Полный безТЭЦ

Авария в системе теплоснабжения Бишкека вызывает социальное недовольство Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек «БезТЭЦ какой-то». Под таким лозунгом прошла эта неделя в Кыргызстане, чья столица на исходе морозов сильно промерзла. Такую же оценку можно дать и последним действиям властей по модернизации энергосектора и сотрудничеству с китайскими компаниями. Вот что случается, когда проводятся теневые, не прозрачные сделки с иностранцами, говорят общественники. Обыватели, сильно замерзшие в своих домах, несмотря на оплаченные коммунальные платежи, просто матерятся. «…Теперь мы можем не бояться зимы! И те, кто выступал против модернизации ТЭЦ и соглашения с китайцами – просто недоумки!» - в своем безапелляционном стиле заявил осенью прошлого года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев на пафосной церемонии открытия модернизированной теплоэлектроцентрали Бишкека. В этом торжественном мероприятии принимала участие вся политическая верхушка страны. Репортажи крутились по центральным телеканалам, мол, смотрите, энергообъект проработал более 60 лет, ни разу его масштабно не ремонтировали. А вот эта власть, прозорливая, заботливая, сделала то, что другим было не под силу. Апломб руководства страны заменил всю нормальную логику – так как не было ни техзадания, ни технико-экономического обоснования, ни сметы, ни расчетов. Никто не объяснил, откуда взялась эта цифра в 386 миллионов американских долларов на реконструкцию в обмен на то, что китайцы дают безвозмездный грант в $23 миллиона. «Не бойтесь брать в долг!» - еще одна фраза Атамбаева про размеры этого кредита, который выдавался Поднебесной на 20 лет, который вместе с процентами при возврате превысит $500 миллионов. Отдуваться за оптимизм предшественника придется президенту нынешнему. Или, если все же речь идет о коррупции, не придется, если учесть, что сроки давности по преступлениям по коррупции, злоупотреблению служебным положением отменены. В свое время, пользуясь этими нормами, Алмазбек Шаршенович сумел устранить всех конкурирующих политиков в Кыргызстане… А теперь по порядку. Все началось 26 января, когда на ТЭЦ Бишкека отказало оборудование. Владелец энергообъекта - ОАО «Электрические станции» сообщило о ЧП ближе к полуночи того дня. В сообщении говорилось, что авария произошла в 18.00. Причины не назывались. Информацию приходилось выбивать из энергетиков еще три дня. Позже выяснилось, что неполадки в оборудовании обнаружили еще в 11.00, но никаких мер сразу энергетики не приняли. По данным ОАО «Бишкектеплосеть», 26 января в 07.00 температура воды на выходе с теплоцентрали составляла 84 градуса. К 12.00 она опустилась до 75, а к 19.00 — до 65. На следующий день, 27 января, когда ударил мороз и температура воздуха в Бишкеке опустилась до −25 градусов, к 7.00 вода в системе остыла до 53 градусов. К утру во всех квартирах Бишкека температура упала вдвое. Сразу выросли объемы потребления газа и электроэнергии, что повлекло за собой перегрузку в сетях и массовые отключения. Столица Кыргызстана была, по сути, парализована. Причиной аварии стала нехватка подпиточной воды в котлах. Причем, как оказалось, в эти дни работали старые, советские котлоагрегаты, а «новые», китайские, почему-то стояли в резерве и не включали. При этом, чиновники во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым заявляли, что, мол, ремонт завершится к 22.00 следующего дня и все будет хорошо. Лишь у директора ТЭЦ хватило духа сказать прессе, что он не знает, когда будет восстановлена подача тепла и энергии. Все получилось так, как сказал специалист, а не чиновники – вечером теплее не стало. Зато количество ругани, проклятий, едкого сарказма в адрес властьимущих выросло в геометрической прогрессии. Народ изгалялся как хотел – делали в фотошопе картинки с белыми ходоками (персонажи из «Игры престолов») в центре Бишкека, писали саркастические лозунги «Уважаемые чиновники, пожалуйста, только не модернизируйте канализацию!», «Правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной аварии стал сглаз» и т.д. и т.п. Так же сразу проснулись дремавшие антикитайские настроения, мол, хватит нам проектов с восточными соседями, вспоминали про реконструкцию Душанбинской ТЭЦ, которую тоже провела компания ТВЕА, специализирующейся на родине лишь на строительстве коммуникаций, но уж никак не на энергообъектах. Там тоже ремонт затянулся на годы и был необоснованно дорогим. Также, к примеру, в Ереване с его двумя миллионами населения европейцы построили ТЭЦ всего за $260 миллионов. Зато сайт jebe.kg написал: «Никакого экономического обоснования для суммы в 386 млн. долларов не существует! Не существует детального расчета и каких-либо конкретных смет по стоимости ремонта и реконструкции ТЭЦ Бишкека. Более того, даже полноценного технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации ТЭЦ не разрабатывалось. Так как же образовалась эта сумма? А все просто. По наводке Алмазбека Атамбаева в ОАО «Электрические станции» (ему принадлежит столичная ТЭЦ) пришла китайская компания TBEA, которая сказала, что «сделает работу за 386 млн». И даже предложила, «Электрической станции» деньги в кредит у Экспортно-импортного банка КНР. По поручению Атамбаева, Министерство энергетики и промышленности подписало контракт с TBEA, а президент Кыргызстана лично завизировал госгарантии кредита. Так что же случилось? Почему 386 млн. долларов оказались «не в коня корм»? А все просто. Атамбаев и Ко потому так легко согласились дать госгарантию на взятую с потолка сумму, поскольку знали: все эти деньги до ТЭЦ не дойдут. Около 330 млн. долларов США ушли в карман экс-президенту и его окружению, включая нынешнего мэра столицы Албека Ибраимова…». За эти холодные дни журналисты также выкопали, кто из депутатов и чиновников лоббировал интересы китайцев, кто ездил со своими женами в Гонконг по приглашению компании, кто и как голосовал. Президент страны лишь на второй день отреагировал, проведя встречу с главой правительства Сапаром Исаковым, потребовав от него возобновления подачи тепла в ближайшее время. Сам же без году неделя глава кабмина, был вынужден просить прощения у горожан за аварию на ТЭЦ и заявил о своей готовности понести ответственность. Но сделал это как обычно принято у чиновников – пообещал привлечь к ответу всех виновных, главное, что не себя. В итоге, он назначил главными козлами отпущения заместителя председателя энергохолдинга Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлана. Не полетел со своего места сам директор, читай министр, энергохолдинга Айбек Калиев. По словам самого Сапара Исакова «он же старается». Все эти дни тихо как мышь себя вел и бывший министр энергетики и промышленности, который больше всех выступал 5-6 лет назад за этот контракт с китайцами Осмонбек Артыкбаев, которого народ давно окрестил «Аптекарем» в виду его более чем 20-летней деятельности на поприще завоза в страну лекарств. Лишь в четверг, 1 февраля на рассмотрении в парламенте ситуации вокруг ТЭУ, он со своего депутатского кресла в президентской фракции СДПК заявил, что, мол, необходимо еще и «помнить о заслугах и достижениях правительства». Ценой неимоверных усилий и пришедшему как нельзя кстати потеплению, был запущен один китайский котлоагрегат. Все сразу вспомнили, что в Кыргызстане нет холодов как в Казахстане или России с -40 и более морозами, а иначе в Бишкеке разъяренная толпа уже давно бы вновь штурмовала Белый дом. В парламенте звучат все крепче отправить в отставку этот кабмин за провальную подготовку к зиме и заключение заведомо невыгодного соглашения для Кыргызстана. «Правительство Кыргызстана проверит, куда делись $386 миллионов, потраченные на модернизацию ТЭЦ Бишкека», - не моргнув своим зеленым глазом уверяет в парламенте премьер Исаков. «Куда делись $386 миллионов? Мы проверим и эту информацию. Я согласен с депутатами, что нужно провести расследование. ТВЕА выполнила все условия. Другой вопрос, что оборудование изношено», — отметил он. И предложил пойти на поэтапное повышение тарифов на энергоносители, видимо, позабыв, что именно это было одно из причин свержения Бакиева в 2010 году. «Я не говорю, что мы сейчас их поднимем. Но энергосистема не может работать без финансирования», - заявил Исаков. При этом премьер продолжает уверять, что «готов ответить за аварию на ТЭЦ Бишкека». «Я не снимаю с себя ответственности. Энергетики мне говорили о проделанной работе перед отопительным сезоном. Однако правительство тоже в ответе», — сказал Сапар Исаков. Он добавил, что энергетики не смогли сразу определить причину поломки. «Не было подпиточной воды. Насос показывал норму. Его запустили, а в нем появилась грязь. У меня вопрос: во время работ проверялся ли он? Ремонтировали ли его? Откуда грязь? Пока насос прочистили, котлы замерзли. Были резервы. Но при их запуске произошел сбой», — пояснил премьер-министр. Чтобы сбить негатив премьер проехался по столичным больницам, где принес замерзшим пациентам одеяла и «теплые слова поддержки». Сей PR широко показывался по подконтрольным властям телеканалам – смотрите, ему не чужды страдания простого народа, что ж поделать, что он не может лично запустить замершие котлы Бишкекской ТЭЦ. Не слышно все эти дни и бывшего президента Атамбаева, столь яростно дававшего отповедь всем, кто выступал против соглашения по ТЭЦ с китайцами. Люди вновь и вновь рассылают по социальным сетям и всякого рода мессенджерам видео, где он произносит слово «придурки» в адрес критиков, намекая на то, что время показало иное. Первая же зима и средние, в принципе, морозы, показали всю хрупкость ситуации, как в энергетике страны. Еще как назло (или вовсе не случайно) 29 января сгорели 3,5 тысячи квадратных метров на самом крупном городском рынке, носящем название «Ошский». Тысячи людей остались без доходов или даже средств к существованию. Кстати, считается, что в обеих революциях 2005 и 2010 годов активное участие принимал люд именно с Ошского рынка, куда каждый день выходит найти свой хлеб насущный более 100 тысяч человек. Ситуация в стране напоминает события 2010 года, как дежавю. Может ли в стране произойти новый переворот? Кажется, что морально люди уже почти готовы к этому. На это раз пламя может вспыхнуть от холода…