бы, чтобы все было в срок, цивилизованно. Но, возможно, стоит избирать парламент, как во всем мире, на четыре года, не на пять лет», - сказал он. «Конечно, я критикую парламент. Потому что все эти шесть лет сильные были помехи мне и развитию страны со стороны парламента. К примеру, по железной дороге уже давно можно было взять кредит. Ну какие-то неграмотные, недалекие люди собрались. Не все, конечно», - добавил Атамбаев. «Я пока президент, со мной общаются. Со многими президентами у меня дружеские отношения, а с некоторыми – больше, чем дружеские - братские. Им нужна будет, наверное, моя помощь. Но после инаугурации хочу уехать хотя бы на недельку из страны. Я устал. А к следующим парламентским выборам, конечно, буду готовить социал-демократов. Не собираюсь быть председателем парламента или правительства, или депутатом. Но под номером один буду. Намерен сам формировать список. Социал-демократы должны показать, какими должны быть депутаты», - отметил Атамбаев. После этих слов наверняка в его СДПК много кто выпил валерианы или коньяка, в зависимости от здоровья и потребностей. Многие люди укрепились в мысли, что действующий парламент под тем или иным предлогом перестанет существовать к весне следующего года, чтобы провести досрочные выборы. И, видно, кое-кто решил заранее задобрить уходящего президента, чтобы попасть в списки его партии и снова стать депутатом. С идеей наградить президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева выступил социал-демократ Сайдулла Нышанов. «Завтра, 24 ноября, наш президент передаст свои полномочия вновь избранному главе государства. Очень много работы он выполнил, многие дела останутся в истории страны, например, строительство альтернативной дороги Север – Юг, линии Кемин – Датка. И, наконец, честные выборы. Сейчас мы удивляем весь мир. Труд Атамбаева и через 100 лет останется в истории. С учетом предложений избирателей предлагаю присвоить Алмазбеку Атамбаеву звание Героя КР», - сказал нардеп. Герой Кыргызской Республики (Кыргыз Республикасынын Баатыры) — высшая степень отличия КР. Была учреждена 16 апреля 1996 года. Лицу, удостоенному высшей степени отличия, вручается особый знак «Ак-Шумкар». Засчитан ли «прогиб» депутата, мы узнаем на будущих выборах. А перед своей отставкой Атамбаев совершил свою последнюю рабочую поездку по стране. Местом назначения стала Джалал-Абадская область, где он ознакомился с ходом строительства альтернативной автомобильной дороги Север — Юг. Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал главу государства о ходе реализации проекта строительства альтернативной автодороги. Сия дорога строится на китайский грант. …«Вы еще будете скучать по моим словам и выступлениям»,- пообещал напоследок Атамбаев. Кому же точно не будет скучно, так это его преемнику, которому предстоит думать, как нормализовать отношения с Казахстаном, буквально разрушенные его предшественником и патроном. Личные выпады в адрес высшего руководства Казахстана не могут не остаться без ответа, но пока от этого страдают только трансграничная торговля и простые граждане. Судя по тому, что Атамбаев собирается сохранить за собой ключевые позиции в кыргызской политике, будучи главой СДПК, его протеже во главе страны и правительства не смогут дистанцироваться от него, без чего сложно представить какие-то реальные подвижки в деле примирения с Астаной. Как разрешить эту проблему – первая и самая сложная задача для будущего президента и молодого премьера маленькой, но очень гордой республики.