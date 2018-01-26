Выводы из трагедии под Актобе

Узбекистан выделяет для перевозки трудовых мигрантов дополнительные рейсы и льготные билеты Нигора Юлдашева, Ташкент Правительство Узбекистана поручило государственным перевозчикам организовать регулярные автобусные маршруты и чартерные авиарейсы для пассажиров, выезжающих из страны на временные заработки, а также увеличить частоту движения востребованных ими поездов. Пожар частного автобуса в Актюбинской области Казахстана, в котором 18 января погибли 52 трудовых мигранта из Узбекистана, побудил власти в Ташкенте к поиску решений по обеспечению безопасности собственных граждан, устремляющихся на сезонные работы в соседние государства. Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» и АО «Узбекистон темир йуллари» совместно с Министерством занятости и трудовых отношений поручено в месячный срок разработать предложения по открытию новых маршрутов, имеющих спрос у трудовых мигрантов, и увеличению количества вагонов в поездах дальнего следования. Железнодорожники отреагировали мгновенно, уже договорившись с российскими коллегами об изменении расписания. С февраля 2018 года пассажирские поезда «Ташкент-Москва», «Ташкент-Уфа» и «Андижан-Москва» будут курсировать два раза в неделю, а «Ташкент-Волгоград» три раза в неделю. Кроме того, в двухнедельный срок будет утвержден порядок оформления железнодорожных и авиабилетов по льготным тарифам, на которые смогут рассчитывать пассажиры, отправляющиеся за рубеж при посредничестве Агентства по внешней трудовой миграции. С 1 февраля в Узбекистане также вводится обязательный предрейсовый технический осмотр всех автобусов и микроавтобусов, выезжающих с пассажирами за пределы страны. Им будут заниматься государственные службы дорожной и пожарной безопасности при МВД. Напомним, что трагедия с частным автобусом марки Kassbohrer Setra с государственными номерами X 335 PCM, в котором находились 55 пассажиров и 2 водителя, произошла 18 января 2018 года около 10:30 по местному времени на 1068-м километре автотрассы Шымкент - Самара в Иргизском районе Актюбинской области, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от областного центра Актобе. Покинуть живыми вспыхнувший на полном ходу автобус удалось лишь водителям и троим пассажирам, остальные 52 человека погибли в огне. Ими оказались жители Наманганской (31), Ферганской (16), Андижанской (2), Ташкентской (2) и Сурхандарьинской (1) областей Узбекистана, направлявшиеся из приграничного с Узбекистаном поселка Жибек-Жолы Южно-Казахстанской области на заработки в Россию, в город Казань. Некоторых из погибших удалось опознать только в результате анализа ДНК, произведенном после того, как специальный военно-транспортный самолет ВВС Узбекистана доставил их тела на родину. По предварительным данным следственной комиссии МВД Казахстана, причиной столь быстрого возгорания автобуса могла быть паяльная лампа, которой предположительно пользовались для обогрева салона, а также то, что автобус был перегружен багажом и в нем находились емкости с бензином. По заключениям патологоанатомов, пассажиры автобуса погибли от термического ожога, а не от удушья. Транспортное средство не имело лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки, срок его обязательного техосмотра истек в феврале 2016 года. В Узбекистане для расследования причин трагедии по поручению президента Шавката Мирзиеева была создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. «Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий. Конечно, это говорит о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в свое время. Не зря говорят, что люди мытарствуют и мучаются в чужих странах. У них, бедняг, ведь тоже есть надежды перед Богом. Они уезжают, чтобы прокормить семью, привезти деньги своему отцу. Совсем еще молодые ребята… Мы все глубоко опечалены. Соболезнования их родителям», - сказал о случившемся президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. По распоряжению Мирзиеева семьям погибших были выплачены пособия по 5 млн. сумов ($610) и оказана другая помощь. Хотя президент Узбекистана не стал объявлять 23 января - день, когда большинство из сгоревших в автобусе были похоронены в Наманганской области, днем национального траура, неправительственные наблюдатели отмечают, что его отношение к проблеме трудовой миграции заметно отличается от позиции предшественника. Ислам Каримов, как известно, с государственной трибуны называл узбекских трудовых мигрантов «дангаса» - бездельниками, «позорящими свою страну». И такое отношение местами закрепилось и на уровне руководителей среднего звена. На этой неделе в социальные сети попала аудиозапись селекторного совещания, на котором глава администрации (хоким) Ферганской области Шухрат Ганиев попрекнул жителей Ташлакского района, где проживали 16 из погибших в трагедии с автобусом под Актобе. «Бедные жители нашей области были вынуждены пожертвовать 80 миллионов сумов. Каждой семье по 5 миллионов сумов. Я говорю это не для упрека. Но неужели на заработки будут продолжать ехать парни в возрасте 20-22 лет? Что говорят об этом их родители? Они что, глухие? А куда смотрит махалля (орган местного самоуправления граждан)?» - процитировала запись выступления хокима Узбекская служба радио Свободы («Озодлик»). Далее Ганиев разразился нецензурной бранью в адрес жителей Ташлакского района и пригрозил, что никто из них не поедет в Хадж... Президент Мирзиеев говорит и делает по-другому. Помимо попыток налаживания более конструктивных отношений с миграционными и трудовыми ведомствами России и других стран, принимающих трудовых мигрантов из Узбекистана, правительство Мирзиеева принимает ряд мер по внутреннему трудоустройству. Например, на этой неделе президентским указом был отменен запрет принимать на работу в Ташкенте без столичной прописки и учета в органах МВД по месту пребывания. Это решение даже вызвало осторожную критику независимых комментаторов, опасающихся, что неконтролируемый наплыв рабочей силы из регионов может создать проблемы в столице, среди которых удешевление и без того не слишком высокой оплаты труда, ухудшение криминогенной обстановки, перегрузку транспортных и коммунальных инфраструктур. Но и без этого понятно, что Ташкент, с подачи Мирзиеева сейчас переживающий новый строительный бум, все равно не сможет обеспечить достаточную занятость и уровень материального благополучия большинству жителей страны, численность населения которой в начале нынешнего года перевалила за 3,6 млн. человек. Люди будут продолжать стремиться к лучшей доле, не дожидаясь, когда она постучится к ним в двери. Поэтому правительство Узбекистана озаботилось и обеспечением безопасности трудовых мигрантов в пути. Предпринимаемые на первых порах меры, конечно, ее полностью не гарантируют. На этой неделе, в ночь на 22 января, 41 гражданин Узбекистана, включая двоих детей, был успешно эвакуирован силами МЧС Казахстана с 54-го километра автотрассы Астана - Петропавловск из пассажирского автобуса, в котором из-за сильных морозов замерзло дизельное топливо.