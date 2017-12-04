Цыплят по осени считают

План президента Мирзиеева по моментальному искоренению бедности дал сбой Нигора Юлдашева, Ташкент Коммерческие банки Узбекистана с декабря 2017 года прекратят выдавать льготные кредиты населению для разведения кур и выращивания лимонов. Как пояснил Узбекской службе радио Свободы «Озодлик» один из сотрудников банка микрокредитования в Ферганской области, подобные проекты оказались в основном неэффективными. Юрист администрации Уртачирчикского района Ташкентской области, который оформляет кредитные договоры для населения, также признал, что большинство заемщиков, занявшихся по призыву президента Мирзиеева надомным куроводством и выращиванием лимонов, не смогли расплатиться по взятым кредитам. Фермерам не хватило опыта и квалификации, чтобы сохранить рассаду лимонов, и власти не помогли им в борьбе с болезнями растений. А по словам неназванной сотрудницы государственного ветеринарного департамента в Ташкенте, частные предприниматели оказались не готовы к тому, что цыплята болеют бронхитом, и просто не знали, как бороться с этим заболеванием. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в начале своего правления озвучил несколько популярных рецептов быстрого искоренения бедности за счет массового вовлечения населения в занятие частным бизнесом. «Каждая семья, проживающая в сельской местности, обязана содержать по сто кур. Эти сто кур будут нести по меньшей мере пятьдесят яиц. Если десять яиц члены семьи будут употреблять в пищу сами, то сорок яиц они смогут продать. Тогда у нас не будет малообеспеченных семей», - заявил Мирзиеев в январе 2017. Он также дал указание начать в Узбекистане повсеместную пропагандистскую работу, чтобы «дотошно объяснять преимущества предпринимательской деятельности, на конкретных цифрах показывать людям, сколько они смогут зарабатывать, например, от разведения птиц или коз». По замыслу главы государства, ежемесячно основам ведения малого бизнеса должны были обучаться 15% населения, а к концу года им предполагалось охватить до 60% жителей страны. Но прежде обучения, которое неизвестно кто и как должен был организовать, банки получили распоряжение открыть широкую программу микрокредитования физических лиц и буквально пошли в народ, посещая дома сельских жителей и даже квартиры горожан с предложениями немедленно взять кредиты на льготных условиях на организацию подсобных хозяйств. В феврале-марте этого года практически каждый житель Узбекистана, чьи персональные данные тем или образом оказались в клиентской базе Агропромбанка, Промстройбанка и других банков, удостоился даже неоднократного посещения на дому банковскими работниками, предлагавшими моментально оформить заявку на кредит - порядка 7-9 миллионов сумов ($1000-$1300 на тот момент) под 9% годовых. А при отсутствии желания кредитоваться просили дать расписку об отказе с указанием причин. В сельской местности были приняты и более кардинальные меры - цыплят с местных птицефабрик стали раздавать бесплатно в сельские подворья. Так, к примеру, в Зафарабадском районе Джизакской области 257 малоимущим семьям было роздано по 20 цыплят, приобретенных на деньги спонсоров (успешных предпринимателей) у птицефабрики «Сангзор-Парранда» в Галляарале. На этом кампания не остановилась. В марте президент Мирзиеев заявил о целесообразности для населения массово выращивать лимоны, чтобы затем отправлять их на экспорт. Здесь уже были применены административно-командные методы. Из-за нежелания большинства сельских жителей связываться с возделыванием культуры, плохо приспособленной для местных климатических условий, районные администрации в Ферганской долине попросту обязали школы и детские сады покупать саженцы лимонных деревьев. На совещаниях в районных администрациях директорам школ и заведующим детсадов велели выкупить по 25 саженцев лимона на учреждение. Каждый саженец тогда стоил 10 тысяч сумов ($1,3). Чтобы восполнить затраты 250 тысяч сумов ($33), что превышает месячную заработную плату среднего жителя сельской местности, пришлось собирать деньги с родителей. Тем временем правительство Узбекистана запланировало в течение трех лет поставить фермерским хозяйствам более 10 тысяч саженцев лимона и 85 тысяч голов птицы, выращиванием и разведением которых должны заняться свыше четырех миллионов семей, которым было предложено взять льготные кредиты. В июне 2017 года, посетив Андижанскую область, президент Мирзиеев оказался впечатлен работой многопрофильного фермерского хозяйства «Бахт имкон ривож чорваси» в Алтынкульском районе, содержащем 2 тысячи голов крупного рогатого скота и 300 голов породистых коз, завезенных из Германии. Недолго думая глава государства поручил местным властям «за счет спонсоров» раздать каждой семье в районе по две козы. Вскоре эта практика была распространена на все регионы страны. Неправительственные и оппозиционные комментаторы, разумеется, восприняли рецепты президента по быстрому искоренению бедности и безработицы как откровенно популистские, насмешливо сравнивая их с «кукурузной лихорадкой» в СССР времен Никиты Хрущева или кампанией «малой металлургии» в сельских районах Китая в период большого скачка. Действительно, стоит задуматься, много ли толку от массового привлечения к частному предпринимательству в административно-командном порядке и без надлежащей инфраструктуры - доступными по цене комбикормам, консультациям специалистов ветеринарной и фитосанитарной поддержки. Не лучше ли создавать максимально благоприятные условия для предпринимателей, у которых уже есть достаточная материальная база, деловой опыт и сноровка, чем тратить огромные средства на вовлечение в бизнес недотеп?.. Рискованность такой политики мрачно проиллюстрировал трагический случай, произошедший 13 ноября в селе Чигатай калъа в Шаватском районе Хорезмской области. Местный житель, и прежде не отличавшийся добрым нравом и жизненным благополучием - безработный скандалист, отвел свою жену в поле на окраине села, зарезал, а после облил бензином и поджег ее труп. Поводом для жестокой расправы предположительно послужило то, что жена, работавшая на текстильной фабрике, выступила гарантом при получении кредита, чтобы муж мог заняться разведением кур. Но когда бизнес не удался и мужчина погряз в долгах, он выместил гнев на своей супруге. К счастью, далеко не везде перипетии «куриной кампании» сопровождались настолько трагическими происшествиями. Но осенние ее итоги, по утверждению «Озодлик», в целом оказались не особенно успешными. Как сообщил радио фермер из Зафарабадского района Джизакской области - того самого района, где весной раздавали бесплатных цыплят за счет спонсоров, лимонные деревья «высохли и болеют», а цыплята , купленные местными семьями на кредиты, не приспособились к домашним условиям и умерли. Умерли и те, которых раздавали бесплатно. «Ни одно из домохозяйств в районе, где я живу, не получило прибыли от кур. От лимонов тоже не получили», - резюмировал фермер. Теперь возникает вопрос: если информация «Озодлик» о прекращении с декабря 2017 года банками Узбекистана выдачи льготных микрокредитов физическим лицам на разведение кур и выращивание лимонов соответствует действительности, то что будут власти делать с должниками? В числе которых могут оказаться десятки или даже сотни тысяч... Президент распорядится списать их долги? Или эти долги начнут выбивать, конфискуя имущество? Как это делают с фермерами, не рассчитавшимися с долгами перед государством после невыполнения государственного плана-заказа по заготовке хлопка. В последнем случае о быстром искоренении бедности и безработицы и речи быть не может. Хотя кредиторы, конечно, надеются на милость президента-реформатора.