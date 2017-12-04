Туризм выгоднее хлопка

В Самарканде иностранные туристы за год потратили в 10 раз больше, чем заработали хлопкоробы Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ Некоторым регионам Узбекистана развитие туристической отрасли обещает гораздо большую прибыль, чем хлопководство. И это уже не благостные фантазии неправительственных экономистов, а точные цифры, недавно озвученные самим президентом Шавкатом Мирзиеевым. Выступая 9 ноября на внеочередной сессии Самаркандского областного кенгаша (совета народных депутатов), Шавкат Мирзиеев сердечно поздравил жителей области с выполнением государственного плана-заказа по заготовке хлопка, заодно пообещав им в ближайшей перспективе увеличить площади фруктовых садов и овощных теплиц, освободив от посевов зерновых и хлопчатника еще 15 тысяч гектаров земель. При этом он озвучил официальные данные, согласно которым туризм в регионе на сегодняшний день оказался в несколько раз прибыльнее хлопководства. По словам Мирзиеева, иностранные и внутренние туристы, посетившие Самаркандскую область в 2017 году, потратили на оплату сопутствующих товаров и услуг 480 млрд. сумов - $59,6 млн., то есть почти в десять раз больше, чем смогли заработать за это же время хлопководческие хозяйства. «Несмотря на то, что фермеры региона тяжело работают весь год, их доход составил всего 52 миллиарда сумов - около $6,5 млн. Эти два числа четко показывают, что туризм приносит в несколько раз больший доход, чем хлопок», - процитировало высказывание президента ташкентское издание Kun.uz Объявив, что хлопководческий потенциал Самаркандской области, по всей видимости, ограничен, в то время как туристический - колоссален, Шавкат Мирзиеев напомнил о планах правительства Узбекистана уже к 2020 году превратить Самарканд в огромную туристическую зону Samarkand city. Для этого в древнем городе с 2500-летней историей будут построены десятки новых современных гостиниц, развлекательных и торговых центров, улучшатся транспортные услуги. А концепцию «Безопасный туризм» планируется внедрить не только в Самарканде, Бухаре и Хиве, но и во всех регионах - чтобы обеспечить иностранным и внутренним туристам чувство полной безопасности в Узбекистане. Президент поручил Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» за ближайший месяц повысить культуру обслуживания в аэропортах всех городов страны, прежде всего - научиться быстро проводить процедуры по оформлению документов в удобных для иностранных туристов условиях. К январю 2018 года во всех аэропортах должны появиться туристические информационные центры, где можно будет на разных языках мира получить подробные и достоверные сведения о туристическом потенциале выбранной гостями территории - ее достопримечательностях, предлагаемых маршрутах, гостиницах, развлекательных объектах, транспортных и других услугах. Мирзиеев также напомнил о необходимости создать «этнико-анимационные центры», где иностранные гости могли бы ознакомиться с интересными традициями, национальными блюдами, изделиями ремесленников и историей узбекского народа. В Самарканде для этого будет организован парк Амира Тимура, где будет воссоздана историко-этнографическая среда, в которой туристы получат возможность почувствовать атмосферу эпохи Тимуридов. Не останется без внимания и развитие внутреннего туризма. По словам Мирзиеева, власти Узбекистана планируют систематически и организованно отправлять на экскурсии в Самаркандскую область работников крупных предприятий, бюджетных организаций и ННО. Президент распорядился как можно более повысить значение религиозно-просветительского комплекса Имама Бухари - он станет обязательным для посещения гражданами Узбекистана, намеревающимися отправиться в большой или малый хадж. «Пусть наши дети, изучая наследие наших выдающихся ученых и мыслителей, осознают, что ислам является религией добра, благородства, великодушия и гуманизма. Освещение мира истинным просветительством против невежества - вот наша цель», - резюмировал Мирзиеев. Не стоит думать, что мысли об ускоренном развитии туризма посетили президента лишь после подведения итогов хлопкоуборочной кампании, и касаются одного Самарканда. Напомним, что одним из указов, изданных Мирзиеевым еще до победы на президентских выборах, предполагалось с апреля 2017 года отменить въездные визы в Узбекистан для граждан 27 стран. Правда, уже в январе 2017 года ему пришлось денонсировать собственное решение, уступив замечаниям собственного МИДа и силовых ведомств, зяавивших о невозможности в столь короткий срок «создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики». Отмену виз отложили аж на 5 лет - до 2021 года. Но подготовку к предполагаемому наплыву туристов все-таки начали ускоренными, по меркам Узбекистана, темпами. Из последних революционных для авторитарного государства со сверхбдительным контролем за любыми перемещениями собственных и иностранных граждан стало принятое в начале ноября решение правительства Узбекистана разрешить использовать для размещения туристов автофургоны, трейлеры и другой наземный транспорт, приспособленный для ночлега. Одновременно туроператорам, организующим многодневные поездки на легковых автомобилях или автобусах далеко за пределами населенных пунктов, разрешили вместо регистрации (временной прописки) иностранных туристов во всех пунктах ночевок предоставлять властям только списки с паспортными данными и описанием маршрута. Эти существенные послабления значительно расширили географию туристических маршрутов в Узбекистане, позволяя включать в них не только крупные города с развитой гостиничной инфраструктурой, но и обширные малонаселенные территории, представляющие интерес для любителей наблюдений за дикой природой, экологического туризма или экстремальных видов спорта. Таким образом, свои шансы на получение прямой выгоды от развития туристической отрасли получили не только жители общеизвестных туристических центров - Самарканда, Бухары и Хивы, но и самых отдаленных уголков страны, все богатство которых заключается лишь в красивых ландшафтах, свежем воздухе и экзотическом для иностранцев традиционном и архаичном бытовом укладе. При этом власти, разумеется, позаботились, чтобы архаика не зашкаливала до пугающей. 17 ноября в Гос-комтуризме Узбекистана состоялась выдача сертификатов первым выпускникам специальных курсов тренеров, которые будут во всех регионах страны обучать сельских жителей правильному обустройству так называемых гостевых домов и оказанию других услуг иностранным туристам в рамках проекта Европейского Союза «Усиление сельского и экотуризма через бизнес-ассоциации для устойчивого экономического развития в Центральной Азии».