Chicago-Kent College of Law совместно с School of American Law объявляет LL.M программу c гарантированной 75 % стипендией для юристов и адвокатов Центральной Азии

Chicago-Kent College of Law - Американская юридическая школа совместно с School of American Law объявляет о двух взаимосвязанных программах с гарантированными 75% -ными стипендиями для юристов и адвокатов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. 1. School of American Law Certificate Program проводимая в г. Астана, Казахстан

2. Одна-семестровая LL.M программа в Чикаго, штат Иллинойс, США. School of American Law (SAL program) - начинается в феврале 2018 года и заканчивается в декабре 2018 года. Двухсеминарная программа охватывает десять обязательных курсов, проводимых только на английском языке и исключительно профессорами Чикаго-Кента из США. Режим обучения - один - два курса в месяц, проводимые только в выходные дни в дневное время, с 10:00 до 17:00. Десять обязательных курсов охватывают современные темы: International Business Transactions, E-Commerce, Online Contracting, Antitrust Law, IP Asset Management, Intellectual Property Law, Securities Law, Global Intellectual Property Law, Trademark Law, Comparative Law, Introduction to American Legal Systems & Legal Writing. Точные названия и содержание курсов могут быть изменены. После завершения программы SAL в г. Астана выпускники продолжают обучение LL.M в Chicago-Kent in Chicago, IL, USA. Кредиты, полученные во время программы SAL, полностью признаны Chicago-Kent. Таким образом, обучение Мастера в Чикаго-Кенте завершается получением степени LL.M в «США., международном и транснациональном праве» за один семестр (что равно пяти месяцам) вместо обычного учебного года. Программа SAL для Кавказа, Балкан, Центральной Азии и средиземноморских стран была создана в 2012 году в сотрудничестве с Колледжем права Чикаго-Кента для поддержки миссии по расширению знаний, продвижению международного права и обеспечению равного доступа к современному юридическому образованию для юристов из развивающихся стран. С 2012 года через программу SAL прошло более 295 студентов из Грузии, Азербайджана, Армении, Греции, Кипра, Италии, Болгарии, Македонии и Албании с возможностью получить зарубежный опыт и глобальные компетенции, которые определят их будущую роль в мировом ландшафте. Преимущества

➢ Получение преимуществ от смешанной структуры программы, которая начинается в Астане, не покидая текущих рабочих мест, посещая классы лицом к лицу;

➢ Отсутсвие в необходимости сдачи TOEFL для выпускников программы SAL, подача заявок SAL & LL.M без баллов TOEFL;

➢ Преференциальный и немедленный прием в Чикаго-Кент LL.M после завершения программы SAL;

➢ Заработать LL.M в «США, международном и транснациональном праве» в Чикаго-Кенте за один семестр вместо одного учебного года;

➢ Значительные стипендии на обучение;

➢После завершения одного семестра в Чикаго-Кенте студенты могут продолжить обучение на дополнительный второй семестр и получить степень LL.M в самых востребованных направлениях: LL.M in Trial Advocacy, LL.M in International Intellectual Property Law and LL.M in Financial Service Law со значительными стипендиями;

➢ Доступный тарифный план оплаты в течение двух или более траншей во время обучения в SAL Program & Chicago-Kent;

➢ Отложить прием Чикаго-Кента на LL.M в течение следующих трех академических лет;

➢ Возможности трудоустройства на территории кампуса и вне кампуса в США;

➢ Доступ к экзаменам и стажировкам в США;

➢ Лучшее место в мире, город мирового класса - центр города Чикаго-Кент, расположен в центре Чикаго - одного из лучших юридических и финансовых рынков страны;

➢ Развитие сильной профессиональной сети, развитие связей с разнообразным сообществом профессионалов в США; Влияние программы на карьеру

➢ В прошлые годы после окончания Чикагского университета LL.M, выпускники продолжали карьеру в штатах, сдав экзамен в США и подав заявку на OPT;

➢ Другие вернулись к практике права в своих странах с более глубоким пониманием законодательства США и способностью работать лучше с международными, европейскими и американскими юристами, юридическими фирмами и государственными учреждениями. Большинство из них были немедленно продвинуты и интегрированы в ведущие бизнес-отрасли и крупные юридические фирмы;

➢ В каждом случае полученные знания и контакты, полученные в Чикаго через программу SAL Чикаго-Кент, по-прежнему имеют огромную личную и профессиональную ценность. Стипендии и плата за обучение

➢ Стоимость обучения для Американской юридической программе для юристов из Центральной Азии составляет 5 500 долларов США, выплачиваемых несколькими платежами;

➢ Стоимость обучения для LL.M в Чикагско-Кентском колледже права составляет 10 000 долларов США вместо обычных 44 000 долларов США после гарантированной 75% стипендий;

➢ Стоимость обучения за дополнительный второй семестр в Чикагско-Кентском колледже права составляет 7 250 долларов США вместо 22 000 долларов США. Критерии

Кандидаты со степенью в области права (LL.B) или учащиеся юридической школы имеют право подать заявку.

Основное количество принимаемых студентов – это практикующие юристы и адвокаты.

Все заявки должны быть сданы электронно до 25 декабря 2017 года. • Резюме на английском языке с указанием данных контактного лица для дачи рекомендаций.

• Копия паспорта

• Копия диплома о высшем образовании Документы должны быть направлены на следющие адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Вопросы трудоустройства

После завершения двух семестров выпускник LL.M имеет право на работу вне кампуса. Разрешение на работу требуется для всех, кто хочет работать и может быть предоставлено иммиграционным органом США для оплачиваемой практической подготовки. Студенты с визами F1 могут подать заявку на 12-месячный период Факультативного практического обучения (OPT), который начинается после завершения двухмесячного исследования, в течение которого учащийся со статусом F1, закончивший свои курсы более чем девять месяцев разрешены Службой гражданства и иммиграции США (USCIS) для работы в течение одного года в рамках разрешения на работу по студенческой визе для получения практических занятий в дополнение к их образованию. Экзамен BAR

Экзамены адвокатов проводятся по всей стране в феврале и июле. Требования к допуску в BAR отличаются от штата к штату, и в результате студентам рекомендуется посетить веб-сайты BAR в своем штате, чтобы получить точную информацию. Информацию о различных экзаменах и ссылках на большинство государственных адвокатов вы найдете на веб-сайте Национальной конференции адвокатов. Университет

Колледж права Чикаго-Кент национальным признанием является второй старейшей юридической школой в штате Иллинойс. Чикаго-Кент получил аккредитацию Американской ассоциации адвокатов в 1936 году и членство в Ассоциации американских юридических школ в 1951 году. В 2016-2017 годах US News & World Reports присвоили рейтинг Чикаго-Кенту по числу самых востребованных и популярных программ: Trial Advocacy - 4-е место. По данным US News & World Reports Чикагско-Кентский уровень занятости выпускников сразу после окончания учебы составляет 66,2% и 90,7% в течение 9 месяцев после окончания учебы. Полезные ссылки:

