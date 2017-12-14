Трамп сделал ход слоном

в посудной лавке Ближнего Востока «Однажды я сказал, что Иерусалим — это ядерный реактор, вышедший из-под контроля. В каком-то смысле это угроза будущему Израиля. Он ядро ближневосточных проблем, потому что фанатики со всех сторон, и еврейские, и мусульманские, используют Иерусалим для агитации за бесконечную войну». Меир Шалев, израильский писатель и публицист В СРЕДУ американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, взорвав таким образом статус-кво в арабо-израильском переговорном процессе, и так основательно застрявшем в тупике последние годы. Исполнивший свое предвыборное обещание, хозяин Белого дома нанес страшный удар по всей американской ближневосточной политике, где именно США играли ведущую роль в борьбе с террористическим образованием ИГ, а также противостоянии иранской экспансии. Трамп собственноручно вручил экстремистам ИГ и шиитской пропаганде знамя борьбы за третий священный в исламе город аль-Кудс, отправив в глубокий нокаут своих союзников по региону во главе с Саудовской Аравией. Чрезвычайно сложно прогнозировать, как дальше будет развиваться в этом ключевом для геополитики и мировой экономики ситуация. Последствия шага американского лидера могут быть самыми непредсказуемыми, а хаос и людские страдания на Святой земле могут продлиться еще десятилетия… Как известно, в 1949 году, когда ООН постановила создать на британской подмандатной территории Палестины два государства – Еврейское и Арабское – этого так и не произошло. Вернее, Эрец Исраэль был мгновенно создан руками многочисленных и мотивированных ветеранов Второй мировой войны еврейской национальности, которые отбили нападение соседних арабских стран, выступивших против израильтян. Арабское государство Палестина не возникло, те арабские территории, которые остались в руках соседних стран – Египта и Иордании, – де-факто управлялись их властями. Проигранная война 1949 года повторилась еще раз в 1967 году, когда израильтянам удалось выбить иорданскую армию за Иордан, оккупировав Восточный Иерусалим с Храмовой горой, а также весь Западный берег библейской реки. Еврейское государство объявило Иерусалим своей единой и неделимой столицей, но этого не признало мировое сообщество в лице ООН, с подачи которого на Ближнем Востоке и возник сам Израиль. Мировое сообщество рассматривает территории, захваченные израильтянами в 1967 году, оккупированными, но не принадлежащими Еврейскому государству, развернувшему на них массовую колонизацию. Международное сообщество рассматривает поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными и настаивает на том, что статус Восточного Иерусалима должен быть рассмотрен в ходе переговоров по мирному урегулированию между арабами и евреями, итогом которых должно быть также создание независимого Палестинского государства. Палестинская администрация, возникшая после соглашений 90-х годов в Осло, рассматривает Восточный Иерусалим как единственно возможный вариант для своей будущей столицы. Однако успешный мирный диалог вначале был приостановлен убийством еврейским экстремистом израильского премьера Ицхака Рабина (пошедшего на уступки арабам) в 1995 году, а затем и вовсе свернут после еще одной провокации – посещения правым израильским политиком (будущим премьером) Ариэлем Шароном мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в 2000 году. С этого момента Израиль больше не делал уступок палестинцам, а становившийся не раз премьером Беньямин Нетаньяху (он и сейчас занимает этот пост) занял крайне жесткую позицию. По вопросу о Иерусалиме известны его слова: «Иерусалим — столица Израиля, он никогда не будет разделен и останется столицей государства Израиль, столицей еврейского народа на веки вечные». Впрочем, эта позиция характерна для большинства израильских политиков. Спонсоры мирного процесса – США, Россия, Евросоюз и ООН – занимали нейтральную позицию по вопросу о статусе спорных территорий, в том числе Восточного Иерусалима. Президенты США традиционно – каждые полгода – подписывали очередную отсрочку в переносе посольства в Иерусалим после того, как в 1995 году конгресс постановил это сделать. Все дипломатические представительства иностранных государств расположены в Тель-Авиве, так как перенос их в Иерусалим автоматически означает признание его столицей Израиля, что противоречит соглашениям 1993 года в Осло, в рамках которого его окончательный статус должен быть определен переговорами израильтян и палестинцев, которые должны окончиться провозглашением Палестинского государства. Трамп просто сломал все эти конструкции, заявив: «Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы». При этом американский президент ничего не сказал в поддержку принципа «двух государств для двух народов», лежащего в основе всей политической линии спонсором мирного процесса. В его администрации говорят, что Трамп будет готов «поддержать принцип «двух государств для двух народов», при условии если две стороны - и израильтяне, и палестинцы - будут согласны». Однако мы знаем, что текущее израильское руководство давно отошло от этого, а значит, и Вашингтон теперь поставил свою политику в фарватер линии Нетаньяху. Все это, естественно, вызывает крайнее возмущение в арабском и мусульманском мире. Громче всех пока высказался лидер Турции Эрдоган. «Мистер Трамп! Иерусалим - это красная черта для мусульман. Мы можем дойти до того, чтобы разорвать дипломатические связи с Израилем из-за этого вопроса», - заявил он. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию, заявив: «Такое решение США перечеркнет мирный процесс и дестабилизирует ситуацию в регионе». Иордания, под надзором которой находятся все исламские святыни Иерусалима, также заявила, что признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США будет иметь «тяжелые последствия». Амман созвал экстренное совещание с участием Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИК). Председатель ЛАГ Ахмед Абуль Гейт также заявил, что «этот шаг США поспособствует росту фанатизма и жестокости». С критикой Трампа выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, который также заявил: «Вступив на пост генерального секретаря, я с первого же дня постоянно выступаю против каких-либо односторонних мер, которые подрывали бы перспективы мира для израильтян и палестинцев. Что касается решений по Иерусалиму, то они должны быть приняты в рамках договоренностей по окончательному статусу непосредственно между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН с учетом законных интересов как палестинской, так и израильской стороны… Я понимаю, какие тесные узы связывают многих людей с Иерусалимом. Так было на протяжении веков и так будет всегда. И в этот тревожный момент я хочу однозначно заявить: альтернативы решению о двух государствах нет. Нет никакого запасного плана». Кроме разочарования арабского мира, решение Трампа бьет по позициям антииранской коалиции, собранной вокруг Саудовской Аравии, озабоченной тем фактом, что по итогам борьбы с ИГ Тегеран фактически получил сухопутный выход к Средиземному морю, через контроль за группировками-сателлитами в Ираке, Сирии и Ливане. Это, кстати, дико заботит и сам Израиль, активно бомбящий в последние дни сирийскую территорию, где проиранские отряды базируются. В условиях мощнейшей иранской экспансии даже начало складываться израильско-саудовское взаимопонимание против Ирана. Кроме того, было ясно, что в военном плане монархии Залива могут устоять перед войсками и проксигруппировками шиитов только с американской военной помощью. Самостоятельно они не смогли бы добиться даже победы своего сторонника Мансура Хади в Йемене, где им противостояла коалиция их светских и радикальных шиитов-зейдитов. Только на прошлой неделе ее удалось расколоть, и от проиранских хуситов отошел клан бывшего президента Али Абдаллу Салеха, которого бывшие союзники тут же убили, но карты вновь смешал Трамп. Теперь лояльные США суннитские государства будут выглядеть предателями религиозной идеи, ведь Иерусалим – аль-Кудс – считается третьей святыней в исламе, и открытое признание над ним суверенитета Еврейского государства сложно хоть как-то обосновать. В этой ситуации их противники из экстремистов ИГ и особенно проиранских кругов получают мощнейший аргумент в свою пользу, так как будут последовательно выступать против оккупации Восточного Иерусалима (впрочем, они и вовсе не признают право Еврейского государства на существование). Все это широко открывает ворота новой войны, в которой друг с другом будут воевать сразу несколько сторон, непримиримых друг к другу, и кровь будет продолжать литься широкой струей в песок древней земли...