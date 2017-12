«Посланник вечности»

В Ташкенте может появиться скульптура, посвященная Пророку Мухаммаду Нигора Юлдашева, Ташкент Народный художник Узбекистана Баходир Джалалов, являющийся членом творческой группы, разрабатывающей проект строящегося Центра исламской культуры в Ташкенте, рассказал общественности, что работает над монументальной композицией, возвеличивающей миссию основателя ислама. Макет скульптуры на днях был представлен автором в Галерее изобразительного искусства Национального банка Узбекистана. Он изображает мраморную фигуру младенца, как бы парящего над земным шаром, который, в свою очередь, покоится на квадратном гранитном постаменте. По словам автора, композиция представляет «явившегося в мир великого посланника вечности» и должна стать «визитной карточкой» Центра исламской культуры, сооружаемого в историческом центре Ташкента рядом с архитектурным ансамблем религиозно-просветительского комплекса на площади Хазрати Имам. «Эта фигура пришла в наш мир со специальной миссией и является образом посланника бога, донесшего миру весть о вечности. На русском языке композиция называется «Посланник бога». На английском - «Messenger of eternity», на узбекский язык название мы еще не перевели», - сообщил Баходир Джалалов в комментариях узбекской службе радио Свободы («Озодлик»). Использование слова «бог» в английском названии, по мнению 69-летнего художника, могло породить вопросы, о боге какой из мировых религий идет речь. Поэтому творческая группа решила дать композиции более «обширное» название. «Я сам называю это произведение «Посланник». Будет неправильным, если на узбекском языке мы назовем его «Пророк». Это произведение про посланника, отправленного в наш мир с благой вестью. Квадрат в основании композиции тоже придуман не зря. Я основывался на изображении вселенной на потолке известного мавзолея матери Бахауддина Накшбанди в Бухаре», - пояснил Джалалов, тщательно избегавший упоминать в связи со своим проектом имя Пророка Мухаммада. Несмотря на осторожность журналистов, сообщивших о презентации проекта, новость вызвала очень бурное обсуждение в местном сегменте социальных сетей, многие из участников которого поставили под сомнение саму возможность помещения скульптурного изображения человека, пусть даже младенца, рядом с центром исламской культуры и площадью Хазрати Имам, где, как известно, находится мавзолей одного из первых проповедников ислама в Ташкенте, Абу Бакра ибн Исмаила Каффал аш-Шоший, исторические медресе Муий Муборак и Баракхана, дом Ходжи Ахрора Вали, а также расположено здание Духовного управления мусульман всего Узбекистана и Комитета по делам религий при Кабинете министров РУз. Тем более немыслимой показалось некоторым идея сооружения, как-либо связанного с изображением Пророка. «Недавно в Дубае состоялась моя выставка. Арабские шейхи и мусульмане-аристократы очень хорошо восприняли мои произведения. По их словам, в исламе нет окончательного запрета на изображение живых существ. В Дубае я увидел много современных скульптур», - сказал Баходир Джалолов в ответ на вопрос радио «Озодлик» о соответствии его замысла с религиозными канонамами, официально принятого в Узбекистане, ханифитского мазхаба. Ташкентский арт-критик Акмаль Ризаев также поддержал идею установления композиции «Messenger of eternity» напротив будущего Центра исламской культуры. «Центр исламской культуры - это не мечеть. Салафиты, к примеру, считают, что нужно вообще разрушить месяц, изображенный в облике человека, а также львов и оленей на стенах знаменитого медресе Шердор XVII века в Самарканде. В этом смысле новый Центр должен отойти от эстетики мазхаба и включить в себя все существующие в мире исламские орнаменты. Я не думаю, что произведение Баходира Джалолова вызовет у кого-то категорический протест, даже если эта композиция будет изображать Пророка. Изображения Пророка Мухаммада публикуются сегодня в иранских и иракских журналах с многомиллионными тиражами. Его изображения можно увидеть и на средневековых миниатюрах. Никто не выражал недовольства по поводу того, что Пророк Мухаммад изображен на фризе зала Верховного суда США», - заявил Ризаев. Надо заметить, что вопрос о возможности изображения Пророка Мухаммада в исламском мире всегда был очень сложным и рискованным. В Коране нет на него запрета, но есть общий запрет на изображение людей и животных. Бесспорно разрешаются только каллиграфические начертания его имени. Все четыре суннитских мазхаба относятся к любым изображениям категорически неодобрительно. Хотя в истории были исключения, в основном в книжных иллюстрациях эпохи Тимуридов и Османской Империи. Шиитские богословы также не одобряют изображений Пророка, при том, что они допускаются на практике, в Иране - даже на открытках и плакатах. Официальное духовенство Узбекистана пока никак не высказалось по поводу проекта Джалолова «Messenger of eternity», и есть вероятность, что предпочтет никак и не высказываться. В любом случае у художников и искусствоведов есть основной аргумент, что отношение их композиции к личности Пророка - не прямое, а символическое. По Конституции Узбекистан - светское государство. Президент Шавкат Мирзиеев с начала своего правления в декабре 2016 года начал проводить гораздо более гибкую и доброжелательную, по сравнению с его предшественником Исламом Каримовым, политику в адрес мусульман страны. За минувший год как духовенство так и простые верующие получили не мало преференций. Разумеется - при условии полной лояльности тех и других к государственной власти. Постановление о создании в Ташкенте Центра исламской культуры при Кабинете министров Узбекистана было принято в августе 2017 года. Как говорится в постановлении, главной задачей Центра станет изучение и пропаганда гуманистического значения ислама, объединяющего народы мира. «Наша цель - утвердить в сознании наших детей истинно гуманистическую суть ислама, просвещенный ислам. Пусть наши дети, изучая наследие наших выдающихся ученых и мыслителей, осознают, что религия ислам является религией добра, благородства, великодушия и гуманизма. Освещение мира истинным просветительством против невежества - вот наша цель», - сказал Шавкат Мирзиеев в ноябре по поводу организации Международного научно-исследовательского центра Имама аль-Бухари в Самарканде и планах строительства Центра исламской культуры в Ташкенте. Как сообщает российская пресса, последний будет возводиться в основном на инвестиции известного олигарха Алишера Усманова. «Принять во внимание, что работы по строительству административного и основного зданий Центра, укреплению его материально-технической базы осуществляются за счет спонсорских благотворительных средств нашего известного соотечественника, российского предпринимателя Алишера Усманова», цитирует постановление Мирзиеева Shutnik. Ташкентские журналисты обратили внимание, что презентация проекта Баходир Джалолова «Messenger of eternity» в Галерее НБУ совпало по времени с уничтожением его же масштабного панно «Посланники вечности», созданного художником в 1983 году для украшения Дома кино в Ташкенте. На этой неделе строители, расчищающие площадку для возведения в центре столицы Узбекистана нового международного делового центра Tashkent City, приступили к сносу Дома кино, построенного во времена Шарафа Рашидова к открытию первого Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, годами ранее по устному распоряжению Ислама Каримова были стерты изображения на стенах Государственного музея истории Узбекистана. Но, как выяснилось, народный художник относится к этому философски. «Тибетские монахи с большим трудом рисуют разноцветным песком буддистские мандалы, а затем, стряхнув подол одежды, мгновенно стирают созданный рисунок. Если уничтожают одно из моих произведений, я создаю другое», - сказал Баходир Джалолов.