Экс- муфтий Кыргызстана «горит» на браке

Втором, шариатском Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек Скандал вокруг бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Чубака ажи Жалилова на время затмил политические новости и первые шаги нового президента. Несколькими годами ранее священнослужитель уже был вынужден покинуть свою должность по причине обвинений в коррупции во время выдачи хадж-виз для верующих. Тогда документы для паломничества, предоставленные по квоте Саудовской Аравией для Кыргызстана, в очередной раз попали в руки граждан других стран. На этот раз кыргызское общество возмущено открытым многоженством имама, которое по-прежнему является преступлением по законодательству страны. Бишкекские политологи гадают, вызвал ли священнослужитель огонь на себя осознанно (чтобы отвлечь общественность от политики) или случайно, слишком разоткровенничавшись с аудиторией. «…Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления», - написал на своей страничке в Facebook некий Данияр Айтман на прошлой неделе. Сей персонаж известен в Кыргызстане своими либеральными взглядами и умением при поддержке неправительственного сектора раскачивать бурю в стакане. К примеру, в позапрошлом году он вызвал бурю возмущения после того, как в виртуальном пространстве поднял тему: «Нафига нам празднование Победы в Великой Отечественной войне, раз это была война русских против немцев?» Айтман в этот раз решил наказать муфтия, который был неосторожен в освещении собственных семейных обстоятельств. Для чего он блогер записал и разместил в соцсетях видео с эфира священнослужителя, где бывший муфтий, отвечая на вопрос зрителя во время прямого эфира, признался, что женился второй раз. «Я не развелся с первой женой. Она сейчас чуть обижена, но у нее есть право обижаться. Я женился на 30-летней вдове с ребенком, которая жила в Турции. Я это ни от кого не скрываю. В соответствии с традициями я с родителями и родственниками просил руки второй жены и совершил все обряды. Я остальным женщинам советую: разрешите вашим мужьям взять вторую жену. Наши женщины уезжают в Россию, Турцию, Китай, где подвергаются разному унижению. Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их», — сказал Жалилов. Айтман прокомментировал это по-своему, заявив, что «бывший муфтий убивает светское государство». «Потому что это его вызов Конституции, вызов светскому государству, вызов всему гражданскому обществу! Своим заявлением Жалилов хочет показать, что плевать он хотел на светские законы и права женщин, на Уголовный кодекс и Конституцию. Жалилов хочет показать, что в Кыргызстане на первом месте не Конституция, а Коран», - написал гражданский активист в Facebook. Пресса сразу вспомнила, что в Уголовном кодексе Кыргызстана все еще есть (например, в отличие от Казахстана) статья 153 о двоеженстве и многоженстве. «Двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет», - прописано в УК. Удивительно, что признание в уголовном преступлении экс-муфтий сделал сам, добровольно, будучи в трезвом рассудке и ясной памяти. Видимо, налицо проблемы со знанием законодательства своей страны. В кыргызском сегменте соцсетей поднялся нешуточный скандал. Правозащитники потребовали пригвоздить его к позорному столбу и «определиться, Кыргызстан все еще светское государство или нет?». Если да, то должен работать принцип неотвратимости наказания, настаивают активисты неправительственного сектора, в котором доля женщин заметно выше, чем где-либо еще в стране. Обычно в Кыргызстане милиция сквозь пальцы смотрит на подобного рода нарушения закона. Но в данном случае сыграл свою роль общественный резонанс. Жалилова вызвали на допрос в Главное управление внутренних дел Бишкека, где он провел то ли час, то ли пять часов. Священнослужителя ради этого даже доставили из Иссык-Кульской области, где он находился на лечении. Об итогах общения со следствием не сообщили ни милиция, ни сам ажи. Со слов его адвоката Акина Токталиева только известно, что его клиента теперь не выпустят из страны. Он намеревался выехать на лечение в Алматы, но на КПП «Ак-Жол» его не пропустили пограничники. Обозленный подобным поворотом событий, сам экс-муфтий тоже наломал дров. Он рассказал журналистам, как благословлял вторые браки депутатов парламента и других уважаемых людей. «Я признался в двоеженстве, чтобы вторая жена не боялась выходить со мной на улицу и чтобы ее не принимали за любовницу. Я проводил многим известным людям Кыргызстана обряд «нике» со вторыми женами, среди которых есть и политики», - сообщил Жалилов. Он добавил, что может назвать их имена, если его уголовное преследование продолжится. «Но (депутаты. – «ДН») они сами скрывают [вторые браки]. Возможно, им не хватает смелости, потому что они боятся общественного мнения», - шантажирует власти Жалилов. «Тем, что мы берем по второй-третьей жене, они возрождают наши традиции и за это им надо выдавать ордена», - подчеркнул бывший главный муфтий, демонстрируя лояльность к традиции. Бишкекские острословы уверены, что священно-служитель играет с огнем и отталкивает такими словами высокопоставленных многоженцев от себя. Несмотря на распространенность сожительства с несколькими женщинами во власти, пока никто из них не жаждет обнародования подобного рода информации. Кому приятно лишний раз подставляться под общественное внимание феминизированных НПО, не говоря уже о том, чтобы давать повод для лишения себя властных полномочий. Пока же в МВД уточнили, что рассмотрят признание бывшего муфтия о многоженстве только на основании заявления. «Чтобы возбудить дело, нужно заявление одной из жен или гражданина, который обладает информацией», - подчеркнули в правоохранительных органах, давая понять, что туда пока никто с жалобой не приходил. Тем временем отдельные сторонники служителя культа решили устроить акции поддержки в его пользу. Но их пресек как сам Жалилов, так и появившееся заявление Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) о планах начать работу в интернет-пространстве о борьбе к призывам с терроризмом или экстремизмом. Впрочем, там же, в Интернете, уже появились сливы как минимум на одного из высокопоставленных чиновников МВД, чья токалка (вторая жена) якобы живет недалеко от Бишкека, а жена – в самой столице. «Доброжелатели» вопрошают: как же так, если его подчиненные прессуют священнослужителя, как он мог сам плодить многоженство? Поняв, что любое сказанное публично слово может обернуться против него, Жалилов наконец отказался комментировать свое заявление о заключении второго брака и пригрозил прессе. «То, что я хотел сказать, уже сказал, этого достаточно», — отметил он. За вопрос, знает ли религиозный деятель об уголовной ответственности за многоженство, Жалилов пригрозил корреспонденту судом. Вся эта комедия в Кыргызстане проходила на фоне заявлений лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, который пригрозил уголовной ответственностью всем муллам и муфтиям, если они вздумают благословлять браки многоженцев. И его позицию ставили в пример кыргызстанским политикам: молодец, имеет четкое видение ситуации и свою позицию по такому вопросу. А депутаты жогорку кенеша (ЖК) поначалу даже пошли на поддержку Жалилова. Но общественный резонанс и лишняя откровенность самого муфтия заставили их потом пойти на попятную. В итоге депутаты намерены работать над ужесточением наказания за многоженство в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции заявила депутат Айнуру Алтыбаева. Она сообщила, что при обсуждении новой редакции Уголовного кодекса, несмотря на давление, депутаты сохранили 153 статью. «Там не удалось изменить санкцию за многоженство. Я считаю, что надо ужесточить наказание. Мы должны дать этой статье частно-публичный статус, то есть не дожидаясь заявления от одной из жен, возбудить дело, если об этом стало известно», — сообщила депутат. В новой редакции Уголовного кодекса, который вступит в силу 1 января 2019 года, о многоженстве говорится в 179 статье. Зато общественные деятели не успокаиваются. «Религиозные деятели, выступающие за второй брак, замалчивают требования Корана к многоженцам. Например, если человек женится только чтобы поднять свой статус или увеличить число любовниц, это уже харам (грех)», - к примеру, заявил представитель гражданского общества, исследователь кыргызской истории Элери Битикчи. По его словам, экс-муфтий о своем втором браке объявил, чуть ли не как о личном подвиге. Этот НПО-шник тоже пошел за примерами в историю кыргызов: «Да, у отца Манаса было две жены. Но мы все знаем, что многоженство Жакыпа стало трагедией для государства. Дети двух жен стали врагами, делили народ». Неправительственное сообщество потребовало уже от действующего муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева открыто высказать мнение о многоженстве. С таким предложением выступила правозащитница Назгуль Турдубекова. Она говорит, что удивлена позицией ДУМК. «Они (имамы) отстранились, как будто это не их дело. Хотя именно в таких моментах они должны высказывать свое мнение и проводить разъяснительную работу среди верующих. Это их обязанность. Иначе их замалчивание говорит лишь о согласии с призывами Жалилова», — отметила Турдубекова. Женщина уверена, что многоженство – это форма сексуального рабства и закрепление неравноправия. «В нашей стране каждая третья женщина подвергается домашнему насилию. С 2015 по 2017 год зарегистрировано 98 убийств. Стремительно растет женская и детская бедность. Не секрет, что при регистрации браков через религиозный обряд женщины и их дети остаются незащищенными», — заявила правозащитница. Хотя последнее, надо сказать, уже из другой оперы – от бытового насилия не защищены и единственные жены. Тем временем, под шумок дела Жалилова, начинается процесс формирования нового кабмина Кыргызстана, в котором уже и действующие депутаты могут стать министрами. Первым в этом качестве определился Аскарбек Шадиев – как вице-премьер-министр, куратор топливно-экономического комплекса Кыргызстана. У этих парламентариев- чиновников возможности и права поширше будут, чем у всех их предшественников, и им не хотелось бы, чтобы это сейчас подробно обсуждалось. Возможно, то, что вместо этого всего общество обсуждает многоженство, вовсе не случайность…