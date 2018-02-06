Большая игра в приставку

Кто перед кем заигрывает - в этом еще предстоит разобраться Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Состоявшийся в начале января масштабный визит президента Казахстана Н. Назарбаева в США вызвал много весьма пространных и довольно сильно разнившихся по оценкам комментариев. Причем на одно и то же совершенно по-разному в плане значимости визита смотрели не только российские и американские СМИ, но и те же китайцы с европейцами. Причин тому несколько, но главная из них - что такое в нынешние времена "политическая многовекторность", неведомо, похоже, вообще никому. Ни тем, кто ее активно проводит, ни тем, кто пытается ее каким-то образом "раскусить". Неудивительно поэтому, что визит казахстанского президента в Вашингтон называли то "прорывным" в двусторонних отношениях, то "поездкой просителя к большому мировому хозяину". Одновременно в одних СМИ перечислялись разного рода соглашения и суммы контрактов, которые подписывали обе стороны. А в других тут же внимание концентрировалось на арестованных в американских банках миллиардных счетах, которые не просто принадлежали правительству Казахстана, но к которым по идее вообще никто посторонний не имел права прикасаться. Мне же хотелось обратить внимание на совсем иные аспекты этого визита. А именно, посмотреть на то, куда дальше пойдет в своем внешнеполитическом лавировании Казахстан, будет ли ему на этом пути так уж "по пути" с Америкой. И как на подобный даже не обычный рабочий визит, а "очевидный реверанс" в сторону США могут (если вообще могут) прореагировать что Россия, что Китай (все остальные вряд ли вообще имеют какое-то влияние на позицию казахского руководства по основным внешнеполитическим сюжетам). Для Америки один и тот же человек может быть временно диктатором, демократом и "эффективным руководителем". В зависимости от международной обстановки и настроения хозяина Белого дома Начну оценку визита казахстанского президента в Вашингтон все-таки с Америки и ее позиции в том, что касается не только конкретно Казахстана, но и всего так называемого постсоветского пространства. А позиция эта не имеет никакого отношения к личности того, кто на данный момент сидит в Белом доме. Как и не зависит от того, кто, по большому счету, возглавляет нынче любое из постсоветских государств (за исключением, естественно, России - но это отдельный разговор и отдельное "внесистемное измерение"). Так вот, ее суть - это максимальное содействие любой бывшей советской территории в том, чтобы она вновь советской (то бишь под российской юрисдикцией) ни при каких условиях не стала. Для этого будут использоваться все имеющиеся в руках США рычаги и инструменты - от финансовых и экономических до военных и санкционно-политических. Что это такое, на практике Казахстан и лично президент страны уже испытывали на себе в середине 90-х годов прошлого века и в начале нынешнего столетия. Испытывает это же Казахстан и сейчас, но несколько в ином формате и с другими "вводными" с американской стороны. В том, что касается Казахстана, у Соединенных Штатов логика поведения предельно проста. Астана на официальном уровне желает с Америкой дружить (как, в чем конкретно и с какими последствиями - так они у всех других стран в отношениях с Соединенными Штатами практически идентичны, так что ни в чем казахстанская сторона здесь не выигрывает, но и потерь особых не несет). Раз так, то в Вашингтоне этому будут и дальше всячески способствовать, с той лишь разницей, что упор при нынешнем обитателе Белого дома делается (по крайней мере, внешне) на экономику и крупные контракты. Но чисто политической подоплеки подобный расклад вовсе не меняет. При этом вот на что хотелось бы обратить внимание. Очень сильно раздута (особенно в СМИ стран Центральной Азии и России) якобы важность этого региона для интересов Соединенных Штатов. На самом же деле в экономическом измерении это - просто мелочовка для Америки. Никаких крупных проектов Соединенные Штаты там не ведут, инвестируют только в то, что можно тут же вывезти или взять под полный контроль. Как и финансово, по-серьезному влезать в регион США отнюдь не планируют. Другой вопрос - важность большой политики и такой тонкой материи, как образование, культура, подготовка кадров и военное сотрудничество. Здесь Соединенные Штаты делают то, что они активно реализуют практически по всему миру. Потому как чем больше будет тот же Казахстан привязан к американскому обучению (не важно какому- от начального до высшего и всяким переподготовкам кадров), тем больше шансов на то, что получившие в американских центрах знания жители Казахстана будут и думать, и соответствующим образом себя вести именно в американских, а не китайских или российских интересах. Так вот, именно эти стороны двустороннего сотрудничества (а вовсе не покупка подвижного состава для железных дорог или "Боингов" для казахстанских авиалиний) - куда серьезнее и весомее заявка именно на социальный крен в американскую сторону. И соглашения в области изучения английского языка или стажировок казахстанских военных в американских и натовских подразделениях - куда более внушительное подтверждение того, куда Казахстан по крайней мере на обозримую перспективу намерен двигаться. Показательно, что во время визита президента Казахстана в Вашингтон отдельные американские журналисты пытались напомнить (не понятно только кому - лично Д. Трампу или "обеспокоенной американской общественности", которая о самом существовании республики с таким названием вообще-то и слухом не слыхивала), что в Астане правит "диктатор", "нарушитель прав человека" и прочие дежурные обвинения, раздающиеся в адрес практически любого "не американского" и "не западного" руководителя. Но что важно в этом плане: американская администрация все эти покрикивания пропустила мимо ушей. Словно давая понять: мы сами разберемся, с кем вести переговоры и как величать прибывшего в нашу столицу главу другого государства. Если же учесть, что за последние 20 лет в Соединенных Штатах восприятие Казахстана и его руководства поменялось на моей памяти раз пять-шесть (от одной крайности в другую), то здесь, скорее, вина не Казахстана и его президента, а того курса, который проводили в отношении республики сменяющиеся в Белом доме американские администрации. Которым ничего не стоит за день "случайно позабыть" самые жесткие обвинения в адрес той или иной страны, если "вдруг" им покажется, что с ней и ее первым лицом выгодно будет иметь дело. И еще. В Соединенных Штатах очень ценят любую постсоветскую республику, которая наглядно и прилюдно желает развернуться в сторону именно этой страны и фактически в "укор" прежде всего России (Китай этими территориями до недавних пор не владел, поэтому, что там думают в Пекине по поводу данных визитов, в Вашингтоне особо никого не колышет). Здесь с удовлетворением принимают президентов и премьеров бывших советских республик, особенно если они хвалят Америку, ею восхищаются и готовы с ней дружить всеми доступными средствами. А у Казахстана есть чем и как дружить с Вашингтоном. Потому-то президент Казахстана свой "американский ход" и сделал. Что же за этим последует? Лавировать и дальше с выгодой исключительно для себя. А остальные пусть ломают голову над тем, что бы это все значило Теперь о том, зачем подобный визит был нужен Казахстану и его руководителю, и насколько именно Америка в состоянии сыграть важную роль в многовекторной комбинации, разыгрываемой Астаной уже не первый год. Теоретически причина ехать в Америку, да еще в начале года, да еще при той совершенно чудовищно -оголтелой антипрезидентской кампании, которая продолжается против Д. Трампа, только одна. А именно - подать четкий и недвусмысленный сигнал, прежде всего России и Китаю, что на них свет клином не сошелся. А во всей Центральной Азии пусть Америка приоритетно ориентируется именно на Казахстан. А на остальных - это уже как получится. Понятно и то, что были как минимум три "рабочих" причины, которые заставили казахстанского президента в несамую комфортную погоду для Вашингтона (здесь впервые за 30 лет в начале года морозы доходили до -15 градусов, что для Астаны - шутки детские, но жители американской столицы натурально мерзли, да еще на сильном северном ветру) все-таки сюда направиться. Это и замороженные казахстанские государственные деньги в американском банке под совершенно надуманным предлогом, и совсем даже не для того, чтобы чем-то "раскулачить" именно казахстанские власти. Это и месячное председательство Казахстана в Совбезе ООН (должность эта переходит по ротации, но в плане международного престижа и большой нью-йоркской трибуны все-таки для Астаны - дело явно немаленькое - да и напомнить миру о Нобелевских планах по ядерному разоружению президент Казахстана также справедливо посчитал уместным). Это и "подыгрыш" большому бизнесмену, который по совместительству нынче является еще и президентом США в его стремлении заключать разные сделки с заграницей, чтобы вроде как Америке было хорошо и финансово выгодно. И все же, на мой взгляд, для Казахстана подобные моменты - чисто рабочие, рутинные и больше предназначенные для каких-то медийных выкладок, чтобы убедить всех вокруг в чем-то важном и прорывном. На самом деле существенно совсем даже другое. Казахстан продемонстрировал, что в его дальнейшем внешнеполитическом многовекторном поведении курс именно на укрепление отношений с США и единым Западом в целом (а Америка ведь живет не сама по себе: она фактически с 1945 года является генеральным уполномоченным представителем этого самого коллективного Запада) будет главным. Вне зависимости от того, что по этому поводу скажут или решат "остальные игроки". "Предал Россию", "показал кукиш Китаю" или все-таки определился с дальнейшим вектором развития своей собственной страны? А сейчас о том, что подумали по поводу этого большого визита в Америку казахстанского президента ближайшие соседи-гиганты, подпирающие Казахстан, словно начинку многослойного бутерброда - Россия и Китай. Начну с России, потому как ее политика в отношении Казахстана не только не имеет никаких дальнейших перспектив на некое "стратегическое партнерство", но и все дальше будет объективно уводить Казахстан совсем в другую сторону. Почему? Прежде всего, по чисто внутренним причинам российской политики, которую очень внимательно и хорошо имеют возможность наблюдать не только рядовые граждане Казахстана, но и ключевые руководители республики. А здесь вывод напрашивается сам по себе. Если каким-то образом Казахстану "интегрироваться" с Россией и дальше, то в итоге получится в любом случае некий современный вариант "Казахской ССР". То есть еще одного региона в подчинении России на уровне пусть и большого, но все же регионального начальника. Но ведь подобное "светлое интеграционное будущее" нынче не устроит ни при каких раскладах не только руководство Казахстана, но и ни одной другой постсоветской республики. А соответственно, баланс на уровне сохранения экономических связей в Евразийском союзе, ШОС, СНГ, ОДКБ и всем остальном, что ровным счетом ни к чему Казахстан принципиально не обязывает, будет сохраняться и дальше. Вот только чаша весов в этом случае в сторону именно "западного вектора" в политике Астаны будет неизменно склоняться все существеннее. И по-другому никак не получится. Многие российские СМИ назвали визит казахстанского президента в Вашингтон чуть ли не "предательством" и "разворотом в сторону Америки". Тут,наверное, вообще нет смысла что-то комментировать, потому как насчет "предательства" начинать надо с российских властей, разваливших СССР (как раз таки нынешний президент Казахстана больше других этому самому развалу в свое время препятствовал). А далее уже каждое постсоветское государство пошло своей дорогой. Так что кому куда сподручнее, тот туда и направился, и жаловаться здесь бесполезно. Что касается позиции Китая, то в Пекине держат прочно в своих руках казахстанскую экономику (особенно ее нефтяной сектор). Плюс у Китая в отличие от России есть для Казахстана куда более весомая "морковка", чем присутствие в Совбезе ООН на ротационной основе. Это проект "Шелкового пути", где как крупнейший транзитный участник Казахстан может получить от Китая огромные инвестиции, развивать свою транспортную сеть и укреплять тем самым ту самую многовекторность в отношениях, частью которой и является одна из ее частей - американская. При этом никакого страха, нервного расстройства или возмущения китайская сторона по поводу тех контрактов, которые Казахстан подписал с США, не испытывает. Потому как знает, что Америка - очень от Казахстана далеко. А Китай - очень от Казахстана даже рядом. И финансово-экономические возможности у Пекина в Казахстане на три порядка помощнее, чем американские. Против Китая Соединенные Штаты никаких санкций не вводят, а американский президент сам навязывается в друзья китайскому товарищу Си. Так что Пекин спокоен насчет казахстанско-американской дружбы - она ему совсем даже не угрожает. Важно еще и то, что с Китаем и Казахстану, и США, в принципе, выгодно сотрудничать. Досужие рассуждения о том, что Америка якобы попытается сорвать осуществление китайского проекта "Шелкового пути" через Евразию в Европу именно благодаря расширению своего взаимодействия с Казахстаном, не имеют под собой никакой конкретики. Америке бы свои проблемы внутри страны сейчас решить. А уж в своем "ближнем дворе" Китай как-нибудь сам разберется, и укрепление отношений Астаны и Вашингтона ну никак тому не помеха. Что же касается всего региона Центральной Азии (а во время визита в Вашингтон Н. Назарбаев пару раз вроде как высказывался за него целиком, а не только за свою республику), то ей от укрепления отношений Казахстана и США вырисовываются все те же плюсы. Все центральноазиатские государства в той или иной мере многовекторны. Всем им хочется, чтобы в Америке их хотя бы периодически "замечали", поддерживали формат "пять плюс один" для встреч министров иностранных дел и столь понравившийся бывшему начальнику Госдепартамента Дж. Керри. Поэтому для них, по большому счету, любое присутствие США в регионе - это все тот же противовес интересам России и Китая. А на борьбе между собой "больших и влиятельных" можно, как показывает практика международных отношений, неплохо "порыбачить". Кто-то из особо язвительно-настроенных критиков по отношению к внешней политике Казахстана назвал республику своего рода "большой приставкой" к российско-китайскому альянсу. Думается, что тут имеет место явное недопонимание всей той комбинации, которую разыгрывает нынешнее казахстанское руководство. Как раз-таки статусом "приставки" Астана в международных делах явно и давно уже не удовлетворится. А вот поиграть в "большую политику" с розыгрышем сразу нескольких козырных карт (а мистер Трамп - одна из них) - так почему бы и нет?