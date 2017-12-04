Прощайте, доктор Кен!

Из Казахстана уезжают ученые и молодежь « Это опасная доктрина, Толечка! ­ Эмма Григорьевна заполыхала, как печка, в которую плеснули керосину. ­ А вдруг все захотят уехать на Запад?.. Кто же тогда останется?! ­ Умные уедут, дураки останутся… – мрачно отозвалась Зинаида Михайловна. – Вроде нас с тобой. Чтобы было на ком воду возить!...» Из сборника рассказов Леонида Филатова «Как хоронили Караваева» НОВОСТЬЮ недели, самым важным ее событием, наверное, все же является отъезд из страны ученого с мировым именем, Кеннета Алибека, а не переименование улицы Фурманова в Алматы. Тем более что никакого особого почитания данный коммунистический деятель, расстреливавший восставших красноармейцев в 1920 году, у современного казахстанца вызывать не должен. Однако место прошлого – в прошлом, а в будущее путь лежит только через развитие, науку, инновации. Эти перспективы у Казахстана, с отъездом и особенно с оглашением его причин от г-на Алибека, выглядят достаточно безрадостно. Чтобы наверстать упущенное, требуется кардинальный пересмотр отношения к науке вообще, не говоря уже о дебюрократизации частностей. Иного выхода просто нет. Для начала позвольте напомнить кто такой Кеннет Алибек, ранее известный, как Канатжан Алибеков. Википедия не даст соврать - «ученый-микробиолог, специалист в области иммунологии, биотехнологии, биохимического синтеза, острых и хронических инфекционных заболеваний, биологического оружия на основе туляремии, сибирской язвы и лихорадки Марбурга, защите от биологического оружия доктор биологических наук, полковник Советской Армии в отставке». Фактически именно этот человек стоит за сворачиванием советской программы биологического оружия, и уже за одно это является достойным сыном своего народа. Еще не был закрыт Семипалатинский полигон, а Алибеков отправил Горбачеву записку с предложением закрытия программы биологического оружия в СССР, после чего сам и руководил ликвидацией этой программы. То, что человек нашел себя не на родине, а в США, куда он переехал в 1992 году, не делает его меньшим патриотом, ведь ученый искал, где и как продолжить свои исследования, а в нашей стране, да и в России на тот момент таких возможностей просто не было. К чести ученого в 2010 году он приехал в Казахстан, чтобы поделиться с нашими студентами своими знаниями, преподавал в Назарбаев Университете, стал председателем правления АО «Национальный медицинский холдинг». Но вдруг, совершенно внезапно, оказывается вновь в США, чье гражданство он предусмотрительно сохранил. Вот как он сам объясняет повторную эмиграцию в посту в аккаунте на Facebook: «Много лет думал, что ничего не боюсь. Но перед отъездом домой в США понял, что боюсь аудита в КЗ - работать не дают, проверяют, правильно ли проведены исследования (может быть, нужно было использовать меньше денег на лечение пациентов?). И месяцы, месяцы аудитов в надежде что-либо найти, т.к это приказал большой бюрократ, который тебя за что-то невзлюбил. Плюнул и решил вернуться в США и руковожу наукой в компании - здесь нет презумпции виновности. Ты честен изначально. Но не дай бог обмануть... Поэтому счастлив, что делаешь науку - и делаешь ее быстро и эффективно. Это действительно счастье, когда все организованно так, что все зависит только от тебя, а не от закупщиков, финансистов, аудиторов, СЭС и многих других.... а других - целые армии». В этом и следующем сообщении г-н Алибек критикует ситуацию в научной сфере Казахстана, указывая на отсутствие самостоятельности ученых, обязательность покупки (видимо, по системе госзакупа) самого дешевого, необходимость писать обоснования работ, неудобные тендеры, бесконечные аудиты, затягивание с финансированием, длительность поставок, постоянные проверки от «проверяющих». Приводя пример разницу с США («США - это страна науки, хотим ли мы этого или нет», – пишет он), Алибек отмечает особо: «Очень важно, что нет системы ежегодных научных отчетов - обычно справка с описанием результатов - никто не старается написать "положительные результаты" - достоверность превыше всего. Принцип, что отрицательный результат, - это тоже результат, свято соблюдается. Много статей публикуется, где негативные результаты указываются как заключительные - это помогает другим ученым искать другие подходы в решении данной проблемы. Есть агентства, финансирующие исследования по решению проблем, которые кажутся неразрешимыми, - их лозунг «высокий риск - высокая отдача». Нет балльной системы оценок результатов исследований (во всяком случае, по грантам организаций, которые я получал) - т.к. это наука, то никто и никогда не накажет за отрицательныe результаты. Все понимают, что если требовать положительного результата - можно научить ученых начать подделывать результаты - а это смерть науки!!! НИКОГДА - аудит не вмешивается в науку, не вмешивается в решения руководителя проекта по приобретению того или иного оборудования, не имеет права обсуждать уровни зарплаты и тем более принимать решения о необходимости возвращения средств, если они использовались на науку вне зависимости от полученных результатов и т.д. Главная задача аудита - выявление финансовых нарушений и правильность выплаты налогов (не более того)». Главный же вывод ученого с мировым именем очень грустный: «И последнее на этот раз... когда над наукой слишком много проверяющих, различных администраторов, контролирующих органов, которые требуют «положительных» результатов, бюрократов, организующих закупки, требующие обоснования, пограммового списания реактивов, количественного учета пипеток и пробирок - настоящая наука никогда не появится, а если и существовалa - то умрет в муках». Стоит ли удивляться, что итогом такого положения дел является исход перспективных кадров? Как раз на этой же неделе была распространена информация из исследования, проведенного научно-исследовательским центром «Молодежь» (подчиненным Министерству по делам религий и гражданского общества) для национального доклада «Молодежь Казахстана – 2017». По данным этого ежегодного отчета, «содержащего анализ реализации государственной молодежной политики и рекомендации по ее совершенствованию», по результатам опроса более двух тысяч человек в возрасте от 14 до 29 лет в разных регионах Казахстана, более 40 процентов молодежи хотят уехать из Казахстана (!). То есть на прямой вопрос «Если вы хотите уехать из Казахстана, то почему вы хотите это сделать?» отрицательный ответ («Я не планирую\не хочу уезжать из Казахстана») дали лишь 59,6% респондентов. Из вариантов ответа желающих выехать научно-образовательные причины назвала вторая по размерам группа респондентов. 17,4% ответивших просто хотят «посмотреть мир», а 10,7% прямо говорят, что стремятся «получить качественное образование». 8,4% респондентов от молодежи видят в выезде из страны способ улучшить свое материальное положение, 6,8% надеются на трудоустройство за рубежом, а еще более 10 процентов респондентов открыто назвали негативные причины – «Меня раздражают родственные связи, без которых невозможно устроиться на работу, решить другие проблемы и т.п.» (5,8%) и «У меня нет никаких перспектив и профессионального роста в Казахстане» (5,5%). Еще 1,1% желающих уехать иначе – более дипломатично – говорят о том же, указывая причину в виде «несоответствия своего менталитета с менталитетом казахстанцев». 2% желают вернуться на историческую родину, 0,6% опасаются за свою безопасность, 0,8% недовольны климатом, а еще целых 2,3% не смогли назвать причину своего желания эмигрировать. А ведь это страшные цифры, господа! 40% нашей молодежи хотят покинуть страну. Вряд ли это самые бесталанные, самые бесперспективные, скорее наоборот – стремящиеся реализовать себя, найти работу, получить лучшее образование. Фактически мы видим то, о чем в свое время сказал Ли Куан Ю: «Если неправильно управлять страной, все умные люди уедут». Но, может быть, еще не все потеряно и ситуацию можно и нужно менять?