Милосердие Мирзиеева

Впервые в истории Узбекистана президент помиловал 2700 осужденных. Нигора Юлдашева, Ташкент Накануне 25-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан, отмечаемой 8 декабря, президент страны Шавкат Мирзиеев подписал указ о помиловании 2700 осужденных. Согласно указу, подписанному Мирзиеевым 2 декабря 2017 года, из колоний по исполнению наказания будут отпущены 956 граждан, «совершивших преступления в силу различных обстоятельств, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». Как отмечает Национальное информагентство Узбекистана (УзА), этим осужденным предоставлена возможность скорейшего воссоединения с семьей и возвращения в общество, чтобы стать активными участниками проводимых в стране реформ. Кроме того, президентское помилование будет применено еще к 1744 гражданам, чье наказание не было связано с лишением свободы. До настоящего времени в Узбекистане ежегодно - либо в канун празднования Дня независимости, либо в ознаменование очередной годовщины принятия Конституции - объявляли широкомасштабную амнистию. Первоначально акты об объявлении амнистии подписывал глава государства, позже это стало прерогативой сената. Под действие амнистий, как правило, подпадали женщины, мужчины старше 60 лет, иностранцы и лица, не совершившие преступлений повышенной общественной опасности. Так, в октябре 2016 года были амнистированы 37,9 тысяч, а в 2014 году амнистия была применена в отношении 52,5 тысяч граждан. Акт о масштабном и одновременно персональном помиловании, являющимся прерогативой президента страны, в юридической практике Узбекистана появился впервые. Еще в сентябре Шавкат Мирзиеев подписал распоряжение о подготовке материалов о помиловании. В нем отмечалось, что в стране «имеются случаи судебной практики, когда не в полной мере обеспечивается соразмерность наказания степени общественной опасности совершенного деяния, учет характеризующих личность осужденного и смягчающих вину обстоятельств». Была образована специальная комиссия во главе с Генеральным прокурором Узбекистана, а также рабочие группы, выехавшие в места исполнения наказаний для изучения личности кандидатов на президентское помилование, в том числе путем проведения индивидуальных бесед. Особое внимание обращалось на чистосердечное раскаяние в содеянном, возмещение ущерба, возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие смягчающие обстоятельства. Одновременно велась работа по изучению мнений потерпевших и общественности. «Принятие указа о помиловании является еще одним ярким подтверждением гуманистической направленности преобразований во всех сферах жизни государства и общества, осуществляемых по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева», - говорится в официальном комментарии, распространенном на этой неделе УзА. С этим трудно поспорить. За первый год президентства Мирзиеева на свободу из тюрем было отпущено несколько десятков политических заключенных, осужденных еще при Исламе Каримове. По данным Международного центра тюремных исследований (ICPS), в 2017 году по количеству заключенных - 150 человек на 100 тысяч жителей Узбекистан занял 101-е место в мире, где-то в середине мирового рейтинга, между Намибией и Иорданией. В местах лишения свободы в настоящий момент содержатся 43,9 тысяч человек - больше, чем в Казахстане, Туркменистане или Афганистане, хотя меньше, чем в Саудовской Аравии. Заметно усилив позиции правоохранительных органов - МВД и прокуратуры, Шавкат Мирзиеев одновременно предпринял и личные инициативы, имеющие видимой целью ограничить в стране полицейский и судебный произвол и способствовать позитивному имиджу Узбекистана как правового государства. Настоящей сенсацией минувшей недели стало обнародование подписанного Мирзиеевым 30 ноября президентского указа «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности». В указе категорически запрещается использование в уголовном суде любых материалов, данных и показаний, полученных от обвиняемых, свидетелей и других участников процесса «с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, с использованием введения в заблуждение, полученных от неизвестного источника, основанных на догадке, предположении или слухах. Указом Мирзиеева в Узбекистане впервые введена уголовная ответственность за фальсификацию доказательств. В Уголовном кодексе Узбекистана появится статья «Принуждение к даче показаний, не соответствующих действительности». Предусматривается также усиление уголовной ответственности за лжесвидетельство в суде и ложный донос. Отныне прокурор, занимающийся уголовным делом, будет обязан проверять - не оказывалось ли физическое или психологическое давление не только на подследственных, но и на их близких и родственников. Кроме того, указ обязывает правоохранительные органы фиксировать на видео такие следственные действия, как осмотр места происшествия (по особо тяжким преступлениям), обыск, проверка показаний на месте и следственный эксперимент. МВД совместно с Министерством финансов поручено в трехмесячный срок - к марту 2018 года оснастить камерами видеонаблюдения все следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники и места отбывания административного ареста. Еще одним нововведением в судебной практике Узбекистана стало разрешение адвокатам не просто выступать в суде, как это было раньше, но и, как это принято в судебной практике развитых стран, собирать и представлять доказательства по уголовному делу, которые подлежат обязательному приобщению к материалам, а также проверке и оценке в ходе дознания, предварительного следствия и рассмотрения дела в суде. В указе было особо подчеркнуто, что работа по существенной либерализации уголовного процесса ведется в Узбекистане еще с начала 2017 года. И как результат - за последние десять месяцев суды вынесли оправдательные приговоры в отношении 191 обвиняемого, тогда как за предшествующие пять лет в стране были оправданы всего семеро подсудимых. Комментируя эти потрясающие цифры, неправительственные комментаторы отметили, что Шавкат Мирзиеев фактически «разрешил узбекским судам выносить оправдательные приговоры». Ранее при Исламе Каримове судьи будто бы вообще опасались оправдывать подсудимых, чтобы «не дискредитировать следственные органы», и в самых сомнительных случаях прибегали лишь к осуждению условно или с назначением минимального наказания - с видом на ближайшую амнистию.