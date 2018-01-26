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Немножко конспирологии,
№: 2 (1267)   
26.01.2018 11:39

или Мысли вдогонку прошедшему визиту

«Опосредованная война (англ. proxy war, также война по доверенности, война чужими руками) — международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране (классическое определение, данное Карлом Дойчем в 1964 году)».

Из Википедии

ПЕРВОНАЧАЛЬНО мы не думали уделять какое-то особое внимание визиту президента Назарбаева в США. Ведь в официальной повестке дня и итоговых сообщениях не было чего-то сколько-нибудь серьезного – обмен мнениями, улыбками, подтверждение приверженности, ну и несколько торговых соглашений, которые, конечно, создадут примерно десять тысяч рабочих мест, но в… США, а не в Казахстане. Вот и все, казалось нам. До того момента, пока  неожиданно для всех на этой неделе окружной суд Амстердама не удовлетворил ходатайство юристов Нацбанка РК о снятии ареста с 22-миллиардных (в долларах) активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Было бы странно связывать эти два события – визит президента Казахстана в США и решение суда в Нидерландах – ведь формально глава исполнительной власти в Вашингтоне и на собственные суды не имеет права влиять (а попытается – так его находящиеся в оппозиции демократы сожрут заживо), не то что в другой стране. Но откуда тогда столь неожиданное решение, которого, если судить по комментариям высокопоставленных чиновников непосредственно после ареста средств Нацфонда, в Астане в ближайшей перспективе даже не ждали? С другой стороны, то, что касается Дональда Трампа, в принципе, во многом не укладывается в логику американской политической жизни вообще (например, тот факт, что его совершенно не касаются скандалы вокруг приставаний к женщинам, уже утопившие половину голливудских мастодонтов). Ну и совпадения – не верить в них жители бывшего СССР традиционно привычны, так как понимают, насколько много в реальности решается за кулисами - там, где нет гласной и открытой реальной политики.

 

Если перепроверить себя и вновь посмотреть на официальные итоги визита, то получается очень много слов и достаточно мало реальности. Многие подписанные бумаги – это «меморандумы о взаимопонимании», «соглашения о партнерстве», суть - просто оглашенные и зафиксированные намерения. То же самое, но только в политике: «договоренности об укреплении сотрудничества», «стороны обсудили», «стороны приветствовали», «подтвердили приверженность», «поблагодарили», «выразили намерение углублять» и прочее и прочее. Реально – с цифрами видны только сделки по самолетам и поездам.

Казахстанские компании заказали 9 самолетов в США на $1,3 миллиарда, что, как сообщается, предполагает «открытие 7,1 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в США». Второе, это КТЖ покупает 300 сцепных локомотивов у General Electric еще на $900 миллионов, что также создаст или поддержит 3,5 тысячи рабочих мест для американской экономики. Сухой остаток: $2,2 миллиарда минус у Казахстана, 9 самолетов и 300 сцепных локомотивов – плюс; у США плюс $2,2 миллиарда и 10,600 рабочих мест. Конечно, в рамках американской экономики Трамп влил в общий котел даже не чайную ложечку, а так – щепоточку, но он продемонстрировал приверженность принципам своего президентства – создавать рабочие места, реальное производство, привлекать деньги в США. Если исходить из аналогичного в сторону Казахстана, то кажется, что мы в убытке: есть и более дешевые самолеты в мире на продажу (да и, как известно, наш национальный перевозчик предпочитает держать самолеты в регистрации на Арубе), не говоря уже о том, что такие дорогостоящие вещи обычно берут в лизинг. То же самое касается и локомотивов: еще в 2009 году General Electric открыла локомотивосборочный завод в Астане совместно с КТЖ, поэтому почему новые сотни единиц этой техники будут делать за океаном, совершенно непонятно.

Может быть, это своего рода «взнос» от Казахстана трамповскому политическому курсу за согласие обставить визит максимально гостеприимно и благожелательно? Вносят же в самих США пожертвования в избирательную кампанию люди, которые потом становятся послами и другими малоответственными, но приятно влиятельными государственными служащими. Впрочем, все равно получается как-то слишком дорого. Да и достаточно рискованно – не случайно за визитом Назарбаева в США с откровенной ревностью следили в Москве. Учитывая уровень российско-американских отношений на сегодня, понятно, что Астане приходится быть втройне осторожной, чтобы не оказаться в положении между двух огней. А тут, как известно, США готовят Кремлю новый букет санкций, отчего эмоциональный фон в российском руководстве явно не может быть благожелательным к контактам своих «друзей» с теми, кто так отравляет ему жизнь. В сравнении с этим даже два миллиарда – это всего лишь мелочь. Но Астана идет на эти визиты, контакты и создание положительного имиджа этим отношениям, значит, либо цена для нас была намного выше, либо определенная согласованность с Москвой существует и соответствует «правилам игры».

Действительно, говорить о том, что Россия и США вновь вернулись к холодной войне, пока еще рано – во всяком случае, достаточно подробный диалог между ними существует по Сирии. Там, как отмечают российские же аналитики, возникают и соблюдаются соглашения о разделе территорий, подконтрольных союзным группировкам. Так, союзные США курды получили все, что к востоку от Евфрата (вместе с нефтяными месторождениями), а россиянам и иранцам (воюющим практически вместо сирийской правительственной армии) дали выдавить почти все повстанческие анклавы около Дамаска и Алеппо в провинцию Идлиб. Теперь участвующие стороны – Турция, Иран, Россия и США достигли компромисса по Африну, еще одному курдскому анклаву, но к западу от Евфрата, который Анкара теперь неспешно пережевывает, «сдав» партнерам в обмен часть провинции Идлиб. Но главная цель текущей администрации в Вашингтоне – уже не загнанное в пустыню ИГ, но Иран, который Трамп настойчиво выталкивает из заключенной его предшественником Обамой атомной сделки. Тегеран – основная угроза безопасности для Израиля и монархий стран Залива, которые близки хозяину Белого дома либо по духу (так, что он даже поссорился с мусульманами, признав Иерусалим столицей Еврейского государства), либо по экономике (Трамп заключил договор с одной только Саудией на поставку вооружений на $109 миллиардов). Соответственно, и теперь основные усилия Вашингтона, очевидно, будут сосредоточены на том, чтобы подорвать военно-политическую мощь и влияние Тегерана.

Делать это открыто – своими силами, как брал Ирак и Афганистан Буш – республиканцы теперь позволить себе не могут, тот же Трамп пришел к власти под лозунгами того, что хватит посылать американских солдат по всему миру, чтобы они воевали в странах, названия которых они и проговаривают с трудом. Так что теперь геополитику вершат чужими руками (кроме наших соседей, которые используют нелегализованные частные военные компании вместо пехоты), что уже получило свое название – «прокси-войны». Растягивая усилия Ирана по всем горячим точкам «шиитского броска на Запад» - вдоль Ирака, Сирии, Ливана, Йемена – США чужими руками уже добились того, что в самом Иране начались социальные взрывы, ибо ресурсов всегда меньше, чем амбиций, а народ вторым накормить всегда сложнее, чем первым. Создание ситуации, когда «холодильник побеждает телевизор» есть суть стратегии Вашингтона и в отношениях с Россией, чьих «солдат удачи», тайно получающих госнаграды и не всегда хоронимых на родине за счет государства, в последнее время видят уже в… Судане.

К чему мы это все? К тому, что в реальной политике действительно может возникнуть ситуация, когда заморозка денег – это приглашение к переговорам, а их разморозка – плата за сотрудничество. Вот только пока непонятно, на что именно могла подписываться наша сторона? Понятно, что речь вряд ли идет о создании в Казахстане какой-нибудь американской военной базы, это плохо соответствует стратегии прокси-войн (не случайно бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни заявил: «США не собираются смещать Россию или Китай из Казахстана, а Россия не собирается выгонять энергетические компании США и стратегию безопасности (США) из Казахстана»). Но вот поддержка газопроводов, альтернативных иранскому (а именно он должен стать той жилой, которая лежит в основе стратегии иранского «прыжка к Средиземноморью»), либо неожиданно активное продвижение не нравящейся Тегерану позиции по разделу Каспия (где как назло на днях разломился крупный иранский военный корабль) – это еще одна точка отвлечения усилий и ресурсов Ирана, а значит, идеально соответствует стратегии изнурения шиитской теократии. Быть может, мы ошибаемся, как в свое время кремлинологи, пытавшиеся определить влиятельность членов КПСС по их месту на трибуне мавзолея на параде, и все эти домыслы – всего наследие конспирологии политически неразвитого общества, но понять, правы мы или нет, можно будет только по конкретным фактам. Или совпадениям…
 

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