Трусы для Бакиева

Интервью экс-президента спровоцировало митинг у посольства Казахстана в Бишкеке Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек ИНТЕРВЬЮ свергнутого в 2010 году президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева казахстанским журналистам вызвало бурю эмоций в Бишкеке, что не может не отразиться на дальнейших взаимоотношениях с братским Казахстаном. Впрочем, с полей белорусского саммита есть и обнадеживающие новости. Но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, как раз с того, что свой первый визит главы государства Сооронбай Жээнбеков провел так, как и предсказывалось некоторыми аналитиками. Пусть формально он и продолжит «политику Атамбаева», но как человек более прагматичный он все же постарается наладить отношения с Москвой и Астаной, чего бы его предшественник ни говорил. Поэтому после своего официального вступления в должность аппарат президента начал подготовку к поездке в Минск, где в эти дни проходит юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но путь в Беларусь, укрывшую беглого Бакиева, вышел немного не прямым. Вначале Жээнбекова позвали россияне. «Визит состоится по приглашению российской стороны. Жээнбеков встретится с главой России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Это означает внешнеполитический наш курс, нацеленный на развитие и укрепление союзнического и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Впредь он будет только укрепляться», — сказала прессе заведующая внешней политикой аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева. При этом в глаза бросается то, что с президентом отправилась весьма скромная свита из чиновников: глава МИД Эрлан Абдылдаев, вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, секретарь Совета Безопасности Алмазбек Курманалиев, первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев и еще несколько человек из сопровождения. Надо отметить, что в Кремле его встретили весьма благосклонно и тепло. И Сооронбай Шарипович поспешил дать объяснения, почему первый визит состоялся именно в РФ. Даже самый последний бишкекский дворник понимал, что Бишкек рассчитывает на поддержку Москвы в урегулировании ситуации с Акордой, впрочем, новоиспеченный президент сделал упор на необходимость передать российскому президенту Владимиру Путину пожалованный своим предшественником орден. «Иначе быть не могло. Российская Федерация остается для нас основным стратегическим партнером и союзником. Я благодарен Владимиру Путину за приглашение. Мы обсудили актуальные вопросы, перспективы дальнейшего сотрудничества. Мне представилась возможность вручить ему высшую награду КР — орден «Манас» I степени. К нашей делегации отнеслись очень тепло. Все вопросы, которые мы обсуждали, будут решены», — рассказал Жээнбеков. К слову, свой первый указ новоиспеченный президент использовал для того, чтобы наградить своего предшественника Алмазбека Атамбаева точно такой же наградой. Российская сторона, в свою очередь, дипломатично выразила «определенные надежды». Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассчитывает, что «Кыргызстан продолжит движение по выбранному пути». «Мы надеемся на сохранение преемственности того, что сделано вами как премьер-министром и предыдущим президентом, на продолжение рабочих контактов», - заявил Дмитрий Анатольевич. По его словам, в последние годы отношения между двумя странами вышли на новый уровень. Он это увязал с тем, что с укреплением двустороннего взаимодействия, в которое сам Жээнбеков лично внес значительную лепту, и в контексте вступления КР в Евразийский экономический союз. «Надеюсь на продолжение сотрудничества во всех этих направлениях», — добавил Медведев, дипломатично не упомянув про последние демарши Бишкека, упрекавшего ЕАЭС в неэффективности из-за кризиса на казахстанской границе. На встрече с гостями из Бишкека Владимир Путин также вспомнил, какой вклад лично внес Сооронбай Жээнбеков в развитие кыргызско-российских отношений и еще раз поздравил его с победой на выборах. Кстати, первая телеграмма с поздравлениями в адрес нового кыргызского президента тоже пришла от хозяина Кремля. А теперь Владимир Владимирович сказал об этом лично. «При вашем непосредственном участии Кыргызстан стал полноценным участником нашего основного экономического интеграционного объединения, и хочу в этой связи отметить, что после этого наблюдается значительный рост товарооборота Кыргызстана со странами союза. В двустороннем плане у нас после небольшого спада в прошлом году в этом уже 32-процентный рост за первые три квартала и в два с лишним раза увеличились поставки вашей продовольственной и пищевой продукции. Это очень хорошие показатели. Уверен, что наши отношения будут и дальше развиваться», — подчеркнул Путин, также избежав упоминания ситуации на границе с Казахстаном. Было заметно, что официальная Москва не хотела занимать и декларировать однозначную позицию по этому вопросу, поэтому «на людях» делала вид, что его просто нет. Но журналисты тем не менее задали этот вопрос. На пресс-конференции в Кремле на вопрос о конфликте с Казахстаном Жээнбеков ответил следующее. «Завтра в Минске состоится заседание ОДКБ, где соберутся лидеры организации. Там будет и президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Во время заседания я встречусь со всеми главами государств, проведу переговоры и встречусь с Нурсултаном Назарбаевым. Думаю, и по этому вопросу тоже переговорим», — сказал он, тоже избежав подробностей. Надо отметить, что первоначально двухсторонних переговоров на полях саммита ОДКБ у Сооронбая Жээнбекова не планировалось. До визита в Кремль все гадали, пройдет встреча Жээнбекова с Елбасы или нет. Определенный оптимизм внушала информация, что Нурсултан Абишевич уже заранее пригласил Сооронбая Шариповича на празднование Наурыза в следующем году в Казахстан, но уверенности не было. Тем более что орденов у Бишкека ни для казахского, ни для белорусского лидера не нашлось. И вот четверг, 30 ноября, Минск, встреча все-таки состоялась! Как сообщили кыргызстанские СМИ, «президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе». По данным ИА «24.kg», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что все знают причины ситуации на границе двух стран. «Поэтому мы пришли к такому решению: есть дорожная карта, которую составили правительства наших стран, мы ее рассмотрели. Рабочие группы двух стран обсудят и подпишут эту дорожную карту», — сообщил Назарбаев. Он отметил, что принято решение установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана. Также три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем. Он также сообщил, что он пригласил Жээнбекова с официальным визитом в Казахстан. «Мы поговорили обо всех существующих вопросах и пришли к единому решению. Правительства двух стран должны доработать дорожную карту по урегулированию ряда вопросов взаимодействия в течение декабря. Тогда многие проблемы будут решены, потому что они вполне решаемы. Границы будут открыты уже до подписания дорожной карты. Все задачи и вопросы двустороннего сотрудничества будут решены в рамках обговоренных сроков», — в свою очередь подчеркнул Жээнбеков. Как сообщили официально, было принято решение временно открыть границу на КПП «Кордай» и установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана. Ну, вроде все, вздохнули кыргызские политологи, опасавшиеся, что эта встреча могла сложиться «несколько иначе». Ведь ее предваряла не самая лучшая информация. «Из-за проблем с кыргызстанскими товарами цены в Казахстане выросли на 10%», - сообщила накануне кандидат исторических наук, руководитель службы анализа и мониторинга сферы межэтнических отношений РГУ «Когамдык келiсiм» при президенте РК Таисия Мармонтова во время видеомоста «Перезагрузка казахско-кыргызских отношений - мнения сторон». Видеоконференция прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан. По словам Мармонтовой, после того как в Казахстане исчезли товары из КР, на местных рынках стало больше продукции из России и Беларуси. «В результате цены выросли на 5-10%, ведь везти продукцию из Бишкека дешевле, чем из Минска", - объяснила она. Мармонтова добавила, что сложившаяся ситуация бьет по карманам потребителей, поскольку «даже 200 тенге - деньги». Впрочем, то, что проблема границ «напрягает» бизнес по ее обе стороны, играет в пользу Бишкека. Тем более что у Кыргызстана появился неожиданный союзник: Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев очень специфически обратил внимание на проблемы таможенных органов на казахстанско-кыргызской границе. В ходе расширенного заседания президиума палаты, обращаясь к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву, Кулибаев заявил, что у бизнеса есть «много вопросов» к таможенным органам. «К таможне много вопросов. Откровенно говоря, Вы сейчас сами курируете, Бакытжан Абдирович, вопросы на кыргызстанской границе, да? Там создались вопросы. Сотни дел уголовных возбудили по незаконной таможне, которая со стороны Кыргызстана идет. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что ситуация там осложнилась, и, оказывается, у нас там большая контрабанда идет. А мы что, раньше про это не знали?» - сказал Тимур Кулибаев. Он отметил, что данная ситуация указывает на проблемы в системе таможенного контроля. «Необходимо, чтобы этот процесс был удобен для наших предпринимателей. И чтобы действительно выполнял те функции, которые возложены на Таможенный комитет - пополнять бюджет страны за счет таможенных сборов», - заключил он. Вчера же сотрудники Посольства Казахстана в Кыргызстане пережили несколько неприятных моментов, вызванных очередным обменом ударами между братскими странами в информационном поле. Началось все с фильма, выпущенного каналом «Хабар», с участием беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. В картине речь шла про события апреля 2010 года, когда он вынужден был покинуть родину при посредничестве Москвы и Астаны. Самолет предоставил Казахстан, который его вывез из Джалал-Абада в Минск, где Бакиев получил убежище, а затем и вовсе принял гражданство Беларуси. Экс-президент Кыргызстана неожиданно заявил о намерении вернуться на родину. Естественно, авторы фильма не упомянули, что и сам Бакиев пришел к власти на волне госпереворота 2005 года, и это он сверг первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, который был некоторое время даже сватом Назарбаева. Впрочем, и экс-президент Атамбаев тоже выиграл выборы только после свержения Бакиева. Об этом казахские журналисты упомянуть не забыли. Зрителям в Кыргызстане в память запали некоторые моменты из спича беглого лидера. «В чем был я, в том и уехал. Мы не знаем в качестве реликвии, что-ли, даже белье мое забрали, носки, трусы. Я уж не говорю про посуду. Я уверен, что придет время, и я вернусь на родину», - говорит Бакиев в анонсе документального фильма. Надо ли говорить, что демонстрация такой документалки вызвала бурю эмоций в Кыргызстане, особенно в соцсетях? Остряки сразу зацепились за слова о нижнем белье и объявили об акции «Трусы для Бакиева». Откликнулось на нее довольно много кыргызстанцев. И вот, в четверг, 30 ноября, у посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг на эту тему. Участники собрали и принесли две коробки с трусами и носками для беглого президента. Они передали все это – две средние коробки - через казахстанских дипломатов. Как сказал журналистам один из организаторов митинга, член общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Амантур Жылкычиев, «мы приготовили посылку беглому президенту Бакиеву и хотим передать ее через посольство Казахстана в Кыргызстане». «Многие спрашивают, почему через посольство Казахстана? Объясняю: накануне на казахском государственном телеканале «Хабар» показали документальный фильм о событиях 2010 года в Кыргызстане. В анонсе фильма, который показывают, подчеркну, по государственному телевидению, беглый президент Курманбек Бакиев заявляет, что покинул страну в чем был... Поэтому мы хотим подарить ему нижнее белье и передать его через посольство РК», - сказал активист. По словам активиста, кыргызский народ знает все добро, которое сделано казахской стороной. «В том фильме еще раз упоминается о доброте казахского народа, но нет надобности все время говорить об этом. Мы помним добро», - добавил Жылкычиев. Акция была очень короткой, не более получаса. Из посольства никто не вышел, чтобы принять коробки. «Посылки» были оставлены у входа, участники разошлись. Судьба собранного неизвестна. Государственное телевидение в Кыргызстане тоже не стало оставаться без ответа и выпустило в ответ свой сюжет, в таком же духе, где вновь цитировались речи Алмазбека Атамбаева. И приводились одни из острых комментариев пользователей Интернета. И все завершалось под только недавно сложенную песню «Трусы для Бакиева» «… семь лет я в одних трусах…». Кризис между Астаной и Бишкеком пока не закончился, хотя люди по обе стороны границы хотели бы его скорейшего урегулирования. Они хотели бы верить, что в Минске стороны поставили точку в этом вопросе. Однако продолжение информационных «уколов» говорит о том, что это может быть и просто запятая...